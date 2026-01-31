Dosarul Epstein. E-mailurile arată că Elon Musk a avut legături mai extinse cu Epstein decât se ştia anterior

17:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că a discutat cu cancelarul Friedrich Merz despre creşterea investiţiilor în domenii strategice precum energie, industrie, şi apărare, inclusiv programul SAFE, el arătând că Germania este principalul partener economic al României iar investiţiile germane sunt de peste 18 miliarde şi jumătate de euro. Premierul a mai spus că Memorandumul semnat astăzi cu Ministerul Apărării al Republicii Federale Germania este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare şi să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.