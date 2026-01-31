Un TIR încărcat cu lemne a luat foc, pe centura Vâlcele-Apahida. Pompierii au intervenit imediat
DigiFM.ro, 31 ianuarie 2026 09:20
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
09:30
Volodimir Zelenski, discuții cu Nicuşor Dan despre securitatea energetică a Ucrainei și României: „Mulţumesc poporului român pentru sprijin” # DigiFM.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României. Liderul ucrainean mulţumeşte preşedintelui şi poporului român pentru sprijin.
09:20
Un TIR încărcat cu lemne a luat foc, pe centura Vâlcele-Apahida. Pompierii au intervenit imediat # DigiFM.ro
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri.
09:20
Dosarul Epstein. E-mailurile arată că Elon Musk a avut legături mai extinse cu Epstein decât se ştia anterior # DigiFM.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample - şi mai cordiale - cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare par să arate că cei doi au discutat amiabil, în două rânduri distincte, despre planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein.
09:20
Chitaristul trupei Queen, Brian May, exclude posibilitatea unui turneu în SUA în viitor: „Este un loc periculos” # DigiFM.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a exclus posibilitatea unui turneu în SUA în viitorul apropiat, din cauza pericolului potenţial pe care l-ar reprezenta.
Acum 12 ore
21:40
Actriţa Catherine O'Hara, care a jucat în „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, a murit, a confirmat managerul ei pentru Variety. Ea avea 71 de ani.
Acum 24 ore
16:30
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de autorităţile federale în legătură cu protestele din Minnesota # DigiFM.ro
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, unde se afla pentru a transmite în direct premiile Grammy, a declarat avocatul său, Abbe Lowell, într-un comunicat.
15:50
Detectiv de artă, la un an de la furtul obiectelor din patrimoniul românesc: „Acel coif de aur va fi recuperat. Aştept un telefon” # DigiFM.ro
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”, detectivul de artă Arthur Brand încă mai are speranţe. „Aştept un telefon”.
14:10
Coincidență tragică. Tatăl unuia dintre suporterii morți în accidentul din Timiș a decedat pe același drum, cu 15 ani în urmă # DigiFM.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului mortal din județul Timiș, în urma căruia șapte suporteri greci ai echipei PAOK și-au pierdut viața. Printre victime se numără și Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, a cărui poveste de viață este marcată de o coincidență tragică. Tatăl său a murit pe același drum, în urmă cu 15 ani.
14:10
Bogdan Farcaș, de la „mafiotul” din Clanul la Harap Alb: Pentru o scenă de 3 secunde, m-am schimbat de 17 ori! # DigiFM.ro
Bogdan Farcaș, actorul care a cucerit publicul în „Clanul” și „Plaha”, a adus în matinalul Digi FM, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, povești fascinante de pe platourile de filmare internaționale și din culisele teatrului românesc. De la efortul fizic extrem pentru câteva secunde de magie pe scenă, până la experiența de a lucra indirect cu titani precum Morgan Freeman și Kevin Costner, Bogdan a oferit un interviu plin de umor.
14:00
Posibilă crimă deghizată în sinucidere. Un fost bancher ucrainean a căzut de la etaj la Milano. Asupra sa a fost găsit un paşaport românesc # DigiFM.ro
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra luxoasei sale locuinţe închiriate prin Airbnb, situată la etajul patru, în inima oraşului Milano. Identificarea cadavrului nu a fost însă uşoară pentru poliţia italiană, pentru că în buzunarul bărbatului se afla un paşaport românesc. Poliţia italiană se îndreaptă spre ipoteza unei crime deghizate în sinucidere, scrie Le Figaro.
13:50
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în Florida pentru conducere cu viteză excesivă # DigiFM.ro
Atleta americană Sha'Carri Richardson a fost arestată joi în Orange County, Florida, ea fiind acuzată de conducere periculoasă cu viteză excesivă, potrivit Departamentului Şerifului din Orange County.
13:50
Zelenski, mesaj către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti” # DigiFM.ro
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistiţiu oficial între cele două ţări.
13:20
Unguru’ Bulan realizează o satiră savuroasă a meciului FCSB – Fenerbahce, prin vocea lui Felie Dobre, tratând partida ca pe un spectacol absurd, plin de ironii și exagerări. De la stadionul arhiplin pe jumătate”, ocazii ratate și goluri comentate cu umor, până la aparițiile caricaturale ale lui Gigi Becali, intervenția transformă fotbalul românesc într-o scenă de teatru de comedie.
12:40
Kendrick Lamar, Bad Bunny și Lady Gaga domină cursa pentru Grammy 2026. Rap, reggaeton și pop se întâlnesc în lupta pentru Albumul Anului, într-o ediție care reflectă diversitatea industriei muzicale.
12:30
În ce condiții ar putea crește, în România, prețul carburanților cu până la 4,5 lei/litru. Semnalul de alarmă tras președintele AEI # DigiFM.ro
Prețul carburanților ar putea crește în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcție de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
12:30
Donald Trump l-a calificat drept "agitator şi poate rebel" pe infirmierul Alex Pretti, ucis de ICE acum câteva zile # DigiFM.ro
Donald Trump l-a calificat drept ''agitator şi poate rebel'' pe infirmierul Alex Pretti, ucis de doi poliţişti pe 24 ianuarie la Minneapolis, transmite AFP.
12:10
Carlos Alcaraz, în finala Australian Open 2026, după cea mai lungă semifinală din istoria turneului. L-a învins pe Zverev după 5 ore și 27 de minute # DigiFM.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în prima sa finală la Australian Open, într-un mod dramatic, depăşind problemele fizice şi revenind de la un pas de înfrângere pentru a câştiga o semifinală maraton împotriva lui Alexander Zverev.
12:10
Jaf rar, în plină stradă, la Tokyo. Hoţii au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro # DigiFM.ro
Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar, pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.
12:00
Donald Trump, alături de Melania la premiera documentarului ei. „Este frumos, emoționant și fashion” # DigiFM.ro
Donald Trump a însoțit-o pe Melania Trump la premiera documentarului "Melania", care a avut loc la Kennedy Center. Evenimentul exclusivist a precedat cu o zi lansarea oficială a filmului în cinematografele din întreaga lume.
11:40
Tal Berkovich, fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și mersese acasă de ziua mamei ei # DigiFM.ro
Tal Berkovich, fostă concurentă în sezonul 16 al emisiunii "Chefi la cuțite" și cea mai bună prietenă a modelului Alina Pușcău, a murit într-un accident auto în țara ei natală, Israel. Conform informațiilor din publicația The Jerusalem Post, în mașină era și fratele ei, Gil, cu un an mai mic, aflat acum în stare critică în spital.
10:50
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână # DigiFM.ro
Ruşii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucrainene, care precizează că au reuşit să neutralizeze 80 dintre drone, dar au existat şi obiective atinse, relatează Ukrainska Pravda.
Ieri
09:40
Lady Gaga denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Vieţi sunt distruse sub ochii noştri” # DigiFM.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
09:30
Vreme neașteptat de caldă în februarie. Meteorologii anunță temperaturi peste normal, dar și precipitații în toată țara # DigiFM.ro
Luna februarie va fi caracterizată de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor ţării, anunţă vineri meteorologii, care precizează că în intervalul 9 - 23 februarie vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.
09:30
Guvernul argentinian a anunţat, joi, că va decreta ”stare de urgenţă din cauza incendiilor” în patru provincii din Patagonia, unde mai multe incendii au făcut ravagii asupra a zeci de mii de hectare, de la începutul verii australe.
07:20
Sfinţii Trei Ierarhi, sărbătoriți la 30 ianuarie. Mari sprijinitori ai săracilor, orfanilor și bolnavilor # DigiFM.ro
Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt sărbătoriţi de Biserică împreună în ziua de 30 ianuarie.
29 ianuarie 2026
16:40
Noi informații în cazul accidentului soldat cu șapte morți din județul Timiș. Ce arată raportul toxicologic al șoferului # DigiFM.ro
Şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul de marţi ar fi consumat canabis, cocaină, precum şi alcool, a reieşit din analizele toxicologice efectuate de medicii legişti, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, procuror Bertha Constantinescu, care instrumentează dosarul penal în acest caz.
16:10
Ana Bărbosu rămâne fără medalia de la JO. Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS # DigiFM.ro
Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Potrivit golazo.ro, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase această medalie, în urma unei contestaţii depusă de delegaţia României, Tribunalul Federal Elveţian întoarce cazul spre rejudecare.
15:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, evaluează opţiunile împotriva Iranului, care includ atacuri ţintite asupra forţelor de securitate şi a liderilor pentru a da avânt protestatarilor, spun mai multe surse, chiar dacă oficialii israelieni şi arabi sunt de părere că puterea aeriană nu va răsturna singură conducătorii clericali.
14:20
Ciprian Ciucu, către consilierii CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica: „Nu voi vă luaţi înjurăturile! Pe mine mă înjură oamenii!” # DigiFM.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. ”Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu
12:50
Arina Sabalenka, în finala Australian Open 2026, după ce a învins-o pe Elina Svitolina în două seturi rapide # DigiFM.ro
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina în două seturi şi s-a calificat în finală la Australian Open 2026.
12:30
Serena Williams a refuzat să excludă revenirea la tenisul profesionist după ce a depus recent documentele necesare în acest sens, informează BBC.
12:20
Mama lui Mario Iorgulescu, în stare gravă după declarațiile fiului său pe TikTok. Gabriela Iorgulescu ar fi suferit un preinfarct # DigiFM.ro
Situația din familia Iorgulescu pare tot mai tensionată, după ce Mario Iorgulescu a făcut noi declarații controversate în spațiul public. Potrivit propriilor afirmații, mama sa, Gabriela Iorgulescu, ar fi suferit un preinfarct după ce l-a urmărit într-un live pe TikTok, realizat alături de Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani.
12:10
Lukoil a ales cumpărătorul pentru activele străine de 22 de miliarde de dolari, din care fac parte inclusiv rafinăriile din România # DigiFM.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancţiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, dar aşteaptă acum aprobarea din partea guvernului SUA, a anunţat al doilea producător de petrol din Rusia, potrivit Reuters, agenție de știri citată de News.ro.
12:00
Analiza lui Florin Negruțiu: Tensiunile din coaliție, riscul pierderii miliardelor europene și „lupii tineri” din PSD # DigiFM.ro
Analiza lui Florin Negruțiu: Tensiunile din coaliție, riscul pierderii miliardelor europene și „lupii tineri” din PSD
12:00
Doctorul Cristian Andrei, prima reacție după audieri în dosarul de viol și agresiune sexuală: „Avem foarte multe lucruri de discutat” # DigiFM.ro
Doctorul Cristian Andrei a făcut primele declarații publice după ce a fost audiat de polițiști, în urma unor acuzații grave de viol, agresiune sexuală și exercitare ilegală a profesiei de psihoterapeut. Miercuri acesta a fost ridicat de anchetatori și dus la Secția 1 de Poliție, în urma unor percheziții efectuate la locuința sa din județul Dâmbovița.
11:20
Meteorologii anunţă precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi intensificări ale vântului, până duminică seară. Vremea se va răni semnificativ şi se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -14 şi -10, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Gerul va continua până miercuri, 4 februarie.
11:20
Moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi vor fi aşezate spre închinare joi, 29 ianuarie, de la ora 16:00, în Catedrala Patriarhală.
11:00
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de lire sterline # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la Loteria din Marea Britanie, a construit ulterior un vast imperiu al drogurilor, evaluat la până la 288 de milioane de lire, a aflat o instanță.
10:30
Nicki Minaj, de mână cu Trump: "Probabil că sunt cea mai mare admiratoare a președintelui". A primit "cardul de aur" de la acesta # DigiFM.ro
Nicki Minaj a dezvăluit că a obţinut „cardul de aur” al preşedintelui Trump în materie de imigraţie şi că este pe cale să obţină cetăţenia americană.
10:20
La Film Now, februarie surprinde printr-o colecție de titluri romantice cu forme și tonuri diferite. Borderlands te duce pe Pandora, între bandiți și extratereștri, unde un grup de neadaptați descoperă ce înseamnă să se sprijine reciproc. În Iubire fără limite, două suflete se regăsesc după ani de despărțire, iar de Ziua Îndrăgostiților, Mărită-te cu mine aduce în prim-plan o poveste consumată sub lumina reflectoarelor. Și dragostea unde e? încheie selecția cu note de culoare și umor. Așadar, luna aceasta ne amintește că emoțiile profunde se pot ascunde în cele mai neașteptate locuri.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Zelenski critică administraţia Kievului pentru modul în care gestionează problemele cu căldura şi alimentarea cu curent electric # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat administraţia oraşului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea şi alimentarea cu curent electric în capitală după loviturile aeriene ruseşti, relatează joi dpa.
09:40
Irineu Darău, despre o eventuală schimbare a premierului: „Nu doar că ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate ar şi deraia acest tren al reformei” # DigiFM.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, este de părere că o schimbare din funcţie a premierului Bolojan ”ar deraia trenul reformei”. El spune că nu sunt partide anti-reformiste, ci doar oameni care se opun reformelor şi care ”ar jubila” dacă USR ar ieşi de la guvernare sau dacă Bolojan nu ar mai conduce Guvernul.
09:40
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, în lumea lui Trump, cere Kallas după ce Rutte evocă iluzia apărării europene # DigiFM.ro
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, cere miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump lasă să planeze îndoiala cu privire la viitorul relaţiei transatlantice, relatează AFP.
09:40
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE vor fi duși în instanță cu propunere de arestare preventivă. Au fost prinși în flagrant în timp ce primeau 60.000 de euro # DigiFM.ro
Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută miercuri noaptea de procurorii DNA, alături de un bărbat care pretindea că este general SIE, ambii fiind acuzați de trafic de influență.
28 ianuarie 2026
17:00
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Merz: „Am discutat despre creşterea investiţiilor în domenii strategice precum energie, industrie, şi apărare” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că a discutat cu cancelarul Friedrich Merz despre creşterea investiţiilor în domenii strategice precum energie, industrie, şi apărare, inclusiv programul SAFE, el arătând că Germania este principalul partener economic al României iar investiţiile germane sunt de peste 18 miliarde şi jumătate de euro. Premierul a mai spus că Memorandumul semnat astăzi cu Ministerul Apărării al Republicii Federale Germania este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare şi să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.
16:50
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează EFE.
16:40
Curtea de Apel București îi dă câștig de cauză lui Traian Băsescu. Ce sumă are de recuperat fostul șef al statului ca indemnizație restantă # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu are de recuperat peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizaţia cuvenită ca fost şef al statului în intervalul 2022 - 2025, conform deciziei de miercuri a Curţii de Apel Bucureşti, care i-a dat câştig de cauză în procesul cu Administraţia Prezidenţială. Decizia nu este definitivă.
16:10
Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din Timiş. Ancheta ia în calcul și o posibilă defecțiune tehnică # DigiFM.ro
Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Ocupanţii microbuzului spulberat de un tir pe şoseaua dintre Lugoj şi Caransebeş erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi se îndreptau spre Franţa, la meciul dintre echipa lor favorită şi Olympique Lyon.
16:10
Războiul din Ucraina ar fi făcut aproape 2 milioane de victime militare începând din 2022, potrivit unui studiu american. Ruşii ar fi suferit pierderi duble faţă de ucraineni # DigiFM.ro
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian.
16:00
Substanțe suspecte, găsite la locul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți. Ancheta ia în calcul și o posibilă defecțiune tehnică # DigiFM.ro
Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Ocupanţii microbuzului spulberat de un tir pe şoseaua dintre Lugoj şi Caransebeş erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi se îndreptau spre Franţa, la meciul dintre echipa lor favorită şi Olympique Lyon.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.