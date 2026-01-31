AI trimite turiștii după cai verzi pe pereți. O postare de pe un site al unei agenții de turism din Tasmania a trimis turiștii în căutarea unor izvoare termale inexistente

15:30

Rusia a declarat pe 30 ianuarie că președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut să se abțină de la atacuri asupra Kievului până pe 1 februarie. Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit la o zi după ce Trump afirmase că președintele rus Vladimir Putin a acceptat solicitarea lui de a nu […]