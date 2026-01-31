Vaticanul plănuiește să deschidă un bistro pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru
Aktual24, 31 ianuarie 2026 12:50
Vaticanul lse pregătește, discret, să deschidă un bistro pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru, a informat ziarul Il Messaggero citat de ANSA. Cotidianul din Roma a precizat că localul va fi amenajat într-o structură existentă pe terasă, lângă statuile apostolilor, care a fost folosită anterior pentru depozitarea materialelor folosite de angajații bazilicii. Vaticanul și-ar […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:10
Legendarul chitarist Brian May anunță că trupa Queen nu va mai concerta în SUA: „America a devenit un loc periculos” # Aktual24
Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen, a declarat recent că nu vede formația cântând în Statele Unite în viitorul apropiat, invocând motive de siguranță și contextul tensionat din țară. „America a devenit un loc periculos în momentul de față, așa că trebuie să ții cont de asta. Este foarte trist pentru că simt că […]
Acum 2 ore
11:50
Pornhub limitează accesul utilizatorilor din Marea Britanie începând de săptămâna viitoare # Aktual24
Pornhub a anunțat că va restricționa accesul la site-ul său web în Marea Britanie începând de săptămâna viitoare, dând vina pe verificările de vârstă mai stricte introduse pentru site-urile cu conținut explicit. Începând cu 2 februarie, doar persoanele care și-au creat anterior un cont Pornhub vor putea accesa conținutul său, potrivit BBC. Aylo, compania-mamă a […]
11:40
America iese în în stradă: sute de mii de oameni din cele mai mari orașe ale SUA protestează împotriva abuzurilor comise de ICE – VIDEO # Aktual24
Statele Unite se află în mijlocul uneia dintre cele mai ample mișcări de protest din ultimele decenii, sute de mii de oameni ieșind în stradă pentru a denunța acțiunile Biroului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE). Demonstranții cer oprirea imediată a politicilor dure de imigrație și tragerea la răspundere a agenților implicați în incidentele recente, […]
11:40
Theodor Stolojan: ”Îl știu bine pe Bolojan și el va respecta înțelegerea/ Măsurile propuse de PSD au mai fost și nu au adus nimic” # Aktual24
Fostul prim-ministru Theodor Stolojan apreciază că interesul PSD este acela de a rămâne la guvernare, în condițiile în care formațiunea urmează să preia funcția de prim-ministru anul viitor, conform înțelegerii din cadrul coaliției. Theodor Stolojan a declarat că nu crede în speculațiile potrivit cărora rotativa guvernamentală nu ar mai avea loc și a susținut că […]
11:10
Macaulay Culkin, mesaj tulburător la moartea actriței Catherine O’Hara: „Mama, am crezut că mai avem timp. Te iubesc, ne vom revedea” # Aktual24
Moartea actriței Catherine O’Hara a zguduit lumea filmului și a lăsat un gol profund în inimile colegilor și fanilor săi. Cunoscuta actriță, apreciată pentru cariera sa remarcabilă în comedie și dramă, a fost pentru milioane de spectatori „mama” din Home Alone, dar pentru cei care au lucrat cu ea a fost mult mai mult: un […]
11:10
Doi soți din Florida au dat în judecată clinica de fertilitate după ce femeia a născut un copil care nu le aparține biologic # Aktual24
Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate după ce femeia a născut o fetiță care, potrivit testelor genetice, nu este copilul lor biologic. Steven Mills și Tiffany Score, ambii albi, au realizat că fiica lor nou-născută, venită pe lume în decembrie, nu seamănă cu ei din punct de vedere rasial […]
11:10
Politica privind conturile de social media ar putea descuraja milioane de vizitatori să vină în SUA # Aktual24
Înaintea unei propuneri de modificare a regulamentului care ar solicita informații despre conturile de social media ale turiștilor străini care doresc să călătorească în Statele Unite, experții în turism internațional avertizează că politica ar putea descuraja și mai mult vizitatorii să vină în SUA — o scădere care s-ar putea traduce în pierderi de miliarde […]
Acum 4 ore
11:00
Spaimă în PSD privind viitorul șef al SRI: ”Sunt speriați că, dacă vine cineva necunoscut sau potrivnic, SRI va pune dosarele pe ei” # Aktual24
Surse politice au detaliat pentru cotidianul.ro ce fel de așteptări sunt în PSD în legătură cu viitorul șef al SRI. „Sunt speriați că, dacă vine cineva necunoscut sau potrivnic, SRI va pune dosarele pe ei”, a declarat un lider PNL. PSD i-ar fi transmis președintelui exact ce profil trebuie să aibă noul șef al SRI, […]
10:40
10:30
Sulul de hârtie lung de 37 de metri al primei versiuni a romanului Pe drum de Jack Kerouac, scos la licitație # Aktual24
Sulul de hârtie original pe care Jack Kerouac și-a dactilografiat romanul „Pe drum”, lung de 37 de metri va fi scoasă la licitație la Christie’s în luna martie, cu un preț estimat între 1,8 și 2,9 milioane de lire sterline (2-3 milioane de euro). Rola este una dintre piesele centrale ale Colecției Jim Irsay, una […]
10:10
Cea mai mare bancă de stat rusească, Gazprombank, avertizează că Rusia va rămâne fără lichidități și va fi nevoită să „plătească războiul” din buzunarul pensionarilor # Aktual24
Un avertisment venit chiar din interiorul sistemului financiar rus scoate la iveală fragilitatea tot mai accentuată a economiei Federației Ruse. Potrivit estimărilor Gazprombank, cea mai mare bancă de stat a Rusiei, lichiditățile Fondului Național de Bunăstare (FNB) ar putea fi epuizate în decurs de un an, în condițiile actuale ale pieței petroliere. Informația, citată de […]
09:50
AI trimite turiștii după cai verzi pe pereți. O postare de pe un site al unei agenții de turism din Tasmania a trimis turiștii în căutarea unor izvoare termale inexistente # Aktual24
O postare generată de inteligența artificială pe site-ul web al unei agenții de turism a trimis turiștii în nordul Tasmaniei, în căutarea unor izvoare termale care de fapt nu există. Postarea, acum ștearsă de pe site-ul web al Tasmania Tours recomandă „Izvoarele Termale Weldborough”, despre care se spune că oferă „un refugiu liniștit” în pădurile […]
09:40
Guvernul SUA a intrat din nou în shutdown, după ce Congresul nu a adoptat la timp finanțarea – sute de mii de angajați federali vor rămâne neplătiți # Aktual24
Statele Unite au intrat oficial într-un shutdown parțial al guvernului federal începând cu miezul nopții de vineri spre sâmbătă, după ce Congresul nu a reușit să adopte la timp proiectele de lege de finanțare pentru anul fiscal 2026. Anunțul a fost confirmat de multiple surse oficiale, inclusiv de Casa Albă, liderii Congresului și agențiile federale, […]
09:30
Îndemânare: Un turn din 63.000 de suporturi pentru pahare, construit pentru a doborî un record mondial, dărâmat de o fetiță de 10 ani dintr-o mișcare # Aktual24
Un videoclip în care o fetiță în vârstă de 10 ani dărâmă un turn construit din suporturi pentru pahare, a devenit viral. Din fericire, imaginile nu arată întreaga poveste. Creatorul turnului, germanul Benjamin Klapper, în vârstă de 49 de ani a observat că acesta se prăbușise parțial sub propria greutate chiar înainte de finalizare, așa […]
09:10
Cuba a declarat „stare de urgență internațională” ca răspuns la blocada impusă de Donald Trump # Aktual24
Într-o mișcare diplomatică și retorică puternică, Cuba a declarat oficial o „stare de urgență internațională” ca reacție directă la ordinul executiv semnat de președintele SUA Donald Trump pe 29 ianuarie 2026. Ministrul de externe cubanez, Bruno Rodríguez Parrilla, a anunțat acest lucru pe 30 ianuarie prin postări pe platforma X și pe site-ul Ministerului Afacerilor […]
Acum 6 ore
08:40
Dezvăluiri șocante în dosarele Epstein: Bill Gates ar fi luat o boală cu transmitere sexuală de la „fetele din Rusia” și i-ar fi cerut lui Epstein antibiotice pentru Melinda # Aktual24
Ultimul mare val de documente legate de Jeffrey Epstein, eliberat vineri, 30 ianuarie 2026, de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), a adus acuzații explozive la adresa fondatorului Microsoft, miliardarul Bill Gates. În peste 3 milioane de pagini suplimentare, plus mii de videoclipuri și sute de mii de imagini publicate sub Epstein Files Transparency Act, […]
08:20
Donald Trump, acuzat de abuz sexual asupra unei minore, într-un document din dosarele Epstein publicat vineri – documentul a „dispărut” de pe site după doar 20 de minute # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a eliberat vineri, 30 ianuarie 2026, un nou lot masiv de documente legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act, lege care obligă publicarea integrală a fișierelor legate de investigațiile asupra finanțistului condamnat pentru trafic sexual. Peste 3 milioane de pagini suplimentare, alături de peste 2.000 de videoclipuri […]
08:10
Ninsorile abundente au provocat moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea altor 198 în Japonia # Aktual24
Ninsorile abundente și persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea a 198 de persoane în întreaga țară, a anunțat vineri Agenția niponă pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor, citată de Xinhua. Până vineri dimineață, prefectura Niigata înregistrase […]
Acum 24 ore
00:00
Spectacolele din Minnesota ale unui comediant au fost anulate după ce a făcut glume pe seama morții lui Renee Good # Aktual24
Un club de comedie din Minnesota a anulat șase spectacole cu bilete epuizate ale comediantului Ben Bankas, după ce videoclipuri cu acesta ironizând moartea lui Renee Good au devenit virale. Laugh Camp Comedy Club, situat în centrul orașului St. Paul, a anulat toate spectacolele programate să aibă loc vineri, sâmbătă și duminică, invocând „amenințări sporite, […]
30 ianuarie 2026
23:40
Ninsori abundente în Japonia. 14 morți și aproape 200 de răniți în timpul operațiunilor de deszăpezire # Aktual24
Japonia a fost afectată, în ultimele zile, de ninsori abundente și persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală, care au provocat moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea a 198 de persoane în întreaga țară, a anunțat vineri Agenția niponă pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor. Până vineri dimineață, prefectura Niigata înregistrase șapte persoane […]
23:00
Africa de Sud și Israelul își expulzează diplomați reciproc. Ambasada Israelului în Africa de Sud a atacat în mod regulat guvernul pe rețelele de socializare # Aktual24
Africa de Sud și Israelul s-au angajat într-o expulzare reciprocă a unor diplomați de rang înalt, după ce Africa de Sud a ordonat însărcinatului cu afaceri al Israelului să plece în termen de 72 de ore, invocând „atacuri insultătoare” la adresa președintelui Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, pe rețelele de socializare. Ariel Seidman, însărcinat cu […]
22:50
Israelul recunoaște că bilanțul victimelor din Gaza, întocmit de autoritățile sanitare de acolo este, în linii mari, corect. IDF nu este de acord # Aktual24
Armata israeliană a acceptat că bilanțul morților întocmit de autoritățile sanitare din Gaza este în general corect, marcând o întoarcere de 180 de grade după ani de critici oficiale la adresa acestor date. Un oficial de rang înalt din domeniul securității a informat jurnaliștii israelieni că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost uciși de atacurile […]
22:20
Departamentul american de Justiție anunță că a început publicarea a 3 milioane de pagini din dosarele Epstein # Aktual24
Departamentul american de Justiție a publicat vineri mult mai multe documente din dosarele sale de investigație privindu-l pe Jeffrey Epstein, reluând dezvăluirile în temeiul unei legi menite să prezinte ce știa guvernul despre abuzurile sexuale comise de finanțatorul milionar asupra unor fete tinere și despre interacțiunile sale cu persoane bogate și puternice, inclusiv Donald Trump […]
21:40
Continuă războiul între liberali la Iași. Conducerea PNL Iași a luat o decizie care-l înfurie pe primarul PNL Chirica # Aktual24
Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis să analizeze, înaintea fiecărei şedinţe de Consiliu Local, toate proiectele aflate pe ordinea de zi şi să stabilească o poziţie ”obligatorie, clară şi argumentată la vot” pentru consilierii liberali. Până acum, edilul PNL Mihai Chirica era cel care se întâlnea cu reprezentanţii liberali din consiliu şi stabilea […]
21:40
SUA: Departamentul de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderea lui Alex Pretti # Aktual24
Departamentul american de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în legătură cu moartea lui Alex Pretti, rezidentul din Minneapolis ucis sâmbătă de ofițerii Patrulei de Frontieră, potrivit autorităților federale. „Analizăm tot ce ar putea face lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat în acea zi și în zilele și săptămânile premergătoare […]
21:10
Durerea, senzația de plenitudine sau pierderea bruscă a auzului într-o singură ureche sunt experiențe care, adesea, sunt ignorate sau considerate simple neplăceri trecătoare. Cu toate acestea, orice modificare a funcției auditive unilaterale trebuie privită cu seriozitate, deoarece poate fi un semnal al unor afecțiuni care, netratate la timp, pot avea consecințe grave. Simptomele pot varia […]
21:10
Keir Starmer vrea să ducă Marea Britanie mai adânc în piața unică a Uniunii Europene — dacă Bruxellesul va accepta. Vorbind cu jurnaliștii în timpul unei vizite în China, premierul britanic a spus că dorește „să meargă mai departe” cu alinierea la piața europeană acolo unde acest lucru este „în interesul nostru național”, informează POLITICO. […]
20:50
Este deja un truism să spui că președintele american Donald Trump este un lider tranzacțional. Toată lumea „trebuie să-i dea ceva”. Unele sunt concesii majore la nivel economic și comercial, altele sunt de-a dreptul cadouri sau favoruri personale. Putem să ne uităm la Uniunea Europeană, care anul trecut a cedat serios în chestiunea tarifelor și […]
20:50
Violența în școli, fenomen în creștere. Explicațiile unui psiholog clinician. Adolescentul agresiv „are o toleranță foarte scăzută la frustrare” și „o gândire irațională care îi întărește comportamentele disfuncționale” # Aktual24
Violența din școli nu mai poate fi tratată superficial, atrage atenția psihologul Mihai Copăceanu, psiholog clinician, doctor în medicină și specialist în adicții. „Violența actuală crescută în rândul tinerilor implică o serie de explicații biologice, emoționale, familiale, sociale și culturale. Orice explicație simplă este o greșeală. Violența din mediul online sau jocurile video nu determină, […]
20:50
Organizația Națiunilor Unite riscă un „colaps financiar iminent” din cauza statelor membre care nu își plătesc contribuțiile, a avertizat șeful instituției. António Guterres a spus că ONU se confruntă cu o criză financiară care „se adâncește, amenințând livrarea programelor” și că banii s-ar putea termina până în iulie, potrivit BBC. Într-o scrisoare adresată ambasadorilor, el […]
20:40
Kremlinul a confirmat că președintele american Donald Trump a făcut apel la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu o „cerere de a se abține de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână”, însă apelul ar fi valabil doar „până la 1 februarie”, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. […]
20:40
Primul centru pentru minorii care comit fapte penale, înființat lângă Timișoara, la Săcălaz # Aktual24
Primele soluții găsite de Consiliul Județean Timiș, în urma tragediei de la Cenei, unde trei adolescenți au ucis un băiat de 15 ani, sunt activarea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) și înființarea primului centru pentru minori penali. „Lucrăm la introducerea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) — mecanisme locale de prevenție, formate din oameni din comunitate: preotul, învățătorul, […]
20:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire a generalului Sorin Cîrstea în funcţia de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, acesta devenind membru al Administraţiei Prezidenţiale. Potrivit informaţiilor oficiale, generalul Sorin Cîrstea are experienţă în teatrele de operaţii, participând la misiuni în Afganistan şi Kosovo. Cea mai înaltă funcţie deţinută de […]
20:20
Copilul de 13 ani din Cenei, care și-a ucis prietenul, luat de la familie. Mama a întrerupt testele și analizele # Aktual24
Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a ridicat din familie pe copilul de 13 ani din Cenei care și-a ucis un prieten, după ce părinții nu s-au conformat solicitărilor DGASPC, potrivit Opinia Timișoarei. Inspectorii au cerut ca băiatul să urmeze școala online, dar acesta n-a făcut-o, iar mama a dat asigurări că se va prezenta cu […]
20:20
Presshub: Al treilea judecător de la Curtea de Apel București care contestă o mutare forțată între secții # Aktual24
O altă judecătoare de la Curtea de Apel București, Ruxandra Grecu, a contestat o decizie a colegiului de conducere al instanței prin care a fost mutată de la Secția penală la secția privind conflictele de muncă. Este al treilea judecător de la Curtea de Apel București care, în ultima vreme, a atacat decizia de mutare […]
20:10
Cel mai simplu mod de eliminare naturală a colesterolului din organism: alternative care pot preveni statinele # Aktual24
Colesterolul crescut reprezintă unul dintre cei mai comuni și periculoși factori de risc pentru bolile cardiovasculare, iar consecințele sale pot fi grave dacă nu sunt prevenite la timp. În timp ce medicamentele precum statinele sunt adesea prescrise pentru a-l reduce, există metode naturale, simple și eficiente, care ajută organismul să-și mențină echilibrul fără a recurge […]
20:10
”Să folosim armele răzbunării în Ucraina”. Cresc presiunile la Moscova pentru ca armata să utilizeze arme mult mai puternice contra ucrainenilor # Aktual24
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele „arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodin, citat de Reuters, informează Agerpres. Volodin, care face parte de asemenea din Consiliul Securităţii Rusiei, organism consultativ pe lângă preşedinţia […]
19:50
Bolojan enervează Gruparea Savonea: ”Este impropriu ca judecătorii să decidă cine sunt persoanele care îi anchetează pe ei” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan sugerează că este de acord ca anchetarea judecătorilor care încalcă legea să revină în competența DNA, așa cum solicită numeroase voci din societatea civilă. Acestei măsuri i se împotrivesc însă magistrații care fac parte din așa-numita ”grupare Savonea”. ”Din punctul meu de vedere, este impropriu ca judecătorii să decidă cine sunt persoanele […]
19:40
SpaceX explorează potențiale acorduri cu alte companii conduse de Elon Musk, lăsând investitorii să lucreze la combinații între spațiu, condus autonom și inteligență artificială pentru a analiza care combinație are sens. Producătorul de rachete este în discuții pentru o fuziune cu xAI înainte de o ofertă publică inițială (IPO) planificată pentru acest an, relatează Reuters. […]
19:40
Președintele american Donald Trump a anunțat, mândru de el, că omologul său rus Vladimir Putin i-a promis că „nu mai atacă orașele ucrainene timp de o săptămână”. E ca și cum un criminal în serie ar promite că nu mai ucide o perioadă. „I-am cerut personal președintelui Putin să nu tragă în Kiev și în […]
19:10
Danemarca: Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen de la „uitarea electorală” # Aktual24
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, traversează una dintre cele mai spectaculoase reveniri politice din ultimii ani, după o perioadă marcată de scăderea accentuată a popularității și de un eșec dureros în alegerile locale. În mod neașteptat, această redresare este strâns legată de declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, care au generat o criză […]
18:30
Claudiu Manda, implicat în afaceri cu cartofi de milioane de euro. Banii vin de la UE, vor fi aprobați de un coleg de partid cu dosar penal # Aktual24
Două companii în care este implicat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, încearcă să obțină peste 8 milioane de euro din fonduri europene pentru ferme de cartofi, anunță Ziarul Financiar si defapt.ro. Peste 100 de milioane de euro este valoarea celor 94 de proiecte depuse de companii din România pentru a accesa fonduri europene prin […]
18:10
Cum încearcă un grup de extremă dreapta să separe Alberta de Canada și legăturile cu administrația Trump # Aktual24
Un grup marginal de extremă dreapta din provincia canadiană Alberta, bogată în resurse petroliere, încearcă să obțină sprijin politic și financiar din partea Statelor Unite pentru un posibil demers de independență față de Canada. Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, liderii Alberta Prosperity Project (APP) au avut mai multe întâlniri la Washington cu oficiali […]
17:50
Ce se ascunde în spatele atacurilor PSD la adresa lui Bolojan și USR. Fost consilier prezidențial: ”PSD vrea Ministerul Apărării pentru a ajunge la miliardele din programul SAFE” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, arată că unul dintre motivele principale ale atacurilor violente ale PSD la adresa premierului și a USR este dorința liderilor PSD de a prelua controlul Ministerului Apărării pentru a putea gestiona miliardele de euro alocate prin programul SAFE. ”Nu sunt fan USR și nici nu am vreo simpatie deosebită pentru […]
17:50
Presshub: Trei din patru șefi de judecătorii sunt delegați de CSM. Creștere accelerată a numirilor fără concurs # Aktual24
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), arată că, în ultimii trei ani, delegările pe funcții de conducere ale judecătorilor au crescut de la 42,94% în ianuarie 2023 la 65,44% în ianuarie 2026. „Evoluția modului de ocupare a funcțiilor de conducere evidențiază o creștere semnificativă a numărului de funcții exercitate prin […]
17:40
Înalt funcționar european, demis de Comisia Europeană pe fondul suspiciunilor de favoruri primite din partea Qatarului # Aktual24
Un înalt funcționar al Comisiei Europene, estonianul Henrik Hololei, fost director general responsabil de Transporturi, a fost demis în urma unei proceduri disciplinare, pe fondul suspiciunilor că ar fi primit cadouri și beneficii din partea statului Qatar, relatează Politico. Henrik Hololei se afla deja în atenția Parchetului European (EPPO), care a deschis o anchetă în […]
17:40
Polonia a semnat contracte de miliarde pentru „cel mai modern sistem anti-drone” din Europa # Aktual24
Polonia a semnat vineri contracte în valoare de peste 4 miliarde de dolari pentru ceea ce premierul Donald Tusk a descris drept „cel mai modern sistem antidrone din Europa”, menit să întărească protecția de-a lungul graniței estice a țării. Polonia, aflată pe flancul estic atât al NATO, cât și al UE, a investit masiv în […]
17:20
EXCLUSIV Reacția lui Ludovic Orban la declarațiile avocatei Adriana Georgescu: „Nu am absolut nicio legătură cu acest act de corupție” # Aktual24
Apariția în spațiul public a stenogramelor din dosarul DNA în care este implicată avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, a generat un val de reacții și speculații, după ce numele mai multor lideri politici au fost invocate în discuțiile interceptate de anchetatori. Potrivit documentelor din dosar, Adriana Georgescu este acuzată de trafic de […]
17:10
Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial menit să impună taxe vamale țărilor care furnizează petrol Cubei, intensificând astfel presiunea asupra guvernului comunist de la Havana, relatează The Guardian. Casa Albă a descris măsura drept o reacție necesară la „amenințări extraordinare” la adresa securității și politicii externe a SUA, invocând legăturile Cubei […]
