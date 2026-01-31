Fotbalistul suspendat pentru dopaj a cucerit-o pe celebra actriță din America: „Te completează atât de bine”

09:40

În goana după locul 1, fie și pentru o dimineață, Dinamo a uitat aseară că trebuie să învingă Petrolul. A fost doar 1-1. Și Zeljko Kopic, și Eugen Neagoe au dreptate când se laudă pe sine, adică propria echipă, pentru jocul prestat. Un rezultat care îi trezește la realitate pe „câini” și care poate fi de bun augur. Cel puțin la fel de important ca o victorie, dacă nu chiar mai important. Iată de ce, părerea mea. ...