Fotbalistul suspendat pentru dopaj a cucerit-o pe celebra actriță din America: „Te completează atât de bine”
Gazeta Sporturilor, 31 ianuarie 2026 11:20
Suspendat pentru dopaj încă din luna decembrie a anului 2024, Mikhaylo Mudryk (25 de ani), extrema stângă a lui Chelsea, se descurcă foarte bine în afara terenului. Fotbalistul ucrainean pare că a cucerit-o pe celebra actriță americancă Jordyn Jones (25 de ani), care are peste 9 milioane de urmăritori pe Instagram.În luna septembrie a anului trecut, Mudryk a comentat la un videoclip postat de Jordyn Jones pe Instagram: „Băieți, să-mi încerc șansa?”. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
11:20
U Cluj putea rata transferul fotbalistului din Champions League. Mijlocașul i-a fost propus unei echipe din Spania, dar a ajuns în Ardeal # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul de bandă, Jug Stanojev (26 de ani), a fost prezentat oficial de U Cluj. Acesta a fost adus de la Kairat Almaty, iar Gazeta Sporturilor a anunțat în exclusivitate transferul. Totuși, ardelenii au fost foarte aproape să rateze mutarea, deoarece jucătorul a fost propus în Spania.Formația antrenată de Cristiano Bergodi a reușit o lovitură pe piața transferurilor prin mutarea lui Jug Stanojev. ...
11:20
Fotbalistul suspendat pentru dopaj a cucerit-o pe celebra actriță din America: „Te completează atât de bine” # Gazeta Sporturilor
Suspendat pentru dopaj încă din luna decembrie a anului 2024, Mikhaylo Mudryk (25 de ani), extrema stângă a lui Chelsea, se descurcă foarte bine în afara terenului. Fotbalistul ucrainean pare că a cucerit-o pe celebra actriță americancă Jordyn Jones (25 de ani), care are peste 9 milioane de urmăritori pe Instagram.În luna septembrie a anului trecut, Mudryk a comentat la un videoclip postat de Jordyn Jones pe Instagram: „Băieți, să-mi încerc șansa?”. ...
11:20
Veste proastă pentru Dinamo: titularul incontestabil s-a accidentat cu Petrolul » Cât va lipsi de pe teren # Gazeta Sporturilor
În prima repriză a partidei dintre Dinamo și Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1, Maxime Sivis, titularul postului de fundaș dreapta al „câinilor” s-a accidentat. A resimțit dureri, iar Zeljko Kopic & staff-ul nu au riscat.Acesta a suferit o întindere la coapsă, mai exact la mușchii ischiogambieri, potrivit informațiilor GSP. Este în pericol pentru următoarele partide ale lui Dinamo. ...
Acum 30 minute
11:10
Triplul MVP al NBA a revenit pe teren după o absență de 16 meciuri! Miza specială a momentului ales de echipa superstarului sârb # Gazeta Sporturilor
După o absență de 16 meciuri, Nikola Jokic (30 de ani), triplul MVP al NBA, a revenit pe teren, în victoria obținută de Denver Nuggets în fața lui Los Angeles Clippers, scor 122-109. Momentul ales pentru revenirea superstarului sârb a avut o miză importantă pentru acesta, deoarece el a rămas eligibil pentru premiile individuale acordate de liga nord-americană de baschet. ...
11:10
Neașteptat » Dorin Goian numește cel mai bun fundaș central din Superliga: „Va ajunge la națională” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Dorin Goian, 45 de ani, a fost provocat să numească cel mai bun fundaș central din Superliga în viziunea lui.Goian a fost un stoper important al fotbalului românesc în ultimii 20 de ani. Campion cu FCSB, echipă alături de care a jucat în grupele Champions League, fost jucător la Palermo sau Rangers, Dorin are 60 de selecții în naționala României, cu meciuri inclusiv la Euro 2008. ...
11:10
Federația Română de Fotbal a anunțat că UEFA, prin Comisia de Disciplină, i-a respins apelul pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat în meciul cu Bosnia. Asta înseamnă că atacantul român nu va fi disponibil la barajul cu Turcia.În noiembrie 2025, la Zenica, Denis Drăguș a fost trimis pe teren în minutul 65. Doar două minute mai târziu, a ridicat neglijent piciorul și a lovit un adversar în zona umărului, o intrare pentru care a fost eliminat direct. ...
Acum o oră
11:00
Triplul campion cu Dinamo, concluzie clară după meciul cu Petrolul: „Nici vorbă!” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac (67 de ani), fostul mare atacant de la Dinamo, a analizat remiza „câinilor” cu Petrolul, scor 1-1. Legenda clubul roș-alb consideră că rezultatul nu trebuie pus în cârca lui Devis Epassy, care a gafat la golul lui Gicu Grozav.Orac, marcatorul unor goluri legendare în anii '80, cu Hamburg, Inter, Liverpool, consideră că Dinamo trebuie să continue cu Epassy în poartă, fiind diferență între camerunez și Alexandru Roșca, rezerva acestuia. ...
11:00
Paul Anton, mesaj clar despre națională: „Nimeni nu m-a căutat” + ce spune despre Dinamo # Gazeta Sporturilor
Paul Anton, căpitan și om de bază la liderul din Ungaria, ETO Gyor, a vorbit despre forma excelentă a echipei sale, despre diferențele dintre fotbalul maghiar și cel românesc, dar și despre Dinamo și echipa națională a României.Pentru ETO Gyor evoluează fundașii Dejan Boldor (30 de ani) și Ștefan Vlădoiu (27 de ani), precum și mijlocașii Paul Anton (34) și Claudiu Bumba (32). Formația se află pe primul loc în campionatul Ungariei. ...
10:50
A doua zi după FCSB - Fenerbahce, au bătut palma pentru cel mai scump transfer din istoria clubului! # Gazeta Sporturilor
A doua zi după remiza cu FCSB (1-1), reprezentanții lui Fenerbahce s-au așezat la masa negocierilor pentru a continua tratativele cu Atalanta. Părțile s-au înțeles privind suma de transfer pentru Ademola Lookman, extrema pe care a dorit-o și Cristi Chivu la Inter.Locul secund în Turcia, calificată mai departe în Europa League, Fenerbahce caută să dea o adevărată lovitură în această lună. ...
10:40
Aventura lui Florin Tănase pentru a reveni mai repede la antrenamente, dezvăluită de Mihai Stoica: „Asta spune multe despre el” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul de la FCSB, a suferit o ruptură musculară în urmă cu o săptămână și a plecat de urgență la „vraciul” Marijana Kovacevic, la Belgrad, care pune jucătorii pe picioare în timp-record. Recuperarea a fost rapidă, iar decarul campioanei en-titre a făcut eforturi mari pentru a reveni la timp și a se pregăti de meciul cu Csikszereda, din etapa 24 a Superligii. ...
Acum 2 ore
10:30
Rapid - U Cluj, debut în Giulești pentru Olimpiu Moruțan » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj, meciul zilei de sâmbătă în etapa #24 din Superliga, se joacă de la ora 20:00, pe Giulești. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la fața locului, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Partida reprezintă debutul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) pe stadionul Rapidului. Cu o victorie, formația lui Costel Gâlcă (53 de ani) revine, cel puțin temporar, pe primul loc. ...
10:30
Cristi Chivu riscă să rămână fără un titular! » Liverpool dorește de la Inter înlocuitor pentru Jeremie Frimpong # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani) ar putea schimba echipa în ultimele două zile ale primei ferestre de transferuri din 2026. Fundașul dreapta olandez este dorit de Liverpool pentru a acoperi absența unui conațional, tot accidentat în prezent!Arne Slot l-a pierdut pentru o perioadă deloc scurtă pe Jeremie Frimpong, accidentat după numai patru minute de la startul partidei cu Qarabag (6-0) din ultima etapă a grupei unice de Champions League. ...
10:30
Fostul dinamovist are școală de fotbal lângă Horezu și îi vede pe „câini” în lupta pentru titlu: „Nu joacă după ureche” » De ce e degringoladă la FCSB # Gazeta Sporturilor
Constantin Grecu, 37 de ani, are o școală de fotbal în mediul rural, dar urmărește tot ceea ce se întâmplă în Superliga. Cum vede lupta la titlu și de ce susține ferm că foștii jucători trebuie să facă școala de antrenori și să-și obțină licențele dacă vor să profeseze la acest nivel.Dinamoviști, vă mai aduceți aminte de Constantin Grecu? A venit de la Petrolul la Dinamo în vara lui 2013, imediat după ce a luat Cupa României cu ploieștenii. ...
10:20
Rafael Nadal a prefațat finala masculină de la Australian Open și a fost întrebat cu cine ține: „Dacă Novak câștigă, voi fi fericit pentru el” # Gazeta Sporturilor
Rafael Nadal (39 de ani), dublul campion de la Australian Open, a ajuns la Melbourne pentru ultimele două zile de competiție, el urmând să participe și la evenimentul intitulat „Noaptea Legendelor”. Spaniolul a urmărit ambele semifinale din circuitul masculin și a prefațat finala dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP). ...
10:20
Unirea Slobozia - Hermannstadt, meci-cheie la retrogradare în Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt, meci crucial în etapa #24 în perspectiva luptei pentru salvarea de la retrogradare, se joacă în această după-amiază, de la ora 14:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Dacă ialomițenii au început 2026 cu două eșecuri (1-3 cu UTA Arad și 0-1 cu U Cluj), sibienii au obținut un punct cu Farul (1-1) și au pierdut cu Dinamo (1-2). ...
10:10
Sorana Cîrstea, pregătită să scrie istorie la Transylvania Open: „Acesta ar fi idealul” # Gazeta Sporturilor
Aflată la ultima participare la turneul WTA Transylvania Open, Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) a declarat că vrea să devină prima jucătoare de tenis din România care se impune pe hard-ul indoor de la Cluj-Napoca.Încă de anul trecut, Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi anul în care se va retrage din tenis, fără să specifice exact după care turneu se va opri. ...
10:00
Contre acide în direct între Prunea și Ilie Dumitrescu: „Nu-mi spune tu mie! Ești în eroare / Astea sunt...” # Gazeta Sporturilor
Foști coechipieri la națională în perioada „Generației de Aur”, acum colegi de platou, Ilie Dumitrescu și Florin Prunea au avut un schimb de replici acide în direct, plecând de la suspendarea de un an a impresarului Cătălin Sărmășan, care îi reprezintă pe Cătălin Cîrjan, David Miculescu, Dennis Politic.Aprig contestatar al FRF, Prunea consideră că Federația s-ar putea răzbuna pe Sărmășan, pentru declarațiile date de agent în trecut. ...
10:00
Încă un atacant pentru Massimiliano Allegri » Ofertat de Juventus și Nottingham Forest, a semnat însă cu Milan! # Gazeta Sporturilor
Jean-Philippe Mateta (28 de ani), atacantul lui Crystal Palace, a ajuns la un acord verbal cu Milan pentru transferul în Serie A. Internaționalul francez are asigurat un contract până în 2023, cu un salariu net anual de 3,5 milioane de euro. Mai rămâne de stabilit cu clubul londonez doar când îi va da drumul jucătorului, la vară sau chiar în următoarele zile.AC Milan îi mai aduce un atacant lui Massimiliano Allegri. Și vine tot din Premier League. ...
10:00
Elche - Barcelona, duel din etapa #22 » Liderul din La Liga, test pe „Martinez Valero” # Gazeta Sporturilor
Elche și Barcelona se vor confrunta în această seară, de la ora 22:00, într-un duel contând pentru etapa a 22-a din La Liga. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, iar transmisia TV va fi asigurată de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.Partida se va disputa pe stadionul „Martinez Valero” și va fi arbitrată de Alejandro Muniz. Gazdele speră să profite de avantajul terenului propriu pentru a opri marșul liderului campionatului. ...
09:50
Aryna Sabalenka - Elena Rybakina pentru marele trofeu » Finala Australian Open 2026 # Gazeta Sporturilor
De la ora 10:30, pe „Rod Laver” Arena, Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) și Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) se vor înfrunta în finala Australian Open 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Eurosport.În semifinale, Sabalenka a trecut de Elina Svitolina (6-2, 6-3), iar Rybakina de Jessica Pegula, 6-3, 7-6 (9-7).Este duelul celor mai în formă jucătoare din circuit. ...
09:50
Petrolul, pe un butoi cu pulbere după egalul cu Dinamo: „A amânat explozia!” » Ce se întâmplă în culisele clubului din Ploiești # Gazeta Sporturilor
Rezultatul din Dinamo - Petrolul 1-1 a mai calmat spiritele la suprafață la Ploiești, însă tensiunile interne rămân adânc înrădăcinate și pot reizbucni în orice clipă. Conform informațiilor GSP, mai mulți jucători sunt profund nemulțumiți de deciziile luate de antrenorul Eugen Neagoe.„Remiza nu a rezolvat problemele echipei, ci doar a amânat explozia”, susțin oameni importanți din interiorul clubului prahovean. ...
09:50
FC Argeș - UTA, duel pentru play-off la Mioveni » Echipe probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - UTA, duel cu implicații în lupta pentru play-off, se joacă astăzi, de la ora 17:00. Partida de la Mioveni, contând pentru runda #24 a Superligii, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #24 din SuperligăLocul 4 în acest moment, piteștenii țintesc un rezultat pozitiv în fața „Bătrânei Doamne”, care să le netezească și mai mult drumul spre play-off. ...
09:40
Al-Hilal Omdurman, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a reușit o victorie importantă în Liga Campionilor Africii, scor 2-1 împotriva sud-africanilor de la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai puternice echipe ale continentului.Cele două formații se întâlniseră și în urmă cu o săptămână, tot în faza grupelor, când duelul se încheiase la egalitate, 2-2. ...
09:40
În goana după locul 1, fie și pentru o dimineață, Dinamo a uitat aseară că trebuie să învingă Petrolul. A fost doar 1-1. Și Zeljko Kopic, și Eugen Neagoe au dreptate când se laudă pe sine, adică propria echipă, pentru jocul prestat. Un rezultat care îi trezește la realitate pe „câini” și care poate fi de bun augur. Cel puțin la fel de important ca o victorie, dacă nu chiar mai important. Iată de ce, părerea mea. ...
Acum 4 ore
09:00
Fabrizio Romano, anunț de nicăieri: „Inter negociază cu Liverpool” » Chivu poate primi un campion din Premier League # Gazeta Sporturilor
Inter și Liverpool negociază pentru împrumutul lui Curtis Jones (25 de ani), mijlocaș central, la formația lui Cristi Chivu. Italienii ar avea și o opțiune de transfer definitiv în valoare de 40 de milioane de euro.Dublul campion din Premier League e un produs al academiei lui Liverpool și a jucat doar pentru „cormorani” până în acest moment. Nefiind titular cert, ar putea pleca iarna aceasta. ...
08:30
Luis Phelipe (24 de ani), fostul jucător de la FCSB, a fost prezentat oficial la Ponte Preta, în liga a doua din Brazilia, la o săptămână după ce Valeriu Iftime declara că extrema va semna cu Botoșani.Pe 23 ianuarie, patronul celor de la FC Botoșani era sigur că îl va lua pe Luis Phelipe, care a jucat în Liga 1 la Poli Iași și FCSB. Doar că brazilianul nu a fost convins și s-a întors acasă, fiind împrumutat de Sheriff Tiraspol la Ponte Preta până la finalul sezonului. ...
08:10
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) s-a declarat impresionat de Alibek Aliev (29 de ani), noul atacant de la CFR Cluj.Suedezul a înscris în victoria ardelenilor cu Metaloglobus, scor 4-2, după ce marcase și cu FCSB, la victoria cu 4-1. Vineri seară, în Gruia, Aliev a mai scos un penalty și a oferit un assist pentru Cordea, contribuind astfel la 3 reușite ale CFR-ului în poarta formației lui Mihai Teja. ...
07:50
Basarab Panduru și Marius Baciu au analizat în direct golul primit de Dinamo cu Petrolul, scor 1-1, din etapa 24 a Superligii.Petrolul a egalat pe final după o gafă a lui Epassy, care a scăpat mingea în față după o centrare din lateral. Boțogan a șutat după greșeala camerunezului, dar a trimis în bară. Mingea a ricoșat la Gicu Grozav, care a marcat. ...
Acum 12 ore
23:40
Încurcată de Petrolul, Dinamo umblă la „pușculiță”: „Suntem în discuții pentru apărare, mijloc și atac” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a comentat remiza cu Petrolul, 1-1 în etapa 24 a Superligii.Conducătorul lui Dinamo s-a declarat frustrat, în condițiile în care Dinamo a avut o posesie zdrobitoare și raportul șuturilor net de partea ei, 21-7.Andrei Nicolescu, după Dinamo - Petrolul: „E clar, ceva nu am făcut cum trebuie”„E frustrant, dar se întâmplă zile din astea. Important este să vedem deciziile luate, cât de bune sau mai puțin inspirate au fost. ...
23:40
Petrolul mută spectaculos pe piața transferurilor: negociază cu o vedetă din Superliga # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a anunțat faptul că mâine va ajunge un jucător la echipă, despre care GSP a aflat că este Nana Boateng. De asemenea, tehnicianul a transmis că așteaptă un atacant, iar „lupii galbeni” îl au pe listă, printre alții, pe Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.Pe lista ploieștenilor sunt trei atacanți, iar unul dintre ei este Islam Slimani, fotbalistul celor de la CFR Cluj. ...
23:20
Șeful VAR a fost „reactivat” pe post de secund! » A avut mai multe meciuri în țările arabe decât în Superligă # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hațegan (45 de ani) a fost delegat ca asistent VAR, ca ajutor pentru Lucian Rusandu la CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ultima apariție în cabina VAR fusese în etapa a 18-a, la partida U Cluj - Universitatea Craiova, disputată pe 1 decembrie 2025, atunci când a fost titularul postului. ...
23:20
Atacantul Stipe Perica (30 de ani) nu a făcut parte din lot în această seară, pentru meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, încheiat la egalitate, 1-1. Croatul are zilele numărate la Dinamo.Este un sezon dificil pentru Perica. Și din cauza unor probleme de natură medicală, croatul a adunat doar 16 apariții în acest campionat, niciuna ca integralist. A răspuns cu două goluri, la 1-0 cu Unirea Slobozia și 4-0 cu Metaloglobus. ...
23:10
Cătălin Cîrjan, despre situația impresarului său, suspendat pentru pariuri: „E parte din familia mea” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor” de la Dinamo, a comentat remiza obținută pe „Arcul de Triumf”, scor 1-1 cu Petrolul, vorbind despre prestația echipei, gafa lui Devis Epassy, dar și despre situația în care impresarul său este implicat într-un scandal legat de pariuri.Ambele reușite ale partidei au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
23:10
Alexandru Musi, jucătorul celor de la Dinamo, a reacționat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci din etapa #24 din Superliga. Alexndru Musi a declarat că este „frustrant” că nu au obținut mai mult in partidă, a comentat gafele lui Devis Epassy, portarul „câinilor” și a vorbit despre ce urmează pentru „haită”. De asemenea, Alexandru Musi a vorbit despre transferul lui Denis Alibec, fostul coleg de la FCSB, la Farul Constanța. ...
22:50
Explicația lui Devis Epassy după gafa din meciul cu Petrolul: „Nu e prima greșeală” # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy (32 de ani), portarul celor de la Dinamo, a reacționat după ce a gafat în partida „câinilor” cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, meci din etapa #24 din Superliga.Portarul „câinilor” a comis o greșeală dublă în minutul 83, iar această gafă i-a costat pe „câini” trei puncte. Prima dată portarul camerunez a degajat greșit, fiind presat de jucătorii de la Petrolul. ...
22:50
Zeljko Kopic a vorbit despre gafa lui Epassy care a decis soarta partidei: „A adus multe lucruri” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a remizat pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, într-o partidă care a început fără mari ocazii, dar a fost controlată în mare parte de „câinii roșii”. La finalul meciului, tehnicianul alb-roșilor, croatul Zeljko Kopic, a tras concluziile.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, profitând de o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
22:40
Eugen Neagoe, după ce a încurcat-o pe Dinamo: „Fără cadoul de la noi, nu ne puteau da gol!” + Anunță un transfer-bombă: „Surpriză pentru toată lumea” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul Petrolului, a analizat remiza cu Dinamo, 1-1, primul rezultat pozitiv al ploieștenilor în acest an.Dinamo a avut o posesie zdrobitoare și raportul șuturilor de partea ei, 21-7, dar Eugen Neagoe nu a simțit-o atât de periculoasă. La final, antrenorului Petrolului a susținut că era convins că nu avea să piardă astăzi. ...
Acum 24 ore
22:30
Decisivul Petrolului din meciul cu Dinamo, reacție modestă: „Nu cred că sunt eu omul meciului” # Gazeta Sporturilor
Gicu Grozav, autorul golului care a adus un punct pentru Petrolul în deplasarea de la București cu Dinamo, a comentat partida, atmosfera din jurul clubului și bucuria de a juca împotriva „câinilor”.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy.Gicu Grozav, după Dinamo - Petrolul 1-1: „Echipa e omul meciului”„Nu cred că sunt eu omul meciului, echipa e. ...
22:20
Florin Prunea a reacționat după gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul: „Bă, mai bine nu ieși!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul portar internațional român, a comentat greșeala lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul, scor 1-1, din etapa #24 din Superliga.Greșeala lui Devis Epassy, venită la scorul de 1-0 pentru Dinamo, i-a costat pe „câini”. Petrolul a egalat, iar „haita” a ratat ocazia de a urca din nou în fruntea Superligii.Florin Prunea nu l-a iertat pe Devis Epassy după greșeala din Dinamo - Petrolul: „Mai bine nu ieși!”„Greșeală dublă a fost. ...
22:10
S-a încăpățânat să gafeze: Epassy, două greșeli la faza în care Petrolul a egalat-o pe Dinamo # Gazeta Sporturilor
Petrolul a egalat-o pe Dinamo (final 1-1) după o secvență de joc în care portarul „câinilor roșii”, Devis Epassy, a comis două greșeli, în momente diferite.Într-un meci închis, în care jocul nu i-a funcționat așa cum ar fi sperat, Dinamo a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. Suflarea alb-roșie spera ca acela să fie golul care să-i aducă victoria și să o urce, provizoriu, pe locul 1 în Superligă. ...
21:50
Metaloglobus face o mișcare istorică. Micuța echipă din București ar urma să încaseze 30.000 de euro pentru Christ Kouadio, unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. A fost vândut la Radnik Surdulica, echipa de pe locul 7 din Serbia.Suma este una mică, comparativ cu alte sume din fotbalul românesc, dar reprezintă o premieră. Este primul jucător pe care formația din București a încasat vreodată bani, conform portalului Transfermarkt. ...
21:40
21:40
Mesajul lui Darius Olaru la o zi după eliminarea din Europa League: „Mulțumim pentru sprijin” # Gazeta Sporturilor
Aseară, FCSB a părăsit competiția europeană Europa League după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Fenerbahce, într-o prestație solidă în care roș-albaștrii au pus mari probleme porții apărate de cunoscutul goalkeeper brazilian Ederson.După nici 24 de ore, căpitanul campioanei României, Darius Olaru (27 de ani), a postat un mesaj pe Instagram în care le mulțumește suporterilor și își exprimă mândria pentru modul în care a luptat echipa. ...
21:20
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris golul 961 al carierei, deblocând tabela în Al Kholood - Al Nassr, meci din etapa 19 a campionatului Arabiei Saudite.Cristiano continuă goana spre golul 1000. Titular la Ar Rass, contra lui Al Kholood, Cristiano a înscris în minutul 47. Golul a fost o formalitate, Cristiano împingând mingea în poarta goală după ce a fost servit excelent de conaționalul Joao Felix. ...
21:10
FCSB a încheiat parcursul european din acest sezon cu o remiză, 1-1 contra celor de la Fenerbahce, în ultima etapă a grupei unice din Europa League. Cu doar 7 puncte acumulate în 8 meciuri, campioana României s-a clasat pe locul 27 și a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. ...
21:00
Mărturia chirurgului care l-a operat pe unul dintre fanii răniți: „Nu-și mai amintește nimic despre accident!” # Gazeta Sporturilor
Șapte suporteri greci care se deplasau prin România în drum spre Lyon pentru meciul din grupa unică a Europa League și-au pierdut viața, într-un carnagiu rutier întâmplat în județul Timiș, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Doi dintre fanii răniți al lui PAOK au fost transferați cu un avion special în țară, în timp ce al treilea supraviețuitor a rămas internat la Timișoara. ...
20:40
Ce a afișat PCH în memoria suporterilor decedați ai celor de la PAOK: „Rămâneți puternici!” # Gazeta Sporturilor
Peluza Cătălin Hîldan, galeria celor de la Dinamo, a afișat mai multe bannere de susținere pentru fanii celor de la PAOK, după ce aceștia au fost loviți de o tragedie: 7 suporteri greci și-au pierdut viața într-un cumplit accident în județul Timiș.Înainte de fluierul de start al lui Iulian Călin, ultrașii dinamoviști au afișat trei bannere. Partida de pe „Arcul de Triumf” a avut și un minut de reculegere înainte de start. ...
20:20
Tabloul principal la Transylvania Open, stabilit cu ajutorul Simonei Halep: pe cine vor înfrunta Sorana, Jaqueline și Emma Răducanu # Gazeta Sporturilor
În această seară a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul principal de la Transylvania Open, turneul de nivel WTA250 care va avea loc la Cluj-Napoca. La ceremonie au participat Jaqueline Cristian, jucătoarea română cu cel mai bun clasament, și Simona Halep.Începând de luni, în săptămâna 1-7 februarie, Transylvania Open își caută următoarea campioană. ...
20:00
Daniel Pancu, declarația serii după victoria chinuită cu Metaloglobus: „Când mă vedeți că fac ca o maimuță să știți că...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după victoria chinuită a echipei sale în fața celor de la Metaloglobus, scor 4-2, meci din etapa #24 din Superliga. Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit laudativ la adresa adversarei de astăzi, iar apoi și-a felicitat jucătorii, în special pe Alibek Aliev. La final, Daniel Pancu și-a explicat manifestările „ieșite din comun” de pe bancă. ...
20:00
Andrei Cordea, mulțumit de evoluțiile sale: „Eu am făcut lucrurile perfect de când am venit” # Gazeta Sporturilor
După victoria obținută de CFR Cluj pe teren propriu, scor 4-2 cu Metaloglobus, autorul unei „doppiette”, Andrei Cordea, a vorbit despre jocul prestat de echipă, dar și despre evoluțiile sale de când a ajuns în Gruia.CFR Cluj a fost condusă în două rânduri, dar a marcat golurile decisive în ultimele minute ale timpului regulamentar, la capătul unui meci în care a fost ținută în șah timp de 87 de minute de echipa de pe ultimul loc. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.