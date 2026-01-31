O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna
Gândul, 31 ianuarie 2026 11:20
O pensionară de 76 de ani, din județul Tulcea, a trecut prin momente de panică după ce a căzut victimă unei escrocherii bine cunoscute, denumită „metoda accidentul”. Totul a început cu un apel telefonic prin care i s-a indus ideea că nepotul său ar fi fost implicat într-un grav accident rutier și se află în […]
Acum 5 minute
11:30
Ce a făcut Florin Tănase pentru a putea evolua cât mai repede la FCSB. „A luat taxiul de la Belgrad”. Când revine pe teren # Gândul
Florin Tănase nu a jucat în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor fiind accidentat. Dar, „decarul” FCSB a fost la Marijana Kovacevic din Belgrad, și-a revenit și poate evolua duminică în partida cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 a Superligii. Tănase e om de bază la FCSB, având în acest sezon 35 de […]
Acum 15 minute
11:20
Postul Paștelui durează 40 de zile, iar credincioșii îi mai spun și „Postul Mare”, fiind cel mai lung din an. În 2026, va începe la 23 februarie și va ține până în sâmbătă, 11 aprilie, urmând ca pe 12 să fie sărbătorit Paștele. Acesta este cel mai lung post din calendarul creștin ortodox, dar și […]
11:20
O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna # Gândul
Acum 30 minute
11:10
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE” # Gândul
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează finanțarea din programul european SAFE, susținând că statul român intră într-un cerc vicios al îndatorării fără a construi capacități reale de apărare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că […]
11:10
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T4 2025, conform legislaţiei în vigoare. În “lista ruşinii” sunt incluse firmele care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T4 2025. ”Lista ruşinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de […]
11:10
Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump # Gândul
Iranul a anunțat un exercițiu militar naval de două zile, cu muniție de război, programat să înceapă duminică, 1 februarie, în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul iranienilor vine pe fondul prezenței unui grup naval de atac al SUA, descris de președintele Donald Trump drept o „armadă”. Situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat semnificativ în ultima perioadă pe […]
Acum o oră
11:00
Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux # Gândul
Industria vinicolă din Bordeaux s-a adaptat din punct de vedere istoric la obiceiurile consumatorilor. În anii 1970, regiunea s-a orientat spre vinul alb, dar până în anii 2000 era renumită pentru vinurile roșii puternice, maturate în stejar. Acum se orientează către o formă mult mai veche de vin roșu, cu un nume familiar anglofonilor: claret. […]
11:00
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid # Gândul
Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi uriașe și abrupte, asta după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus. Astfel, pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele […]
10:40
Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?” # Gândul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public seria de „coincidențe” în care numele premierului este invocat în mai multe cazuri de corupție. Este vorba inclusiv de cazul avocatei din PNL care a fost prinsă în flagrant când lua mită, în această săptămână, dar și de cazul afaceristului […]
Acum 2 ore
10:30
Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe de urgență care urmărește să introducă reguli mai clare și mai moderne în transportul rutier de persoane și mărfuri. „Guvernul a adoptat ordonanța propusă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care aduce reguli mai clare și mai moderne pentru transportul rutier de persoane […]
10:30
Anul are semne proaste. Sunt concedieri masive în România la compania germane Bosch. Gigantul german a conformat planurile să reducă 20.000 de locuri de muncă, la nivel global. Potrivit calculelor preliminare, Bosch a obținut un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, anul trecut, scrie Profit.ro. Astfel că, în cea mai importantă zonă a […]
10:10
Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua” # Gândul
În data de 15 ianuarie, în fața Ministerului rus de Externe, au avut loc scene extrem de neplăcute atunci când însărcinata cu afaceri britanică, Danae Dholakia, a părăsit clădirea. După ce a fost informată că încă un diplomat britanic urma să fie expulzat din Ambasada Marii Britanii la Moscova, ea a fost confruntată de o mulțime care […]
10:10
Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim” # Gândul
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a analizat decizia României de a nu participa la Conferința de Pace inițiată de Donald Trump, calificând acest refuz drept o incapacitate de a gândi strategic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a susținut că, în actualul context geopolitic, România […]
10:00
Prognoza ANM anunță weekend geros în toată țara. Cum va fi vremea în ultima zi din ianuarie și unde sunt așteptate temperaturi de -20 de grade # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va răci în acest weekend, fiind așteptate temperaturi negative, lapoviță și ninsori. În special dimineața, termometrele vor indica și -20 de grade Celsius, potrivit prognozei ANM. Meteorologii au emis și o informare de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger valabilă la nivelul întregii […]
10:00
De ce a decis gruparea Iliescu execuția imediată a cuplului Ceaușescu. Declarațiile explozive ale lui Nicolae Ceaușescu de la proces, ținute strict secrete aproape 4 decenii # Gândul
Misterele Revoluției au planat aproape 4 decenii asupra românilor, însă vălul începe să se destrame, iar memoria colectivă începe să se vindece, Fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a finalizat rechizitoriul celui mai controversat episod din istoria recentă a României. Dosarul are 3.000 de volume. Concluzia la capătul unui volum […]
10:00
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre meciul cu Petrolul, 1-1 în etapa 24 a Superligii, a spus care e obiectivul roș-albilor și a anunțat transferuri. Dacă la plecări e trecut Perica, la sosiri roș-albii caută să întărească fiecare compartiment al echipei. Roș-albii vor cel puțin locul cinci în play-off-ul Superligii și să se […]
09:40
Atacantul Stipe Perica pleacă de la Dinamo. Nu a fost în lot pentru meciul Dinamo – Petrolul Ploiești, 1-1, și antrenorul Zeljko Kopic a declarat că jucătorul de 30 de ani are unele oferte. Perica a jucat 16 meciuri la Dinamo, având și unele probleme medicale în trecut, și a marcat două goluri pentru roș-albi. […]
Acum 4 ore
09:20
Un bărbat din București și-a riscat viața pentru a-și salva câinele, căzut în IOR. Nu a mai putut ieși din apa rece # Gândul
Un bărbat și-a pus viața în pericol pentru a-și salva prietenul patruped, care a căzut în lacul din parcul IOR din Capitală. A urmat apoi operațiune de salvare dificilă, deoarece nici stăpânul nu a mai putut să iasă din apă înghețată. Mai mulți pompieri s-au deplasat pe lac într-o barcă pneumatică, pentru a-i recupera pe […]
09:10
Valentin Stan: Dacă România intră în zona euro, liderii nu vor mai putea să se „joace” cu fluctuația cursului valutar # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România nu poate intra în zona euro din cauza jocurilor politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Țara ta, Marius Tucă, nu o să intre niciodată […]
09:10
Dinamo RATEAZĂ primul loc în Superliga din cauza unei gafe a portarului Epassy: „Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac” # Gândul
Dinamo remizat cu Petrolul Ploiești, 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Petrolul are doar două puncte obținute în ultimele șase etape și un singur gol în ultimele trei meciuri. Dinamo ratează primul loc în Superliga din cauza unei gafe a […]
09:00
Țara din Uniunea Europeană care oferă 10.000 de euro persoanele dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici # Gândul
Una dintre țările membre ale Uniunii Europene pregătește lansarea unui program național care urmărește rezolvarea crizei locuințelor din marile orașe, dar și stoparea declinului demografic din zonele periferice. În acest sens, autoritățile au convenit că relocarea trebuie stimulată prin oferte atrăgătoare făcute persoanelor interesate să își schimbe viața. Grecia vine cu următoarea propunere făcută celor […]
08:40
Adrian Severin: „Huiduielile de la Iași au fost adresate și lui Macron. El ni l-a furnizat pe Nicușor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre influența externă asupra conducerii României și despre modul în care marile puteri europene controlează deciziile politice și militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nici cei mai răi domnitori fanarioți nu au condus țara așa” Severin […]
08:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului: termen limită pentru a încheia o înțelegere # Gândul
Președintele american Donald Trump insistă că Iranul dorește „să încheie un acord cu SUA”, adăugând că a dat Teheranului un termen limită, dar pe care a refuzat să-l divulge, transmite AFP. „Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval. Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen […]
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre tensiunile dintre Europa și America, întrebându-se dacă această rupere este definitivă sau doar temporară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu compară sarcastic tensiunile dintre America și Europa cu o ruptură între doi parteneri, punând evenimentele în […]
07:50
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România # Gândul
Urmează încă un an dificil pentru pensionari, mai ales după ce Guvernul Bolojan a decis să nu indexeze veniturile seniorilor cu rata inflației, așa cum prevedea legea. Totuși, Casa de Pensii vine cu o veste bună: pensionarii beneficiază de 1300 de lei în plus, începând cu luna martie a acestui an. Deocamdată, România oferă puțin […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în America se face un schimb între ONG-uri, companii și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Știți că în America este un circuit al apei în natură, […]
Acum 6 ore
07:20
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Virginia Ruzici este una dintre cele mai importante figuri din istoria tenisului românesc și internațional. S-a născut pe 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, și a început să practice sportul de la […]
07:10
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale” # Gândul
La sfârșitul anului 2025, cea mai grea iarnă din ultimii ani se instala în Ucraina, iar forța de invazie rusă – formată din 600.000 de soldați – a apelat la „inovații” pentru a face față frigului și a câștigat, pentru scurt timp, un avantaj tactic de-a lungul liniei frontului de 1.120 km. Totuși, ucrainenii au […]
07:10
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dacă este un plan de unire, ea nu […]
07:10
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf # Gândul
Cazul unui șofer care a postat pe Facebook costul unei curse Uber de 55 de minute, la oră de vârf, a stârnit valuri de comentarii. Pentru traseul străbătut și momentul din zi, mulți români au considerat că nu merită efortul. Dar, totuși, iată că se poate și așa, iar un bucureștean poate povesti, acum, că […]
06:40
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei # Gândul
În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, prof. univ. dr. Valentin Stan analizează prioritățile Rusiei în regiunea arctică, citând un raport al serviciilor daneze de informații și apărare. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show. Mariu Tucă expune detalii din raportul danez că Rusia menține superioritatea militară în Arctica, în ciuda războiului din […]
06:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
După ani la rând în care februarie a semănat mai mult cu prima lună de primăvară, lucrurile lucrurile par să reintre pe făgașul firesc în 2026. Meteorologii Accuweather anunță că în următoarele 28 de zile va fi iarnă în toată regula în România, iar Bucureștiul ar urma să resimtă din plin revenirea frigului. Din 2001 […]
06:10
Ion Cristoiu discută în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre un fenomen regional: tineri ucraineni trec ilegal frontiera în România și Republica Moldova pentru a evita încorporarea obligatorie în armată în contextul războiului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show, Jurnalista Natalia Morari menționează o rețea organizată implicând grăniceri ucraineni și moldoveni, […]
06:10
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut # Gândul
„Da, o să-mi fac declarația de avere chiar în 15 zile de la preluarea mandatului”, spunea Nicușor Dan în luna mai a anului 2025, întrebat dacă va face publică lista donatorilor din campania sa electorală pentru Președinția României. În „România Onestă”, finanțarea campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan a fost și încă rămâne un subiect […]
Acum 8 ore
05:10
Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat # Gândul
Un incident grav a avut loc, vineri, la Penitenciarul Craiova, unde un deținut cunoscut cu tendințe de sinucidere a fost găsit spânzurat în celulă, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Deținutul, identificat drept Codruț Dincă, stătea singur în celulă, deși în fișa sa de evaluare ar fi fost menționat riscul de suicid, potrivit surselor noastre. La […]
Acum 12 ore
23:30
Ce nu ar trebui să mănânci niciodată la micul dejun pentru a evita problemele digestive. Lista cu alimentele care le pot provoca # Gândul
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, care ne oferă energia necesară pentru întreaga zi și este esențial pentru sănătatea intestinelor. Dar cum vă puteți începe ziua într-un mod care să vă protejeze flora intestinală și ce ar trebui să evitați. De la musli sănătos și ouă cu bacon, până la toast cu […]
23:10
O femeie a vrut să vândă, cu doar 20 de dolari, un vas vechi care era abandonat în curtea casei, dar suma finală a fost uriașă. „E foarte neobișnuit” # Gândul
Un vas din gresie de 130 de litri a stat abandonat în colțul verandei din spate a casei lui Lois Jurgens timp de aproape trei decenii, adunând praf în verile din Nebraska și zăpadă în timpul iernilor. Dar proprietara s-a hotărât să îl vândă, cerând pe el doar 2o de dolari. Însă, pe 10 ianuarie, […]
23:00
Ce se întâmplă dacă nu ai reușit să pui în practică rezoluțiile de Anul Nou, iar ianuarie se apropie deja de final. Sfaturile unui psiholog # Gândul
De ce nu-mi pot ține promisiunea de a mă lăsa de fumat, de a merge la sală sau de a economisi niște bani? Rezoluțiile de Anul Nou pe care ni le-am făcut, bazate pe voința noastră de neclintit, încep să se clatine, dacă nu chiar să dispară fără urmă, pe măsură ce luna ianuarie trece. […]
22:40
Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly # Gândul
Un întreprinzător iscuist japonez, în vârstă de 35 de ani, a fost înșelat cu suma de 247.000 de euro în Roma, Italia. Bărbatul a călătorit pe banii lui din Japonia pentru a încheia o tranzacție de succes, vânzarea a patru ceasuri de lux. Suma pe care a obținut-o este incredibilă. De fapt, japonezul a fost […]
Acum 24 ore
22:20
Locuitorii unui oraș din România vor beneficia de transport public gratuit, în fiecare vineri. Unde s-a adoptat măsura și de când intră în vigoare # Gândul
Autoritățile din Brașov au decis, astăzi, ca – începând cu data de 1 aprilie 2026 – transportul public să fie gratuit în acest oraș, însă măsura se aplică doar pe liniile din municipiul, nu și pe rutele metropolitane. Astfel, din această primăvară, se va putea circula gratuit pe toate liniile de autobuz și troleibuz în […]
22:00
Acum trei zile, Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic a declarat că mai sunt 85 de secunde până la miezul nopții (momentul sfârșitului lumii după Ceasul Apocalipsei), invocând reluarea cursei înarmării, conflictele multiple existente și retorica naționalistă tot mai agresivă a Statelor Unite ale Americii, a Federației Rusiei și a Republicii Populare Chineze. A […]
22:00
Promitea mașini de lux sub prețul pieței și încasa avansuri, dar nu livra nimic. Escrocul a fost prins de polițiști la volan, deși nu avea permis # Gândul
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiști și este acuzat că a înșelat mai multe persoane, cărora le-a promis autoturisme de lux la prețuri sub piață, fără să le livreze vreodată. Prejudiciul total este de aproximativ 7.000 de euro. Ancheta a început pe 20 noiembrie 2025, după ce o femeie de […]
21:40
Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în funcționarea Justiției. Întâi a comparat magistrații cu primarii, apoi s-a rătăcit în competențele constituționale ale CSM. La final, a spus: „nu sunt specialist”. Ce întrebare simplă l-a pus în dificultate pe Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat de mai multe ori, în timpul interviului acordat G4Media, în competențele Justiției, atunci când i-a fost pusă o întrebare simplă: este sau nu de acord cu revenirea competenței de investigare a magistraților de la Parchetul General la DNA? De 4 ori, premierului României i-a fost pusă această întrebare, de 4 […]
21:40
Dubai a anunțat că are în plan să construiască o stradă „pavată cu aur” un proiect unic în lume, în apropierea Bazarului Gold Souk din oraș, unde turiștii pot cumpăra aur și alte bijuterii, potrivit Euronews. Cu salarii neimpozitate și reputația de a oferi un stil de viață luxos, Dubaiul este un oraș despre care […]
21:30
Ce sancțiuni riscă șoferii care nu aprind luminile de ceaţă atunci când condiţiile meteo o impun sau le folosesc abuziv. Polițiștii nu iartă abaterile # Gândul
Mulţi şoferi nu pornesc luminile de ceaţă, atunci când condiţiile meteo impun acest lucru, în timp ce alții le folosesc abuziv. În ambele situaţii, polițiștii dau amenzi pe bandă rulantă, în toată țara, deși conducătorii găsesc mereu diverse scuze, printre cele mai folosite fiind graba sau rutina. „Majoritatea sunt prinși în grijile cotidiene și nu […]
21:20
Celebra actriță Catherine O’Hara a murit, la vârsta de 71 de ani. Era cunoscută mai ales pentru rolul mamei lui Kevin din seria „Singur acasa” # Gândul
Catherine O’Hara, actrița cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Best in Show” și „Schitt’s Creek”, a murit, potrivit informațiilor apărute în presă. Avea 71 de ani, preia ProTV. Actrița canadiană a decedat vineri, 30 ianuarie, informația fiind confirmată de managerul său pentru revista People. TMZ a fost prima publicație care a relatat despre deces. Cauza morții […]
21:00
20:50
Daniel Pancu, declarație incredibilă după ce CFR Cluj a învins Metaloglobus 4-2: „Să știți că de asta fac ca maimuța” # Gândul
CFR Cluj a învins pe Metaloglobus, 4-2, în etapa 24 a Superligii. Ardelenii sunt pe locul opt, cu 35 de puncte, iar Metaloglobus e ultima în clasament, cu 11 puncte. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a vorbit despre meci și a explicat de ce e vulcanic pe banca tehnică. Au jucat echipele: CFR CLUJ: M. Popa […]
20:40
Inteligența Artificială trimite turiști în Neverland. Un articol meșterit de AI a promovat o destinație inexistentă. Sucesul a fost fenomenal # Gândul
Un articol de blog generat cu ajutorul inteligenței artificiale, publicat pe site-ul unei companii de turism, a trimis aventurieri ignoranți în Neverland, recomandând izvoare termale din nordul Tasmaniei care nu există. Capturi de ecran distribuite de CNN din articolul șters între timp de pe site-ul Tasmania Tours arătau recomandări pentru „Izvoarele termale Weldborough”, prezentate drept […]
20:10
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una: reforma pensiilor în sectorul de ordine publică și apărare. Premierul vrea să crească vârsta de pensionare în Poliție, Ministerul Apărării și servicii secrete # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-un interviu pentru G4Media că, după adoptarea reformei privind tăierile din administrația publică, următorul pachet e reformă vizează pensiile din sistemul de ordine publică și apărare națională. Potrivit datelor CSM, dacă în magistratură vorbim despre 5000 de pensii de serviciu, în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională – […]
