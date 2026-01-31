LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
Primasport.ro, 31 ianuarie 2026 11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
Acum o oră
11:10
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător
Acum 2 ore
10:20
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită # Primasport.ro
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită
10:00
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open # Primasport.ro
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open
10:00
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba # Primasport.ro
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba
Acum 4 ore
09:40
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA # Primasport.ro
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA
09:40
Bombă la Dinamo! Kopic vrea să renunţe la un jucător de bază
09:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni
09:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti
Acum 12 ore
00:30
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga # Primasport.ro
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga
00:30
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat
00:20
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga
00:10
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10 # Primasport.ro
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10
00:00
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10 # Primasport.ro
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10
00:00
Danemarca şi Germania vor juca finala Campionatului European
30 ianuarie 2026
23:30
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul # Primasport.ro
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul
23:00
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA # Primasport.ro
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA
23:00
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă # Primasport.ro
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă
22:50
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni” # Primasport.ro
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni”
Acum 24 ore
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde” # Primasport.ro
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde”
22:30
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade” # Primasport.ro
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade”
22:00
VIDEO | Dinamo - Petrolul 1-1. Gafa portarului Epassy îi costă scump pe ”câini”
21:50
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Epassy gafează, iar oaspeţii egalează # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Epassy gafează, iar oaspeţii egalează
21:40
S-a tras la sorţi tabloul de la Transylvania Open. Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, iar Jaqueline Cristian va juca împotriva Camilei Osorio # Primasport.ro
S-a tras la sorţi tabloul de la Transylvania Open. Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, iar Jaqueline Cristian va juca împotriva Camilei Osorio
21:30
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armstrong deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armstrong deschide scorul
21:20
Surpriză mare! Panagiotis Tachtsidis a luat decizia şi pune cerneala pe contract
20:50
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Câinii” au început tare, apoi meciul a devenit anost # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Câinii” au început tare, apoi meciul a devenit anost
20:40
Lindsey Vonn, după căzătura serioasă suferită la Crans-Montana. ”Visul meu olimpic nu s-a sfârşit” # Primasport.ro
Lindsey Vonn, după căzătura serioasă suferită la Crans-Montana. ”Visul meu olimpic nu s-a sfârşit”
20:30
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în Florida pentru viteză excesivă
20:00
VIDEO | ”Când mă vedeţi că fac ca o maimuţă”. Daniel Pancu a oferit un interviu amuzant # Primasport.ro
VIDEO | ”Când mă vedeţi că fac ca o maimuţă”. Daniel Pancu a oferit un interviu amuzant
19:50
Alibek Aliev începe în forţă aventura în Superliga. ”Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi” # Primasport.ro
Alibek Aliev începe în forţă aventura în Superliga. ”Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi”
19:50
A fost anunţată echipa surpriză care va prinde play-off-ul: „Nu ştiu câţi ar fi reuşit! Nu există să vină cineva să îţi facă faţă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţată echipa surpriză care va prinde play-off-ul: „Nu ştiu câţi ar fi reuşit! Nu există să vină cineva să îţi facă faţă” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:40
VIDEO | Mihai Teja, dezamăgit că nu a reuşit mai mult din deplasarea de la Cluj. ”Din nou dezamăgire” # Primasport.ro
VIDEO | Mihai Teja, dezamăgit că nu a reuşit mai mult din deplasarea de la Cluj. ”Din nou dezamăgire”
19:10
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere a JO # Primasport.ro
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere a JO
19:10
Continuă curăţenia generală în Giuleşti! Rapid a anunţat încă două plecări
19:00
Cutremur în fotbalul românesc! Unul dintre cel mai cunoscuţi impresari, suspendat un an pentru pariuri! Amendă usturătoare primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu # Primasport.ro
Cutremur în fotbalul românesc! Unul dintre cel mai cunoscuţi impresari, suspendat un an pentru pariuri! Amendă usturătoare primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu
19:00
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ardelenii se desprind pe final într-un meci foarte complicat # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ardelenii se desprind pe final într-un meci foarte complicat
18:50
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 3-2. Korenica marchează frumos din afara careului
18:40
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea transformă cu mare noroc din penalty # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea transformă cu mare noroc din penalty
18:30
Încă un transfer important bifat de Poli Timişoara! Formaţia din Liga 3 şi-a adus portar din Superliga # Primasport.ro
Încă un transfer important bifat de Poli Timişoara! Formaţia din Liga 3 şi-a adus portar din Superliga
18:20
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portarul Popa face cadou un gol oaspeţilor # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portarul Popa face cadou un gol oaspeţilor
18:10
Jack Grealish se operează şi va rata probabil restul sezonului
18:10
Denis Alibec a plecat de la FCSB şi a fost prezentat de noua echipă
17:40
Incredibil! Un titular al unei echipe din SuperLiga, vândut pe o sumă uluitor de mică: 30.000 de euro # Primasport.ro
Incredibil! Un titular al unei echipe din SuperLiga, vândut pe o sumă uluitor de mică: 30.000 de euro
17:40
Max Dowman, cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, a semnat cu Arsenal # Primasport.ro
Max Dowman, cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, a semnat cu Arsenal
17:30
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Ardelenii au adus un fotbalist ce a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor # Primasport.ro
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Ardelenii au adus un fotbalist ce a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor
17:20
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Au adus un fotbalist care a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor # Primasport.ro
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Au adus un fotbalist care a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.