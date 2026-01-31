Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”
Primasport.ro, 31 ianuarie 2026 17:50
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”
• • •
Acum 10 minute
18:00
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram nu va evolua în meciul cu Farul
Acum 30 minute
17:50
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”
17:40
Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira
17:40
Reacţia lui Jean Vlădoiu după ce i s-a scandat demisia. ”Nu tragem de acest post”
Acum o oră
17:20
„Mai bine se întorc la Clinceni. Nu iau niciun punct de când joacă pe stadionul ăsta, mai şi strigă lumea
17:10
Revenire de senzaţie la FCSB! Va putea juca cu Csikszereda
Acum 2 ore
17:00
Snoop Dogg îşi propune să facă din Swansea un brand global
16:50
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat proba de super-G de la Crans-Montana
16:40
L-a convins pe Laszlo Balint! Oţelul transferă fotbalistul venit în probe de la Braga
16:30
Reacţia Elenei Rybakina după ce a triumfat la Australian Open. ”Este cu adevărat Happy Slam”
16:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. A fost spectacol în duelul suferinţei! Sibienii iau o gură uriaşă de oxigen
16:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam
16:20
Suflarea rapidistă e în doliu! A decedat mama lui Cristi Manea
16:10
Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, speriat de acţiunile ICE în SUA
16:10
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein
Acum 4 ore
16:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meciul e relansat
15:40
Duelul din Superligă se va disputa fără sistemul VAR! Care este motivul?
15:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii întorc incredibil scorul
15:00
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul în debutul partidei
14:50
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:40
Elena Rybakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open!
14:10
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
13:30
La 35 de ani, atacantul italian Ciro Immobile schimbă din nou echipele! Unde îşi va continua cariera
13:10
Denis Drăguş şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia! Cât va lipsi atacantul
12:30
Gigi Becali a dat lovitura! FCSB a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului din Superligă
Acum 8 ore
12:00
Unui experimentat fotbalist român i-au fost descoperite probleme cardiace care-l obligă să-şi încheie cariera
11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
11:10
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător
10:20
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită
Acum 12 ore
10:00
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open
10:00
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba
09:40
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA
09:40
Bombă la Dinamo! Kopic vrea să renunţe la un jucător de bază
09:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni
09:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti
Acum 24 ore
00:30
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga
00:30
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat
00:20
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga
00:10
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10
00:00
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10
00:00
Danemarca şi Germania vor juca finala Campionatului European
30 ianuarie 2026
23:30
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul
23:00
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA
23:00
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă
22:50
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni”
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde”
22:30
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade”
