Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”

Primasport.ro, 31 ianuarie 2026 17:50

Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
18:00
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram nu va evolua în meciul cu Farul Primasport.ro
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram nu va evolua în meciul cu Farul
Acum 30 minute
17:50
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari” Primasport.ro
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”
17:40
Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira Primasport.ro
Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira
17:40
Reacţia lui Jean Vlădoiu după ce i s-a scandat demisia. ”Nu tragem de acest post” Primasport.ro
Reacţia lui Jean Vlădoiu după ce i s-a scandat demisia. ”Nu tragem de acest post”
Acum o oră
17:20
„Mai bine se întorc la Clinceni. Nu iau niciun punct de când joacă pe stadionul ăsta, mai şi strigă lumea < Primasport.ro
„Mai bine se întorc la Clinceni. Nu iau niciun punct de când joacă pe stadionul ăsta, mai şi strigă lumea
17:10
Revenire de senzaţie la FCSB! Va putea juca cu Csikszereda Primasport.ro
Revenire de senzaţie la FCSB! Va putea juca cu Csikszereda
Acum 2 ore
17:00
Snoop Dogg îşi propune să facă din Swansea un brand global Primasport.ro
Snoop Dogg îşi propune să facă din Swansea un brand global
16:50
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat proba de super-G de la Crans-Montana Primasport.ro
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat proba de super-G de la Crans-Montana
16:40
L-a convins pe Laszlo Balint! Oţelul transferă fotbalistul venit în probe de la Braga Primasport.ro
L-a convins pe Laszlo Balint! Oţelul transferă fotbalistul venit în probe de la Braga
16:30
Reacţia Elenei Rybakina după ce a triumfat la Australian Open. ”Este cu adevărat Happy Slam” Primasport.ro
Reacţia Elenei Rybakina după ce a triumfat la Australian Open. ”Este cu adevărat Happy Slam”
16:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. A fost spectacol în duelul suferinţei! Sibienii iau o gură uriaşă de oxigen Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. A fost spectacol în duelul suferinţei! Sibienii iau o gură uriaşă de oxigen
16:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam Primasport.ro
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam
16:20
Suflarea rapidistă e în doliu! A decedat mama lui Cristi Manea Primasport.ro
Suflarea rapidistă e în doliu! A decedat mama lui Cristi Manea
16:10
Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, speriat de acţiunile ICE în SUA Primasport.ro
Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, speriat de acţiunile ICE în SUA
16:10
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein Primasport.ro
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein
Acum 4 ore
16:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meciul e relansat Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meciul e relansat
15:40
Duelul din Superligă se va disputa fără sistemul VAR! Care este motivul? Primasport.ro
Duelul din Superligă se va disputa fără sistemul VAR! Care este motivul?
15:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii întorc incredibil scorul Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii întorc incredibil scorul
15:00
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul în debutul partidei Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul în debutul partidei
14:50
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:40
Elena Rybakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open! Primasport.ro
Elena Rybakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open!
14:10
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
13:30
La 35 de ani, atacantul italian Ciro Immobile schimbă din nou echipele! Unde îşi va continua cariera Primasport.ro
La 35 de ani, atacantul italian Ciro Immobile schimbă din nou echipele! Unde îşi va continua cariera
13:10
Denis Drăguş şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia! Cât va lipsi atacantul Primasport.ro
Denis Drăguş şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia! Cât va lipsi atacantul
12:30
Gigi Becali a dat lovitura! FCSB a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului din Superligă Primasport.ro
Gigi Becali a dat lovitura! FCSB a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului din Superligă
Acum 8 ore
12:00
Unui experimentat fotbalist român i-au fost descoperite probleme cardiace care-l obligă să-şi încheie cariera Primasport.ro
Unui experimentat fotbalist român i-au fost descoperite probleme cardiace care-l obligă să-şi încheie cariera
11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare Primasport.ro
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
11:10
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător Primasport.ro
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător
10:20
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită Primasport.ro
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită
Acum 12 ore
10:00
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open Primasport.ro
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open
10:00
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba Primasport.ro
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba
09:40
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA Primasport.ro
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA
09:40
Bombă la Dinamo! Kopic vrea să renunţe la un jucător de bază Primasport.ro
Bombă la Dinamo! Kopic vrea să renunţe la un jucător de bază
09:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni
09:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti
Acum 24 ore
00:30
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga Primasport.ro
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga
00:30
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat Primasport.ro
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat
00:20
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga Primasport.ro
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga
00:10
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10 Primasport.ro
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10
00:00
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10 Primasport.ro
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10
00:00
Danemarca şi Germania vor juca finala Campionatului European Primasport.ro
Danemarca şi Germania vor juca finala Campionatului European
30 ianuarie 2026
23:30
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul Primasport.ro
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul
23:00
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA Primasport.ro
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA
23:00
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă Primasport.ro
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă
22:50
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni” Primasport.ro
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni”
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde” Primasport.ro
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde”
22:30
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade” Primasport.ro
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.