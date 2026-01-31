Curtea de Apel București a amânat pronunțarea în dosarele în care se solicită suspendarea numirii la CCR a judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

09:10

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la un nou val de tentative de fraudă online. Infractorii creează pagini false de internet care imită identitatea unor instituţii de presă cunoscute din România şi care promovează platforme fictive de investiţii. Acţiunea se desfăşoară, în paralel, prin reclame online, care pot apărea în spaţiile publicitare ale […]