Guvernul a adoptat o serie de măsuri care vor reduce birocrația în domeniul urbanismului
Rador, 30 ianuarie 2026 18:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a codului de procedură fiscală care clarifică aplicarea reducerii de 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Rezervația Biosferei Delta Dunării și Munții Apuseni, recunoscute oficial ca zone defavorizate. Tot astăzi au fost adoptate […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
18:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a codului de procedură fiscală care clarifică aplicarea reducerii de 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Rezervația Biosferei Delta Dunării și Munții Apuseni, recunoscute oficial ca zone defavorizate. Tot astăzi au fost adoptate […]
Acum o oră
18:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Cinematografia, considerată „a șaptea artă”, a parcurs un drum spectaculos în mai puțin de un secol și jumătate, transformându-se dintr-o simplă curiozitate tehnologică într-o industrie globală care modelează imaginația colectivă. Filmul nu mai este doar o formă de divertisment, ci un instrument de expresie culturală, politică și estetică, capabil să […]
18:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Conceptul de Sanctuary City (în traducere: oraș-sanctuar) a devenit, în ultimele decenii, un subiect central în dezbaterile privind imigrația, drepturile omului și relația dintre autoritățile locale și guvernele federale, în special în Statele Unite. Termenul desemnează orașe sau jurisdicții locale care adoptă politici menite să limiteze cooperarea cu autoritățile federale […]
18:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – Pe 5 februarie (ora 19:00), aveți șansa de a-l aplauda la Sala Radio, alături de Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru, pe celebrul pianist de jazz și compozitor american David Kikoski, laureat al premiului Grammy, care a lansat 20 de albume ca lider de trupă. David Kikoski […]
18:00
Costurile aferente dobânzilor la împrumuturile contractate de România vor exercita o presiune mare asupra bugetului (Kelemen Hunor) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 ianuarie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Costurile aferente dobânzilor la împrumuturile contractate de România în anii precedenți vor exercita o presiune mare asupra bugetului din acest an, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor. El a precizat că valoarea cheltuielilor se ridică la 12 miliarde de euro. Kelemen Hunor: Asta înseamnă în […]
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – FBI conduce acum ancheta asupra împușcării mortale a lui Alex Pretti în Minneapolis, iar Departamentul pentru Securitate Internă sprijină investigația, a relatat vineri CBS News, citând un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă.(REUTERS – 30 ianuarie)/aspanily/asalar
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 ianuarie) – Președintele Trump l-a nominalizat pe un critic vocal al Rezervei Federale pentru a prelua conducerea instituției. Kevin Warsh a fost guvernator al băncii centrale americane până în 2011. El îl va înlocui pe Jerome Powell, care s-a confruntat cu presiuni din partea președintelui Trump pentru a reduce dobânzile. Kevin […]
Acum 4 ore
16:30
Realizator: Gabriela Mitrovici – Sindicatele din învățământ vor strânge semnături, începând de luni pentru declanșarea unei greve generale în perioada simulărilor pentru evaluarea națională și bacalaureat, care sunt programate în luna martie. Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice, de la 18 la 20 de ore, și de diminuarea sumelor pentru plata cu […]
15:10
Rusia a afirmat că a fost de acord să oprească bombardarea capitalei ucrainene Kiev până pe 1 februarie, la cererea președintelui american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armistițiul are ca scop facilitarea discuțiilor de pace programate în Abu Dhabi în aceeași zi. „Într-adevăr, președintele Trump a făcut o […]
15:10
Un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat vineri că riscul de răspândire a virusului Nipah este scăzut, afirmând că niciuna dintre cele peste 190 de persoane care au intrat în contact cu cei doi infectați în India nu a avut un test pozitiv și nu a dezvoltat simptome ale bolii. Hong Kong, Malaysia, […]
15:10
Israelul va redeschide duminică punctul de trecere Rafah pentru circulația persoanelor între Gaza și Egipt, a anunțat vineri COGAT, agenția guvernamentală israeliană care coordonează politica civilă în Gaza. „Revenirea rezidenților din Egipt în Fâșia Gaza va fi permisă, în coordonare cu Egiptul, doar pentru locuitorii care au părăsit Gaza în timpul războiului și numai după […]
15:00
Eurodeputatul Victor Negrescu propune finanțarea educației prin introducerea unei taxe pentru companiile de jocuri de noroc # Rador
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu propune finanțarea educației și a politicilor de tineret prin introducerea unei taxe, armonizate la nivel european pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. În opinia sa, această industrie digitală transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent. Inițiativa vine în […]
Acum 6 ore
14:00
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
13:30
Solicitarea lui Trump adresată lui Putin și declaraţiile făcute de Guterres despre Donbas, subiectele briefing-ului susţinut de Peskov # Rador
Solicitarea lui Trump adresată lui Putin și declaraţiile făcute de Guterres despre Donbas acestea sunt subiectele briefing-ului susţinut vineri de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin. ‘Președintele rus va prezida o reuniune cu membrii permanenți ai Consiliului rus de Securitate, vineri, 30 ianuarie’, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al […]
13:20
Liderii militari și civili americani ai misiunii emblematice a Washingtonului pentru Fâșia Gaza se retrag, iar numele înlocuitorilor lor nu au fost încă făcute public, au declarat diplomații, în timp ce țările europene își regândesc prezența în inițiativa privind modelarea Fâșiei Gaza postbelică. Se așteaptă ca cel mai înalt ofițer militar de la Centrului de […]
13:00
Irlanda sprijină cu 25 de milioane de euro infrastructura energetică din Ucraina, afectată de atacurile ruseşti # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a anunţat, vineri, că Guvernul Irlandei a aprobat alocarea a 25 de milioane de euro pentru sprijinirea infrastructurii energetice a Ucrainei. Șeful diplomației ucrainene și-a exprimat recunoștința față de ministra irlandeză de externe, comerț și apărare, Helen McEntee, precum și față de executivul Irlandei pentru aprobarea acestui sprijin de […]
12:50
Şapte din zece autoturisme înmatriculate anul trecut, în România, au fost cumpărate la mâna a doua # Rador
Şapte din zece autoturisme înmatriculate anul trecut, în România, au fost cumpărate la mâna a doua, potrivit unei analize de specialitate, pe baza datelor oficiale ale Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. Adică: dintr-un total de aproape 550.000, doar 156.000 au fost noi. Studiul mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de […]
12:50
Rata şomajului a fost de 6%, în luna decembrie a anului trecut, valoare egală cu cea înregistrată în noiembrie # Rador
Rata şomajului a fost de 6%, în luna decembrie a anului trecut, valoare egală cu cea înregistrată în noiembrie, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate astăzi. Din aproape 494.000 de persoane înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale care gestionează domeniul, peste două treimi fac parte din categoria de vârstă 25-74 de ani, la care însă […]
Acum 8 ore
12:30
Presa scrie despre necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe fundalul riscurilor geopolitice tot mai mari și al posibilei reveniri a influenței rusești asupra Chișinăului. „Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei”, spune analistul Ion Tăbârță. Totodată, presa mai […]
12:30
Donald Trump i-a cerut personal președintelui Putin să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, anunță Kremlinul # Rador
Kremlinul a transmis vineri că președintele rus, Vladimir Putin, a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea un mediu favorabil negocierilor de pace. Întrebat despre solicitare și răspunsul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat […]
12:20
Germania – Sindicatele cer declanșarea, luni, a unei greve a salariaților din serviciile de transport cu autobuzul și feroviar # Rador
Serviciile de transport cu autobuzul și transportul feroviar pentru navetiști din Germania se vor opri probabil în toată țara, deoarece principalul sindicat din serviciile publice a cerut declanșarea unei greve aproape la nivel național, pe fondul unui conflict cu angajatorii municipali și de stat privind condițiile de muncă. „Putem presupune cu siguranță că transportul public […]
11:30
Jurnalistele Radio România Ruxandra Săraru și Flavia Voinea, premiate în cadrul Galei Fundației “Niște Țărani” # Rador
Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, consecventă principiilor sale de a evidenția și de a pune în lumină creațiile și realizările din diferite domenii, care au în centrul atenției mediul rural și țăranul român, a acordat și anul acesta premii unor personalități academice, universitare, culturale, literare, artistice, jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri […]
11:00
Data sau locația următoarei runde de discuții de pace mediate de SUA ar putea să se schimbe, anunță Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că data sau locația următoarei runde de discuții mediate de SUA între Ucraina și Rusia privind modul de încheiere a războiului s-ar putea schimba. Runda ulterioară de discuții urma să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Zelenski a spus că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire. „Este […]
11:00
Premierul britanic, Keir Starmer, se află la Shanghai, în ultima zi a vizitei sale oficiale în China # Rador
Premierul britanic, Keir Starmer, se află la Shanghai, în ultima zi a vizitei în China menită a consolida legăturile comerciale. Președintele american l-a avertizat să nu se apropie prea mult de autoritățile de la Beijing. Prezent la premiera documentarului „Melania”, răspunzând unei întrebări referitoare la faptul că Marea Britanie va face afaceri cu China și […]
Acum 12 ore
10:40
Este şedinţă de guvern de la această oră. Pe agendă mai multe proiecte de acte normative, privind clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, reducerea drastică a accesului la articole pirotehnice sau gestionarea mai eficientă a fondurilor europene. Executivul îşi propune şi modificarea legii privind protejarea patrimoniului cultural naţional, fiind instituite măsuri clare referitoare la condiţiile de […]
10:20
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat, vineri, că 378 de blocuri de locuințe din capitală sunt fără încălzire, majoritatea dintre acestea fiind situate în cartierul Troieșcina. Potrivit primarului, pe parcursul zilei de joi, în cartierul Troieșcina, au fost racordate la sistemul de încălzire peste 100 de clădiri, iar în cursul nopții trecute – încă 50. […]
10:20
Ucrainenii nu întăresc Europa, ci o slăbesc și ne târăsc într-un război. Banii pe care vor să-i dea Ucrainei ar trebui cheltuiți pentru dezvoltarea armatelor și a echipamentelor țărilor europene, a subliniat premierul vineri, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a amintit că la […]
10:20
Azerbaidjanul nu va admite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie folosit pentru atacuri lansate asupra Iranului (MAE azer) # Rador
În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, care a avut loc joi, ministrul azer de externe, Jeihun Bairamov, a declarat că Baku nu va permite niciodată vreunui stat să utilizeze teritoriul sau spațiul său aerian pentru a lansa o operațiune militară împotriva Iranului, a relatat Ministerul azer de Externe. ‘Azerbaidjanul a […]
10:00
O reuniune cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România şi Comisia Europeană, dedicată coridorului Marea Neagră – Marea Egee, are loc la Sofia, informează centrul de presă al Ministerului bulgar al Transporturilor şi Comunicaţiilor. Forumul este găzduit de viceprim-ministrul şi ministrul transporturilor şi comunicaţiilor în exerciţiu din Bulgaria, Grozdan Karadjov. Ministerul Transporturilor precizează că întâlnirea marchează începutul […]
09:40
Franța a împiedicat compania Eutelsat să vândă antene terestre, declară ministrul francez de Finanțe # Rador
Ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a declarat vineri că a decis, la începutul acestei săptămâni, să împiedice operatorul francez de sateliți Eutelsat, un rival al Starlink, companie deținută de Elon Musk, să vândă antene terestre, care permit comunicarea cu sateliții. „Aceste antene sunt folosite atât pentru comunicații civile, cât și militare. Eutelsat este singurul […]
09:30
Traficul tirurilor este suspendat în ambele sensuri, la frontiera Bulgariei cu Serbia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. Restricţia nu se aplică pentru circulaţia autoturismelor şi autocarelor. Autorităţile sârbe de frontieră informează că şoferii de camioane din Serbia au început o blocadă a terminalelor de marfă […]
09:10
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a criticat propunerea primarului general de majorare a tarifelor STB # Rador
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primar al sectorului 4 şi principalul contracandidat al lui Ciprian Ciucu la recentele alegeri parţiale, a criticat propunerea primarului general de majorare a tarifelor STB şi a catalogat-o drept o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii, amatorism şi incompetenţă administrativă. Într-o postare pe Facebook, Daniel Băluţă îndreaptă criticile şi […]
09:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la un nou val de tentative de fraudă online # Rador
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la un nou val de tentative de fraudă online. Infractorii creează pagini false de internet care imită identitatea unor instituţii de presă cunoscute din România şi care promovează platforme fictive de investiţii. Acţiunea se desfăşoară, în paralel, prin reclame online, care pot apărea în spaţiile publicitare ale […]
09:10
Minele Lonea și Lupeni din Valea Jiului își continuă deocamdată activitatea, termenul pentru închiderea lor a fost devansat pentru că nu au fost puse în siguranță la timp galeriile, deși Complexul Energetic a primit deja ajutorul de stat pentru închidere. Unul dintre motive, lipsa de personal. Unităţile rămase în exploatare produc câteva sute de tone […]
08:50
Începând cu prima zi a lunii februarie 2026, euro devine singurul mijloc legal de plată în Bulgaria. Leva încetează să mai fie utilizată, iar toate plăţile pentru bunuri, servicii şi obligaţii vor fi efectuate exclusiv în euro. Consumatorii trebuie să plătească în euro, iar comercianţii să accepte, să proceseze plăţile şi să dea restul exclusiv […]
08:30
Regiunea Herson – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu trei morţi şi 10 răniţi # Rador
Şeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a atacat 36 de localități din regiune. Potrivit unui comunicat remis vineri dimineaţă, în urma bombardamentelor, trei persoane au fost ucise, iar alte 10 au fost rănite. Prokudin a precizat că ruşii au folosit drone, sisteme de artilerie […]
08:20
O explozie puternică s-a auzit în orașul ucrainean Harkiv, la primele ore ale zilei de vineri. Militarii avertizaseră că ruşii ar putea lansa un atac cu rachete balistice. Ulterior, armata a raportat că a detectat o rachetă rusească. Deocamdată, nu există comentarii oficiale cu privire la atac. Vineri dimineaţă, sirenele de raid aerian au sunat […]
08:10
Volodimir Zelenski și-a declarat speranța ca SUA să poată opri atacurile rusești ce vizează infrastructura energetică a țării # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că speră ca SUA să poată opri atacurile rusești ce vizează infrastructura energetică a țării. Declarația a fost făcută după ce președintele Trump a declarat că i-a cerut lui Vladimir Putin să oprească atacurile ce vizează capitala Kiev și alte localități timp de o săptămână din cauza frigului extrem. Rusia […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială ora 9:00 – Comisia pentru afaceri europene – sala 4053, etaj 4 ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – etaj 3, sala 3063 ora 10:00 – Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă […]
08:00
Grupul „Renew Europe” din Parlamentul European semnalează probleme privind statul de drept în Bulgaria # Rador
O delegaţie a grupului „Renew Europe” din Parlamentul European se află în Bulgaria, unde are prevăzute întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, jurnalişti şi membri ai societăţii civile în legătură cu situaţia statului de drept. Preşedintele grupului, Valérie Hayer, a susţinut o conferinţă de presă la Sofia. „Cetăţenii bulgari merită ceva mai bun – merită instituţii […]
07:50
Panama – Curtea Supremă a anulat un contract de concesiune prin care o companie cu sediul în Hong Kong opera două porturi la Canalul Panama # Rador
Curtea Supremă din Panama a anulat un contract de concesiune, care permitea unei companii cu sediul în Hong Kong să opereze două porturi la Canalul Panama, unul pe partea dinspre Atlantic, iar altul dinspre Oceanul Pacific. Instanța a stabilit că legislația care permitea companiei CK Hutchison să opereze cele două porturi este neconstituțională. Decizia a […]
07:40
Apa furnizată în sistem centralizat în municipiul Curtea de Argeș și comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului din județul Argeș rămâne nepotabilă # Rador
Apa furnizată în sistem centralizat în municipiul Curtea de Argeș și comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului din județul Argeș rămâne nepotabilă. Specialiștii au confirmat prezența unei bacterii, deși este tratată, astfel că nu poate fi folosită pentru băut sau gătit, ci doar în scopuri menajere. Furnizorul de apă amintește că populația are la […]
07:40
Președintele american, Donald Trump, a declarat Cuba drept o amenințare la adresa securității SUA și a semnat un ordin executiv prin care autorizează impunerea de tarife comerciale la adresa oricărui stat care vinde sau furnizează petrol națiunii insulare din Caraibe. Administrația Trump încearcă să restricționeze livrările de petrol în Cuba, inclusiv dinspre Venezuela, unul dintre […]
07:30
Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o ieri cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând 13 mari fonduri de investiții internaționale. Premierul a mai spus că este […]
07:30
Venezuela – Președintele Delcy Rodríguez a promulgat o lege privind accesul investitorilor particulari în industria petrolieră a țării # Rador
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a promulgat o lege care deschide accesul investitorilor particulari la industria petrolieră a țării, punând astfel capăt unei perioade de zeci de ani în care statul a controlat strict acest sector. Măsura a fost solicitată de SUA după ce autoritățile americane l-au capturat pe Nicolas Maduro la începutul lunii […]
07:20
Numărul cazurilor de gripă continuă şi crească – 8.500 de îmbolnăviri au fost raportate săptămâna trecută, mai multe decât în intervalul anterior şi media ultimelor cinci sezoane. Şi numărul deceselor cauzate de infecţia cu virusul gripal a urcat la 57. Cazuri de gripă clinică au fost raportate în toate judeţele, însă cele mai multe îmbolnăviri […]
Acum 24 ore
04:50
Amenzile pentru cei prinși că aruncă deșeuri în apă sunt mari, dar autoritățile găsesc rareori vinovații TRUD (Bulgaria), 29 ianuarie 2026 – Un peisaj dezolant la confluența râului Cerna cu Dunărea, unde tone de plastic și copaci acoperă malurile. Așa începe un reportaj al postului de televiziune Pro TV, care a arătat că o parte […]
03:10
Politica internă și externă a Europei, vizita premierului britanic în China și tensiunea din Golful Persic se regăsesc astăzi printre temele cele mai comentate în presa internațională. Scandalul de corupție „Qatargate” din 2023 de la vârful UE continuă să producă ecouri și acum. Portalul european Politico anunță concedierea unui demnitar al Comisiei Europene, estonul Henrik […]
02:30
Vineri, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română îi prăznuieşte pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, „Protectori ai învăţământului teologic”, fiecare dintre ei având o contribuţie importantă la evoluţia teologiei creştine. Ei au dus o luptă grea şi fără încetare pentru păzirea dreptei credinţe şi au avut un rol […]
01:00
Este posibil ca până la sfârșitul anului, pe acoperișul Bazilicii Sfântului Petru să fie deschis un bistrot # Rador
Potrivit ziarului Il Messaggero, Vaticanul lucrează la construirea primului restaurant din Bazilica Patriarhală principale, care va fi amplasat chiar pe terasa mare cu vedere la Piaţa Sfântul Petru. Bistroul ar urma să fie construit în fața statuilor apostolilor, oferind o priveliște uluitoare asupra Romei. Potrivit ziarului, acesta ar urma să fie realizat folosindu-se „unele dintre […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.