Blackout în Republica Moldova. Capitala şi multe regiuni sunt în beznă
Gândul, 31 ianuarie 2026 12:50
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES. Sâmbătă, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată o pană de curent în municipiul Chişinău, dar și în mai […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:00
SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari # Gândul
Statele Unite a aprobat vineri vânzări majore de armament către Israel și Arabia Saudită, cu o valoare totală de aproximativ 15,7 miliarde de dolari, o mișcare anunțată pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu cu Iran. Statele Unite au aprobat o nouă rundă semnificativă de vânzări de arme către Israel și Arabia Saudită, a anunțat […]
Acum 30 minute
12:50
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES. Sâmbătă, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată o pană de curent în municipiul Chişinău, dar și în mai […]
12:40
Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025. Cel mai ieftin este un tablou de 5 euro. Care a fost cel mai scump cadou # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit în decursul anului 2025 cadouri în valoare de 50.281 de lei, circa 10 mii de euro, potrivit unei comunicări transmise de Administrația Prezidențială. O fotografie de la Regele Charles este cel mai scump obiect primit de către președintele României, în 2025, care valorează: 17.334 de lei, aceasta fiind valoarea estimată […]
12:40
Ion Cristoiu: Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic # Gândul
Discuția referitoare la ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei continuă să stârnească aprinse discuții în spațiul public. Ion Cristoiu afirmă, în ultima sa „pastilă”, că „Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic”. În curs de actualizare
12:40
Eliminarea controalelor vamale odată cu aderarea României la spațiul Schengen ridică semne serioase de întrebare privind siguranța fluxurilor de deșeuri care intră în țară. Cel mai recent raport al Gărzii Naționale de Mediu indică neconcordanțe majore între cantitățile declarate de transportatori și cele raportate de stațiile de reciclare, situație care ar putea favoriza importurile ilegale […]
Acum o oră
12:30
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?” # Gândul
Scene ireale la Vaslui. Șoferii au fost surprinși să vadă… doi struți pe o șosea. Unul alerga pe carosabil, printre mașini. Cei aflați la volan au încetinit pentru a nu speria bietele păsări dezorientate, precun și pentru a surprinde scena ireală cu telefonul. Cel ma probabil, struții fugiseră de la o fermă din apropiere. Au […]
12:20
Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor # Gândul
Unele din cele mai spectaculoase flori de primăvară sunt bujorii. Înfloresc din mai până la începutul lunii iunie, cu un spectacol strălucitor și îndrăzneț. Bujorul are petale moi, asemănătoare țesuturilor, care sunt flori perfecte pentru vazele de interior. Plantarea și cultivarea bujorilor este la fel de distractivă ca și admirarea florilor. O grădină trebuie să […]
12:20
Locuitorii din Minneapolis urmăresc agenții ICE la fiecare pas și sabotează politica lui Trump. „Suntem aici să demoralizăm și să frustrăm” # Gândul
Locuitorii din Minneapolis au organizat o rezistență civilă activă împotriva agenților ICE, unde le monitorizează toate mișcările pentru a demoraliza forțele de ordine și a încetini operațiunile de deportare. Această mișcare utilizează rețele de cartier și filmări în timp real pentru a perturba descinderile, transformând orașul într-un test de reziliență în fața politicilor administrației Trump. […]
12:20
Turneul de tenis Transylvania Open 2026 face parte din categoria WTA 250 și va începe sâmbătă, 31 ianuarie, la Cluj-Napoca. Primele meciuri programate pe BT Arena anunță dueluri tari. Britanica de origine română Emma Răducanu este principala favorită a turneului. În prima rundă, ea o va înfrunta pe belgianca Greet Minnen. Toți ochii pe Jaqueline […]
12:20
O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud # Gândul
Escrocheriile din România nu încetează niciodată să se reinventeze și să-i surpindă pe oameni. Criza chiriilor din marile orașe a devenit, în ultima perioadă, terenul ideal pentru apariția unui nou tip de înșelătorie care vizează în special femeile aflate în căutarea unei locuințe. Sub pretextul unui ajutor financiar, bărbații se prezintă drept proprietari, le trimit […]
12:20
Un economist celebru avertizează că România se confruntă cu o criză economică mascată. „Criza există. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni” # Gândul
Celebrul economist, Bogdan Glăvan, avertizează printr-o postare pe rețelele de socializare că România traversează o perioadă de criză economică camuflată de intrările masive de bani europeni. Anul acesta, țara noastră urmează să primească 20 mld. euro, 10 mld. din PNRR și 10 mld. subvenții agricole și fonduri de convergență, echivalentul a 5% din PIB. Deși […]
12:20
România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen # Gândul
Ursula von der Leyen și premierul indian, Narendra Modi, au semnat, săptămâna aceasta, un acord comercial istoric, pe care președinta Comisiei Europene l-a numit „mama tuturor acordurilor“. În temeiul acestui acord, tarifele vamale pentru 96,6% din mărfurile UE exportate către India vor fi eliminate sau reduse. Se pare că acest lucru va însemna economii anuale […]
12:10
Portavionul american USS Abraham Lincoln vs. ayatollahul Khamenei. Pot SUA să răstoarne regimul de la Teheran doar printr-o campanie aeriană „chirurgicală”? # Gândul
Ecuația „Iran” se complică din ce în ce mai mult, iar „necunoscutele” sunt departe de a fi rezolvate. Autoritatea aviației civile din Israel a avertizat companiile aeriene străine că o perioadă „sensibilă” pentru traficul aerian ar putea începe chiar din 31 ianuarie sau 1 februarie 2026, ceea ce înseamnă că ayatollahul Khamenei se așteaptă la […]
12:10
Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie” # Gândul
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a susținut că tensiunile publice dintre PNL și PSD sunt strict de decor și nu vor produce nicio schimbare reală în arhitectura guvernării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că lupta politică invocată în spațiul public este o […]
Acum 2 ore
11:40
Război în Ucraina, ziua 1.437. Rușii înaintează pe front: alte 7 localități din regiunea Harkov au fost evacuate # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în a 1.437-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritățile din Ucraina au ordonat evacuarea familiilor cu copii din alte șapte localități din regiunea Harkov (nord-est), confirmând înaintarea forțelor ruse în acest sector de front, potrivit AFP. Rușii au capturat orașul Voceansk […]
11:30
Ce a făcut Florin Tănase pentru a putea evolua cât mai repede la FCSB. „A luat taxiul de la Belgrad”. Când revine pe teren # Gândul
Florin Tănase nu a jucat în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor fiind accidentat. Dar, „decarul” FCSB a fost la Marijana Kovacevic din Belgrad, și-a revenit și poate evolua duminică în partida cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 a Superligii. Tănase e om de bază la FCSB, având în acest sezon 35 de […]
11:20
Postul Paștelui durează 40 de zile, iar credincioșii îi mai spun și „Postul Mare”, fiind cel mai lung din an. În 2026, va începe la 23 februarie și va ține până în sâmbătă, 11 aprilie, urmând ca pe 12 să fie sărbătorit Paștele. Acesta este cel mai lung post din calendarul creștin ortodox, dar și […]
11:20
O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna # Gândul
O pensionară de 76 de ani, din județul Tulcea, a trecut prin momente de panică după ce a căzut victimă unei escrocherii bine cunoscute, denumită „metoda accidentul”. Totul a început cu un apel telefonic prin care i s-a indus ideea că nepotul său ar fi fost implicat într-un grav accident rutier și se află în […]
11:10
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE” # Gândul
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează finanțarea din programul european SAFE, susținând că statul român intră într-un cerc vicios al îndatorării fără a construi capacități reale de apărare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că […]
11:10
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T4 2025, conform legislaţiei în vigoare. În “lista ruşinii” sunt incluse firmele care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T4 2025. ”Lista ruşinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de […]
11:10
Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump # Gândul
Iranul a anunțat un exercițiu militar naval de două zile, cu muniție de război, programat să înceapă duminică, 1 februarie, în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul iranienilor vine pe fondul prezenței unui grup naval de atac al SUA, descris de președintele Donald Trump drept o „armadă”. Situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat semnificativ în ultima perioadă pe […]
Acum 4 ore
11:00
Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux # Gândul
Industria vinicolă din Bordeaux s-a adaptat din punct de vedere istoric la obiceiurile consumatorilor. În anii 1970, regiunea s-a orientat spre vinul alb, dar până în anii 2000 era renumită pentru vinurile roșii puternice, maturate în stejar. Acum se orientează către o formă mult mai veche de vin roșu, cu un nume familiar anglofonilor: claret. […]
11:00
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid # Gândul
Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi uriașe și abrupte, asta după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus. Astfel, pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele […]
10:40
Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?” # Gândul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public seria de „coincidențe” în care numele premierului este invocat în mai multe cazuri de corupție. Este vorba inclusiv de cazul avocatei din PNL care a fost prinsă în flagrant când lua mită, în această săptămână, dar și de cazul afaceristului […]
10:30
Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe de urgență care urmărește să introducă reguli mai clare și mai moderne în transportul rutier de persoane și mărfuri. „Guvernul a adoptat ordonanța propusă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care aduce reguli mai clare și mai moderne pentru transportul rutier de persoane […]
10:30
Anul are semne proaste. Sunt concedieri masive în România la compania germane Bosch. Gigantul german a conformat planurile să reducă 20.000 de locuri de muncă, la nivel global. Potrivit calculelor preliminare, Bosch a obținut un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, anul trecut, scrie Profit.ro. Astfel că, în cea mai importantă zonă a […]
10:10
Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua” # Gândul
În data de 15 ianuarie, în fața Ministerului rus de Externe, au avut loc scene extrem de neplăcute atunci când însărcinata cu afaceri britanică, Danae Dholakia, a părăsit clădirea. După ce a fost informată că încă un diplomat britanic urma să fie expulzat din Ambasada Marii Britanii la Moscova, ea a fost confruntată de o mulțime care […]
10:10
Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim” # Gândul
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a analizat decizia României de a nu participa la Conferința de Pace inițiată de Donald Trump, calificând acest refuz drept o incapacitate de a gândi strategic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a susținut că, în actualul context geopolitic, România […]
10:00
Prognoza ANM anunță weekend geros în toată țara. Cum va fi vremea în ultima zi din ianuarie și unde sunt așteptate temperaturi de -20 de grade # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va răci în acest weekend, fiind așteptate temperaturi negative, lapoviță și ninsori. În special dimineața, termometrele vor indica și -20 de grade Celsius, potrivit prognozei ANM. Meteorologii au emis și o informare de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger valabilă la nivelul întregii […]
10:00
De ce a decis gruparea Iliescu execuția imediată a cuplului Ceaușescu. Declarațiile explozive ale lui Nicolae Ceaușescu de la proces, ținute strict secrete aproape 4 decenii # Gândul
Misterele Revoluției au planat aproape 4 decenii asupra românilor, însă vălul începe să se destrame, iar memoria colectivă începe să se vindece, Fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a finalizat rechizitoriul celui mai controversat episod din istoria recentă a României. Dosarul are 3.000 de volume. Concluzia la capătul unui volum […]
10:00
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre meciul cu Petrolul, 1-1 în etapa 24 a Superligii, a spus care e obiectivul roș-albilor și a anunțat transferuri. Dacă la plecări e trecut Perica, la sosiri roș-albii caută să întărească fiecare compartiment al echipei. Roș-albii vor cel puțin locul cinci în play-off-ul Superligii și să se […]
09:40
Atacantul Stipe Perica pleacă de la Dinamo. Nu a fost în lot pentru meciul Dinamo – Petrolul Ploiești, 1-1, și antrenorul Zeljko Kopic a declarat că jucătorul de 30 de ani are unele oferte. Perica a jucat 16 meciuri la Dinamo, având și unele probleme medicale în trecut, și a marcat două goluri pentru roș-albi. […]
09:20
Un bărbat din București și-a riscat viața pentru a-și salva câinele, căzut în IOR. Nu a mai putut ieși din apa rece # Gândul
Un bărbat și-a pus viața în pericol pentru a-și salva prietenul patruped, care a căzut în lacul din parcul IOR din Capitală. A urmat apoi operațiune de salvare dificilă, deoarece nici stăpânul nu a mai putut să iasă din apă înghețată. Mai mulți pompieri s-au deplasat pe lac într-o barcă pneumatică, pentru a-i recupera pe […]
09:10
Valentin Stan: Dacă România intră în zona euro, liderii nu vor mai putea să se „joace” cu fluctuația cursului valutar # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România nu poate intra în zona euro din cauza jocurilor politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Țara ta, Marius Tucă, nu o să intre niciodată […]
09:10
Dinamo RATEAZĂ primul loc în Superliga din cauza unei gafe a portarului Epassy: „Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac” # Gândul
Dinamo remizat cu Petrolul Ploiești, 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Petrolul are doar două puncte obținute în ultimele șase etape și un singur gol în ultimele trei meciuri. Dinamo ratează primul loc în Superliga din cauza unei gafe a […]
Acum 6 ore
09:00
Țara din Uniunea Europeană care oferă 10.000 de euro persoanele dispuse să se relocheze. Românii adoră să călătorească aici # Gândul
Una dintre țările membre ale Uniunii Europene pregătește lansarea unui program național care urmărește rezolvarea crizei locuințelor din marile orașe, dar și stoparea declinului demografic din zonele periferice. În acest sens, autoritățile au convenit că relocarea trebuie stimulată prin oferte atrăgătoare făcute persoanelor interesate să își schimbe viața. Grecia vine cu următoarea propunere făcută celor […]
08:40
Adrian Severin: „Huiduielile de la Iași au fost adresate și lui Macron. El ni l-a furnizat pe Nicușor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre influența externă asupra conducerii României și despre modul în care marile puteri europene controlează deciziile politice și militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nici cei mai răi domnitori fanarioți nu au condus țara așa” Severin […]
08:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului: termen limită pentru a încheia o înțelegere # Gândul
Președintele american Donald Trump insistă că Iranul dorește „să încheie un acord cu SUA”, adăugând că a dat Teheranului un termen limită, dar pe care a refuzat să-l divulge, transmite AFP. „Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval. Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen […]
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre tensiunile dintre Europa și America, întrebându-se dacă această rupere este definitivă sau doar temporară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu compară sarcastic tensiunile dintre America și Europa cu o ruptură între doi parteneri, punând evenimentele în […]
07:50
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România # Gândul
Urmează încă un an dificil pentru pensionari, mai ales după ce Guvernul Bolojan a decis să nu indexeze veniturile seniorilor cu rata inflației, așa cum prevedea legea. Totuși, Casa de Pensii vine cu o veste bună: pensionarii beneficiază de 1300 de lei în plus, începând cu luna martie a acestui an. Deocamdată, România oferă puțin […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în America se face un schimb între ONG-uri, companii și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Știți că în America este un circuit al apei în natură, […]
07:20
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Virginia Ruzici este una dintre cele mai importante figuri din istoria tenisului românesc și internațional. S-a născut pe 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, și a început să practice sportul de la […]
07:10
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale” # Gândul
La sfârșitul anului 2025, cea mai grea iarnă din ultimii ani se instala în Ucraina, iar forța de invazie rusă – formată din 600.000 de soldați – a apelat la „inovații” pentru a face față frigului și a câștigat, pentru scurt timp, un avantaj tactic de-a lungul liniei frontului de 1.120 km. Totuși, ucrainenii au […]
07:10
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dacă este un plan de unire, ea nu […]
07:10
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf # Gândul
Cazul unui șofer care a postat pe Facebook costul unei curse Uber de 55 de minute, la oră de vârf, a stârnit valuri de comentarii. Pentru traseul străbătut și momentul din zi, mulți români au considerat că nu merită efortul. Dar, totuși, iată că se poate și așa, iar un bucureștean poate povesti, acum, că […]
Acum 8 ore
06:40
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei # Gândul
În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, prof. univ. dr. Valentin Stan analizează prioritățile Rusiei în regiunea arctică, citând un raport al serviciilor daneze de informații și apărare. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show. Mariu Tucă expune detalii din raportul danez că Rusia menține superioritatea militară în Arctica, în ciuda războiului din […]
06:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
După ani la rând în care februarie a semănat mai mult cu prima lună de primăvară, lucrurile lucrurile par să reintre pe făgașul firesc în 2026. Meteorologii Accuweather anunță că în următoarele 28 de zile va fi iarnă în toată regula în România, iar Bucureștiul ar urma să resimtă din plin revenirea frigului. Din 2001 […]
06:10
Ion Cristoiu discută în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre un fenomen regional: tineri ucraineni trec ilegal frontiera în România și Republica Moldova pentru a evita încorporarea obligatorie în armată în contextul războiului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show, Jurnalista Natalia Morari menționează o rețea organizată implicând grăniceri ucraineni și moldoveni, […]
06:10
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut # Gândul
„Da, o să-mi fac declarația de avere chiar în 15 zile de la preluarea mandatului”, spunea Nicușor Dan în luna mai a anului 2025, întrebat dacă va face publică lista donatorilor din campania sa electorală pentru Președinția României. În „România Onestă”, finanțarea campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan a fost și încă rămâne un subiect […]
05:10
Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat # Gândul
Un incident grav a avut loc, vineri, la Penitenciarul Craiova, unde un deținut cunoscut cu tendințe de sinucidere a fost găsit spânzurat în celulă, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Deținutul, identificat drept Codruț Dincă, stătea singur în celulă, deși în fișa sa de evaluare ar fi fost menționat riscul de suicid, potrivit surselor noastre. La […]
