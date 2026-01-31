Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii

13:40

Oamenii care nu consumă carne ar putea avea o probabilitate mai mică decât persoanele care consumă carne să ajungă la vârsta de 100 de ani, conform unui studiu recent. Dar, aceste descoperiri sunt mai complexe decât se pare la prima vedere. Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani […]