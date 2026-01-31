Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Antena Sport, 31 ianuarie 2026 15:40
Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026. Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro. Despre firma lui […] The post Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
15:40
Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026. Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro. Despre firma lui […] The post Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
15:20
Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” # Antena Sport
Elias Charalambous a anunţat trei transferuri la FCSB. Antrenorul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali îşi doreşte să aducă întăriri în lotul echipei sale. Charalambous a dezvăluit că un jucător e foarte aproape să semneze cu FCSB. Joao Paulo, de la Oţelul, este pe lista lui Gigi Becali. Trei transferuri la FCSB, anunţate de Elias […] The post Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
14:50
Elena Rybakina a câştigat al doilea ei trofeu de Grand Slam, după revenirea spectaculoasă din finala cu Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4). În spatele succesului numărului 5 WTA stă o decizie importantă luată în 2018. Atunci, jucătoarea născută în 1999 la Moscova a ales să nu mai evolueze pentru Rusia şi a făcut-o pentru Kazahstan. […] The post Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina appeared first on Antena Sport.
14:40
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie despre transferul lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Oţelul privind semnătura mijlocaşului. Deşi iniţial a apărut informaţia conform căreia Gigi Becali ar fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro […] The post Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor” appeared first on Antena Sport.
14:40
Meciul dintre Unirea Slobozia şi Hermannstadt se va desfăşura fără sistemul VAR. Asta pentru că, din informaţiile oferite de FRF, arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator. “Echipa de implementare VAR din România face următoarele precizări cu privire la problemele tehnice apărute înaintea partidei Unirea Slobozia – FC […] The post Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR appeared first on Antena Sport.
14:30
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi # Antena Sport
Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu. După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu […] The post Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi appeared first on Antena Sport.
14:20
Gigi Becali a ratat un transfer care îi putea asigura flancul stâng, la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a refuzat să plătească 400.000 de euro pentru a-l achiziţiona pe Rogers Mato (22 de ani). Atacantul de flanc stâng de 22 de ani din Uganda i-a fost oferit lui Gigi Becali, dar din informaţiile Antena Sport, acesta a […] The post Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:10
FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off. După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte […] The post FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
13:30
Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka # Antena Sport
Elena Rybakina a oferit prima reacţie, după ce s-a impus la Australian Open 2026. Ocupanta locului 5 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4 şi şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022. Elena Rybakina şi-a găsit cu greu cuvintele după finala spectaculoasă cu Aryna […] The post Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka appeared first on Antena Sport.
13:20
Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open # Antena Sport
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat pentru prima dată în carieră Australian Open. Kazaha s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4. Elena Rybakina şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după cel cucerit la Wimbledon, în 2022. Ocupanta locului 5 WTA şi-a luat revanşa în faţa […] The post Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open appeared first on Antena Sport.
13:20
Aryna Sabalenka, reacţie de mare campioană după eşecul din finala Australian Open: “Să sperăm că voi lua trofeul la anul” # Antena Sport
Aryna Sabalenka a oferit o primă reacţie după ce a fost învinsă în ultimul act de la Australian Open de Elena Rybakina, 4-6, 6-4, 4-6. A fost a patra finală de Grand Slam pierdută de numărul unu mondial, care rămâne astfel cu patru turnee majore adjudecate. Meciul a durat două ore şi 18 minute, iar […] The post Aryna Sabalenka, reacţie de mare campioană după eşecul din finala Australian Open: “Să sperăm că voi lua trofeul la anul” appeared first on Antena Sport.
13:00
Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în “La Masia”. Cifre fabuloase pentru catalani # Antena Sport
Barcelona ocupă primul loc în topul echipelor cu cei mai valoroşi jucători crescuţi în propria academie. Catalanii au nu mai puţin de 22 de jucători aflaţi sub contract cu prima echipă şi care provin din “La Masia”. Valoarea acestora depăşeşte suma de 700 de milioane de euro. Cel mai valoros este Lamine Yamal, cu o […] The post Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în “La Masia”. Cifre fabuloase pentru catalani appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
12:10
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. “U” continuă lupta pentru play-off # Antena Sport
Rapid şi U Cluj se întâlnesc în cel mai tare meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Partida de pe Giuleşti va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, LIVE TEXT pe as.ro. Rapid va trece pe primul loc în cazul în care se va impune în faţa Şepcilor Roşii. Giuleştenii sunt acum […] The post Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. “U” continuă lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
12:00
Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo: “Suferim, atât e deficitul” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că echipa are un deficit de peste patru milioane de euro, însă este o sumă pe care investitorii şi-au asumat-o. Nicolescu a subliniat că toţi cei care se implică cu bani la Dinamo ştiu de deficitul clubului, astfel că […] The post Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo: “Suferim, atât e deficitul” appeared first on Antena Sport.
11:40
Lovitură pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Cât va lipsi titularul care s-a accidentat în remiza cu Petrolul # Antena Sport
Zeljko Kopic a primit o veste proastă, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Maxime Sivis (27 de ani) a părăsit terenul accidentat şi şi-a aflat diagnosticul medicale. Maxime Sivis a fost înlocuit la pauza meciului cu Petrolul, în locul său fiind trimis în teren Jordan […] The post Lovitură pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Cât va lipsi titularul care s-a accidentat în remiza cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
11:30
Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers! Victorie în deplasare cu Washington Wizards # Antena Sport
Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, a învins în deplasare, cu scorul de 142-111, Washington Wizards, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat vineri seara. Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers Doncic a încheiat partida de la Capital One Arena cu un total de 37 de […] The post Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers! Victorie în deplasare cu Washington Wizards appeared first on Antena Sport.
11:30
Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători” # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit o primă reacţie, după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona. Pilotul de la Ferrari a dezvăluit că mentalitatea din cadrul echipei s-a schimbat în acest an, fiind foarte optimist în ceea ce priveşte sezonul acesta, care va începe în martie, în Australia. Lewis Hamilton a înregistrat timpul […] The post Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători” appeared first on Antena Sport.
11:00
Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT # Antena Sport
România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, pe 26 martie, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins. Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel […] The post Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT appeared first on Antena Sport.
11:00
Paris FC a găsit în sfârşit atacantul de care avea nevoie, întrucât Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebui să se alăture echipei nou-promovate din Paris în următoarele ore, informează lequipe.fr. Conducerea clubului parizian ar fi ajuns deja la un acord cu clubul din Bologna, la care Ciro Immobile, sub contract până […] The post Ce surpriză: ajuns la 35 de ani, Ciro Immobile s-a înţeles cu Paris FC appeared first on Antena Sport.
10:50
Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, înainte de barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT # Antena Sport
România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins. Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel cu San Marino, […] The post Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, înainte de barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali e aproape să dea o lovitură spectaculoasă pe piaţa transferurilor, chiar dacă FCSB a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro. Joao […] The post Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:40
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji” # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce în ultima perioadă a fost internat de două ori. Selecţionerul în vârstă de 80 de ani a dat asigurări că acum se simte bine. Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică la finalul lui 2025, în preajma Sărbătorilor. La momentul respectiv, […] The post Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji” appeared first on Antena Sport.
10:30
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open # Antena Sport
Rafael Nadal (39 de ani) va fi prezent la finala dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) şi Novak Djokovic (38 de ani), de la Australian Open 2026. Campionul spaniol, retras la finalul lui 2024, a recunoscut faptul că îl va susţine pe compatriotul său, însă s-ar bucura şi dacă Nole s-ar impune pentru a 11-a […] The post “Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:10
Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB # Antena Sport
S-a aflat ce salariu va avea Denis Alibec (35 de ani) la noua lui echipă, Farul. Atacantul a renunţat la o sumă importantă de bani pentru a pleca de la FCSB, după doar o jumătate de sezon. Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. […] The post Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:50
Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi” # Antena Sport
Florin Tănase a făcut sacrificii uriaşe pentru a reveni pe teren cât mai repede la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor a ales să se întoarcă în ţară cu un taxi, după ce s-a tratat la “vraciul” Marijana, de la Belgrad. Florin Tănase “s-a rupt” înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi a plecat […] The post Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi” appeared first on Antena Sport.
09:40
Detroit Pistons – Golden State 131 – 124. Gazdele şi-au mărit avandul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat # Antena Sport
Detroit Pistons – Golden State Warriors 131 – 124 a fost live video în AntenaPLAY. Detroit îşi consolidează prima poziție în Conferința de Est, după un succes la Chase Center din San Francisco împotriva lui Golden State Warriors, pentru care superstarul şi cel mai bun marcator de trei puncte al sezonului, Steph Curry, a părăsit […] The post Detroit Pistons – Golden State 131 – 124. Gazdele şi-au mărit avandul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
09:30
Sorana Cîrstea şi-a adus aminte de faimoasa îmbrăţişare pe care a avut-o cu Simona Halep, cu un an în urmă, la Cluj, imediat după ce fostul număr unu mondial îşi anunţa retragerea definitivă din tenis. La acel moment, multă lume a fost surprinsă de acel gest, dacă ţinem cont de relaţia rece pe care cele […] The post Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep appeared first on Antena Sport.
09:10
Inter, acord pentru al treilea transfer al iernii. Cristi Chivu insistă şi pentru un jucător de la Liverpool # Antena Sport
Inter a ajuns la un acord pentru al treilea transfer al iernii. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la o înţelegere cu Modena pentru semnătura lui Yanis Massolin (23 de ani). Tânărul mijlocaş este al treilea jucător de perspectivă cu care s-a înţeles Inter în această iarnă, după Leon Jakirovic (18 ani) şi Igor Amerighi […] The post Inter, acord pentru al treilea transfer al iernii. Cristi Chivu insistă şi pentru un jucător de la Liverpool appeared first on Antena Sport.
09:00
Novak Djokovic, înainte de finala de la Australian Open, cu Carlos Alcaraz: “Este istorie la mijloc” # Antena Sport
Novak Djokovic a prefaţat finala de la Australian Open 2026, pe care o va disputa duminică dimineaţă, împotriva lui Carlos Alcaraz. Ajuns la aproape 39 de ani, Nole s-a calificat în ultimul act după o luptă eroică cu Jannik Sinner. Djokovic se teme ca maratonul de 4 ore şi 9 minute să nu-i afecteze forma […] The post Novak Djokovic, înainte de finala de la Australian Open, cu Carlos Alcaraz: “Este istorie la mijloc” appeared first on Antena Sport.
08:50
“Băi, mai bine nu ieşi”. Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul # Antena Sport
Florin Prunea l-a criticat pe Devis Epassy, portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă comisă în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1- Fostul internaţional nu înţelege cum camerunezul a scăpat mingea din mâini la golul marcat de Gicu Grozav, în minutul 82. Florin Prunea a subliniat faptul […] The post “Băi, mai bine nu ieşi”. Florin Prunea l-a taxat pe portarul lui Dinamo, după gafa uriaşă din meciul cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
08:50
Denis Alibec a revenit la Farul după transferul ratat la FCSB, iar mama lui, Emilia Stroe, a primit cu mare bucurie vestea, ea fiind persoana care s-a opus în ultima perioadă unei mutări la echipa lui Gigi Becali. Emilia Stroe nu a apreciat niciodată tratamentul la care sunt supuşi jucătorii de la FCSB, dar chiar […] The post Ce a postat mama lui Denis Alibec după transferul de la FCSB la Farul appeared first on Antena Sport.
08:40
Danemarca şi Germania vor disputa, duminică, finala Campionatului European, după ce au eliminat, vineri, în semifinale, reprezentativele Islandei, respectiv Croaţiei. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22. În prima semifinală de vineri, Germania – Croaţia, scor 31-28, iar în cea de-a doua, Danemarca […] The post Danemarca – Germania e marea finală a Campionatului European appeared first on Antena Sport.
08:40
Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a declarat că vor mai exista transferuri la Dinamo, până la finalul perioadei de mercato. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că se poartă discuţii pentru aducerea unui fundaş, mijlocaş şi a unui atacant. Andrei Nicolescu a mai declarat, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, că obiectivul lui Dinamo este calificarea în play-off. “Câinii” au […] The post Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii” appeared first on Antena Sport.
08:30
Nana Boateng a revenit în Liga 1. Mijlocaşul defensiv de 31 de ani a semnat cu Petrolul Ploieşti până în vara lui 2027 şi a fost prezentat de “lupii galbeni” după egalul cu Dinamo, 1-1. Boateng revine în România, după ce a mai evoluat pentru CFR Cluj, în perioada 2021 – 2023. El pleca apoi […] The post Nana Boateng, prezentat la miezul nopţii! Revenire spectaculoasă în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
08:20
Momentul în care Gigi Becali l-a făcut de râs pe Mihai Stoica, de faţă cu tot lotul FCSB: “Mă nenoroceşti” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit informaţii despre vizita pe care Gigi Becali a efectuat-o la baza de la Berceni, după eşecul greu cu CFR Cluj, 1-4. De altfel, Meme a dezvăluit şi un moment petrecut în trecutul echipei, când patronul a ales să-l “facă de râs” de faţă cu jucătorii. Becali a ales să meargă de […] The post Momentul în care Gigi Becali l-a făcut de râs pe Mihai Stoica, de faţă cu tot lotul FCSB: “Mă nenoroceşti” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: “Vrei să protejezi FRF”! # Antena Sport
Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat pe tema suspendării impresarului Cătălin Sărmăşan pentru pariuri. Impresarul Cătălin Sărmăşan, care reprezintă mai mulţi jucători din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan şi Dennis Politic, a fost suspendat timp de un an şi amendat cu 150.000 de euro pentru pariuri sportive. Decizia nu este definitivă. Prunea l-a […] The post Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: “Vrei să protejezi FRF”! appeared first on Antena Sport.
23:20
Alexandru Musi, la pământ după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „E frustrant, meritam mai mult” # Antena Sport
Alexandru Musi a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul „câinilor” s-a declarat dezamăgit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. Dacă s-ar fi impus pe arena Arcul de Triumf, Dinamo ar fi urcat provizoriu pe primul loc […] The post Alexandru Musi, la pământ după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „E frustrant, meritam mai mult” appeared first on Antena Sport.
23:00
Cătălin Cîrjan, sprijin total pentru impresarul lui suspendat pentru pariuri: “E parte din familia mea” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan l-a numit “parte din familia mea” pe impresarul Cătălin Sărmășan, care a fost suspendat un an de către FRF pentru pariuri sportive şi a primit o amendă de 150.000 de lei! Cîrjan nu ştia de scandalul în care este implicat Cătălin Sărmăşan. Căpitanul lui Dinamo a negat vehement că i s-ar fi sugerat […] The post Cătălin Cîrjan, sprijin total pentru impresarul lui suspendat pentru pariuri: “E parte din familia mea” appeared first on Antena Sport.
23:00
Răsturnare de situație! Luis Phelipe a semnat cu altă echipă, după ce a fost aproape de Botoșani # Antena Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Luis Phelipe (24 de ani). Fostul mijlocaș de la FCSB era aproape de un transfer la Botoșani, însă a semnat cu altă echipă. Brazilianul a ajuns la un acord cu Ponte Preta, formație din a doua ligă din Brazilia. Mijlocașul a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă. Luis Phelipe a semnat […] The post Răsturnare de situație! Luis Phelipe a semnat cu altă echipă, după ce a fost aproape de Botoșani appeared first on Antena Sport.
22:50
Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” a declarat că echipa sa nu a avut reacția potrivită, după ce a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. Petrolul a reușit să egaleze prin Gicu Grozav în minutul 82, profitând […] The post Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy appeared first on Antena Sport.
22:40
Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul “lupilor galbeni”! A spus ce s-a întâmplat # Antena Sport
Portarul camerunez al lui Dinamo, Devis Epassy (32 de ani), a încercat să explice gafa monumentală din finalul partidei, care i-a costat pe “câini” victoria şi locul 1 momentan. Epassy a punctat după meci că astfel de lucruri se întâmplă. El şi-a manifestat speranţa că nu va mai comite astfel de erori. Devis Epassy: “Nu […] The post Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul “lupilor galbeni”! A spus ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
22:30
„Fără modestie, dar…”. Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după ce Petrolul a „încurcat-o” pe Dinamo # Antena Sport
Eugen Neagoe a oferit prima reacție, după ce Petrolul a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” a dezvăluit că era convins de faptul că nu va pierde partida de pe arena Arcul de Triumf. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 64, iar Petrolul a […] The post „Fără modestie, dar…”. Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după ce Petrolul a „încurcat-o” pe Dinamo appeared first on Antena Sport.
22:20
Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo! # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a început meciul cu Dinamo de pe bancă, intrând în minutul 63, în locul lui Chică-Roşă. Grozav a egalat în minutul 82, după o gafă monumentală a lui Grozav, care a scăpat mingea. El a fost desemnat omul meciului după ce le-a adus un punct “lupilor galbeni” pe stadionul Arcul […] The post Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo! appeared first on Antena Sport.
21:40
Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul. Inspirație uriașă pentru antrenorul „câinilor” # Antena Sport
Zeljko Kopic a făcut o schimbare inspirată în duelul dintre Dinamo și Petrolul. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa a 24-a din Liga 1, pe stadionul Arcul de Triumf. În minutul 54, Zeljko Kopic a decis să-l trimită în teren pe Danny Armstrong (28 de ani). Scoțianul l-a înlocuit pe Andrei Mărginean. Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în […] The post Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul. Inspirație uriașă pentru antrenorul „câinilor” appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători! appeared first on Antena Sport.
21:10
Rapid a anunţat oficial despărţirea de doi jucători. Aceştia au fost împrumutaţi în Liga a 2-a. Sebastian Banu (18 ani) va evolua la Concordia Chiajna, în timp ce David Todoran (17 ani) a fost cedat la Metalul Buzău. Rapid a împrumutat doi jucători în Liga a 2-a “Sebastian Banu și David Todoran au fost împrumutați […] The post OFICIAL | Doi jucători au plecat de la Rapid! Anunţul clubului patronat de Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
21:10
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu # Antena Sport
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina e finala de la Australian Open 2026. Duelul „de foc” de la Melbourne va fi în format live text, pe as.ro, sâmbătă dimineața, de la ora 10:30. Ambele jucătoare au avut un parcurs excelent până în finala de la Australian Open, fără să cedeze vreun set. În semifinale, Aryna Sabalenka a eliminat-o pe […] The post Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu appeared first on Antena Sport.
21:00
Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: “Un loc aproape de inimă”! Adversarele româncelor # Antena Sport
Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep şi a sportivei Jaqueline Cristian, aceasta din urmă favorită 2. “Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă şi vă doresc succes. Este un mare […] The post Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: “Un loc aproape de inimă”! Adversarele româncelor appeared first on Antena Sport.
20:40
Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid # Antena Sport
Fundaşul dreapta român Andrei Raţiu a revenit vineri la antrenamentele echipei Rayo Vallecano, după ce s-a recuperat în urma unei accidentări la gambă şi se aşteaptă să fie disponibil pentru meciul de duminică împotriva lui Real Madrid, un meci vital în lupta lor pentru evitarea retrogradării din La Liga. Raţiu a suferit accidentarea la gambă în timpul meciului împotriva celor de la Mallorca din 11 […] The post Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.