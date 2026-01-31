Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro

20:40

Fundaşul dreapta român Andrei Raţiu a revenit vineri la antrenamentele echipei Rayo Vallecano, după ce s-a recuperat în urma unei accidentări la gambă şi se aşteaptă să fie disponibil pentru meciul de duminică împotriva lui Real Madrid, un meci vital în lupta lor pentru evitarea retrogradării din La Liga. Raţiu a suferit accidentarea la gambă în timpul meciului împotriva celor de la Mallorca din 11