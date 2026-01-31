Nana Boateng, prezentat la miezul nopţii! Revenire spectaculoasă în Liga 1

14:20

Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul! Jucătorul s-a dovedit a fi una dintre "ţepele" pe care Gigi Becali şi le-a mai luat la fotbal, pentru că acum omul de afaceri […] Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!