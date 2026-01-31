Nana Boateng, prezentat la miezul nopţii! Revenire spectaculoasă în Liga 1
Antena Sport, 31 ianuarie 2026 08:30
Nana Boateng a revenit în Liga 1. Mijlocaşul defensiv de 31 de ani a semnat cu Petrolul Ploieşti până în vara lui 2027 şi a fost prezentat de "lupii galbeni" după egalul cu Dinamo, 1-1. Boateng revine în România, după ce a mai evoluat pentru CFR Cluj, în perioada 2021 – 2023. El pleca apoi […]
Acum 10 minute
08:40
Danemarca şi Germania vor disputa, duminică, finala Campionatului European, după ce au eliminat, vineri, în semifinale, reprezentativele Islandei, respectiv Croaţiei. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22. În prima semifinală de vineri, Germania – Croaţia, scor 31-28, iar în cea de-a doua, Danemarca […]
08:40
Andrei Nicolescu îi aduce întăriri lui Zeljko Kopic la Dinamo, după remiza cu Petrolul. Ce jucători vor “câinii” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a declarat că vor mai exista transferuri la Dinamo, până la finalul perioadei de mercato. Preşedintele "câinilor" a dezvăluit că se poartă discuţii pentru aducerea unui fundaş, mijlocaş şi a unui atacant. Andrei Nicolescu a mai declarat, după remiza cu Petrolul, scor 1-1, că obiectivul lui Dinamo este calificarea în play-off. "Câinii" au […]
Acum 30 minute
08:30
Nana Boateng a revenit în Liga 1. Mijlocaşul defensiv de 31 de ani a semnat cu Petrolul Ploieşti până în vara lui 2027 şi a fost prezentat de “lupii galbeni” după egalul cu Dinamo, 1-1. Boateng revine în România, după ce a mai evoluat pentru CFR Cluj, în perioada 2021 – 2023. El pleca apoi […] The post Nana Boateng, prezentat la miezul nopţii! Revenire spectaculoasă în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
08:20
Momentul în care Gigi Becali l-a făcut de râs pe Mihai Stoica, de faţă cu tot lotul FCSB: “Mă nenoroceşti” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit informaţii despre vizita pe care Gigi Becali a efectuat-o la baza de la Berceni, după eşecul greu cu CFR Cluj, 1-4. De altfel, Meme a dezvăluit şi un moment petrecut în trecutul echipei, când patronul a ales să-l "facă de râs" de faţă cu jucătorii. Becali a ales să meargă de […]
Acum 12 ore
23:30
Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: “Vrei să protejezi FRF”! # Antena Sport
Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat pe tema suspendării impresarului Cătălin Sărmăşan pentru pariuri. Impresarul Cătălin Sărmăşan, care reprezintă mai mulţi jucători din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan şi Dennis Politic, a fost suspendat timp de un an şi amendat cu 150.000 de euro pentru pariuri sportive. Decizia nu este definitivă. Prunea l-a […]
23:20
Alexandru Musi, la pământ după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „E frustrant, meritam mai mult” # Antena Sport
Alexandru Musi a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul „câinilor" s-a declarat dezamăgit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. Dacă s-ar fi impus pe arena Arcul de Triumf, Dinamo ar fi urcat provizoriu pe primul loc […]
23:00
Cătălin Cîrjan, sprijin total pentru impresarul lui suspendat pentru pariuri: “E parte din familia mea” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan l-a numit "parte din familia mea" pe impresarul Cătălin Sărmășan, care a fost suspendat un an de către FRF pentru pariuri sportive şi a primit o amendă de 150.000 de lei! Cîrjan nu ştia de scandalul în care este implicat Cătălin Sărmăşan. Căpitanul lui Dinamo a negat vehement că i s-ar fi sugerat […]
23:00
Răsturnare de situație! Luis Phelipe a semnat cu altă echipă, după ce a fost aproape de Botoșani # Antena Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Luis Phelipe (24 de ani). Fostul mijlocaș de la FCSB era aproape de un transfer la Botoșani, însă a semnat cu altă echipă. Brazilianul a ajuns la un acord cu Ponte Preta, formație din a doua ligă din Brazilia. Mijlocașul a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă. Luis Phelipe a semnat […]
22:50
Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor" a declarat că echipa sa nu a avut reacția potrivită, după ce a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. Petrolul a reușit să egaleze prin Gicu Grozav în minutul 82, profitând […]
22:40
Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul “lupilor galbeni”! A spus ce s-a întâmplat # Antena Sport
Portarul camerunez al lui Dinamo, Devis Epassy (32 de ani), a încercat să explice gafa monumentală din finalul partidei, care i-a costat pe "câini" victoria şi locul 1 momentan. Epassy a punctat după meci că astfel de lucruri se întâmplă. El şi-a manifestat speranţa că nu va mai comite astfel de erori. Devis Epassy: "Nu […]
22:30
„Fără modestie, dar…”. Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după ce Petrolul a „încurcat-o” pe Dinamo # Antena Sport
Eugen Neagoe a oferit prima reacție, după ce Petrolul a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor" a dezvăluit că era convins de faptul că nu va pierde partida de pe arena Arcul de Triumf. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 64, iar Petrolul a […]
22:20
Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo! # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a început meciul cu Dinamo de pe bancă, intrând în minutul 63, în locul lui Chică-Roşă. Grozav a egalat în minutul 82, după o gafă monumentală a lui Grozav, care a scăpat mingea. El a fost desemnat omul meciului după ce le-a adus un punct "lupilor galbeni" pe stadionul Arcul […]
21:40
Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul. Inspirație uriașă pentru antrenorul „câinilor” # Antena Sport
Zeljko Kopic a făcut o schimbare inspirată în duelul dintre Dinamo și Petrolul. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa a 24-a din Liga 1, pe stadionul Arcul de Triumf. În minutul 54, Zeljko Kopic a decis să-l trimită în teren pe Danny Armstrong (28 de ani). Scoțianul l-a înlocuit pe Andrei Mărginean. Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în […]
21:20
Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători! appeared first on Antena Sport.
21:10
Rapid a anunţat oficial despărţirea de doi jucători. Aceştia au fost împrumutaţi în Liga a 2-a. Sebastian Banu (18 ani) va evolua la Concordia Chiajna, în timp ce David Todoran (17 ani) a fost cedat la Metalul Buzău. Rapid a împrumutat doi jucători în Liga a 2-a "Sebastian Banu și David Todoran au fost împrumutați […]
21:10
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu # Antena Sport
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina e finala de la Australian Open 2026. Duelul „de foc" de la Melbourne va fi în format live text, pe as.ro, sâmbătă dimineața, de la ora 10:30. Ambele jucătoare au avut un parcurs excelent până în finala de la Australian Open, fără să cedeze vreun set. În semifinale, Aryna Sabalenka a eliminat-o pe […]
21:00
Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: “Un loc aproape de inimă”! Adversarele româncelor # Antena Sport
Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep şi a sportivei Jaqueline Cristian, aceasta din urmă favorită 2. "Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă şi vă doresc succes. Este un mare […]
20:40
Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid # Antena Sport
Fundaşul dreapta român Andrei Raţiu a revenit vineri la antrenamentele echipei Rayo Vallecano, după ce s-a recuperat în urma unei accidentări la gambă şi se aşteaptă să fie disponibil pentru meciul de duminică împotriva lui Real Madrid, un meci vital în lupta lor pentru evitarea retrogradării din La Liga. Raţiu a suferit accidentarea la gambă în timpul meciului împotriva celor de la Mallorca din 11 […]
20:20
Anunţul uriaş al lui Lindsey Vonn după ce a suferit o căzătură cu doar o săptămână înaintea startului JO! # Antena Sport
Lindsey Vonn a suferit o accidentare la genunchiul stâng, vineri, în ultima sa cursă de coborâre înainte de Jocurile Olimpice, dar a declarat că încă speră să se recupereze la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP. „Este un moment foarte dificil, cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice… dar […]
20:20
Cristi Chivu, „pe val” la Inter. Românul, desemnat din nou antrenorul lunii în Serie A # Antena Sport
Cristi Chivu trece printr-o perioadă excelentă la Inter. Tehnicianul român a fost desemnat din nou cel mai bun antrenor al lunii din Serie A, după rezultatele înregistrate de nerazzurri. Inter e lider în Serie A, după 22 de etape disputate. Trupa lui Cristi Chivu are 52 de puncte, cu cinci mai multe față de ocupanta locului […]
20:00
Unde te-ai dus, Stanciu? Situație ireală în liga cu patru români: nouă echipe din 16 încep sezonul cu punctaj negativ # Antena Sport
Pe 6 martie, va debuta noua ediție de campionat din China, unde va juca și Nicolae Stanciu, recent transferat de la Genoa. Dintre cele 16 echipe prezente la start, nu mai puțin de nouă, adică mai bine de jumătate de campionat, vor porni competiția cu punctaj negativ! Cele nouă cluburi, printre care și campioana la […]
20:00
„Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel” # Antena Sport
"Doare, asta e sigur", a declarat tenismanul italian Jannik Sinner după înfrângerea sa în faţa sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Australian Open, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Câştigător al ultimelor două ediţii de la Melbourne, Sinner a fost întrebat după meci dacă această înfrângere este dureroasă. El a răspuns: "Foarte, este un turneu foarte important pentru mine, dar asta se poate […]
19:50
Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu! # Antena Sport
Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a anunţat că echipa din Gruia nu se va opri din a face transferuri după ce l-a adus pe fiul celebrului Zlatko Zahovic, Luka Zahovic (30 de ani). Iuliu Mureşan a transmis că CFR Cluj va mai aduce un fundaş central, studiind piaţa pentru a mai […]
Acum 24 ore
19:40
„Dacă fac ca o maimuță…”. Daniel Pancu, reacție savuroasă după ce CFR Cluj s-a apropiat de play-off # Antena Sport
Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu 4-2 pe Metaloglobus, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul a vorbit despre șansele de calificare în play-off ale echipei sale, care s-a apropiat la un singur punct de Oțelul, ocupanta locului șase. Daniel Pancu a transmis că CFR Cluj are […]
19:20
Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj – Metaloglobus 4-2! # Antena Sport
Alibek Aliev (29 de ani) a fost desemnat omul meciului în partida CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa din Gruia a fost condusă în două rânduri, dar a reuşit să revină şi s-a impus pe finalul partidei. Alibek Aliev e în mare formă la CFR Cluj. El le-a transmis colegilor săi că CFR trebuie să […]
18:50
Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri. Situație șocantă în fotbalul românesc # Antena Sport
Impresarul Cătălin Sărmășan a primit o suspendare de un an pentru pariuri sportive. Federația Română de Fotbal a luat această decizie, impresarul primind și o amendă uriașă, de 150.000 de lei. Implicarea în pariurile sportive este strict interzisă în regulamentele FRF. Departamentul de Integritate al Federației a investigat cazul lui Cătălin Sărmășan, acesta fiind în […]
18:40
Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă # Antena Sport
Gafă uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Metaloglobus, din etapa a 24-a din Liga 1. Mihai Popa, portarul echipei lui Daniel Pancu, și-a scăpat mingea în propria poartă. Metaloglobus a deschis scorul prin Visic, în minutul nouă. Cinci minute mai târziu, Alibek Aliev a restabilit egalitatea, din pasa lui Andrei Cordea. Gafă incredibilă în CFR Cluj […]
18:30
Dezastru pentru Marius Şumudică! Echipa lui a suferit o nouă înfrângere după ce a ratat un penalty # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) trece prin momente grele pe banca lui Al-Okhdood. Formaţia antrenată de român putea să deschidă scorul în minutul 20, atunci când a avut un penalty, dar Khaled Narey a ratat lovitura de la 11 metri. Al Tawoon avea să câştige partida cu 1-0, după un gol marcat de Mohammed Al-Qahtani […]
18:10
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea meciului cu Fenerbahce: „Chiar toți sunt amatori?” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea remizei cu Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că Siyabonga Ngezana nu era dispus să joace, din cauza oboselii. Mihai Stoica a transmis că de-a lungul sezonului, fundașul central a purtat discuții cu Elias Charalamb
18:00
O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei! # Antena Sport
Lachie Neale (32 de ani) a fost taxat public de antrenorul lui de la Brisbane Lions, Chris Fagan, după scandalul în care a fost implicat. Lachie Neale şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu care are doi copii, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley, la rândul ei femeie căsătorită şi cu doi copii. […] The post O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei! appeared first on Antena Sport.
17:40
„Să avem grijă”. Avertisment pentru Cristi Chivu, după ce Inter și-a aflat următoarea adversară din Champions League # Antena Sport
Javier Zanetti a oferit prima reacție, după ce Interul lui Cristi Chivu și-a aflat următoarea adversară din Champions League. În play-off-ul pentru optimi, trupa antrenorului român se va duela cu Bodo/Glimt. Zanetti, care este vicepreședintele lui Inter, a amintit de victoria uriașă obținută de norvegieni în ultima etapă a grupei de Champions League, scor 2-1, pe terenul lui Atletico Madrid. […] The post „Să avem grijă”. Avertisment pentru Cristi Chivu, după ce Inter și-a aflat următoarea adversară din Champions League appeared first on Antena Sport.
17:20
Denis Alibec a ajuns la un acord pentru a semna cu Farul, despărțindu-se astfel de FCSB. Atacantul de 35 de ani se întoarce la formația din Constanța după jumătate de sezon. Din informațiile AntenaSport, transferul lui Denis Alibec la Farul s-a rezolvat, atacantul fiind deja la Constanța, la noua echipă. S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul Denis Alibec a […] The post E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul appeared first on Antena Sport.
17:10
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open # Antena Sport
Novak Djokovic a făcut un meci uriaș și a reușit să se califice în finala Australian Open 2026, după o victorie în cinci seturi cu Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Pentru al 25-lea trofeu de Grand Slam din palmares, sârbul îl va înfrunta în ultimul act de la Melbourne pe Carlos Alcaraz, liderul ATP. Novak Djokovic, la 38 de ani […] The post Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open appeared first on Antena Sport.
17:10
Pe AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei, de la reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous i-a făcut “papagali” pe contestatari, la semifinala incredibilă dintre Alcaraz şi Zverev, cea mai lungă din istoria Australian Open. Becali îl apără pe Charalambous Becali i-a luat apărarea lui Charalambous după ce antrenorul FCSB-ului i-a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie appeared first on Antena Sport.
16:50
CFR Cluj – Metaloglobus LIVE SCORE (17:00). Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă. Echipele de start # Antena Sport
CFR Cluj – Metaloglobus, duelul care deschide etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă în campionat. CFR Cluj s-a impus categoric în partida cu FCSB din etapa precedentă, scor 4-1. Grație succesului, clujenii i-au depășit pe campioni în […] The post CFR Cluj – Metaloglobus LIVE SCORE (17:00). Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
16:50
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu # Antena Sport
Novak Djokovic (38 de ani) a plâns în hohote după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) şi s-a calificat în finala Australian Open. Djokovic a susţinut interviul de după victoria incredibilă tot cu lacrimi în ochi. Novak Djokovic, în lacrimi după o victorie incredibilă în semifinalele Australian Open, […] The post Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu appeared first on Antena Sport.
16:40
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz # Antena Sport
Novak Djokovic (favorit 4) l-a învins pe Jannik Sinner (favorit 2) şi s-a calificat în finala Australian Open, acolo unde se va duela pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu Carlos Alcaraz. Djokovic, ajuns la 38 de ani, s-a impus cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi […] The post Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz appeared first on Antena Sport.
16:20
Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit declarații despre Olimpiu Moruțan, înaintea duelului dintre Rapid și U Cluj, din etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a transmis faptul că internaționalul român are șanse să fie titular în duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida câștigată de […] The post Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului appeared first on Antena Sport.
16:00
Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Câinii roşii” pot urca pe primul loc! Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo întâlneşte Petrolul în al doilea meci al etapei a 24-a din sezonul regular al Ligii 1. Partida de pe “Arcul de Triumf” se va disputa vineri, de la ora 20:00. Dinamo caută a treia victorie consecutivă, una care i-ar permite să urce provizoriu pe primul loc. Alb-roşiii au acum 44 de puncte, cu unul […] The post Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Câinii roşii” pot urca pe primul loc! Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
16:00
Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly face parte din consorţiul condus de Gunther Steiner care a achiziţionat integral echipa Red Bull KTM Tech3 MotoGP, au anunţat vineri IKON Capital şi Steiner. Fostul director al echipei Haas F1, Steiner, este CEO-ul echipei KTM Tech3, iar Richard Coleman este directorul echipei. Pierre Gasly, primul pilot activ de […] The post Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP appeared first on Antena Sport.
15:50
Cu Denis Alibec adus la Farul Constanţa, Gică Hagi a decis să renunţe la un fotbalist. Cel pus pe liber este Boban Nikolov (31 de ani). Mijlocașul din Macedonia de Nord a ajuns la Farul Constanţa liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. El a mai evoluat […] The post Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul appeared first on Antena Sport.
15:00
„Bătrânul Leu” care a venit de pe plajă, a învins România în 1990 și a intrat în istoria Cupei Mondiale # Antena Sport
Pe 14 iunie, România și Camerun s-au întâlnit pe San Nicola, din Bari, în a doua etapă din grupa B a Cupei Mondiale. La debut, „tricolorii” învinseseră Uniunea Sovietică, un 2-0 cu o „dublă” a lui Marius Lăcătuș. Africanii câștigaseră spectaculos, la rândul lor: o victorie fabuloasă, 1-0 în fața Argentinei lui Maradona. Camerunezilor le-a […] The post „Bătrânul Leu” care a venit de pe plajă, a învins România în 1990 și a intrat în istoria Cupei Mondiale appeared first on Antena Sport.
14:40
Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu # Antena Sport
Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League a avut loc în această după-amiază, la sediul UEFA de la Nyon. Răzvan Lucescu şi-a aflat echipa pe care o întâlneşte în play-off-ul pentru optimi. PAOK va avea parte de un meci greu cu Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu. Meciurile din play-off-urile Europa League: Dinamo Zagreb […] The post Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu appeared first on Antena Sport.
14:40
Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham – Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri # Antena Sport
Momente tensionate au avut loc la meciul dintre Nottingham şi Ferencvaros, încheiat cu victoria gazdelor, cu 4-0. În timpul partidei, un fan a afişat un steag al României, la una dintre tribune. A fost momentul în care ultraşii unguri au început să huiduie copios şi să strige celebrul “Ria, Ria, Ungaria”, considerând că au fost […] The post Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham – Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri appeared first on Antena Sport.
14:20
Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul! Jucătorul s-a dovedit a fi una dintre “ţepele” pe care Gigi Becali şi le-a mai luat la fotbal, pentru că acum omul de afaceri […] The post Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat! appeared first on Antena Sport.
14:10
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice 2026 # Antena Sport
Lindsey Vonn (41 de ani), câştigătoare a coborârilor de la Saint-Moritz şi Zauchensee în această iarnă, a suferit o căzătură la Crans-Montana, vineri. Vonn şi-a pierdut echilibrul la începutul traseului şi a ajuns în plasele de siguranţă. A coborât pe schiuri, avnd vizibil dureri şi oprindu-se regulat pentru a-şi ţine genunchiul stâng. În zona de […] The post Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice 2026 appeared first on Antena Sport.
14:00
“Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României”. “Regele”, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu # Antena Sport
Gică Hagi este văzut de mulţi ca urmaşul lui Mircea Lucescu la naţionala României. Pe listă se află şi Giovanni Becali, cel care susţine că aşa s-ar face dreptate după primul mandat al “Regelui”, în care acesta şi-a dat demisia după barajul pierdut cu Slovenia, în 2001. “Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate […] The post “Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României”. “Regele”, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
13:30
Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid # Antena Sport
Tragerea la sorţi a play-off-ului optimilor din Champions League se desfăşoară acum, la Nyon, iar cele 16 echipe ajunse în această fază a competiţiei îşi află adversarele. Printre ele se află şi Interul lui Cristi Chivu, care va evolua în faza play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor cu una dintre Benfica şi Bodo/Glimt. Tragerea la sorţi […] The post Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid appeared first on Antena Sport.
13:30
Simona Halep, fost lider mondial în ierarhia WTA, a achiziționat o vilă de 600.000 de euro în cadrul complexului „National Golf & Country Club”, de lângă București. Vila achiziţionată de Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Pe site-ul complexului, o astfel de vilă, din categoria 4, are un preț de 560.000 de […] The post Ce impozit plăteşte Simona Halep pentru vila de 600.000 de euro appeared first on Antena Sport.
