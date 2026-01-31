Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători”

17:20

Denis Alibec a ajuns la un acord pentru a semna cu Farul, despărțindu-se astfel de FCSB. Atacantul de 35 de ani se întoarce la formația din Constanța după jumătate de sezon. Din informațiile AntenaSport, transferul lui Denis Alibec la Farul s-a rezolvat, atacantul fiind deja la Constanța, la noua echipă. S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul Denis Alibec a […]