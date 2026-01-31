PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan

10:50

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi afirmă că ar fi momentul ca parlamentarii să iniţieze un cadru legislativ care să limiteze accesul celor sub 15-16 ani, potrivit unei postări pe Facebook.