PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan
Bursa, 31 ianuarie 2026 15:50
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că PNL Iaşi îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi direcţia actualei guvernări, mesajul fiind publicat pe Facebook.
Acum 15 minute
16:00
Peste două mii de persoane la un protest la Miercurea-Ciuc, împotriva creşteri taxelor şi impozitelor # Bursa
Peste două mii de persoane au participat sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale şi a eliminării facilităţilor fiscale, relatează AGERPRES.
16:00
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat sâmbătă un marş de protest la Curtea de Argeş, în contextul crizei apei potabile care afectează municipiul şi localităţile limitrofe, relatează AGERPRES.
Acum 30 minute
15:50
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că PNL Iaşi îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi direcţia actualei guvernări, mesajul fiind publicat pe Facebook.
Acum 2 ore
15:10
Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi sâmbătă în urma unor atacuri coordonate lansate de separatişti în provincia Balucistan din sud-vestul Pakistanului, au declarat oficiali citaţi de AFP şi dpa.
15:10
Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni asupra Fâşiei Gaza, în urma cărora 26 de persoane au fost ucise, potrivit autorităţilor sanitare locale, relatează Reuters.
Acum 4 ore
13:20
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că, în ultima săptămână, instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane de lei, ca urmare a unor controale efectuate la nivel naţional, care au vizat activităţi economice diverse, de la complexe comerciale mari până la magazine mici din mediul rural şi operatori ultraspecializaţi, potrivit unui comunicat transmis de ANPC.
13:20
Blue Origin suspendă turismul spaţial pentru doi ani ca să se concentreze pe programul selenar # Bursa
Compania spaţială americană Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunţat vineri că va suspenda zborurile de turism spaţial timp de cel puţin doi ani, pentru a se concentra pe and #8222;capacităţile umane ale companiei pentru programul selenar and #8221;, transmite DPA.
13:20
Kosovo: Victoria partidului condus de premierul Kurti, confirmată după renumărarea voturilor # Bursa
Principalul partid din Kosovo, condus de prim-ministrul interimar Albin Kurti, a câştigat alegerile legislative desfăşurate pe 28 decembrie, au confirmat sâmbătă autorităţile electorale, informează AFP.
13:10
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis MTI, citând departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK).
13:10
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, precizând că va folosi experienţa sa pentru a contribui la schimbarea administrativă aşteptată de zeci de ani.
13:10
Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe IA în sectoarele publice # Bursa
Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în 2026 pentru a promova transformarea bazată pe inteligenţă artificială (AI) în sectoarele publice, de la apărare până la agricultură, scrie The Korea Times.
12:30
Notiţele preliminare ale lui Jeffrey Epstein sugerează presupuse infecţii şi relaţii extraconjugale ale lui Bill Gates # Bursa
Publicarea masivă a dosarelor legate de Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a reaprins discuţiile despre relaţiile fostului finanţator controversat cu diverse personalităţi, inclusiv Bill Gates, transmite Economic Times.
Acum 6 ore
12:10
Mii de oameni au ieşit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi şi studenţi din întreaga SUA au organizat greve şi proteste pentru a cere retragerea agenţilor federali de imigraţie din Minnesota, după ce doi cetăţeni americani au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE, transmite Reuters.
12:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, 4 februarie, ora 10:00.
12:10
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat sâmbătă într-un blocaj parţial, după ce Congresul nu a reuşit să aprobe la timp finanţarea pentru mai multe agenţii înainte de termenul-limită de la miezul nopţii, transmite CNN.
11:20
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri 'solidaritatea' faţă de Cuba, criticând 'măsurile punitive' şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, informează AFP.
11:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri seara, la ora 19:31, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
10:50
Raed Arafat: Reţelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii şi adolescenţi # Bursa
Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi afirmă că ar fi momentul ca parlamentarii să iniţieze un cadru legislativ care să limiteze accesul celor sub 15-16 ani, potrivit unei postări pe Facebook.
10:40
Preţurile producătorilor din SUA au înregistrat în decembrie cel mai mare avans din ultimele cinci luni, pe fondul transferului parţial al costurilor din tarifele la import, alimentând temeri că inflaţia ar putea accelera în lunile următoare şi permite Rezervei Federale să menţină dobânzile neschimbate pentru o perioadă mai lungă, transmite Reuters.
10:30
Startupul american de inteligenţă artificială Perplexity a încheiat un acord de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei cloud Azure, potrivit news.ro.
10:20
Guvernul SUA a aprobat vineri vânzarea a 730 de rachete de apărare aeriană Patriot către Arabia Saudită, pentru un total de 9 miliarde de dolari, transmite AFP.
Acum 8 ore
10:10
Avuţia investitorilor în fondurile deschise de investiţii a crescut cu 4,4 miliarde lei în 2025, cel mai bun an din istoria industriei de asset management din România # Bursa
Industria fondurilor de investiţii din România a încheiat anul 2025 cu rezultate istorice, confirmând maturizarea accelerată a pieţei locale de asset management şi consolidarea rolului acesteia în economia românească
10:00
Argintul se prăbuşeşte cu 31%, cea mai proastă zi din 1980, după nominalizarea lui Warsh la Fed # Bursa
Argintul a scăzut vineri cu 28%, la 83,45 dolari pe uncie, iar contractele futures pe argint au scăzut cu 31,4%, ajungând la 78,53 dolari, marcând cea mai proastă zi din martie 1980, relatează CNBC.
09:40
China a acordat startupului său de top în domeniul inteligenţei artificiale, DeepSeek, o aprobare condiţionată pentru achiziţia cipurilor Nvidia H200, în timp ce detaliile finale ale reglementării sunt încă în lucru, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situaţia.
09:30
Statele Unite şi Argentina poartă negocieri avansate în vederea încheierii unui acord care să permită Washingtonului să expulzeze către această ţară sud-americană imigranţi neamericani, dezvăluie cotidianul The New York Times (NYT), relatează Reuters.
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova şi izolat în estul Transilvaniei şi în Dobrogea.
30 ianuarie 2026
21:40
Burnete discută cu organizaţii şi sindicate pentru a înţelege nevoile cetăţenilor şi companiilor # Bursa
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a abordat subiecte precum fiscalitatea, securitatea economică a României şi piaţa de capital în cadrul unei întâlniri organizate la Palatul Cotroceni cu reprezentanţi ai unor organizaţii şi sindicate
21:30
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, potrivit EFE.
21:20
Vouchere de vacanţă 2025: statul economiseşte 250 mil. euro, turismul pierde fluxul de clienţi # Bursa
Analiza vânzărilor şi decontărilor voucherelor de vacanţă arată o prăbuşire fără precedent în 2025.
21:10
Statele Unite au lansat noi sancţiuni împotriva unor înalţi oficiali iranieni şi a unor reţele financiare legate de Teheran pentru rolul lor în ceea ce Washingtonul a calificat drept and #8222;reprimarea violentă and #8221; a recentelor proteste din Iran, potrivit EFE.
21:10
Preşedintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby Itno, şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au relansat relaţiile dintre cele două ţări, după mai bine de un an de tensiuni
20:50
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea armatei cu un zid anti-drone destinat protecţiei frontierei de est a ţării, precum şi a NATO şi a Uniunii Europene, potrivit AFP.
20:40
Volodimir Zelenski mulţumeşte ţării noastre pentru sprijin şi discută proiecte energetice cu Nicuşor Dan # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că a discutat cu preşedintele României, Nicuşor Dan, despre proiecte energetice comune menite să îmbunătăţească semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României, potrivit News.ro. Liderul ucrainean a mulţumit preşedintelui şi poporului român pentru sprijin
20:20
Coreea de Sud a adoptat and #8222;cel mai cuprinzător and #8221; set de legi pentru reglementarea inteligenţei artificiale # Bursa
Coreea de Sud a adoptat ceea ce autorităţile descriu drept cel mai cuprinzător set de legi privind reglementarea inteligenţei artificiale, un demers care ar putea deveni un model pentru alte state, dar care a generat deja critici atât din partea industriei tehnologice, cât şi a organizaţiilor societăţii civile, potrivit The Guardian.
20:10
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat că premierul va veni în curând cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei, precizând totodată că decizia trebuie aprobată şi în cadrul PNL, deoarece acest portofoliu aparţine Partidului Naţional Liberal
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din Ministerul Apărării Naţionale şi eliberarea acestuia din funcţia de consilier de stat, conform News.ro. Totodată, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
19:20
Danemarca are în plan expulzarea străinilor condamnaţi la minim un an de închisoare cu executare # Bursa
Guvernul danez a prezentat vineri o reformă legislativă care va permite expulzarea străinilor condamnaţi la cel puţin un an de închisoare cu executare pentru infracţiuni grave, o practică care, recunoaşte acesta, poate intra în conflict cu convenţiile europene privind drepturile omului, potrivit EFE.
19:20
Bogdan Ivan: 'Interesul companiilor americane pentru investiţii în ţara noastră este în creştere' # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit la minister pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, conform News.ro. Cu acest prilej, ministrul a afirmat că interesul companiilor americane pentru investiţii în România este în creştere, datorită existenţei resurselor, a proiectelor mature şi a unui cadru predictibil, potrivit sursei citate anterior. De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul său în regiune este tot mai important
18:50
Deputatul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a afirmat vineri că întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 afectează politic atât coaliţia aflată la guvernare, cât şi PNL
18:50
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauţilor pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheţ aşteptate la locul de lansare. Prima misiune Artemis cu echipaj în lansare pe Lună este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, potrivit AP.
18:30
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene şi Apărare, Thomas Byrne, a efectuat săptămâna aceasta o vizită la Bucureşti, conform Agerpres. Cu această ocazie, el a fost primit de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit sursei. În cadrul convorbirilor, a fost subliniată importanţa consolidării proiectului european şi a menţinerii unităţii statelor membre, după cum notează Agerpres. De asemenea, s-a accentuat necesitatea întăririi rezilienţei UE în actualul context internaţional, marcat de multiple provocări
18:30
Turcia a desfăşurat avioane de vânătoare F-16 în Somalia, au declarat doi oficiali turci, în contextul în care Ankara încearcă să-şi extindă prezenţa militară în Cornul Africii, potrivit AFP.
18:20
Iranul e dispus să negocieze în pofida and #8222;lipsei de bunăvoinţă and #8221; a SUA din trecut # Bursa
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a arătat dispus să negocieze cu Statele Unite o soluţie diplomatică la conflictul legat de programul nuclear al Teheranului în pofida and #8222;lipsei de bunăvoinţă a Washingtonului din trecut and #8221;, potrivit EFE.
18:00
BingX AI Bingo integrează suita TradFi, extinzând tranzacţionarea inteligentă pe mai multe clase de active # Bursa
BingX, un exchange de criptomonede de top şi companie Web3-AI, a anunţat astăzi integrarea suitei sale TradFi în BingX AI Bingo, oferind utilizatorilor acces direct la datele pieţei globale şi interpretarea semnalelor de tranzacţionare bazată pe AI în cadrul experienţei de tranzacţionare BingX
17:50
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota, potrivit AFP.
17:40
Austria va organiza un referendum care urmăreşte prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat cancelarul austriac Christian Stocker, conform G4Media.
17:20
Noul guvern olandez vrea introducerea unei and #8222;taxe pe libertate and #8221; pentru a finanţa cheltuielile de apărare # Bursa
Noul guvern olandez intenţionează să adauge o suprataxă la impozitele pe venit şi pe profit pentru a genera aproximativ 5 miliarde de euro (6 miliarde de dolari) pe an pentru creşterea cheltuielilor destinate apărării, au anunţat vineri partidele din noua coaliţie, potrivit Reuters.
17:10
Comisia Europeană cere ţării noastre să respecte termenele de plată în asigurările de sănătate # Bursa
Comisia Europeană a decis să trimită ţării noastre un aviz motivat suplimentar, deoarece nu s-a asigurat că farmaciile sunt plătite la timp pentru produsele medicale eliberate pacienţilor în cadrul programului naţional de asigurări de sănătate
17:00
Turcia a înregistrat în 2025 cel mai bun an turistic din istorie, cu 63,9 milioane de turişti şi venituri de 65,23 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:50
Africa de Sud l-a declarat and #8222;persona non grata and #8221; pe însărcinatul cu afaceri al Israelului # Bursa
Ministerul de Externe sud-african l-a declarat persona non grata pe însărcinatul cu afaceri al Israelului, cel mai înalt diplomat israelian aflat la post la Pretoria, ordonându-i să părăsească ţara în termen de 72 de ore, potrivit AFP.
