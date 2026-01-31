Pană masivă de curent în Republica Moldova. Mesajul prim-ministrului către populație: „Vă îndemn să rămânem solidari”

15:30

Un tânăr de 19 ani din Salonta a fost reținut și va fi prezentat joi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de tentativă de omor, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a intrat în locuința unui bătrân de 84 de ani și l-a lovit cu o seceră în cap. Victima a ajuns la spital în stare gravă, iar medicii au stabilit că viața i-a fost pusă în pericol.