Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 33-a după Rusalii
Basilica.ro, 31 ianuarie 2026 17:50
În Duminica a 33-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
17:50
În Duminica a 33-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
Acum 4 ore
16:00
35 de ani de învățământ teologic în Alba Iulia: Studenții și profesorii și-au cinstit ocrotitorii spirituali # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a marcat vineri împlinirea a 35 de ani de la înființare. Studenții și profesorii teologi i-au cinstit pe Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai Paraclisului instituției de învățământ teologic. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu preoții profesori ai Facultății de…
15:10
Patru ierarhi au slujit de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Veche din Arad # Basilica.ro
Arhiepiscopul Timotei al Aradului, împreună cu Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei, Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Vicar Emilian Crișanul al Aradului, au slujit vineri în Catedrala Veche din Arad. Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu ocazia praznicului Sfinților Trei Ierarhi, în prezența elevilor și studenților de la instituțiile de învățământ teologic din…
14:40
Biserica Palatului Cotroceni anunță lansarea paginii oficiale de Facebook, un nou canal de comunicare destinat informării credincioșilor cu privire la programul liturgic, precum și la activitățile cultural-misionare desfășurate pe parcursul anului. Cu acest prilej, părintele Alexandru Bodoros, slujitor al bisericii, a declarat pentru Basilica.ro următoarele: „Ne propunem să facem cunoscut în primul rând programul liturgic…
Acum 6 ore
13:50
La începutul lunii februarie, Biserica Ortodoxă cinstește multe femei sfinte care L-au mărturisit pe Hristos în primii ani de prigoană ai creștinismului, viețile lor fiind adevărate exemple de curaj și statornicie în credință. În acest articol, lor li se adaugă și o misionară din Evul Mediu timpuriu, o prorociță din Vechiul Testament, precum și o…
13:00
Singura catedrală mitropolitană din România cu hramul Sfințiilor Trei Ierarhi și-a cinstit ocrotitorii # Basilica.ro
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, singura din România care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi, și-a sărbătorit vineri hramul istoric. Mitropolitul Ioan al Banatului, împreună cu Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar Paisie Lugojanul, au săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric. Modele de viață creștină Preasfințitul Părinte Siluan a evidențiat în predică…
12:20
Mitropolitul Ardealului: Sf. Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a afirmat vineri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, că „Sfinții Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe”. Mitropolitul Ardealului a participat la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, care au debutat cu…
Acum 8 ore
11:10
PS Ignatie la Catedrala Mitropolitană din Iași: Scrierile Sf. Trei Ierarhi poartă marca autenticității trăirii credinței # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a subliniat vineri la Catedrala Mitropolitană din Iași că teologia Sfinților Trei Ierarhi nu este una teoretică, ci izvorâtă din experiența vie a întâlnirii cu Dumnezeu, scrierile lor „purtând marca autenticității trăirii credinței”. Episcopul Hușilor a slujit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu…
Acum 12 ore
09:10
În data de 31 ianuarie se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu Anania. Născut în 18 martie 1921, în localitatea Glăvile, județul Vâlcea, Valeriu Anania a urmat Seminarul Central din București, apoi studii teologice la București și Sibiu, obținând licența în Teologie în anul 1948. Personalitate intelectuală complexă, a urmat…
Acum 24 ore
00:30
Calendar Ortodox, 31 ianuarie Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan au învățat medicina în Alexandria și, pentru că tămăduiau mulțimea „fără onorariu”, li se spunea „doctori tămăduitori fără arginți”. Ca niște buni creștini, ei arătau bolnavilor că, de multe ori, boala este pedeapsă…
30 ianuarie 2026
20:00
Romfilatelia și Poșta Română au introdus miercuri în circulație o nouă emisiune filatelică dedicată artei, intitulată „Anotimpurile în lumina vitraliilor. Sever Frențiu”. Timbrele prezintă creații artistice dintr-o valoroasă colecție de vitralii aflate în patrimoniul Palatului Administrativ din Arad. Emisiunea filatelică redă, pe timbrele cu valorile nominale de 3 lei și 5 lei, cele patru anotimpuri…
19:30
Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii stomatologice gratuite # Basilica.ro
Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii de medicină dentară gratuite. Proiectul se va realiza prin cooperarea dintre autoritatea locală, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București – Facultatea de Medicină Dentară. Beneficiarii programului sunt copiii aflați…
19:20
Primele trei volume din opera completă a pr. prof. George Remete au fost lansate la Alba Iulia # Basilica.ro
Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba a găzduit joi seară evenimentul de lansare a primelor trei volume din opera completă a părintelui profesor George Remete. Manifestarea a avut loc cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul…
Ieri
17:50
Pr. Liviu Vidican-Manci: „Cultura digitală devine problematică atunci când copilul este lăsat singur în fața ei” # Basilica.ro
Într-o lume grăbită și suprasolicitată, formarea interioară a copiilor și adolescenților a devenit una dintre cele mai dificile și, totodată, esențiale responsabilități ale părinților, educatorilor și ale societății în ansamblu. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, părintele Liviu Vidican-Manci vorbește despre provocările educației în era tehnologiei, despre nevoia de discernământ și despre importanța construirii unor relații…
17:50
Federația Filantropia a ajutat cu lemne pentru foc 50 de vârstnici vulnerabili din județul Prohava # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a oferit joi lemne de foc pentru 50 de vârstnici din Protopopiatul Urlați. Acțiunea a făcut parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească” care vine în ajutorul vârstnicilor vulnerabili. „Astăzi ne aflăm în Protoieria Urlați din Arhiepiscopia Bucureștilor, unde 50 de vârstnici vor primi câte un metru cub de…
17:20
Tema familiei creștine a fost evidențiată la Seminarul din Tulcea la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi # Basilica.ro
Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea și-au celebrat joi ocrotitorii spirituali printr-o manifestare cultural-educațională dedicată Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul a cuprins prezentarea unor referate științifice care au evidențiat tema familiei creștine, momente artistice și o mini-expoziție de carte religioasă. La festivitate a participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Sfinții Trei…
16:50
O piesă arheologică veche de aproape 2.000 de ani a fost descoperită lângă Târgu Neamț # Basilica.ro
Săpăturile arheologice desfășurate în apropierea orașului Târgu Neamț au scos la lumină o raritate arheologică veche de aproape 2.000 de ani. Descoperirea a fost făcută pe traseul Autostrăzii A8, în urma cercetărilor preventive efectuate înaintea lucrărilor de infrastructură. Importanța descoperirii Vasile Diaconu, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, a specificat că „echipa…
16:10
ASKetica: Portalul Doxologia va lansa o serie video despre frământările cotidiene ale vieții creștine # Basilica.ro
Portalul Doxologia a anunțat lansarea unui proiect video-serial menit să ofere răspunsuri profunde și practice la întrebarea: „Cum se mai poate vindeca de patimi omul de astăzi?”. ASKetis a început dintr-un îndemn fundamental al Patericului: „Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească!”. De aici și titlul, „ASKetica”, un joc de cuvinte între verbul…
16:10
Slava lui Dumnezeu se descoperă prin starea de bucurie: Mitropolitul Teofan la Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” # Basilica.ro
„Slava lui Dumnezeu se descoperă prin starea de bucurie pe care o au creștinii. Iar această stare de bucurie este dobândită prin adâncirea lor în viețuirea și cuvintele sfinților”, a subliniat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei vineri, la hramul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. „Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan –,…
15:40
În 2025, Arhiepiscopia Dunării de Jos a sprijinit peste o sută de mii de persoane vulnerabile social # Basilica.ro
Un rezumat al activităților din Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost prezentat joi la întrunirea Consiliului Eparhial, prezidată de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos. Numărul total al beneficiarilor activităților social-filantropice de anul trecut a fost de 101.107 persoane. Înaltpreasfințitul Părinte Casian a amintit semnificația anului 2025 pentru Patriarhia Română și principalele evenimente planificate de…
15:30
Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii teologilor, au fost sărbătoriți vineri, 30 ianuarie 2026, la Biserica Sf. Ecaterina, paraclis universitar al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. După slujbă, în amfiteatrul „Dumitru Stăniloae” pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon a susținut prelegerea „Armonia dintre cuvânt și faptă în viața și propovăduirea Sfinților Trei Ierarhi”. A urmat…
15:20
Vocea din agora cetății: Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost evocat la 15 ani de la trecerea la Domnul # Basilica.ro
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania a fost comemorat joi, la Cluj-Napoca, prin simpozionul interjudețean „Vocea din agora cetății”, organizat la împlinirea a 15 ani de la trecerea sa la Domnul. Manifestările comemorative au debutat cu slujba Parastasului, oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului la mormântul vrednicului de pomenire Bartolomeu Valeriu Anania, aflat în…
14:50
Sfinții Trei Ierarhi sunt criteriul de referință pentru ortodoxia credinței, a subliniat Patriarhul Daniel # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat vineri că Sfinții Trei Ierarhi „sunt criteriul de referință pentru ortodoxia credinței”. Patriarhul Daniel a explicat de ce Biserica a rânduit o prăznuire comună pentru Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur. „La sfârșitul veacului al 11-lea și începutul veacului al 12-lea, în timpul…
14:40
Familiile Sfinților Trei Ierarhi, modele pentru familiile creștine: Teologii bucureșteni și-au cinstit ocrotitorii # Basilica.ro
„În acest context extrem de dificil și de delicat pentru viitorul familiei, pentru mentalitatea societății, sărbătoarea de astăzi și Anul omagial al pastorației familiei creștine sunt lucrări ale Bisericii care nădăjduim să rodească în sânul poporului român”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, vineri, când Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și-a…
14:20
Protos. Nicodim Bujor, autorul Acatistului Sf. Calinic de la Cernica, trecea la cele veșnice în urmă cu 15 ani # Basilica.ro
Vineri s-au împlinit 15 ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Bujor, autorul Acatistului Sfântului Calinic de la Cernica. Părintele Nicodim Bujor s-a născut în data de 5 mai 1915 la Piatra Neamț și a intrat în obștea Mănăstirii Cernica la vârsta de 27 de ani, fiind îndrumat de duhovnicul său, părintele…
13:40
FOTO: Liturghie arhierească la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi (2026) # Basilica.ro
În ziua sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
11:50
Mitropolitul Ioan a oficiat slujba de pomenire pentru cei șapte cetățeni greci decedați în accidentul din Timiș # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului a oficiat joi, la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, slujba de pomenire pentru cei șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs marți, în județul Timiș. Înaltpreasfinția Sa a slujit alături de clerici ai Arhiepiscopiei Timișoarei atât în limba română, cât și în limba greacă. În semn…
11:40
PS Paisie Sinaitul despre teologia Sf. Trei Ierarhi: Educația adevărată nu separă cultura de spiritualitate # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat la Catedrala Patriarhală vineri, cu prilejul praznicului Sfinților Trei Ierarhi, că modelul teologic al acestora rămâne actual, arătând că „educația adevărată nu separă cultura de spiritualitate”. Episcopul vicar patriarhal a arătat că prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi nu este doar o rememorare istorică, ci o întâlnire vie…
11:00
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a oferit sprijin social de peste 42 de milioane lei în 2025 # Basilica.ro
Aproape 19.000 de persoane vulnerabile social din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului au beneficiat de sprijin filantropic anul trecut prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale. Suma totală cheltuită de arhiepiscopie în acest scop a fost de 42,2 milioane lei. Eparhia derulează 60 de proiecte și programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente,…
10:10
Un profesor de religie despre Inteligența Artificială: Adevărata criză a tinerilor este lipsa de sens și de iubire # Basilica.ro
Un profesor de religie a declarat, pentru Basilica.ro, că adevărata problemă a tinerilor nu este inteligența artificială, afirmând că „setea lor este de sens și de iubire, iar acestea se pot rezolva doar în prezența unui alt suflet, sănătos și responsabil”. Denis Vlad este profesor de religie de peste cinci ani și predă la Colegiul…
09:40
Clericii din Sectorul 4 al Capitalei au discutat provocări și perspective referitoare la familie # Basilica.ro
Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit joi Cercul pastoral al clericilor din Protoieria Sectorului 4 al Capitalei. În cadrul evenimentului, părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal și slujitor al sfântului lăcaș, a prezentat referatul cu tema „Prevederi legale și reglementări eclesiale privind familia; provocări actuale și perspective de viitor”. „Am avut…
09:30
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Răzvan Clipici: Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei se află sub Biserica Sf. Gheorghe-Nou „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost una dintre cele mai iubite soții de domnitori români”, scrie Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației…
01:50
†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 30 ianuarie Sfinţii Trei Ierarhi Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim laolaltă în data de 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi încrederea. Este o dovadă…
29 ianuarie 2026
20:10
La Liceul Teologic Târgu Jiu a avut loc miercuri lansarea proiectului educațional „Adoptă o carte”. Programul a fost inițiat de cadre didactice ale instituției de învățământ și urmărește să încurajeze lectura în rândul elevilor clasei a 9-a de la specializările Muzică bisericească și Ghid turism religios ortodox. Activitatea se va derula trimestrial pe durata celor…
19:50
Actualitatea învățăturii Sfinților Trei Ierarhi a fost dezbătută într-un simpozion studențesc la Galați # Basilica.ro
Departamentul de Teologie al Universității „Dunărea de Jos” din Galați a organizat miercuri cea de-a 23-a ediție a simpozionului studențesc dedicat Sfinților Trei Ierarhi. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Simpozionul a reunit cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, masteranzi, studenți, oameni de cultură și preoți. Invitații…
19:30
O nouă apariție la Editura Basilica: Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română # Basilica.ro
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a fost publicată recent lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română” în două volume. Lucrarea a fost coordonată de preotul George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie din București și Consilier Patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod. Cele două volume au fost publicate în contextul aniversării a…
18:10
De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Muzeul Theodor Aman invită publicul să descopere desenele mai puțin cunoscute ale artistului # Basilica.ro
Muzeul „Theodor Aman” din București va găzdui din 6 februarie o expoziție temporară cu desenele mai puțin cunoscute ale artistului. Evenimentul este intitulat „Aman – linie, punct. Theodor Aman – desenator”. Expoziția va oferi vizitatorilor prilejul de a descoperi o parte dintre cele 35 de desene în creion și 25 de desene în peniță aflate…
17:20
Când arta întâlnește medicina: Academia Română l-a omagiat pe Constantin Brâncuși printr-un simpozion # Basilica.ro
Academia Română l-a omagiat miercuri pe sculptorul Constantin Brâncuși printr-un simpozion dedicat legăturii dintre artă și medicină. Evenimentul s-a intitulat „Când arta îmbrățișează medicina – ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a deschis lucrările simpozionului cu tema „Omagiul Academiei Române la 150 de ani de la nașterea…
16:20
Parohia „Nașterea Domnului” din München a marcat, sâmbătă, împlinirea a 50 de ani de la înființare. Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a slujit împreună cu Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului cu ocazia sărbătorii comunității românești din capitala Bavariei. Mărturie de curaj În mesajul transmis cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Sofian…
16:20
90% dintre cazurile de cancer de col uterin pot fi prevenite, conform Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer # Basilica.ro
Vaccinarea anti-HPV poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin atunci când este implementată la scară largă, a transmis miercuri Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC). În săptămâna 22 – 28 ianuarie, marcată la nivel internațional ca Săptămâna de luptă împotriva cancerului de col uterin, FABC a organizat o…
14:30
Yelena Popovic a lansat în SUA filmul inspirat din viața Sf. Moise Arapul: Este pentru cei care se simt fără ieșire # Basilica.ro
Regizoarea Yelena Popovic a acordat publicației online Orthodox Observer un interviu despre noul ei film, Moses the Black („Moise Arapul”), care are premiera în 30 ianuarie în Statele Unite ale Americii. Ea a explicat că s-a inspirat pentru film din Viețile Sfinților, dar a spus povestea într-un mod în care aceasta să ajungă la cei…
14:20
Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere: Rămâne un reper de stabilitate și identitate # Basilica.ro
Biserica se află pe primul loc în topul încrederii românilor, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Conform datelor sondajului, 63,9% dintre respondenți declară că au destul de multă și foarte multă încredere în Biserică, în creștere față de 57,7% înregistrat în iulie anul trecut. Biserica devine, așadar, instituția cu cel mai ridicat…
14:10
La Odobești a fost inaugurată miercuri creșa cu numărul 50 construită prin Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Creșa este prima din cele patru care sunt planificate pentru a fi construite în județul Vrancea, celelalte trei fiind în execuție: două la Adjud și una la Slobozia Bradului. La evenimentul…
12:30
PS Varlaam Ploieșteanul la Centrul Bisericesc din München: Este într-adevăr o parte a României # Basilica.ro
Aflat în vizită la Centrul Bisericesc din München, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a arătat că această comunitate păstrează vie credința și identitatea națională, mărturisind că „este o parte a României”. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit duminică Sfânta Liturghie la Centrul Bisericesc din München, împreună cu Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei…
11:50
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ajută părinții și cadrele didactice să prevină dependențele digitale # Basilica.ro
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a organizat săptămâna trecută o întâlnire comunitară de informare în scopul prevenirii adicțiilor în rândul copiilor și tinerilor. Evenimentul, intitulat „Alege viața! Nu dependența!”, a fost găzduit de Centrul de zi pentru copii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia al asociației și a reunit factori relevanți pentru formarea copiilor: părinți,…
11:10
Răzvan Clipici: Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei se află sub Biserica Sf. Gheorghe-Nou # Basilica.ro
„Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost una dintre cele mai iubite soții de domnitori români”, scrie Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, în studiul Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și cele ale fiilor ei se află sub Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou. „Plină de eleganță și discreție, ea și-a…
10:10
Mobilizare impresionantă în diaspora: Peste 900 de persoane au participat la Adunarea Eparhială a Episcopiei Italiei # Basilica.ro
Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Italiei au reunit, marți, la Castel Gandolfo, în apropriere de Roma, peste 900 de clerici, monahi și mireni. Lucrările Adunării Eparhiale au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, care a prezentat direcțiile principale ale activității eparhiale și a coordonat evaluarea rapoartelor sectoarelor Centrului Eparhial, a execuției bugetare pentru…
10:10
Un preot consilier în adicții explică în ce fel poate familia combate dependența de ecrane la copii și adolescenți # Basilica.ro
Subiectul dependenței de ecrane este complicat, fiind vorba despre un comportament social acceptat, cu potențiale beneficii, iar linia dintre uz și abuz este greu de trasat, scrie, în publicația locală Răsunetul, Părintele Radu Liviu Roșu, consilier în adicții și parohul comunității din Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud. El menționează studii care arată: subdezvoltarea limbajului, cunoștințe generale scăzute,…
08:50
Calendar Ortodox 29 ianuarie Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul Sfântul Ignatie, Episcopul Antiohiei, ucenicul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan a trecut la Domnul în circul din Roma în ziua de 20 decembrie, anul 107. Creştinii din Roma i-au strâns osemintele. În anul 108, le-au dus în Antiohia, le-au îngropat în cimitirul de lângă…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.