Arsenal nu s-a împiedicat în deplasare şi a dispus de Leeds

Primasport.ro, 31 ianuarie 2026 19:20

Acum 5 minute
19:40
VIDEO | Deşi e pe loc de play-off, Adrian Mihalcea rămâne rezervat în declaraţii. ”E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate” Primasport.ro
Acum 10 minute
19:30
Islam Slimani semnează! Nu mai merge la Petrolul, dar va continua în Superliga Primasport.ro
Acum 30 minute
19:20
Roman Iaremchuk va fi împrumutat de Olympiakos la Lyon Primasport.ro
19:20
Arsenal nu s-a împiedicat în deplasare şi a dispus de Leeds Primasport.ro
Acum o oră
19:00
„Sunt foarte bucuros pentru alegerea făcută”! Ioan Varga exultă după seria fantastică a lui Daniel Pancu la CFR Cluj Primasport.ro
19:00
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad 0-1. Se dinamitează şi mai tare lupta pentru play-off Primasport.ro
Acum 2 ore
18:40
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul Primasport.ro
18:30
Valentin Mihăilă e pe val în Turcia! A marcat pentru a doua etapă consecutiv Primasport.ro
18:30
Gigi Becali nu stă la discuţii! Suma pe care patronul FCSB-ului vrea să o ofere pentru Joao Paulo Primasport.ro
18:20
S-a schimbat situaţia! Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să semneze cu alt club din Superliga Primasport.ro
18:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Fază discutabilă de arbitraj în prima repriză Primasport.ro
18:00
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram nu va evolua în meciul cu Farul Primasport.ro
17:50
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari” Primasport.ro
17:40
Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira Primasport.ro
Acum 4 ore
17:40
Reacţia lui Jean Vlădoiu după ce i s-a scandat demisia. ”Nu tragem de acest post” Primasport.ro
17:20
„Mai bine se întorc la Clinceni. Nu iau niciun punct de când joacă pe stadionul ăsta, mai şi strigă lumea < Primasport.ro
17:10
Revenire de senzaţie la FCSB! Va putea juca cu Csikszereda Primasport.ro
17:00
Snoop Dogg îşi propune să facă din Swansea un brand global Primasport.ro
16:50
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
16:40
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat proba de super-G de la Crans-Montana Primasport.ro
16:40
L-a convins pe Laszlo Balint! Oţelul transferă fotbalistul venit în probe de la Braga Primasport.ro
16:30
Reacţia Elenei Rybakina după ce a triumfat la Australian Open. ”Este cu adevărat Happy Slam” Primasport.ro
16:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. A fost spectacol în duelul suferinţei! Sibienii iau o gură uriaşă de oxigen Primasport.ro
16:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam Primasport.ro
16:20
Suflarea rapidistă e în doliu! A decedat mama lui Cristi Manea Primasport.ro
16:10
Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, speriat de acţiunile ICE în SUA Primasport.ro
16:10
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein Primasport.ro
16:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meciul e relansat Primasport.ro
Acum 6 ore
15:40
Duelul din Superligă se va disputa fără sistemul VAR! Care este motivul? Primasport.ro
15:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii întorc incredibil scorul Primasport.ro
15:00
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul în debutul partidei Primasport.ro
14:50
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
14:40
Elena Rybakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open! Primasport.ro
14:10
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
Acum 8 ore
13:30
La 35 de ani, atacantul italian Ciro Immobile schimbă din nou echipele! Unde îşi va continua cariera Primasport.ro
13:10
Denis Drăguş şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia! Cât va lipsi atacantul Primasport.ro
12:30
Gigi Becali a dat lovitura! FCSB a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului din Superligă Primasport.ro
12:00
Unui experimentat fotbalist român i-au fost descoperite probleme cardiace care-l obligă să-şi încheie cariera Primasport.ro
Acum 12 ore
11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare Primasport.ro
11:10
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător Primasport.ro
10:20
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită Primasport.ro
10:00
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open Primasport.ro
10:00
Alibec a renunţat la un salariu uriaş pentru a merge la Farul! Despre ce sumă e vorba Primasport.ro
09:40
Grupul Football Supporters Europe, îngrijorat de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA Primasport.ro
09:40
Bombă la Dinamo! Kopic vrea să renunţe la un jucător de bază Primasport.ro
09:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru un loc în play-off la Mioveni Primasport.ro
09:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima revenire a lui Bergodi pe Giuleşti Primasport.ro
Acum 24 ore
00:30
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga Primasport.ro
00:30
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat Primasport.ro
00:20
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga Primasport.ro
