VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
Primasport.ro, 31 ianuarie 2026 20:20
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
Acum 5 minute
20:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
Acum 30 minute
20:30
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului
20:20
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
Acum o oră
20:10
”Detaliile au făcut diferenţa”. Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone
20:10
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo
20:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce
Acum 2 ore
19:50
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează”
19:50
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Deşi e pe loc de play-off, Adrian Mihalcea rămâne rezervat în declaraţii. ”E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate”
19:30
Islam Slimani semnează! Nu mai merge la Petrolul, dar va continua în Superliga
19:20
Roman Iaremchuk va fi împrumutat de Olympiakos la Lyon
19:20
Arsenal nu s-a împiedicat în deplasare şi a dispus de Leeds
19:00
„Sunt foarte bucuros pentru alegerea făcută”! Ioan Varga exultă după seria fantastică a lui Daniel Pancu la CFR Cluj
19:00
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad 0-1. Se dinamitează şi mai tare lupta pentru play-off
Acum 4 ore
18:40
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul
18:30
Valentin Mihăilă e pe val în Turcia! A marcat pentru a doua etapă consecutiv
18:30
Gigi Becali nu stă la discuţii! Suma pe care patronul FCSB-ului vrea să o ofere pentru Joao Paulo
18:20
S-a schimbat situaţia! Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să semneze cu alt club din Superliga
18:10
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Fază discutabilă de arbitraj în prima repriză
18:00
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram nu va evolua în meciul cu Farul
17:50
Dorinel Munteanu a bifat prima victorie la Hermannstadt. ”Cerinţele mele pentru jucători sunt mari”
17:40
Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira
17:40
Reacţia lui Jean Vlădoiu după ce i s-a scandat demisia. ”Nu tragem de acest post”
17:20
„Mai bine se întorc la Clinceni. Nu iau niciun punct de când joacă pe stadionul ăsta, mai şi strigă lumea
17:10
Revenire de senzaţie la FCSB! Va putea juca cu Csikszereda
17:00
Snoop Dogg îşi propune să facă din Swansea un brand global
Acum 6 ore
16:50
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat proba de super-G de la Crans-Montana
16:40
L-a convins pe Laszlo Balint! Oţelul transferă fotbalistul venit în probe de la Braga
16:30
Reacţia Elenei Rybakina după ce a triumfat la Australian Open. ”Este cu adevărat Happy Slam”
16:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. A fost spectacol în duelul suferinţei! Sibienii iau o gură uriaşă de oxigen
16:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam
16:20
Suflarea rapidistă e în doliu! A decedat mama lui Cristi Manea
16:10
Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, speriat de acţiunile ICE în SUA
16:10
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein
16:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meciul e relansat
15:40
Duelul din Superligă se va disputa fără sistemul VAR! Care este motivul?
15:20
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii întorc incredibil scorul
15:00
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul în debutul partidei
Acum 8 ore
14:50
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:40
Elena Rybakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open!
14:10
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
13:30
La 35 de ani, atacantul italian Ciro Immobile schimbă din nou echipele! Unde îşi va continua cariera
13:10
Denis Drăguş şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia! Cât va lipsi atacantul
Acum 12 ore
12:30
Gigi Becali a dat lovitura! FCSB a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului din Superligă
12:00
Unui experimentat fotbalist român i-au fost descoperite probleme cardiace care-l obligă să-şi încheie cariera
11:30
LIVE VIDEO | Unirea Slobozia – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru salvarea de la retrogradare
11:10
Nu e Deac sau Camora! CFR i-a făcut contract "pe viaţă" unui jucător
10:20
Becali s-a decis! Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda a fost stabilită
