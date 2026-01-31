Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți

StiriDiaspora.ro, 31 ianuarie 2026 20:50

Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 5 minute
21:10
Studiu: conservanții alimentari legați de cancer și diabetul de tip 2 StiriDiaspora.ro
Studiu: conservanții alimentari legați de cancer și diabetul de tip 2
Acum 30 minute
20:50
Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți StiriDiaspora.ro
Menținerea greutății după tratamentul cu GLP-1, o provocare pentru pacienți
Acum o oră
20:20
Șofer român de TIR, găsit mort în parcarea unui depozit din Italia. Venise la încărcare StiriDiaspora.ro
Șofer român de TIR, găsit mort în parcarea unui depozit din Italia. Venise la încărcare
Acum 2 ore
19:50
Suedia: reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani, o necesitate StiriDiaspora.ro
Suedia: reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani, o necesitate
19:30
Român, prins în Italia cu 70 de kilograme de droguri. Cel mai mare traficant prins în ultima perioadă StiriDiaspora.ro
Român, prins în Italia cu 70 de kilograme de droguri. Cel mai mare traficant prins în ultima perioadă
Acum 4 ore
19:10
Un medicament nou încetinește progresia SLA la anumiți pacienți StiriDiaspora.ro
Un medicament nou încetinește progresia SLA la anumiți pacienți
18:20
Patru români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. A urmat un scandal monstru și o bătaie cu polițiștii StiriDiaspora.ro
Patru români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. A urmat un scandal monstru și o bătaie cu polițiștii
17:20
Mesajul lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei în "Singur acasă" StiriDiaspora.ro
Mesajul lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara, cea care a jucat rolul mamei în "Singur acasă"
Acum 6 ore
16:40
Protest în inima secuimii. S-a scandat împotriva UDMR: "I-ați trădat pe secui, pe unguri și pe români" StiriDiaspora.ro
Protest în inima secuimii. S-a scandat împotriva UDMR: "I-ați trădat pe secui, pe unguri și pe români"
16:30
Mesajul șoferului de autobuz care a dat jos un copil în frig și zăpadă, pentru că se scumpise biletul StiriDiaspora.ro
Mesajul șoferului de autobuz care a dat jos un copil în frig și zăpadă, pentru că se scumpise biletul
Acum 12 ore
13:00
O tânără de 18 ani, găsită moartă în condiții suspecte StiriDiaspora.ro
O tânără de 18 ani, găsită moartă în condiții suspecte
13:00
S-a oprit, de urgență, sistemul energetic din Republica Moldova StiriDiaspora.ro
S-a oprit, de urgență, sistemul energetic din Republica Moldova
12:50
Cadourile primite de Nicușor Dan. Cel mai scump poartă semnătura Regelui Charles StiriDiaspora.ro
Cadourile primite de Nicușor Dan. Cel mai scump poartă semnătura Regelui Charles
Acum 24 ore
23:30
Cutremur cu magnitudinea 3,2, vineri seara, în judeţul Vrancea StiriDiaspora.ro
Cutremur cu magnitudinea 3,2, vineri seara, în judeţul Vrancea
22:40
Bancherul cu cetățenie română și ucraineană ar fi fost ucis la Milano pentru parola la portofelul cripto StiriDiaspora.ro
Bancherul cu cetățenie română și ucraineană ar fi fost ucis la Milano pentru parola la portofelul cripto
21:40
Dosarele Epstein. DOJ a publicat încă 3 milioane de noi documente StiriDiaspora.ro
Dosarele Epstein. DOJ a publicat încă 3 milioane de noi documente
Ieri
20:50
Trei mașini românești, oprite pe autostradă în Danemarca. Aveau portbagajele pline cu bunuri furate StiriDiaspora.ro
Trei mașini românești, oprite pe autostradă în Danemarca. Aveau portbagajele pline cu bunuri furate
20:50
A murit Catherine O'Hara, mama lui Macaulay Culkin în filmul Singur Acasă StiriDiaspora.ro
A murit Catherine O'Hara, mama lui Macaulay Culkin în filmul Singur Acasă
19:50
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina și nu o acceptă ca garantă a unui acord de pace StiriDiaspora.ro
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina și nu o acceptă ca garantă a unui acord de pace
19:10
Româna este oficial a doua cea mai vorbită limbă în Italia StiriDiaspora.ro
Româna este oficial a doua cea mai vorbită limbă în Italia
18:20
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare StiriDiaspora.ro
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare
17:40
Patru poliţişti şi doi paznici de coastă, judecaţi în Italia pentru un naufragiu cu 94 de morți StiriDiaspora.ro
Patru poliţişti şi doi paznici de coastă, judecaţi în Italia pentru un naufragiu cu 94 de morți
17:00
Româncă de 32 de ani, violată de un tunisian lângă Rimini. Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor StiriDiaspora.ro
Româncă de 32 de ani, violată de un tunisian lângă Rimini. Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor
16:30
La 35 ani de la căderea comunismului, Polonia a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii StiriDiaspora.ro
La 35 ani de la căderea comunismului, Polonia a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii
15:50
Român, arestat în Elveția pentru că se dădea drept polițist și jefuia șoferii pe autostradă StiriDiaspora.ro
Român, arestat în Elveția pentru că se dădea drept polițist și jefuia șoferii pe autostradă
15:10
Danemarca vrea să expulzeze străinii cu condamnări mai mari de un an: "Nu arată respect față de noi, danezii" StiriDiaspora.ro
Danemarca vrea să expulzeze străinii cu condamnări mai mari de un an: "Nu arată respect față de noi, danezii" 
14:30
Judecător german, impresionat profund de un tânăr român de 18 ani prins la furat în supermarket. A decis să-l elibereze StiriDiaspora.ro
Judecător german, impresionat profund de un tânăr român de 18 ani prins la furat în supermarket. A decis să-l elibereze
12:50
Prima măsură luată împotriva criminalului de 13 ani de la Cenei. Sunt afectați și părinții StiriDiaspora.ro
Prima măsură luată împotriva criminalului de 13 ani de la Cenei. Sunt afectați și părinții 
12:20
Portul Constanța, poarta de ieșire a mașinilor furate din Germania. Ce au descoperit polițiștii StiriDiaspora.ro
Portul Constanța, poarta de ieșire a mașinilor furate din Germania. Ce au descoperit polițiștii
11:40
Prețul la motorină ar putea trece de 10 lei în România, dacă escaladează conflictul în Marea Neagră StiriDiaspora.ro
Prețul la motorină ar putea trece de 10 lei în România, dacă escaladează conflictul în Marea Neagră
10:10
Un șofer român de TIR din Italia a furat semiremorca de la firma la care lucrase. Cum a fost prins StiriDiaspora.ro
Un șofer român de TIR din Italia a furat semiremorca de la firma la care lucrase. Cum a fost prins
08:40
Decizie ciudată a bancherului cu cetățenie română, mort la Milano. Camera nu era rezervată pe numele lui StiriDiaspora.ro
Decizie ciudată a bancherului cu cetățenie română, mort la Milano. Camera nu era rezervată pe numele lui
29 ianuarie 2026
23:20
Cel puțin 10 români arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent StiriDiaspora.ro
Cel puțin 10 români arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
23:20
Nicușor Dan a spus ce va face România, după ce Trump ne-a invitat în Consiliul pentru Pace StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan a spus ce va face România, după ce Trump ne-a invitat în Consiliul pentru Pace
22:40
Cel puțin 10 români, arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent StiriDiaspora.ro
Cel puțin 10 români, arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
21:40
Băncile italiene îi iartă de plata ratelor pe clienții din Calabria, Sardinia și Sicilia, zone lovite de ciclonul Harry StiriDiaspora.ro
Băncile italiene îi iartă de plata ratelor pe clienții din Calabria, Sardinia și Sicilia, zone lovite de ciclonul Harry
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Uniunea Europeană desemnează Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă StiriDiaspora.ro
Uniunea Europeană desemnează Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă
20:00
Trupurile celor şapte tineri morți în accidentul de la Lugojel, transportate în Grecia cu un avion militar StiriDiaspora.ro
Trupurile celor şapte tineri morți în accidentul de la Lugojel, transportate în Grecia cu un avion militar
19:20
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona StiriDiaspora.ro
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
18:30
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin StiriDiaspora.ro
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin
18:00
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca StiriDiaspora.ro
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca
17:10
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită StiriDiaspora.ro
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită
16:30
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă StiriDiaspora.ro
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă
16:20
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică
15:30
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia StiriDiaspora.ro
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia
15:10
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic StiriDiaspora.ro
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic
14:40
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul" StiriDiaspora.ro
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul"
14:10
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România StiriDiaspora.ro
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România
13:20
O mare fabrică din România concediază sute de angajați StiriDiaspora.ro
O mare fabrică din România concediază sute de angajați
12:40
Ucraina a doborât un avion rusesc SU-34, lângă granița cu România StiriDiaspora.ro
Ucraina a doborât un avion rusesc SU-34, lângă granița cu România
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.