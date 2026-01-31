Profesor din Argeş, reţinut pentru agresiune sexuală, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. Incidentul a avut loc pe holul şcolii
31 ianuarie 2026
Un cadru didactic în vârstă de 64 de ani a fost reţinut, sâmbătă, după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost sărutată de profesor. Incidentul a…
VIDEO Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan # HotNews.ro
Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă la Copenhaga pe un frig glacial la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald…
Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează…
VIDEO Protest la Budapesta, după declarațiile unui ministru la adresa romilor: „Guvernul ațâță ura” # HotNews.ro
Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta, pe un fundal muzical al etniei rome, pentru a cere demisia ministrului ungar al transporturilor după afirmațiile acestuia de romi, care ar trebui – potrivit lui…
Victorie importantă pentru arădeni la Piteşti / Ce a făcut FC Hermannstadt în deplasarea la Slobozia # HotNews.ro
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seară, în deplasare, la Mioveni, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a 24-a din SuperLiga de fotbal. Arădenii au urcat pe loc de play-off. Unicul gol al partidei…
Victorie în instanță pentru administrația Trump. Un judecător federal a respins solicitarea de a stăvili operațiunile ICE în Minnesota # HotNews.ro
Un judecător federal din statul american Minnesota a refuzat sâmbătă să dispună încetarea operațiunilor anti-imigrație ordonate de președintele Donald Trump în orașul Minneapolis, într-un proces intentat de oficiali ai statului care acuză agenții Serviciului de…
INTERVIU „Cred că există două tipuri de invazie a Rusiei în Europa. Există invazia Ucrainei și există o invazie a minții” # HotNews.ro
Jurnalistul de investigaţie şi scriitorul britanic Iain Overton explică, într-un interviu pentru publicul HotNews, că a fi cetățean nu înseamnă perpetua indignare, ci să te informezi, și „să fii implicat, dar nu radicalizat”. România este…
Siria nu este acum suficient de stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migraţie # HotNews.ro
Situaţia din Siria nu s-a îmbunătăţit suficient pentru ca ţările Uniunii Europene să înceapă să-i trimită înapoi în număr mare pe sirienii care s-au refugiat în UE, a declarat sâmbătă într-un interviu pentru agenția germană…
Sute de manifestanţi au protestat sâmbătă la Milano faţă de trimiterea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează AP, citată de News.ro. Protestul din Piazza XXV Aprile, o piaţă numită după data eliberării Italiei…
INTERVIU. Explicând de ce au fost respinși candidații la șefia TNB, ministrul Culturii, András Demeter, compară instituția cu Uzinele Dacia: ,,Nu trebuie să faci experimente” # HotNews.ro
Într-un interviu acordat HotNews în contextul unui scandal public privind modificarea criteriilor de participare la concursul de management al Teatrului Național București, ministrul Culturii afirmă că este „interesat să atragă un suflu tânăr, inclusiv din…
Pană de curent în Republica Moldova. Ministrul Energiei: „Incidentul arată cât de importante sunt interconexiunile cu România” # HotNews.ro
Ministrul Energiei din Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de astăzi. Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas…
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înaintea noilor tratative de pace. Anunțul armatei ruse # HotNews.ro
Rusia și-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunțate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicității sâmbătă, transmit agențiile DPA și Agerpres. Într-un comunicat pe Telegram,…
Noi lideri la trei filiale de sector ale PSD București. Daniel Băluță: „Organizația are nevoie de o nouă abordare” # HotNews.ro
Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar (Sector 2), Andrei…
Cinci mașini au fost premiate de GreenNCAP – program creat de EuroNCAP – pentru performanțele lor în materie de consum și autonomie, eficiență în condiții de iarnă și pentru capacitatea de încărcare. Green NCAP, programul…
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, e cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Instanţa a respins arestarea preventivă și a decis arest la domiciliu # HotNews.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut…
Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, Kirill Dmitriev, a sosit în SUA, unde sâmbătă se întâlneşte cu responsabili americani în Florida pentru o nouă rundă de discuţii, a declarat…
Posibile rămăşiţe umane descoperite lângă o locuinţă din Slobozia. Poliţia a căutat probe pe o suprafață extinsă. A fost folosită şi o dronă # HotNews.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în municipiul Slobozia, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, citat de News.ro.…
Viktor Orban exclude necesitatea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. „Este o minciună sfruntată” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului…
Scandal pe legea psihologului. Mai bine de jumătate dintre inițiatori și-au retras semnătura de pe proiectul legislativ care a costat 200.000 de euro / De ce s-au răzgândit # HotNews.ro
Toți parlamentarii USR care se aflau pe lista de inițiatori ai proiectului de lege privind exercitarea profesiei de psiholog și-au retras semnătura de pe propunerea legislativă, în urma a numeroase critici venite din partea breslei.…
Explozie în cel mai important port din Iran. Autoritățile nu au anunțat cauza incidentului # HotNews.ro
Cel puțin o persoană a fost ucisă și 14 rănite într-o explozie care a avut loc în portul Bandar Abbas din Iran, însă cauza exploziei rămâne deocamdată necunoscută, informează Reuters. Agenția de presă Tasnim a…
Prințul decăzut Andrew, din nou în dosarele Epstein. Imagini recent publicate îl arată în patru labe deasupra unei femei – FOTO # HotNews.ro
Fotografii ce par să-l înfățișeze pe fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele decăzut din drepturi al regelui Charles al Marii Britanii, în genunchi lângă o femeie întinsă pe jos au fost incluse în ultima serie de…
Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac, social-democraţii urmând să discute despre coaliţia de guvernare, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni.…
Protest împotriva creșterii taxelor locale la Miercurea Ciuc. Acuzații la adresa UDMR: „În 35 de ani a căpușat tot ce este” # HotNews.ro
Peste două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, a eliminării facilităţilor fiscale şi a deciziilor politice considerate injuste, informează Agerpres. În ciuda temperaturii scăzute,…
Pene de curent în cascadă în Ucraina. Cauza: „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina # HotNews.ro
Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmîhal, potrivit AFP. „Astăzi,…
Cât ne-a costat deplasarea unui ministru român la Forumul Economic de la Davos 2026: „A fost Musk, a fost Huang…” # HotNews.ro
Unul dintre miniștrii români care au fost la Forumul Economic de la Davos a cheltuit cel puțin 1600 de euro pentru această deplasare, conform unor declarații de cheltuieli oficiale.
Aglomerație de turiști la schi în Sinaia. Administratorii pârtiilor atrag atenţia că nu sunt condiţii ideale pentru începători – FOTO # HotNews.ro
Zeci de turişti aşteaptă la rând, sâmbătă după-amiază, la mijloacele de transport care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. La 2000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise mai mute pârtii, însă administratorii domeniului schiabil…
FOTO Georgia Meloni, în chip de heruvim. Restaurare cu scandal a unei biserici din Roma # HotNews.ro
În fresca recent restaurată a unei biserici din Roma apare un heruvim care seamănă izbitor cu premierul italian Giorgia Meloni, ceea ce a dus la polemici în presa italiană, scrie AFP. Fresca se află în…
Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni în Fâşia Gaza, ucigând 26 de persoane, informează Reuters, citată de Agerpres. Au fost lovite o secţie de poliţie condusă de Hamas în…
Paradoxul Floreasca. Cum a devenit primul mare cartier construit de comuniști în București magnet pentru milionari de azi # HotNews.ro
Ridicat în perioada 1954-1962, Raionul Floreasca a fost așezat de regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej în vitrina mărețelor realizări și reprezenta „idealul de locuire socialist”. A fost primul cartier gândit ca un micro-raion, cu toate facilitățile, dar…
„Nimic nu va mai semăna cu ce a fost până în pandemie: dobânzi și inflație scăzute”. Cum pot fi salvate economiile de scumpiri # HotNews.ro
Inflația este mecanismul care erodează cel mai mult economiile, iar pe termen lung reduce valoarea reală a banilor lăsați „în repaus”, spun economiștii. Cea mai simplă variantă este apelarea la un depozit bancar pentru că…
Caz șocant în Germania: Un sudanez a tras după el o tânără de 18 ani în fața metroului. Amândoi au murit # HotNews.ro
O tânără de 18 ani care aștepta joi seară pe peronul unei stații de metrou din Hamburg a fost trasă pe șine în fața metroului de un străin sudanez. Atât victima, cât și bărbatul au…
Rezultatul alegerilor din Kosovo, anunțate după o lună de la scrutin. Motivele renumărării complete a voturilor # HotNews.ro
Principalul partid din Kosovo, condus de prim-ministrul interimar Albin Kurti, a câştigat alegerile legislative din 28 decembrie, au confirmat sâmbătă autorităţile electorale, după o renumărare completă, informează AFP, preluată de Agerpres. Comisia Electorală Centrală a…
Dragoș Pîslaru, atac la adresa PSD: „Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntri”. Miniștrii social-democrați pe care îi laudă # HotNews.ro
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat PSD pentru modul în care abordează guvernarea, remarcând că PSD face parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, dar în acelaşi timp critică măsurile adoptate de…
Băiatul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario s-a confesat bunicilor: „Mi-a zis în felul următor” # HotNews.ro
Băiatul de 13 ani din localitatea Cenei, acuzat că și-a ucis prietenul, le-a mărturisit bunicilor că totul a pornit de la o serie de conflicte și hărțuiri reciproce, care au degenerat. În dosarul crimei din…
Blue Origin renunță temporar la turismul spațial. Care este noul obiectiv al companiei lui Jeff Bezos # HotNews.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va suspenda zborurile de turism spaţial timp de cel puţin doi ani, pentru a se concentra pe „capacităţile umane ale companiei…
Iranul și-a pus forțele armate în alertă maximă. „Dacă inamicul face o greșeală, își va pune în pericol propria securitate” # HotNews.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele iraniene sunt în alertă maximă, în urma unor desfăşurări militare semnificative ale SUA în Golf, relatează AFP,…
Cercetătorii au descoperit în spațiu o moleculă care oferă indicii prețioase despre originea vieții # HotNews.ro
Oamenii de știință au descoperit cea mai mare moleculă organică care conține sulf – un ingredient cheie pentru viață – în spațiul interstelar. Cercetătorii numesc descoperirea „veriga lipsă” în înțelegerea lor asupra originilor cosmice ale…
Dragoș Pîslaru explică absența președintelui Dan de la Davos: „Dacă erai acolo, era foarte complicat să te dai lovit în aripă” # HotNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, la Prima TV, că o prezență a președintelui Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi forțat România să ia decizii imediate în…
Ce cadouri a primit președintele Nicușor Dan în 2025. Cel mai scump e o fotografie de la Regele Charles # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut cadouri de protocol, care au intrat în Patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale, de aproximativ 10.000 de euro, anunță Administrația Prezidențială. Administraţia Prezidenţială a publicat sâmbătă lista bunurilor primite cu titlu…
Ce mare personalitate a României avea obiceiul să sune la telefon și să spună: „Te voi insulta: bravo, ai făcut ceva bun” # HotNews.ro
O întâmplare de ieri. Primesc un mesaj. Interlocutorul spune că a trimis un articol pentru GOLAZO. Era ceva la zi, de la un eveniment mondial în derulare. Dau un telefon în redacție. „E deja publicat”,…
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # HotNews.ro
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a transmis departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citată de…
„Dacă nu mai sunt bani, tată, vei bea mai puțin?” / „Nu, fiule, tu vei mânca mai puțin”. Un analist rus descrie plastic cum sunt transferate costurile războiului către populația din Rusia # HotNews.ro
Rusia nu poate fi scoasă tehnic de pe piețele globale de hidrocarburi și materii prime, iar Uniunea Europeană cumpără încă petrol și gaze rusești, dar sub formă de produse chinezești, turcești sau indiene, explică economistul…
Pană de curent majoră în Republica Moldova. Chișinăul și multe regiuni sunt afectate / Semafoarele nu funcționează # HotNews.ro
Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv capitala Chișinău, înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate dde cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, relatează Ziarul de Gardă. Pana de curent s-a înregistrat…
Ce am aflat despre Melania Trump din documentarul despre ea, care a costat 75 de milioane de dolari # HotNews.ro
Credeam că o să fiu singur în sală, vineri după-amiază, la prima proiecție de la AFI Cotroceni a documentarului „Melania”, despre Prima Doamnă a Statelor Unite. Totuși, am fost chiar mai mult de zece spectatori.…
Bucureștiul se află sub alertă cod galben de ger până luni, 2 februarie, la ora 10.00. Vremea în Capitală se răcește semnificativ de sâmbătă, iar temperaturile minime vor ajunge zilele următoare şi la -10 grade,…
GHID ANAF Declarația unică 2026. Cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații # HotNews.ro
ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura…
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. „Temperaturile vor fi tot mai ridicate” # HotNews.ro
Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, până la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, un val de aer mai cald va pătrunde în țara noastră, iar temperaturile vor fi…
Jeffrey Epstein îi spunea unui fost oficial american într-un email că nu înțelege „cât de prost este Trump” # HotNews.ro
Noile documente desecretizate sâmbătă de Departamanetul de Justiție din SUA conțin un schimb de emailuri între Jeffrey Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, în care aceștia…
Demisii la PSD București. Cine sunt liderii de filiale care pleacă după eșecul alegerilor din Capitală # HotNews.ro
Un val de demisii lovește PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei au anunțat…
Cod galben de ger în jumătate de țară până luni. Temperaturile scad până la -20 de grade / ANM anunță ce urmează în zilele următoare # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ger, valabile în 22 de județe și municipiul București, până luni dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece…
