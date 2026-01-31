Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas
Ziarul Lumina, 31 ianuarie 2026 23:50
Sfântul Trifon era din satul Lamsac, din ţinutul Frigiei, şi a trăit pe vremea împăraţilor Gordian al 3-lea (238-244), Filip Arabul (244-248) şi Deciu (249-251). A cunoscut încă din
Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, când cineva se ştie pe sine că a făcut multe şi mari fapte bune, şi totuşi nu cugetă lucruri
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 725-727„Iar despre ascultarea de duhovnic (Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria), a spus:- Duhovnicia este cea mai
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iar când veți vedea «urâciunea pustiirii», cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine - cine citește să înțeleagă -, atunci
Sfinţii Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan au fost medicii creştini care aduceau vindecare fără a condiţiona actul medical. Pe lângă cunoştinţele medicale, Dumnezeu i‑a învrednicit cu darul
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 1-28 februarie 2026: preot paroh la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche,
Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a fost cinstită vineri, 30 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ziua este dedicată învățământului
Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, și‑a sărbătorit hramul vineri, 30 ianuarie, printr‑un program liturgic solemn, încununat de săvârșirea Sfintei
An de an, învățământul teologic ortodox își sărbătorește hramul cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În 2026 se împlinesc 90 de ani de la
Biserica Ortodoxă Română i‑a cinstit astăzi, 30 ianuarie, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, în care a prezentat aspecte din viața și lucrarea fiecăruia dintre cei trei mari dascăli ai Ortodoxiei.
De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, 30 ianuarie, de Preasfințitul Părinte
Dacă în atelierele tăcute ale pictorilor lumina se răsfrânge în mii de culori, iar umbrele își țes veșmântul pe pânze înmiresmate de terebentină, dacă sculptorilor le este proprie modelarea lemnului și a
Pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a avut loc joi, 29 ianuarie, ceremonia solemnă de repatriere a celor șapte suporteri greci care și‑au pierdut viața în tragicul accident rutier produs
La sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi
La sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s‑au desfășurat joi, 29 ianuarie, lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul
Proiectul Patriarhiei Române „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” a fost lansat joi, 29 ianuarie, la Sibiu. În cadrul proiectului, 250 de copii din cinci centre catehetice
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 569-570„Dorind să ia asupră-și jugul nevoinței călugărești, tânărul Ioan Moroi a cerut sfatul marelui pelerin
Fraţilor, aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos, ieri şi astăzi şi în
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Episcopul Romei # Ziarul Lumina
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost sărbătoriţi separat pe parcursul lunii ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare - în prima zi a lunii, Sfântul Grigorie
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din
În marile lucrări de teologie patristică se amintește și se prețuiește prietenia dintre doi părinți și teologi fundamentali pentru Biserică, Sfinții Grigorie Teologul și Vasile cel Mare, care a devenit mod
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ). Documentul reglementează mult mai clar
Tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani care nu urmează un program educaţional sau de formare şi nici nu sunt încadraţi profesional reprezintă o categorie socio-economică al cărei procent în România este cu
Universitatea din Bucureşti (UB) a lansat proiectul descopeRO.unibuc.ro, „o platformă care îşi propune să prezinte activitatea cercetătorilor din cadrul instituţiei de învăţământ superior într-o formă
Fundația Comunitară Vâlcea a lansat a cincea ediţie a programului Fondul Științescu Vâlcea (Științescu 5.0), un program de finanțare gândit să sprijine iniţiativele educaţionale ale profesorilor şi
La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în
La Muzeul Orașului Oradea va avea loc, la 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”, curatoriată de Cristina Li
Peste 20 de asociaţii şi grupuri civice solicită autorităţilor locale reglementarea grădinăritului comunitar şi sprijin pentru identificarea a zece terenuri în fiecare localitate care să fie amenajate în
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în UE era, în 2024, de 15.224 de euro (+6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 de euro, arată Eurostat. Cel mai scump hectar se înregistra în Malta, cu o
O petiţie online, „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!”, cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor
O asociație de profil solicită majorarea, în 2026, a sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate la 2,5 euro/mp, de la 1,5 euro/mp anul trecut. Uniunea „Salvăm Ţăranul Român” motivează
Un obstacol frecvent în calea rugăciunii îl constituie expresia globalizantă care pretinde că omul nu mai simte nevoia de rugăciune deoarece Îl are pe Dumnezeu deja în interiorul său şi de aceea nu mai vede
Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
Trei apeluri de proiecte pentru adăposturi pescărești, pentru investiții în acvacultură și, respectiv, pentru procesarea produselor pescărești prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit sunt disponibile în
Acest tip de iconografie se distinge prin frumusețe, prin delicatețea cu care sunt conturate personajele și mai ales prin originalitatea abordării de către meșterul iconar. În Muzeul de icoane pe sticlă de la Sib
Pe bolta Sălii Mari de concerte a Ateneului Român, în registrul de deasupra frescei care înfățișează în 25 de tablouri istoria poporului nostru, Teologia este înscrisă în simfonia artelor și științelor: Ar
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur este un bun prilej de a ne reaminti vieţile lor pline de virtuţi, lucrarea lor misionară, duhovnicească şi filantropică, dar şi contribuţia extraordinară pe care au avut-o în apărarea dreptei credinţe. Despre actualitatea teologiei lor şi despre modelele de trăire creştină autentică oferite de cei trei mari Sfinţi Părinţi am vorbit cu pr. conf. dr. Mircea Ielciu, profesor emerit la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a organizat joi, 29 ianuarie, o nouă acțiune social‑filantropică în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Prin acest demers, 50 de vârstnici
Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală
Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof.
Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează în perioada 30 ianuarie - 6 martie 2026 noi cursuri pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Asociația are un portofoliu care cuprinde 12
La Centro Mariapoli PAFOM din localitatea Castel Gandolfo, în apropierea Romei, au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, conform episcopia‑italiei.it. Adunarea eparhială s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, având pe ordinea de zi examinarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, analiza execuției bugetare pentru anul 2025, precum și aprobarea bugetului eparhiei pentru anul 2026.
În cadrul manifestărilor cultural‑educaţionale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învăţământului telogic, Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul
Aflat la cea de‑a treia ediție, Simpozionul Național „Teologie și cultură” a debutat marți dimineață, 27 ianuarie, cu Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul
Evenimentul comemorativ și Conferința internațională „Ne amintim... lagărele morții”, organizate cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, au avut loc la Zalău, luni, 26
Ședința anuală a Consiliului și a Adunării eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei a avut loc la 27 ianuarie, în Sala de conferințe a Căminului bisericesc „Peregrinus” din oraşul Marii Uniri. În
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fo
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 434-435; 438„Pe când era stareț, a venit pitarul mănăstirii la Cuviosul Calinic și l-a înștiințat că s-a
Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi, spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea
