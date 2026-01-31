OK-ul României a atras coloși financiari americani. Trei nume imense de pe Wall Street au cumpărat 18% din NuScale, care are tehnologia pentru SMR-uri nucleare SUA la Doicești

13:30

Dezvoltatorul imobiliar WDP, al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, a cumpărat o nouă rezervă de teren în suprafață de peste 40 de hectare, la un preț de 15 milioane de euro, lângă parcul său din Ștefăneștii de Jos, cel mai mare construit până acum de companie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.