SONDAJ: Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?

Cheltuim an de an mii de lei pe haine şi pe multe dintre ele nu le îmbrăcăm niciodată! Chilipirurile pe care le găsim la reduceri sau le luăm privind poze de pe site-urile chinezeşti nu sunt, de cele mai multe ori, o investiţie pe termen lung. Ba se transformă, de cele mai multe ori, într-o capcană pentru buzunarul nostru! Există şi alternative. Una dintre ele e târgul de unde putem cumpăra ce nu mai poartă alţii. Preţuri mai mici, piese diferite de cele pe care le găsim în magazine, şi o nouă şansă pentru hainele altora în garderoba noastră.