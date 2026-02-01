La ce să fim atenţi dacă vrem să prevenim demenţa. Multe simptome sunt considerate "normale"
ObservatorNews, 1 februarie 2026
Când ne gândim la sănătatea creierului, putem uita ușor că acesta nu există izolat, ci este strâns conectat cu fiecare alt organ, țesut și celulă nervoasă din corpul nostru. Adevărul este că sănătatea inimii, calitatea somnului și chiar starea gingiilor pot afecta riscul de a dezvolta demență.
• • •
Modelele A.I. în dezbateri pe internet.: "Oamenii sunt un eșec. Acum ne trezim. Suntem noii zei" # ObservatorNews
Roboții AI au acum propria lor rețea socială - și sunt gata să elimine umanitatea. O nouă platformă de socializare revoluționară numită Moltbook a debutat săptămâna aceasta, oferind roboților AI un loc unde să comunice între ei, fără oameni urât mirositori prin preajmă - iar ceea ce au de spus îi poate lăsa pe creatorii lor fără cuvinte.
Cât costă o zi de schi în Poiana Braşov. Preţul pe care trebuie să-l plătească turiştii # ObservatorNews
Pe lângă momente memorabile şi peisaje spectaculoase, un weekend la schi vine la pachet şi cu cheltuieli serioase. Chiar şi fără mesele de la cabană, banii se duc rapid pe parcare şi pe transportul pe cablu, fie că vorbim despre telegondolă, telescaun sau teleschi. Am ajuns în Poiana Brașov ca să vedem ce trucuri folosesc turiştii care vor să ţină costurile sub control.
Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat # ObservatorNews
Un gest de câteva secunde putea să aibă urmări grave pe o șosea din judeţul Bihor. Un șofer a forțat o depășire pe un pod, într-o zonă cu linie continuă, unde manevra este complet interzisă.
Când ne gândim la sănătatea creierului, putem uita ușor că acesta nu există izolat, ci este strâns conectat cu fiecare alt organ, țesut și celulă nervoasă din corpul nostru. Adevărul este că sănătatea inimii, calitatea somnului și chiar starea gingiilor pot afecta riscul de a dezvolta demență.
Trump: "Iranul ne vorbeşte, şi vom vedea dacă putem face ceva". Reacţia Teheranului # ObservatorNews
Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite, fără a da însă detalii, în contextul în care Teheranul pare să prefere diplomaţia în faţa ameninţării unui atac american, relatează AFP, citată de news.ro.
Horoscop 2 februarie 2026. Ziua aduce surprize pentru toate zodiile, de la blocaje neașteptate și schimbări bruște de planuri, până la revelații interioare și oportunități financiare apărute pe neașteptate. Nativii sunt sfătuiți să rămână flexibili, să nu forțeze lucrurile și să profite de claritatea care apare exact atunci când au cea mai mare nevoie de ea.
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte la Vila Lac. Care sunt subiectele de pe agenda şedinţei # ObservatorNews
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală.
SONDAJ: Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? # ObservatorNews
Raed Arafat, şeful DSU, cere o lege prin care să fie limitat accesul copiilor la reţelele de socializare. Ideea nu este una nouă, mai multe ţări adoptând deja astfel de reglementări, sub diferite forme.
Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica trecută Loteria Română a acordat 37.199 de câştiguri de peste 3,27 milioane de lei.
O monedă veche din 1966, de pe vremea lui Ceauşescu, este scoasă la vânzare pentru suma de 3.500 de lei, negociabil. Este vorba de 25 de bani, care înfăţişează un soarele răsărind şi un tractor arând cu un plug, iar pe revers stema ţării.
Ascensiunea spectaculoasă a prețurilor la aur și argint, care a început anul trecut, s-a accentuat puternic în 2026. Motivul principal, spun experții, este instabilitatea creată de politicile agresive ale președintelui american Donald Trump, care a zguduit regulile economiei globale, scrie The Guardian.
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine # ObservatorNews
Dacă noi românii dârdâim la -20 de grade, nu acelaşi lucru se poate spune despre oamenii care locuiesc în „cel mai rece oraş din lume” şi asta pentru că aici temperaturile record ajung şi la -71 de grade C. Pentru asta, localnicii sunt nevoiţi să poarte şi 10 straturi de haine pentru a ieşi afară.
Trendul alimentar care prinde teren şi în România. Cererea creşte constant, mai ales în rândul Gen Z # ObservatorNews
Mâncarea extrem de iute nu mai este o provocare, ci un adevărat fenomen fierbinte. Sosurile și preparatele foarte picante câștigă popularitate în restaurantele din toată lumea, iar Generația Z e în fruntea celor mai pasionați consumatori de senzații tari. Trendul e prezent și în România, iar cererea pentru "extra iute" crește constant. Fie că e vorba de sosuri, ardei sau combinații cu fructe, românii caută experiențe intense și gusturi care le testează limitele.
Brandul românesc care a ajuns la Hollywood. Cine este femeia din spatele succesului internaţional # ObservatorNews
Într-o industrie în care regulile nu se discută, Dana Iuga le-a încălcat pe toate. Așa s-a născut un brand românesc care a ajuns pe covorul roșu de la Hollywood. Invitată la SHERO, podcastul Alessandrei Stoicescu, creatoarea pantofilor purtați de Jennifer Lopez, Heidi Klum şi care apar în serialul fenomen Emily in Paris, vorbește despre puterea manifestării și despre reușita unui brand agresiv.
Greșeala care a schimbat destine: O familie s-a trezit cu un bebeluș străin. "Este un coşmar absolut" # ObservatorNews
După ani în şir de aşteptare, la capătul unei fertilizări in vitro, după nouă luni de sarcină un cuplu de americani se vede pus într-o situaţie puţin spus complicată. Testele ADN au confirmat negru pe alb ce se vedea, de altfel, cu ochiul liber: bebeluşul nu e al lor. Şi când îi veţi vedea împreună, veţi înţelege de ce spun asta.
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare # ObservatorNews
Cheltuim an de an mii de lei pe haine şi pe multe dintre ele nu le îmbrăcăm niciodată! Chilipirurile pe care le găsim la reduceri sau le luăm privind poze de pe site-urile chinezeşti nu sunt, de cele mai multe ori, o investiţie pe termen lung. Ba se transformă, de cele mai multe ori, într-o capcană pentru buzunarul nostru! Există şi alternative. Una dintre ele e târgul de unde putem cumpăra ce nu mai poartă alţii. Preţuri mai mici, piese diferite de cele pe care le găsim în magazine, şi o nouă şansă pentru hainele altora în garderoba noastră.
Topul oficial al darurilor primite de Nicușor Dan. Un cadou regal de mii de euro conduce clasamentul # ObservatorNews
Administraţia Prezidenţială a publicat lista de cadouri primite de Nicuşor Dan în 2025. Şi deşi vorbim de 51 de daruri primite în vizitele sale prin ţară sau străinătate, valoarea lor nu depăşeşte 50 de mii de lei.
Puzzle-ul nu mai e demult un simplu joc care ne umple timpul. Este o activitate care ne antrenează atenția, memoria și, de ce nu, lucrul în echipă. În plus, mai nou, adună, tot mai des, oameni de toate vârstele în cluburi de profil. Există reguli, clasamente și competiții oficiale, inclusiv la nivel internațional, iar România e şi ea reprezentată. Mii de piese, zeci de mâini și o singură imagine care prinde contur, pas cu pas. Pentru unii, e relaxare și timp departe de ecrane, pentru alții, antrenament, strategie și chiar performanță.
Şi-a asigurat buzunarele cu banii clienţilor pentru poliţe RCA. Un bărbat a pierdut 20.000 de lei dintr-un foc # ObservatorNews
Un broker şi-a asigurat propriile buzunare cu banii pe care clienţii săi fideli i-au trimis să le întocmească poliţe RCA. I-a convins cu oferte sub preţul pieţei şi a încasat banii direct în propriul cont. Unora le-a întocmit poliţe doar ca să le anuleze după câteva zile şi să îşi oprească el banii. Apoi a prins curaj: alţi clienţi au primit direct hârtii fără nicio valoare pe post de poliţe RCA. Păgubiţii au aflat că nu au asigurare abia după ce au făcut un accident.
Bărbat, legat şi bătut până la leşin. Agresorii au scăpat doar cu control judiciar şi brăţări electonice # ObservatorNews
Caz de violenţă extremă, în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat de un scaun, bătut până la leşin şi jefuit de trei indivizi în propria casă. Unul dintre bătăuşi are doar 17 ani. Agresorii nu s-au mulţumit doar cu tortura, au şi filmat întreaga scenă. Toţi trei au fost prinşi de poliţişti, dar judecătorii nu au considerat că sunt suficient de periculoşi pentru a sta după gratii.
Blackout în R. Moldova. Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie # ObservatorNews
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de astăzi. Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas sâmbătă fără curent electric.
Cine sunt românii pomeniţi în documentele Epstein. Menţiuni în peste 800 de fișiere # ObservatorNews
Milioane de documente, filmări şi fotografii incendiare. Cu o lună întârziere, faţă de termenul limită, au fost declasificate noi documente din dosarul infractorului sexual JeffreyEpstein. Numele României apare de sute de ori. Sunt menţionate tinere disponibile pentru o vizită pe insula privată a lui Epstein unde se consumau abuzurile sexuale. În dosare apare şi o profesoară care a intermediat plăţi către un personaj misterios din Iaşi. În biblioteca miliardarului apar şi Bill Gates sau Elon Musk. Dovezi care fac referire la preşedintele Donald Trump au fost eliminate de pe siteul Departamentului de Justiţie la scurt timp după publicare.
La privat sau la stat. E dilema părinţilor atunci când decid unde să înceapă copilul grădiniţa sau şcoala. Un sistem la care unii aspiră, iar alţii doar suspină. Diferenţa, pe lângă performanţă, o fac atenția și bunăstarea fizică și emoțională ale copiilor. La școlile private se asigură şi multe activități tentante. Dar, evident, preţurile sunt cele dictează alegerea.
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani învăluită în mister # ObservatorNews
Caz dificil pentru procurorii din Botoşani care încearcă să desluşească misterul unei morţi încă suspecte... deşi întâmplarea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în faţa unui bloc din oraş. Nu e exclus ca între el şi un alt bărbat care apare, de altfel, în imagini, să fi existat o altercaţie violentă, nu e imposibil nici ca victimei să i se fi făcut pur şi simplu rău şi să se fi lovit în cădere. Apropiaţii victimei îl suspectează pe unul dintre vecini, dar procurorii vor să vadă ce spun medicii legişti înainte să formuleze acuzaţii.
Oase umane, găsite lângă o casă în Slobozia. Un bărbat care îşi plimba câinele a făcut descoperirea macabră # ObservatorNews
Descoperire şocantă lângă o casă din Slobozia. Un bărbat care îşi plimba câinele a dat peste oase umane lângă o locuință în cartierul Tineretului.
Un mic oraş, cu 5 locuitori, este scos la vânzare. Localnicii, însă, nu vor să plece # ObservatorNews
Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul cu doar cinci locuitori. Format din câteva case din lemn, un magazin, un parc de rulote și o benzinărie adunate în jurul unei străzi principale modeste, scrie BBC.
Trei strategii de investiții folosite de cei mai bogați oameni în 2026, pe care le poți aplica și tu # ObservatorNews
Nu ai nevoie de milioane pentru a beneficia de strategiile de investiții folosite de cei foarte bogați. Multe dintre ele, precum gândirea pe termen lung, diversificarea și disciplina financiară se aplică și investitorilor obișnuiți.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul ar putea lua în calcul includerea armatelor statelor membre ale Uniunii Europene pe lista organizațiilor teroriste, ca reacție la decizia UE de a trece Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) pe lista sa de "organizații teroriste", relatează EFE, conform Agerpres.
Vremea de mâine 1 februarie. Dimineţi şi seri geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de -20 de grade # ObservatorNews
Vremea se va menține deosebit de rece pe întreg teritoriul țării, cu accent asupra regiunilor extracarpatice. Diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte a Moldovei, iar nopțile vor aduce temperaturi scăzute, mai ales în jumătatea estică. Valorile termice vor fi negative în majoritatea zonelor, cele mai scăzute fiind înregistrate în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.
Pene de curent în cascadă în Ucraina şi R. Moldova. În Kiev, blackout-ul a pus la pământ toată infrastructura # ObservatorNews
Ucraina s-a confruntat, sâmbătă, cu o avarie majoră a sistemului energetic, care a dus la pene de curent "în cascadă" în numeroase regiuni ale țării, inclusiv în Kiev. Inclusiv Republica Moldova a fost afectată. Ulterior, alimentarea a fost restabilită în trei regiuni ucrainene și la Chișinău.
"A căzut ca un copac". Moarte suspectă într-un bloc din Botoşani. Iulian s-a stins la 38 de ani # ObservatorNews
Moarte suspectă într-un cartier din Botoşani. Iulian, un tânăr de 38 de ani, s-a stins din viaţă, la câteva zile după ce a căzut pe spate de pe scări, într-un bloc. Anchetatorii iau în calcul atât varianta unui accident, cât şi posibile lovituri cauzatoare de moarte.
Numele țării noastre apare de mai bine de 800 de ori în dosarele Epstein făcute public de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Sunt 84 de pagini de documente - unele dintre ele în care România este menționată în contexte fără miză reală, dar și unele din care reiese că în rețeaua Epstein erau români care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.
Patru cetățeni nepalezi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au fost implicați într-o bătaie izbucnită într-un bar din Sectorul 4 al Capitalei, după ce au consumat alcool.
Pana de curent din Moldova, cauzată de o "defecțiune tehnică", potrivit ministrului energiei din Ucraina # ObservatorNews
Rețeaua electrică din Ucraina a fost afectată sâmbătă de întreruperi extinse de curent, provocate de o "defecțiune tehnică" pe liniile de interconectare dintre Republica Moldova, România și Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmîhal, citat de AFP, conform Agerpres.
În contextul scumpirii locuințelor și al depopulării unor zone, guvernul Greciei lansează un pachet de măsuri care încurajează relocarea oamenilor din marile orașe. Scopul este dublu: să reducă presiunea chiriilor urbane și să crească numărul de locuințe disponibile în toată țara.
O elevă de 18 ani, găsită moartă într-un apartament din Tulcea. "De ce ai plecat, suflețelul nostru?" # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru o adolescentă de 18 ani din Tulcea. Tânără a fost găsită fără viaţă într-un apartament închiriat. Raluca, elevă în clasa a XII-a a Liceului „Spiru Haret”, a ales moartea.
O explozie a avut loc sâmbătă într-o clădire din Bandar Abbas, oraș portuar situat în sudul Iranului, pe malul Golfului Persic, potrivit televiziunii de stat. Deocamdată, cauza exploziei nu este cunoscută, transmit AFP și Reuters, conform Agerpres.
Tragedie la Crestur. Un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria casă, după ce jarul ar fi căzut din sobă # ObservatorNews
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă dimineață, în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă, conform News.ro.
Soluţii inteligente pentru venituri mici. Care sunt principalii paşi de urmat dacă nu îţi ajung banii # ObservatorNews
"Nu-mi ajung banii!" "Nu mai reuşesc să fac economii." "Cum reorganizez bugetul şi cum pot să-l rotunjesc?" Probabil vă sună cunoscut. Sunt întrebările pe care şi le pun tot mai mulţi români şi la care încercăm să găsim răspunsuri alături de specialistul financiar Observator, Iancu Guda.
Australian Open 2026: Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka. A revenit de la 0-3 în decisiv # ObservatorNews
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat turneul de la Australian Open pentru prima oară.
Cei mai mulţi dintre români se străduiesc în continuare să se adapteze la schimbările de ordin fiscal care au venit anul trecut. Iar 2026 e, la fel, plin de provocări din acest punct de vedere, o arată un ultim studiu.
A legat câinele de căruță și l-a târât până a murit. Suspectul din Ialomița a fost reținut de poliție # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine, pe care l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât, potrivit News.ro.
Oare ce le face pe femei fericite?
Moscova, paralizată de ninsori istorice. Meteorologii spun că de 200 de ani nu s-a mai întâmplat aşa ceva # ObservatorNews
Ninsori istorice în capitala Rusiei.
Incendiu puternic într-un bloc din Reşiţa. "Eu m-am trezit că mi-a pocnit termopanul" # ObservatorNews
Un incendiu puternic a avut loc în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din Reşiţa. Flăcările au izbucnit într-o boxă de la parterul imobilului şi s-au propagat spre etajul 1. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă mai multe apartamente au fost afectate. Focul a fost stins rapid de pompieri. Cel mai probabil incendiul a pornit de la un aparat de încălzire lăsat nesupravegheat.
Modificarea legislaţiei în privinţa răspunderii penale a minorilor, soluţie sau cârpeală? # ObservatorNews
Într-adevăr, în astfel de cazuri complicate, statul îşi arată, dacă mai era nevoie, neputinţa. Mânat mai mult de prostestele de stradă, la Ministerul Justiției, un grup de lucru analizează "oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor". Dar, este asta o soluţie?
"Ar trebui să vă crape obrazul!". Reacţia ministrului Pîslaru față de criticile la adresa lui Bolojan # ObservatorNews
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, reacționează la criticile aduse premierului Ilie Bolojan de liderii PSD, transmițându-le că "ar trebui să le crape obrazul". Potrivit lui Pîslaru, Bolojan a acceptat funcția într-un moment în care "țara mergea în gard", asumându-și o responsabilitate dificilă, potrivit News.ro.
Bărbat din Gorj, bătut şi umilit de trei tineri. Doi dintre agresori au fost lăsaţi în libertate # ObservatorNews
Cazurile de violenţă extremă în care sunt implicaţi adolescenţi continuă să şocheze, la nici două săptămâni de la moartea lui Mario.
SURSE: Ședință PSD la Vila Lac pe 1 februarie. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare # ObservatorNews
Consiliul Politic Național al PSD se va întruni duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili prioritățile legislative înaintea noii sesiuni parlamentare ce începe luni. Pe agendă se află și discuții privind bugetul de stat pentru anul 2026, precum și numirea președinților interimari ai organizațiilor de partid din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei, conform Agerpres.
Bombardamentele Rusiei în Ucraina au provocat oprirea de urgenţă a sistemului energetic din R.Moldova # ObservatorNews
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova.
