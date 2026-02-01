Moltbook, pericolul invizibil: AI-urile își creează propriile reguli, religie și profeți

14:30

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a lansat o consultare de piață pentru stabilirea valorii estimate a unui viitor sistem de dispecerizare în timp real dedicat flotelor de vehicule pentru transportul public de persoane. Inițiativa marchează un nou pas în direcția modernizării infrastructurii digitale a rețelei de transport din regiune, cu accent pe monitorizare, eficiență operațională și servicii îmbunătățite pentru călători.