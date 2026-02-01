SuperLiga: FCSB vs Csikszereda – Dacă nu acum, atunci când?

12:50

Doi struți scăpați de la o fermă au tulburat circulația pe drumurile din apropierea orașului Vaslui. Din fericire, păsările au fost recuperate rapid și în siguranță, dând dovadă de o înțelepciune comparabilă cu cea a […] The post Doi struți au scăpat pe șoselele din Vaslui. Se bănuiește că ar fi printre puținele ființe care circulă pe acele șosele fără să fi consumat ceva appeared first on IMPACT.ro.