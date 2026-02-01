Şedință a Consiliului Politic Național al PSD

08:20

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care diverşi contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, vor fi vizate de agenţie în perioada următoare, anunţă preşedintele ANAF, Adrian Nica. Potrivit acestuia, termenul de prescripţie este de cinci ani, deci timp suficient pentru […]