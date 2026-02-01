Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid

Sport.ro, 1 februarie 2026 10:20

Giuleștenii s-au consolidat în fereastra de transferuri din această iarnă, care se încheie pe 9 februarie.

Acum 10 minute
10:30
OUT! Românul din Serie A rămâne fără antrenor Sport.ro
Pisa a decis să-l demită pe Alberto Gilardino (43 de ani) din funcția de antrenor principal. 
10:30
Ștefan Târnovanu, OUT de la FCSB?! Răspunsul primit după ce a fost propus la o echipă cu pretenții Sport.ro
Ștefan Târnovanu poate pleca de la FCSB. Dezvăluirea făcută de agentul său.
Acum 30 minute
10:20
Rapidă pe pistă, rapidă pe șosea. Sha’Carri Richardson a fost arestată pentru conducere periculoasă Sport.ro
Atleta americană a ajuns în arest pentru a doua oară în decurs de un an. 
10:20
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid Sport.ro
Giuleștenii s-au consolidat în fereastra de transferuri din această iarnă, care se încheie pe 9 februarie.
10:10
Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist Sport.ro
Novak Djokovic, analizat de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, înainte de un moment în care sârbul poate reuși o nouă performanță ce nu s-a mai văzut niciodată în sport.
10:10
„Mâna dreaptă” a lui Răzvan Lucescu plânge viețile pierdute în dezastrul de pe E70: „Durere sfâșietoare!” Sport.ro
Un accident rutier a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. 
Acum o oră
09:50
Islanda - Croația, de la 16:15 exclusiv pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro. Duel puternic pentru bronzul european Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre Islanda - Croația.
09:40
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!” Sport.ro
Superliga traversează un sezon complet neașteptat. 
Acum 2 ore
09:20
Anunțul momentului cu privire la Denis Alibec! Sport.ro
Când va reveni Denis Alibec pe teren la Farul și motivul absenței din duelul cu Universitatea Craiova.
09:10
AC Milan are ambiții la titlu! Rivala lui Chivu l-a convins și a semnat până în 2031 Sport.ro
AC Milan a rezolvat una dintre cele mai importante probleme ale sezonului.
09:10
„Îl iubesc pe Carlos, omul e nebun.” John McEnroe știe pe cine va apăsa mai tare presiunea finalei Australian Open 2026 Sport.ro
Carlos Alcaraz, jucătorul preferat de urmărit de către John McEnroe, la ora actuală.
08:50
Cremonese - Inter, LIVE TEXT de la 19:00! Chivu este lider în Serie A Sport.ro
Cremonese și Inter se întâlnesc în etapa a 23-a din Serie A. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.
08:50
FCSB – Csikszereda, LIVE TEXT de la ora 20:00! Ultima șansă la play-off pentru trupa lui Becali? Sport.ro
FCSB traversează un început de an dezastruos și riscă să piardă definitiv contactul cu play-off-ul. 
08:50
Farul - Universitatea Craiova, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro. Oltenii au șansa desprinderii în fruntea Superligii Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre Farul Constanța - Universitatea Craiova. 
08:50
Tottenham - Manchester City, în direct pe VOYO de la 18:30! Revine Radu Drăgușin? Sport.ro
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, de la ora 18:30, într-un duel de top din Premier League, transmis LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
08:50
Manchester United – Fulham, LIVE pe VOYO de la 16:00! „Diavolii” au renăscut sub Michael Carrick Sport.ro
Manchester United începe luna februarie cu un duel important pe Old Trafford. 
08:50
Dan Șucu și Gigi Corsicanu, dialog încins la Rapid - ”U” Cluj: ”S-a săturat de ce pățește” Sport.ro
Giuleștenii au fost egalați în clasament de Dinamo.
Acum 4 ore
08:30
Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin Sport.ro
Tottenham primește vizita lui Manchester City duminică, 1 februarie, de la ora 18:30, într-un meci din etapa a 24-a a Premier League, transmis în exclusivitate pe VOYO.
08:30
Cristi Săpunaru a spus de ce a pierdut Rapidul cu „U” Cluj: „Nu din cauza acelui penalty” Sport.ro
Cristi Săpunaru a analizat partida Rapid - „U” Cluj 0-2. Concluziile simbolului alb-vișiniilor. 
08:30
Gabi Balint, categoric despre situația de la FCSB: ”El e mai important decât Pintilii sau Charalambous” Sport.ro
FCSB se află în a doua jumătate a clasamentului din Superliga României.
08:10
"Greek Freak", aproape de despărțirea de Bucks! Fostul campion din NBA este dorit de Heat, Wolves, Knicks și Warriors Sport.ro
Antetokounmpo poate pleca de la Bucks după 12 ani.
08:00
Te simți în vârstă? Cum arăta Novak Djokovic în 2008, când a jucat prima finală a carierei în Openul Australiei Sport.ro
În urmă cu 18 ani, Djokovic și Tsonga îi eliminau în minimum de seturi pe Federer și Nadal, în semifinalele Australian Open.
Acum 12 ore
00:30
Lacrimi pe Anfield! Konate a revenit după decesul tatălui și a închis tabela în Liverpool - Newcastle Sport.ro
Ibrahima Konate a oferit momentul serii pe Anfield, marcând la revenirea pe teren după decesul tatălui său, în victoria clară a lui Liverpool, scor 4-1, cu Newcastle.
00:20
Barcelona s-a distrat cu Elche și va rămâne lider în La Liga! Lamine Yamal a făcut show din nou Sport.ro
Barcelona s-a impus în fața lui Elche în deplasare, scor 3-1, într-un meci jucat în runda 22 din La Liga.
00:10
Giovanni Becali confirmă planul! Andrei Borza semnează Sport.ro
Rapid și Giovanni Becali au stabilit strategia pentru Andrei Borza. Impresarul a confirmat că fundașul va semna prelungirea contractului imediat după perioada de transferuri.
31 ianuarie 2026
23:50
Florinel Coman, eșec în derby-ul cu Al-Sadd! Ce notă a primit românul Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a fost integralist în înfrângerea suferită de Al-Gharafa, scor 1-3, în fața rivalei Al-Sadd.
23:50
U BT Cluj, înfrângere clară cu Partizan Belgrad în Liga Adriatică! Ce au făcut ardelenii în penultima etapă Sport.ro
Campioana României, U BT Cluj, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de Partizan Belgrad, echipă care joacă şi în Euroligă, scor 90-79 (52-38), în penultima etapă din grupa A a Ligii Adriatice. Ambele echipe erau calificate anterior în Top 8.
23:50
"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii Sport.ro
FCSB încearcă să se întărească în ultimele zile de mercato, după ce lupta pentru accederea în play-off s-a dovedit mai dificilă decât credea inițial campioana.
23:40
OUT de la Rapid! Plecare de ultimă oră: fotbalistul a semnat în Germania Sport.ro
Transfer în străinătate pentru un jucător din Giulești.
23:10
Ce l-a surprins pe Costel Gâlcă după Rapid - U Cluj 0-2: „Nu mă așteptam Antrenorul așteaptă întăriri în Giulești Sport.ro
Costel Gâlcă a recunoscut că a se aștepta la altceva de la duelul cu U Cluj.
23:10
"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor Sport.ro
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a reveni pe primul loc în Superliga.
23:00
Cristiano Bergodi după victoria în fața Rapidului: „Nu cred că era nevoie să plec atunci” Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:50
Marian Aioani, scandalizat de penalty-ul primit de U Cluj: „Ce să văd, cum sare în piscină!? Sunt degeaba” Sport.ro
Marian Aioani, portarul lui Rapid, a fost revoltat după înfrângerea cu U Cluj.
22:40
Dan Nistor, savuros la finalul meciului cu Rapid: „Fani senzaționali, m-au înjurat tot meciul!” Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:40
Dinamo râde! ”Câinii” au urcat pe locul 2 după eșecul Rapidului din Giulești Sport.ro
Bătaie mare pe podium în Superliga României.
22:30
Gâlcă, pus la zid după Rapid - U Cluj: "N-a voie să faci asta! Cea mai mare vină a lui" Sport.ro
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, 0-2, în Giulești, și a ratat șansa de a reveni măcar temporar pe primul loc.
22:10
Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă Sport.ro
Rezultatele înregistrate până acum în runda a 24-a din Superliga nu sunt deloc favorabile celor de la FCSB.
21:50
Amalia Covaliu, performanța senzațională la Cupa Mondială de Scrimă! Ce medalie a obținut Sport.ro
Amalia Covaliu a cucerit sâmbătă, în etapa de la Tbilisi, medalia de argint în proba feminină individuală a Cupei Mondiale FIE la sabie juniori.
21:50
Codașa Metaloglobus și-a vândut în străinătate cel mai bun jucător! Sport.ro
Echipa din București este pe ultimul loc în Superligă.
21:50
Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul Sport.ro
Decizie radicală luată de Al-Arabi!
Acum 24 ore
21:30
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut Sport.ro
Kristjan Asllani (23 de ani), mijlocașul care aparține de Inter Milano, a avut un debut de coșmar la Beșiktaș.
21:20
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive Sport.ro
Se anunță un final de campionat de poveste în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
21:20
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11 Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în derby-ul PSV - Feyenoord de duminică, deși a fost schimbat în duelul cu Bayern. Peter Bosz face trei modificări în primul 11 pentru a șterge impresia din Ligă.
21:20
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești Sport.ro
Cristiano Bergodi s-a aflat într-o situație inedită înaintea duelului cu Rapid.
20:50
Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj Sport.ro
Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.
20:50
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul Sport.ro
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
20:30
Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
20:20
Mario Tudose a lămurit totul! Ce se întâmplă cu transferul jucătorului dorit de FCSB Sport.ro
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Brighton - Everton, decis în minutul 90+7! Thriller în toată regula în Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
