Rapidă pe pistă, rapidă pe șosea. Sha’Carri Richardson a fost arestată pentru conducere periculoasă
Sport.ro, 1 februarie 2026 10:20
Atleta americană a ajuns în arest pentru a doua oară în decurs de un an.
Acum 10 minute
10:30
Pisa a decis să-l demită pe Alberto Gilardino (43 de ani) din funcția de antrenor principal.
10:30
Ștefan Târnovanu, OUT de la FCSB?! Răspunsul primit după ce a fost propus la o echipă cu pretenții # Sport.ro
Ștefan Târnovanu poate pleca de la FCSB. Dezvăluirea făcută de agentul său.
Acum 30 minute
10:20
10:20
Giuleștenii s-au consolidat în fereastra de transferuri din această iarnă, care se încheie pe 9 februarie.
10:10
Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist # Sport.ro
Novak Djokovic, analizat de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, înainte de un moment în care sârbul poate reuși o nouă performanță ce nu s-a mai văzut niciodată în sport.
10:10
„Mâna dreaptă” a lui Răzvan Lucescu plânge viețile pierdute în dezastrul de pe E70: „Durere sfâșietoare!” # Sport.ro
Un accident rutier a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
Acum o oră
09:50
Islanda - Croația, de la 16:15 exclusiv pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro. Duel puternic pentru bronzul european # Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre Islanda - Croația.
09:40
Superliga traversează un sezon complet neașteptat.
Acum 2 ore
09:20
Când va reveni Denis Alibec pe teren la Farul și motivul absenței din duelul cu Universitatea Craiova.
09:10
AC Milan a rezolvat una dintre cele mai importante probleme ale sezonului.
09:10
„Îl iubesc pe Carlos, omul e nebun.” John McEnroe știe pe cine va apăsa mai tare presiunea finalei Australian Open 2026 # Sport.ro
Carlos Alcaraz, jucătorul preferat de urmărit de către John McEnroe, la ora actuală.
08:50
Cremonese și Inter se întâlnesc în etapa a 23-a din Serie A. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.
08:50
FCSB – Csikszereda, LIVE TEXT de la ora 20:00! Ultima șansă la play-off pentru trupa lui Becali? # Sport.ro
FCSB traversează un început de an dezastruos și riscă să piardă definitiv contactul cu play-off-ul.
08:50
Farul - Universitatea Craiova, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro. Oltenii au șansa desprinderii în fruntea Superligii # Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre Farul Constanța - Universitatea Craiova.
08:50
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, de la ora 18:30, într-un duel de top din Premier League, transmis LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
08:50
Manchester United – Fulham, LIVE pe VOYO de la 16:00! „Diavolii” au renăscut sub Michael Carrick # Sport.ro
Manchester United începe luna februarie cu un duel important pe Old Trafford.
08:50
Dan Șucu și Gigi Corsicanu, dialog încins la Rapid - ”U” Cluj: ”S-a săturat de ce pățește” # Sport.ro
Giuleștenii au fost egalați în clasament de Dinamo.
Acum 4 ore
08:30
Tottenham primește vizita lui Manchester City duminică, 1 februarie, de la ora 18:30, într-un meci din etapa a 24-a a Premier League, transmis în exclusivitate pe VOYO.
08:30
Cristi Săpunaru a spus de ce a pierdut Rapidul cu „U” Cluj: „Nu din cauza acelui penalty” # Sport.ro
Cristi Săpunaru a analizat partida Rapid - „U” Cluj 0-2. Concluziile simbolului alb-vișiniilor.
08:30
Gabi Balint, categoric despre situația de la FCSB: ”El e mai important decât Pintilii sau Charalambous” # Sport.ro
FCSB se află în a doua jumătate a clasamentului din Superliga României.
08:10
"Greek Freak", aproape de despărțirea de Bucks! Fostul campion din NBA este dorit de Heat, Wolves, Knicks și Warriors # Sport.ro
Antetokounmpo poate pleca de la Bucks după 12 ani.
08:00
Te simți în vârstă? Cum arăta Novak Djokovic în 2008, când a jucat prima finală a carierei în Openul Australiei # Sport.ro
În urmă cu 18 ani, Djokovic și Tsonga îi eliminau în minimum de seturi pe Federer și Nadal, în semifinalele Australian Open.
Acum 12 ore
00:30
Lacrimi pe Anfield! Konate a revenit după decesul tatălui și a închis tabela în Liverpool - Newcastle # Sport.ro
Ibrahima Konate a oferit momentul serii pe Anfield, marcând la revenirea pe teren după decesul tatălui său, în victoria clară a lui Liverpool, scor 4-1, cu Newcastle.
00:20
Barcelona s-a distrat cu Elche și va rămâne lider în La Liga! Lamine Yamal a făcut show din nou # Sport.ro
Barcelona s-a impus în fața lui Elche în deplasare, scor 3-1, într-un meci jucat în runda 22 din La Liga.
00:10
Rapid și Giovanni Becali au stabilit strategia pentru Andrei Borza. Impresarul a confirmat că fundașul va semna prelungirea contractului imediat după perioada de transferuri.
31 ianuarie 2026
23:50
Florinel Coman (27 de ani) a fost integralist în înfrângerea suferită de Al-Gharafa, scor 1-3, în fața rivalei Al-Sadd.
23:50
U BT Cluj, înfrângere clară cu Partizan Belgrad în Liga Adriatică! Ce au făcut ardelenii în penultima etapă # Sport.ro
Campioana României, U BT Cluj, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de Partizan Belgrad, echipă care joacă şi în Euroligă, scor 90-79 (52-38), în penultima etapă din grupa A a Ligii Adriatice. Ambele echipe erau calificate anterior în Top 8.
23:50
"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii # Sport.ro
FCSB încearcă să se întărească în ultimele zile de mercato, după ce lupta pentru accederea în play-off s-a dovedit mai dificilă decât credea inițial campioana.
23:40
Transfer în străinătate pentru un jucător din Giulești.
23:10
Ce l-a surprins pe Costel Gâlcă după Rapid - U Cluj 0-2: „Nu mă așteptam Antrenorul așteaptă întăriri în Giulești # Sport.ro
Costel Gâlcă a recunoscut că a se aștepta la altceva de la duelul cu U Cluj.
23:10
"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor # Sport.ro
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a reveni pe primul loc în Superliga.
23:00
Cristiano Bergodi după victoria în fața Rapidului: „Nu cred că era nevoie să plec atunci” # Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:50
Marian Aioani, scandalizat de penalty-ul primit de U Cluj: „Ce să văd, cum sare în piscină!? Sunt degeaba” # Sport.ro
Marian Aioani, portarul lui Rapid, a fost revoltat după înfrângerea cu U Cluj.
22:40
Dan Nistor, savuros la finalul meciului cu Rapid: „Fani senzaționali, m-au înjurat tot meciul!” # Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:40
Bătaie mare pe podium în Superliga României.
22:30
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, 0-2, în Giulești, și a ratat șansa de a reveni măcar temporar pe primul loc.
22:10
Rezultatele înregistrate până acum în runda a 24-a din Superliga nu sunt deloc favorabile celor de la FCSB.
21:50
Amalia Covaliu, performanța senzațională la Cupa Mondială de Scrimă! Ce medalie a obținut # Sport.ro
Amalia Covaliu a cucerit sâmbătă, în etapa de la Tbilisi, medalia de argint în proba feminină individuală a Cupei Mondiale FIE la sabie juniori.
21:50
Echipa din București este pe ultimul loc în Superligă.
21:50
Decizie radicală luată de Al-Arabi!
Acum 24 ore
21:30
Kristjan Asllani (23 de ani), mijlocașul care aparține de Inter Milano, a avut un debut de coșmar la Beșiktaș.
21:20
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive # Sport.ro
Se anunță un final de campionat de poveste în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
21:20
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11 # Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în derby-ul PSV - Feyenoord de duminică, deși a fost schimbat în duelul cu Bayern. Peter Bosz face trei modificări în primul 11 pentru a șterge impresia din Ligă.
21:20
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești # Sport.ro
Cristiano Bergodi s-a aflat într-o situație inedită înaintea duelului cu Rapid.
20:50
Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj # Sport.ro
Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.
20:50
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
20:30
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
20:20
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren # Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
