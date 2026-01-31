Lacrimi pe Anfield! Konate a revenit după decesul tatălui și a închis tabela în Liverpool - Newcastle

Sport.ro, 1 februarie 2026 00:30

Ibrahima Konate a oferit momentul serii pe Anfield, marcând la revenirea pe teren după decesul tatălui său, în victoria clară a lui Liverpool, scor 4-1, cu Newcastle.

Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:20
Barcelona s-a distrat cu Elche și va rămâne lider în La Liga! Lamine Yamal a făcut show din nou Sport.ro
Barcelona s-a impus în fața lui Elche în deplasare, scor 3-1, într-un meci jucat în runda 22 din La Liga.
00:10
Giovanni Becali confirmă planul! Andrei Borza semnează Sport.ro
Rapid și Giovanni Becali au stabilit strategia pentru Andrei Borza. Impresarul a confirmat că fundașul va semna prelungirea contractului imediat după perioada de transferuri.
31 ianuarie 2026
23:50
Florinel Coman, eșec în derby-ul cu Al-Sadd! Ce notă a primit românul Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a fost integralist în înfrângerea suferită de Al-Gharafa, scor 1-3, în fața rivalei Al-Sadd.
23:50
U BT Cluj, înfrângere clară cu Partizan Belgrad în Liga Adriatică! Ce au făcut ardelenii în penultima etapă Sport.ro
Campioana României, U BT Cluj, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de Partizan Belgrad, echipă care joacă şi în Euroligă, scor 90-79 (52-38), în penultima etapă din grupa A a Ligii Adriatice. Ambele echipe erau calificate anterior în Top 8.
23:50
"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii Sport.ro
FCSB încearcă să se întărească în ultimele zile de mercato, după ce lupta pentru accederea în play-off s-a dovedit mai dificilă decât credea inițial campioana.
23:40
OUT de la Rapid! Plecare de ultimă oră: fotbalistul a semnat în Germania Sport.ro
Transfer în străinătate pentru un jucător din Giulești.
Acum 4 ore
23:10
Ce l-a surprins pe Costel Gâlcă după Rapid - U Cluj 0-2: „Nu mă așteptam Antrenorul așteaptă întăriri în Giulești Sport.ro
Costel Gâlcă a recunoscut că a se aștepta la altceva de la duelul cu U Cluj.
23:10
"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor Sport.ro
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a reveni pe primul loc în Superliga.
23:00
Cristiano Bergodi după victoria în fața Rapidului: „Nu cred că era nevoie să plec atunci” Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:50
Marian Aioani, scandalizat de penalty-ul primit de U Cluj: „Ce să văd, cum sare în piscină!? Sunt degeaba” Sport.ro
Marian Aioani, portarul lui Rapid, a fost revoltat după înfrângerea cu U Cluj.
22:40
Dan Nistor, savuros la finalul meciului cu Rapid: „Fani senzaționali, m-au înjurat tot meciul!” Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, echipa Rapid, în etapa a 24-a din Superliga.
22:40
Dinamo râde! ”Câinii” au urcat pe locul 2 după eșecul Rapidului din Giulești Sport.ro
Bătaie mare pe podium în Superliga României.
22:30
Gâlcă, pus la zid după Rapid - U Cluj: "N-a voie să faci asta! Cea mai mare vină a lui" Sport.ro
Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Cluj, 0-2, în Giulești, și a ratat șansa de a reveni măcar temporar pe primul loc.
22:10
Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă Sport.ro
Rezultatele înregistrate până acum în runda a 24-a din Superliga nu sunt deloc favorabile celor de la FCSB.
21:50
Amalia Covaliu, performanța senzațională la Cupa Mondială de Scrimă! Ce medalie a obținut Sport.ro
Amalia Covaliu a cucerit sâmbătă, în etapa de la Tbilisi, medalia de argint în proba feminină individuală a Cupei Mondiale FIE la sabie juniori.
21:50
Codașa Metaloglobus și-a vândut în străinătate cel mai bun jucător! Sport.ro
Echipa din București este pe ultimul loc în Superligă.
21:50
Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul Sport.ro
Decizie radicală luată de Al-Arabi!
21:30
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut Sport.ro
Kristjan Asllani (23 de ani), mijlocașul care aparține de Inter Milano, a avut un debut de coșmar la Beșiktaș.
Acum 6 ore
21:20
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive Sport.ro
Se anunță un final de campionat de poveste în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
21:20
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11 Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în derby-ul PSV - Feyenoord de duminică, deși a fost schimbat în duelul cu Bayern. Peter Bosz face trei modificări în primul 11 pentru a șterge impresia din Ligă.
21:20
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești Sport.ro
Cristiano Bergodi s-a aflat într-o situație inedită înaintea duelului cu Rapid.
20:50
Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj Sport.ro
Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.
20:50
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul Sport.ro
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
20:30
Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
20:20
Mario Tudose a lămurit totul! Ce se întâmplă cu transferul jucătorului dorit de FCSB Sport.ro
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Brighton - Everton, decis în minutul 90+7! Thriller în toată regula în Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:50
Adrian Mihalcea, mesaj neașteptat după victoria imensă cu FC Argeș: „Nu pot să neg” Sport.ro
Adrian Mihalcea a transmis un mesaj clar după ce echipa sa a urcat pe loc de play-off.
19:40
Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!" Sport.ro
Rapid a fost destul de activă în fereastra de mercato din această iarnă, atât la capitolul plecări, cât și la capitolul sosiri.
Acum 8 ore
19:20
Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume! Ce îl scoate din minți pe căpitanul FCSB: „Asta mă enervează” Sport.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a dezvăluit lucrul care îl frustrează cel mai tare când este pe teren.
19:20
Adrian Șut, un meseriaș la Al Ain! Ce a făcut astăzi Sport.ro
Mijlocașul român s-a impus repede în fotbalul arab.
18:50
Tricolorul din Serie A, ”anonim” și astăzi! Sezonul de coșmar continuă Sport.ro
Pisa a pierdut pe teren propriu în fața lui Sassuolo.
18:50
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni” Sport.ro
Invitații emisiunii Play On Sport de pe VOYO au analizat șansele fotbaliștilor români de a ajunge în Premier League.
18:30
Olimpiu Moruțan, titular în premieră la Rapid! Starul sacrificat de Gâlcă Sport.ro
Rapid - Universitatea Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty Sport.ro
Partida FC Argeș - UTA a oferit o fază fierbinte.
18:10
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară" Sport.ro
Germania - Danemarca e finala Campionatului European de handbal masculin, LIVE pe VOYO, duminică, de la 19:00.
18:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu” Sport.ro
Dorinel Munteanu a vorbit despre aspectul care l-a deranjat în meciul cu Unirea Slobozia.
18:00
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei.
18:00
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul Sport.ro
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța, amintind de trecutul său la Inter și de titlul cucerit cu Hagi.
17:50
CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
17:50
Încă un debut la FCSB, după Matei Popa! Sport.ro
FCSB va primi vizita celor de la FK Csikszereda, duminică, de la ora 20:00.
17:50
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 Sport.ro
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!
17:30
Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar Sport.ro
Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.
Acum 12 ore
17:10
Lovitură de imagine imediat după FCSB - Csikszereda: "Luni semnează contractul!" Sport.ro
FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.
17:00
A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!” Sport.ro
Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.
16:50
S-a înregistrat scorul campionatului! Rezultat SF reușit de Sepsi Sfântu Gheorghe Sport.ro
Diferență horror în ultima etapă din Liga Națională de baschet feminin.
16:50
Gigi Becali, gata să intre în play-off! Bombele pe care le pregătește FCSB: „Vrea trei transferuri” Sport.ro
Gigi Becali vrea să mai aducă jucători în această iarnă la FCSB.
16:30
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci Sport.ro
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.
16:30
Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat” Sport.ro
Șansele lui Radu Drăgușin de a reveni în Serie A sunt minime. Agentul Florin Manea admite că stoperul va continua probabil la Tottenham, unde ar putea fi titular mâine.
