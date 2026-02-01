Trump vrea un Arc de Triumf la Washington, care să fie cel mai mare din lume

09:30

Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană şi ţara preşedintelui Donald Trump, care doreşte să anexeze teritoriul, relatează agenţia daneză de ştiri Ritzau, citată de EFE.