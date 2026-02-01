Aproape jumătate din potențiali pacienți sunt pierduți de clinicile medicale din România la primul apel telefonic. Prețul nu este principalul motiv pentru care pacienții renunță la o programare
Profit.ro, 1 februarie 2026 13:20
4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de către clinicile medicale din România la primul apel telefonic, în schimb 83,77% din pacienții care resimt empatie la primul apel finalizează convorbirea cu o programare.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:40
2 euro pentru a-ți pune o dorință. Taxă pentru unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume # Profit.ro
La Roma, unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri suferă o schimbare radicală.
Acum 15 minute
13:30
Aproape jumătate din potențiali pacienți sunt pierduți de clinicile medicale din România la primul apel telefonic. Prețul nu este principalul motiv pentru care pacienții renunță la o programare - Studiu # Profit.ro
4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de către clinicile medicale din România la primul apel telefonic, în schimb 83,77% din pacienții care resimt empatie la primul apel finalizează convorbirea cu o programare.
Acum 30 minute
13:20
Aproape jumătate din potențiali pacienți sunt pierduți de clinicile medicale din România la primul apel telefonic. Prețul nu este principalul motiv pentru care pacienții renunță la o programare # Profit.ro
4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de către clinicile medicale din România la primul apel telefonic, în schimb 83,77% din pacienții care resimt empatie la primul apel finalizează convorbirea cu o programare.
Acum o oră
13:10
Președintele american, Donald Trump, vrea să ridice un Arc de Triumf în Washington.
13:00
VIDEO Start la o nouă linie de metrou, cu o premieră. Începe proiectarea pe tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, cu Erbașu. Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # Profit.ro
Începe proiectarea tuturor celor 14 noi stații de metrou care vor fi construite în cadrul proiectului de extindere a Magistralei M4, pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, anunță autoritățile.
12:50
Efectul planului britanic de acces extins la piața chineză: păpușile Labubu își deschid sediu european în Londra # Profit.ro
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuși Labubu, a ales Londra ca sediu regional în Europa.
12:50
Facturile la gaze pe luna abia încheiată, ianuarie 2026, vor fi cu până la 30% mai mari, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
Acum 2 ore
12:40
Avaria energetică majoră triplă pe linia de interconexiune Ucraina-Moldova-România, primele explicații de la Kiev # Profit.ro
Funcționarea sistemelor energetice naționale ale Republicii Moldova și Ucrainei a fost restabilită complet în cursul zilei de ieri, după avaria majoră din dimineața de sâmbătă, survenită în jurul orei 10:42.
12:30
Efectul planului britanic de acces extins la piața chineză: păpușile Labubu își deschis sediu european în Londra # Profit.ro
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuși Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa și va deschide încă șapte magazine în Regatul Unit, relatează Reuters.
12:00
Compania spațială a lui Elon Musk a cerut Comisiei Federale pentru Comunicații din Statele Unite aprobarea trimiterii în spațiu a nu mai puțin de un milion de sateliți alimentați cu energie solară, care să joace rolul centrelor de date.
Acum 4 ore
11:40
Criticată adesea că nu plătește suficient artiștii pentru muzica pe care o oferă în cadrul propriei platforme, compania suedeză Spotify anunță că, anul trecut, a plătit industriei muzicale peste 11 miliarde de dolari.
11:10
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada și China, afirmă Trump # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada și China va fi „considerabil”, informează Reuters.
10:30
Apartament vândut cu peste 6.000 de euro/mp lângă kilometrul 0. Familia Arora, acționară a grupului de francize de modă Peeraj, a dat lovitura cu primul său proiect imobiliar # Profit.ro
Brokerul imobiliar Sterling Advisors Romania a anunțat recent vânzarea unui apartamente cu 3 camere la un preț uriaș de 6.000 de euro/metru pătrat util în complexul rezidențial boutique Centralis Apartments, dezvoltat de familia Arora, acționară a Peeraj – unul dintre cele mai importante grupuri de francize de modă din România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
10:20
Funcționarea sistemelor energetice naționale ale Republicii Moldova și Ucrainei a fost restabilită complet în cursul zilei de ieri, după avaria majoră din dimineața de sâmbătă, survenită în jurul orei 10:42.
10:10
Un cont TikTok poate fi accesat din mai multe locuri fără să primești imediat un semnal evident.
09:50
Netflix mizează pe iubire în luna februarie și pune în fruntea listei de noutăți cel de-al patrulea sezon al serialului Bridgerton.
Acum 6 ore
09:10
Vinul zilei: un Shiraz formidabil, zvelt și grandios, cotat cu 96 puncte Robert Parker și 96 puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea de duminica, Torbreck The Gask 2021, este un vin roșu sec, complex și profund, care redefinește standardele pentru soiul Shiraz
09:00
Lansarea cu mare fast a cele mai noi versiuni a SUV-ului Dacia Duster, sub sigla Renault, a atras atenția la nivel global, fiind remarcate imediat plusurile vizibile și mai puțin vizibile.
Acum 12 ore
02:20
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # Profit.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câștigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale și economice emblematice ale partidului vor fi menținute, transmite Reuters.
01:10
Exclusivitățile săptămânii: Digi a devenit "un paradis al locurilor de muncă". Brand de mare succes în comunism revine. Lanț gigant de magazine deschide în România prima unitate FOTO # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Acum 24 ore
00:20
OK-ul României a atras coloși financiari americani. Trei nume imense de pe Wall Street au cumpărat 18% din NuScale, care are tehnologia pentru SMR-uri nucleare SUA la Doicești # Profit.ro
Decizia finală de investiție a României în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, anunțată pentru luna viitoare de către Ministerul Energiei de la București, a atras trei nume imense de la Wall Street către acțiunile NuScale, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care va fi construită centrala, listat la New York Stock Exchange (NYSE), relevă datele analizate de Profit.ro.
00:10
Investiție majoră în România pregătită de un grup chinez. Victoria Business Park, aproape de finalizare. Antreprenorii chinezi pot intra în topul celor mai mari proprietari de depozite din România # Profit.ro
Antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy se apropie de finalizarea parcului logistic Victoria Business Park, din comuna Afumați, un proiect major anunțat anterior de Profit.ro și care va fi amplasat chiar în spatele angro-ului Expo Market Doraly.
31 ianuarie 2026
22:50
Val de concedieri planificat după închiderea centralei termice pe cărbune din Râmnicu Vâlcea # Profit.ro
Închiderea centralei termice pe cărbune a orașului Râmnicu Vâlcea va genera un val de concedieri printre angajații actuali ai unității.
22:40
Investiție pregătită în România - Legendă mondială a snooker-ului planifică prima sa investiție în țară # Profit.ro
Ronald Antonio „Ronnie” O'Sullivan, jucător profesionist de snooker, multiplu campion mondial și perceput de mulți ca fiind și cel mai talentat jucător din istoria acestui sport, se pregătește să investească în România.
22:20
Instagram va introduce o funcție așteptată de mulți ani, deja existentă la rivalul Snapchat # Profit.ro
Instagram dezvoltă o funcție care va permite utilizatorilor să se retragă de pe lista "Close Friends".
22:00
WhatsApp a fost clasificat ca o „platformă online foarte mare” (VLOP), în conformitate cu Legea UE privind serviciile digitale, astfel că va fi obligată să prevină în mod activ răspândirea dezinformării și manipularea opiniei publice.
20:40
Cubanezii intră în ”modul de supraviețuire”, pe fondul penelor de curent, scumpirilor și presiunilor americane # Profit.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adâncește: pene de curent prelungite, prețuri în creștere la alimente, combustibil și transport, precum și teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancționa țările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
20:20
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # Profit.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câștigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale și economice emblematice ale partidului vor fi menținute, transmite Reuters.
19:50
Mai multe informații apărute public în ultima perioadă susțin o posibilă intenție a lui Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, de a reuni afacerile sale majore, Tesla și SpaceX, într-o singură companie. De asemenea, noul proiect xAI, destinat inteligenței artificiale, ar urma să ajungă și el sub același acoperiș.
19:30
SUA autorizează o potențială vânzare de rachete Patriot către Arabia Saudită, estimată la 9 miliarde de dolari # Profit.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri o posibilă vânzare către Arabia Saudită de rachete de interceptare Patriot și a echipamentelor aferente, în valoare estimată de 9 miliarde de dolari, a anunțat Departamentul Apărării al Statelor Unite, citat de Reuters.
19:10
Compania fondatorului Amazon, Jeff Bezos, amână zborurile de turism spațial în favoarea misiunii de a avea o prezență permanentă pe Lună # Profit.ro
Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos, suspendă pentru cel puțin doi ani zborurile de turism spațial, urmând să își concentreze resursele și echipele pe dezvoltarea capabilităților necesare programului său selenar, potrivit unui anunț făcut vineri și citat de DPA.
18:30
Cseke Attila: România a realizat peste 3.200 din cele 4.500 de locuri în creșe promise prin PNRR # Profit.ro
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat la Lugoj, sâmbătă, cea de-a doua creșă construită în județul Timiș, prin Programul guvernamental de construire creșe "Sfânta Ana", coordonat de Ministerul Dezvoltării, și cea de-a 51-a creșă construită la nivel național, el arătând că, în PNRR și-au asumat crearea a 4.500 de noi locuri în creșe, în toată țara, iar până în prezent au creat 3.220 de noi locuri.
18:10
Chevron afirmă că Venezuela a început să implementeze măsuri concrete pentru a proteja investițiile companiilor petroliere private, după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către administrația Trump, transmite Reuters.
17:40
Coreea de Sud investește 1,67 miliarde de dolari în transformarea AI a sectorului public # Profit.ro
Guvernul Coreei de Sud plănuiește să aloce până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în 2026 pentru a sprijini transformarea digitală bazată pe inteligență artificială în sectoarele publice, de la apărare la agricultură, potrivit The Korea Times.
17:10
tartupul chinez DeepSeek, lider în domeniul inteligenței artificiale, a primit aprobarea condiționată pentru achiziția cipurilor Nvidia H200, în timp ce autoritățile continuă să stabilească detaliile finale ale reglementării, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.
16:40
Secretarul general al ONU avertizează că organizația se confruntă cu prăbușirea financiară # Profit.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat statele membre că organizația se confruntă cu un „colaps financiar iminent” dacă unele țări continuă să întârzie plățile.
16:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Avarie energetică majoră triplă: A fost restabilită alimentarea cu energie în toată Republica Moldova # Profit.ro
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul Moldovei, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate.
16:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță clienții din România, furnizându-le centralizat mesaje disparate lansate în ultimele luni, că introduce 6 rute noi, începând cu luna mai 2026.
16:20
Moment istoric la vecini - Leva dispare din piață, euro rămâne singura monedă cu putere legală în Bulgaria # Profit.ro
Perioada de tranziție în care euro și leva au mai putut circula simultan în Bulgaria s-a încheiat.
16:20
Crește numărul pensiilor de serviciu. Câți români beneficiază de pensii speciale și ce valori au acestea # Profit.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.841, în decembrie 2025, în creștere cu 53 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Dintre aceștia, 7.864 primesc pensii plătite prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pe bază de contributivitate.
16:10
Raed Arafat propune o lege pentru limitarea accesului la rețele sociale a copiilor sub 15-16 ani # Profit.ro
Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, atrage atenția că rețelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii și adolescenți și consideră că parlamentarii ar trebui să își asume responsabilitatea de a crea un cadru legislativ care să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online.
15:30
Ministrul Proiectelor Europene: La fiecare euro pe care îl primim de la Uniunea Europeană, noi cheltuim doar o treime # Profit.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat motivele pentru care România nu a reușit să acceseze integral fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a precizat că valoarea fondurilor nerambursabile rămâne neatinsă după renegocierea Planului cu Comisia Europeană, însă scade suma fondurilor împrumutate, deoarece o parte din atenția României s-a concentrat asupra programului SAFE pentru industria de apărare, iar unele proiecte finanțate din împrumuturi cu dobândă avantajoasă nu au fost finalizate la timp.
15:00
Miliardarii intră în 2026 cu încredere. În pofida tensiunilor geopolitice persistente, a inflației încă ridicate în unele regiuni și a unei creșteri economice globale inegale, cei mai bogați investitori ai lumii nu se retrag de pe piețe.
14:40
Nicușor Dan a primit cadouri de protocol de aproximativ 10.000 de euro. Lista celor mai scumpe cadouri # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a primit anul trecut cadouri de protocol evaluate la aproximativ 10.000 de euro, cel mai valoros fiind o fotografie înrămată cu semnăturile Regelui Charles al III-lea și Reginei Camila, estimată la 3.400 de euro, toate bunurile rămânând în patrimoniul Administrației Prezidențiale.
14:10
Comisarii ANPC au controlat 2.000 de magazine. S-au dat amenzi importante. Lista neregulilor găsite # Profit.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță că, în ultima săptămână, a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane de lei în urma controalelor efectuate la diverse activități economice, de la complexe comerciale mari și magazine mici din mediul rural până la operatori ultraspecializați.
Ieri
13:30
Dezvoltatorul imobiliar WDP, al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, a cumpărat o nouă rezervă de teren în suprafață de peste 40 de hectare, la un preț de 15 milioane de euro, lângă parcul său din Ștefăneștii de Jos, cel mai mare construit până acum de companie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că i-a fost raportată o stare de urgență în sistemul energetic ucrainean, cauzată de probleme tehnice pe liniile de interconectare cu Republica Moldova, iar ministrul Energiei de la Kiev, Denys Șmihal, a anunțat că au fost întrerupte simultan linia de inteconexiune de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Republicii Moldova, precum și cea de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei. Operatorul de transport și sistem din Republica, Moldelectrica, spune că ″incidentul a fost generat de unele deconectări în rețeaua electrică din Ucraina″.
13:10
În urmă cu 35 de ani, Ion Iliescu ne vorbea (și mulți dintre noi râdeau în hohote) de a treia cale. Unde nici întristare nu va fi, nici suferință.
13:00
Exxon: ”Avem tehnologia necesară pentru a produce țițeiul greu și costisitor al Venezuelei” # Profit.ro
Exxon Mobil afirmă că deține tehnologia necesară pentru a exploata petrolul greu și scump din Venezuela, a declarat vineri CEO-ul Darren Woods într-o discuție cu analiștii, potrivit Reuters.
12:40
Startupul Perplexity semnează un acord de 750 milioane de dolari cu Microsoft pentru servicii AI în cloud # Profit.ro
Startupul american de inteligență artificială Perplexity a semnat un acord în valoare de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei de cloud Azure, a relatat Bloomberg, citând surse apropiate negocierilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.