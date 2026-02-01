Rețeaua Epstein – „cea mai mare capcană cu miere pe care KGB a creat-o vreodată”. Donald Trump și Bill Cliton au căzut în ea. Rușii au vrut să-l salveze pe Epstein ducându-l la Moscova, dar n-au mai apucat

11:10

Aparatele tip slot machine au o durată de viață medie de câțiva ani. De la un deceniu la altul, sloturile au fost îmbunătățite considerabil, iar în zilele noastre sunt niște aparate moderne, care pot fi încărcate și cu sute de jocuri de la un provider. Față de varianta rudimentară apărută la finalul secolului al XIX-lea, […] Articolul Ce se întâmplă cu aparatele de sloturi, după ce nu mai sunt folosite? apare prima dată în Ziariștii.