O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir

Primasport.ro, 1 februarie 2026 13:40

O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir

• • •

Acum 15 minute
13:40
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
Acum o oră
13:10
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi
Acum 2 ore
12:30
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit"
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit”
12:10
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo
Acum 4 ore
11:30
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani"! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR
11:10
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open
10:10
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi"
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi”
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri
09:10
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului
09:10
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză"! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV
08:40
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat"! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj
Acum 24 ore
00:10
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle
00:10
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani
31 ianuarie 2026
23:30
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă" | VIDEO EXCLUSIV
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga
23:10
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj
23:00
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham
23:00
VIDEO | "Nu mă aşteptam să pierdem". Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu "U" Cluj
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj
23:00
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor" | VIDEO EXCLUSIV
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce "U" Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. "Am un lot competitiv"
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv”
22:40
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu "U" Cluj! "El a venit în mine"
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine”
22:30
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump
22:30
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică
22:30
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. "Suntem la mâna noastră"
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră”
21:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu "şepcile roşii" de acasă
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă
21:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român
21:30
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi
21:30
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul
21:20
Cine îi ia locul lui Denis Alibec pe lista de campionat a celor de la FCSB
Cine îi ia locul lui Denis Alibec pe lista de campionat a celor de la FCSB
21:10
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale
21:00
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă
20:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:30
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului
20:20
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
20:10
"Detaliile au făcut diferenţa". Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone
”Detaliile au făcut diferenţa”. Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone
20:10
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo
20:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce
19:50
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. "Probabil luni semnează"
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează”
19:50
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România" | VIDEO EXCLUSIV
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Deşi e pe loc de play-off, Adrian Mihalcea rămâne rezervat în declaraţii. "E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate"
VIDEO | Deşi e pe loc de play-off, Adrian Mihalcea rămâne rezervat în declaraţii. ”E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate”
19:30
Islam Slimani semnează! Nu mai merge la Petrolul, dar va continua în Superliga
Islam Slimani semnează! Nu mai merge la Petrolul, dar va continua în Superliga
19:20
Roman Iaremchuk va fi împrumutat de Olympiakos la Lyon
Roman Iaremchuk va fi împrumutat de Olympiakos la Lyon
19:20
Arsenal nu s-a împiedicat în deplasare şi a dispus de Leeds
Arsenal nu s-a împiedicat în deplasare şi a dispus de Leeds
19:00
„Sunt foarte bucuros pentru alegerea făcută"! Ioan Varga exultă după seria fantastică a lui Daniel Pancu la CFR Cluj
„Sunt foarte bucuros pentru alegerea făcută”! Ioan Varga exultă după seria fantastică a lui Daniel Pancu la CFR Cluj
19:00
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad 0-1. Se dinamitează şi mai tare lupta pentru play-off
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad 0-1. Se dinamitează şi mai tare lupta pentru play-off
18:40
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul
VIDEO | FC Argeş – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul
18:30
Valentin Mihăilă e pe val în Turcia! A marcat pentru a doua etapă consecutiv
Valentin Mihăilă e pe val în Turcia! A marcat pentru a doua etapă consecutiv
18:30
Gigi Becali nu stă la discuţii! Suma pe care patronul FCSB-ului vrea să o ofere pentru Joao Paulo
Gigi Becali nu stă la discuţii! Suma pe care patronul FCSB-ului vrea să o ofere pentru Joao Paulo
18:20
S-a schimbat situaţia! Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să semneze cu alt club din Superliga
S-a schimbat situaţia! Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să semneze cu alt club din Superliga
