Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gândul, 1 februarie 2026 14:50
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Meciul a durat trei ore. Australian Open era singurul Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Carlos Alcaraz, iar Djokovic are 25 de trofee de Grand Slam și are record la Australian Open, cu zece trofee. Numărul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
15:00
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne # Gândul
Carlos Alcaraz a stabilit un nou record în tenisul mondial și a intrat definitiv în istorie după finala de la Australian Open. Spaniolul de 22 de ani l-a învins pe Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, și a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care reușește să câștige toate cele patru turnee de […]
15:00
Sarmalele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă sunt preparate corect și consumate cu moderație, spune într-o postare mai veche pe Instagram, medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ea a explicat în ce condiții acest preparat tradițional poate fi considerat o opțiune potrivită din punct de vedere nutrițional. Potrivit acesteia, sarmalele combină carnea, cerealele și legumele, așa […]
Acum 30 minute
14:50
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu” # Gândul
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Meciul a durat trei ore. Australian Open era singurul Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Carlos Alcaraz, iar Djokovic are 25 de trofee de Grand Slam și are record la Australian Open, cu zece trofee. Numărul […]
Acum o oră
14:40
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește” # Gândul
Recenta intervenție a Statelor Unite în Venezuela, la ordinul președintelui Donald Trump, a a indus și invocarea previzibilă a Doctrinei Monroe. Factorii de decizie și comentatorii politici consideră că acțiunea americană a fost în concordanță cu aproape două secole de „politică emisferică”. Totuși, notează istoricul britanic Kenneth Maxwell într-o analiză tip „recurs la memorie”, publicată […]
14:30
Liberalizarea pieței gazelor naturale a schimbat fundamental modul în care se stabilește prețul plătit de consumatorii din România. Deși termenul este frecvent folosit în spațiul public, pentru mulți români rămâne neclar ce presupune concret această liberalizare, de ce au crescut prețurile și ce opțiuni reale există pentru a plăti mai puțin. În acest articol explicăm […]
14:30
O tradiție străveche încă se practică în Dolj. Sărbătoarea Sfântului Trifon este foarte importantă pentru locuitorii din Segarcea. În această zi se sfinţesc viile si vinul. Preoții țin slujbe lângă podgorii și le stropesc cu apă sfințită pentru rod bun pentru a le feri de boli și insecte și pentru ca vinul să fie gustos. […]
Acum 2 ore
14:00
Petele vor dispărea, iar hainele albe „murdare” se vor „lumina” folosind o soluție cu 3 ingrediente # Gândul
Dacă întâmpini dificultăți în a-ți reîmprospăta hainele albe, există un remediu simplu pe care îl poți folosi pentru a scăpa de pete și a le da strălucire. Menținerea hainelor albe strălucitoare și fără pete poate fi o sarcină dificilă și este mai mult decât probabil ca acestea să se decoloreze în timp. Dacă te confrunți […]
14:00
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump # Gândul
În prima săptămână de mandat, Nicușor Dan a promis că va realiza un departament care să combată dezinformarea și știrile false. Până și această promisiune s-a dovedit un fake news. Însă nici nu se compară cu ceea ce pare a fi marea farsă prezidențială: întâlnirea cu Trump. „Că este martie, că este aprilie, că este […]
13:50
Carlos Alcaraz este marele câștigător de la Australian Open. A câștigat finala împotriva lui Novak Djokovic, în vârstă de aproape 39 de ani # Gândul
Se joacă finala între Novak Djokovic (Serbia, 4 ATP) – Carlos Alcaraz (Spania, 1 ATP) 6-2, 1-2 în finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. La ora 11:00, Djokovic menținea ritmul și avea 5-2 în fața lui Alcaraz! Ibericul a servit pentru a rămâne în primul set. Primul break al finalei i-a aparțiut […]
13:50
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii # Gândul
Orașul Torino din nordul Italiei a fost scena unor proteste violente generate de evacuarea centrului social de stânga Askatasuna. Protestul, organizat în semn de solidaritate cu acest centru, a fost pus sub sechestru de autoritățile italiene în decembrie. În timpul manifestațiilor, cel puțin 31 de ofițeri de poliție au fost răniți și 10 protestatari arestați, […]
13:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben […]
13:30
Ion Cristoiu: Dragoș Pîslaru – Nicușor Dan nu s-a dus la Davos de teamă că Donald Trump îl va pune să semneze ceva # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, reputatul ziarist Ion Cristoiu reamintește o declarație dată de Dragoș Pîslaru (USR), care a afirmat că „Nicușor Dan nu s-a dus la Davos de teamă că Donald Trump îl va pune să semneze ceva”. „Dragoș Păslaru, un ministru din coșul de cumpărături… politici al lui Dacian Cioloș, a explicat absența lui […]
13:30
Un oraș mic din Bărăgan a reușit, pentru câțiva ani, ceea ce multe cluburi cu tradiție nu au atins niciodată. Unirea Urziceni a devenit campioana României în 2009 și a jucat în Liga Campionilor, scriind una dintre cele mai spectaculoase pagini din istoria fotbalului autohton. Drumul spre vârf a fost rapid, însă prăbușirea a venit […]
Acum 4 ore
13:10
Mitică Dragomir, fostul șef al LPF, a slăbit 5-6 kilograme într-o lună, urmând o dietă simplă și eficientă, bazată pe alimente bio. Dragomir a renunțat și la o băutură alcoolică tradițională din România, considerând că adaugă calorii și stimulează pofta de mâncare într-un mod greu de controlat, publică ProSport. Dieta lui Mitică se bazează pe […]
13:00
De mai bine de 20 de ani, milioane de români au ales să plece în străinătate, în căutarea unei vieți mai bune. Iar una dintre țările UE a devenit destinația preferă, aici stabilindu-se cei mai mulți conaționali. S-au format numeroase comunități stabile, bine închegate. Dimensiunea românilor stabiliți aioci se vede, acum, și în statistici: româna […]
13:00
Donald Trump are dublu standard cu privire la prezența Chinei în „curtea din spate a SUA”. Pot investi în Venezuela, dar nu și în Canada # Gândul
Aflat la bordul aeronavei Air Force One în timp ce se întorcea la Washington, Donald Trump a avut declarații ce implică un dublu standard când vine vorba de investițiile Chinei în „curtea din spate a Statelor Unite”, Emisfera Vestică. Trump urează bun venit investițiilor chineze în industria petrolieră din Venezuela dar, pe de altă parte, […]
12:40
Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului educațional 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece, în funcție […]
12:40
Plasele folosite odinioară pentru a proteja lalelele în Olanda capătă o nouă viață, protejând soldații și civilii ucraineni de dronele rusești. La fel și plasele de pescuit aruncate și tot felul de ochiuri care pot împiedica o dronă să-și lovească ținta. În toată Europa, fermierii și pescarii colectează astfel de obiecte în efortul de a […]
12:30
Varitatea sortimentelor de lapte din magazine crează o mare problemă în a alege. Nu este vorba numai despre valori diferite de grăsime, ci și despre originea pe care acest lapte o are, indiferent dacă este animală sau vegetală. La începutul lunii ianuarie, noile ghiduri alimentare din Statele Unite au fost publicate, iar acestea pun mai […]
12:10
Snoop Dogg are planuri mari în fotbal. Celebrul rapper american a cumpărat un club legendar și amenință supremația granzilor din Premier League # Gândul
Snoop Dogg, cunoscutul artist de muzică rap din Statele Unite, are planuri mari în fotbal, de când a devenit coproprietar al clubului Swansea, din Țara Galilor. Americanul și-a propus să amenințe supremația celor mai puternice echipe din Premier League, acolo unde vrea să ajungă cu gruparea pe care o deține. Într-un reportaj difuzat de BBC, […]
12:00
Londra, „sat fără câini”. Un magazine de bijuterii din Londra a fost jefuit în plină zi sub privirile trecătorilor # Gândul
Un magazin de bijuterii de familie din Richmond, în sud-vestul Londrei, a fost jefuit de doi atacatori mascați în jurul orei 10:30, sub privirile trecătorilor. Cei doi atacatori au luat cu asalt geamul exterior a magazinului cu ajutorul unui baros de mari dimensiuni și, deși nu s-a spart complet, unul dintre hoți a fost filmat […]
11:20
Laura Dogu, noul șef al misiunii diplomatice a Statelor Unite în Venezuela, a ajuns la Caracas, într-un moment decisiv pentru reluarea relațiilor diplomatice de la ruperea lor oficială în 2019, remarcă AFP. Laura Dogu a fost numită în funcție la data de 22 ianuarie o schimbare majoră în relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Venezuela. […]
11:20
Cât costă o zi de schi în Poiana Brașov. Cum poți reduce cheltuielile și evita pierderea de timp în trafic # Gândul
O zi de schi în Poiana Brașov poate crea mai multe probleme decât bucurii dacă nu ști să te organizezi. Mai ales în week-end este recomandat să evitați transportul cu mașina. Trenul și transportul în coomun sunt opțiunea cea mai ieftină și confortabilă. Evitați pierderea de timp și problemele legate de parcare. Pentru un sejur […]
11:20
Consilierul premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce numele acestuia a apărut în dosarele Jeffrey Epstein # Gândul
Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, a demisionat sâmbătă după ce dosarele Departamentului de Justiție al SUA, recent publicate, au arătat că acesta a schimbat mesaje cu Jeffrey Epstein. Documentele recent desecretizate de către Departamentul de Justiție al Statelor unite cu privire la dosarul Jeffrey Epstein au scos […]
Acum 6 ore
11:10
Luna februarie 2026 vine cu o sărbătoare religioasă cu cruce roșie, chiar în a doua zi. Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian, fiind cea mai scurtă, cu numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile. Pe […]
11:00
Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb # Gândul
Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au descoperit șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene, în perioada 26-28 ianuarie, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național. Valoarea totală a „pieselor” este estimată la aproximativ 2 milioane de lei. Trei dintre mașini fuseseră dezmembrate intenționat pentru a masca proveniența ilegală și a fi introduse în […]
10:30
Câți bani trebuie să plătească turiștii pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Decizia autorităților din Roma a intrat în vigoare la 1 februarie # Gândul
Începând de duminică, accesul la Fontana di Trevi, din Roma, va fi permis doar contracost. Autoritățile italiene au impus o taxă de vizitare pentru acest monument emblematic, o premieră în istorie, după cum remarcă și presa internațională. Roma se confruntă cu un aflux turistic greu de gestionat, scriu ziarele locale. Cât este taxa la Fontana […]
10:10
Austeritatea Guvernului Bolojan crește riscul de abandon școlar și lovește direct în elevii vulnerabili # Gândul
Un studiu realizat de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) arată că măsurile de austeritate adoptate în 2025 de Guvernul Bolojan au avut un impact major asupra sistemului de educație din România și au amplificat inegalitățile și riscul de abandon școlar. Potrivit analizei, pachetul de austeritate introdus pentru reducerea deficitului bugetar a vizat direct educația, un domeniu deja […]
10:10
Rachetele Patriot, ultima linie a apărării în Ucraina. Dau bătăi de cap rușilor, dar există și reversul medaliei. Avertisment: „Mai mulți factori ar putea amenința eficacitatea continuă” # Gândul
Pe 28 ianuarie 2026, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Brigada 6 Rachete Antiaeriene Kyivska, o unitate de apărare aeriană Patriot creditată cu prima interceptare a unei rachete rusești Kh-47M2 Kinzhal în mai 2023, a interceptat și distrus peste 140 de rachete balistice și aproape 250 de ținte aeriene. Sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, au […]
10:00
Nu e banc. Trei mașini de poliție, implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de conducere preventivă # Gândul
Trei mașini de poliție au fost implicate într-o tamponare în lanț, în drum spre un curs de conducere preventivă, scrie BZI Brașov. Și nu, nu este un banc. Incidentul rutier s-a petrecut la Caransebeș, acolo unde trei autospeciale de poliție au reușit performanța rară de a se ciocni una de cealaltă, în plină deplasare. Toate […]
09:50
Profesor din Argeș, reținut într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Ce i-a făcut minorei # Gândul
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, profesor la școala din localitatea Dărmănești, județul Argeș, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal de agresiune sexuală asupra unui minor, a anunțat Poliția. „La data de 30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni, au fost sesizați de către o […]
09:40
Caz incredibil în 2025: Mamele din Groenlanda dădeau teste să determine dacă sunt retardate pentru a putea să își vadă copiii după ce îi nășteau # Gândul
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a dezvăluit un scandal recent din Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, acuzând autoritățile daneze de practici discriminatorii și colonialiste față de populația inuită. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a amintit că Danemarca a renunțat oficial, pe 21 […]
09:30
CFR Călători mai primește încă un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Societatea Remarul „16 Februarie” din Cluj-Napoca a livrat către CFR Călători încă un vagon-restaurant dintr-un total de 10. Vagoanele bar-bistro circulă la ora actuală în componența unor trenuri Intercity, printre care: „Avram Iancu” (IC 531 București Nord – Cluj-Napoca – Arad) „Tomis Expres” (IC 536 […]
09:20
Război în Ucraina, ziua 1.438. Zeelenski anunță noi întâlniri „săptămâna viitoare”. Rușii l-au trimis pe Kirill Dimitriev în SUA # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 1 februarie 2026, în a 1.438-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare” pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova, dar în același timp a părut să respingă o posibilă reuniune […]
Acum 8 ore
09:10
Valentin Stan: Până în 2025, când Trump a spus că vrea Groenlanda, femeile inuite din Groenlanda erau sterilizate cu forța # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a adus în discuție situația Groenlandei și modul în care populația inuită a fost tratată timp de decenii de autoritățile daneze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ce li se întâmpla inuiților până în […]
09:10
„Watergate” în Ucraina. Cum a căzut în capcană Iulia Timoșenko și ce rol esențial în „schemă” ar fi jucat apropiatul lui Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski # Gândul
„Vrem să spargem majoritatea”. Conform unor înregistrări ambientale publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina, aceasta ar fi fost directiva pe care Iulia Timoșenko – fost premier al țării și lider al partidului Batkivșcina – ar fi dat-o unui grup de deputați pe care se presupune că i-a plătit ca să saboteze partidul politic […]
08:40
Dan Dungaciu: „Noi dacă închidem Președinția și Ministerul de Interne, nu se întâmplă absolut nimic. Nu le vom simți lipsa” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu este inclusă în discuțiile despre Transnistria. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Până la război Transnistria își declarase deja suveranitatea, tehnic vorbim. Republica Moldova nu a […]
08:40
Ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image acum, în 2026. Cine câștigă mai mulți bani # Gândul
V-ați gândit vreodată ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image? În ultimii ani, aceste meserii au devenit mai bine plătite decât își imaginea mulți, iar acest lucru este valabil și acum, în 2026. Iată cine câștigă mai mulți bani, între marile lanțuri din retail. Cine dă cele mai bune salarii […]
08:20
Universitatea Cluj s-a umpus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, contra Rapidului, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de doi jucători introduși de CristianoBergodi în repriza secundă, Oucasse Mendy şi Dan Nistor. Cristiano Bergodi, victorie în Giulești char in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă” Rapid are două înfrângeri […]
08:10
Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre programul european SAFE și despre modul în care Comisia Europeană a ocolit din nou Parlamentul European. Ea explică riscurile juridice ale acestui mecanism de finanțare și spune că România ar putea ajunge să se bazeze pe un împrumut care poate fi blocat […]
07:50
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026 # Gândul
Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca, este un tânăr care a ajuns constant în atenția publicului nu neapărat prin numele de familie, cât mai ales pentru alegerile personale făcute, unele care l-au scos din tiparele clasice. A studiat la unul dintre cele mai stricte licee din România, iar acum s-a înscris la […]
07:40
Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat conflictul dintre Rusia și Ucraina, explicând de ce, în actualul context, pacea rămâne un obiectiv imposibil de atins. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a afirmat că principala problemă în acest […]
07:30
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele # Gândul
Chiar dacă iarna nu se lasă dusă și un nou val de frig a pătruns în țara noastră, mulți români vor să știe, totuși, cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Ei bine, cei care își fac, deja, planuri pentru concediul pe anul acesta […]
07:20
1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech” # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 1 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brandon Lee a fost un actor american, fiul legendarului Bruce Lee, cunoscut pentru carisma sa și pentru potențialul uriaș pe care l-a arătat într-o carieră mult prea scurtă. Născut pe 1 februarie […]
Acum 12 ore
06:40
Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, Ion Cristoiu analizează criza politică din România, axată pe coaliția PSD-PNL-USR. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu subliniază că PSD, ca partid câștigător, ar fi trebuit să dea prim-ministrul, iar PNL-ul (al treilea partid) preluând funcția reprezintă o „aberație”. „Noi nu avem un […]
06:40
Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA” # Gândul
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că un război nu ar fi „în interesul nici al Iranului, nici al SUA”, afirmații făcute într-un moment în care Donald Trump întreține îndoiala cu privire la o operațiune militară împotriva Teheranului, informează France Presse. „Republica Islamică Iran nu a căutat niciodată și nu caută în niciun caz războiul, […]
06:10
Ion Cristoiu: „Bătălia din interiorul PNL este între Bolojan și Predoiu. Președinția și PSD îl sprijină pe Predoiu” # Gândul
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre tensiunile politice interne din România, în special în jurul figurilor cheie precum Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă și publicistul Ion Cristoiu descriu o „bătălie interioară” între Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan, ambii […]
05:10
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale # Gândul
Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din spectaculoasa rasă ”Uriașul de Transilvania”, iar eforturile sale sunt recunoscute prin trofee la expoziții internaționale. Este prima rasă de iepure românesc standardizată și a devenit din ce în ce mai apreciată. Calitățile urechiatului cu o greutate medie de 8-9 kilograme au impresionant specialiștii internaționali, iar prețul […]
05:10
„OK” are doar două litere, dar este unul dintre cele mai folosite cuvinte de pe planetă. Îl înțeleg oameni din toate colțurile lumii și îl folosesc în aproape orice situație. Spunem „OK” când suntem bine, când aprobăm ceva sau când nu vrem să intrăm în detalii. Deși pare simplu, puțini știu de unde vine. Mult […]
05:10
Marina Rusiei, între ficțiune și realitate. Modernizarea dorită de Putin ar costa cel puțin 100 de miliarde dolari, dar statutul de „mare putere navală” este greu de atins # Gândul
În luna aprilie a anului 2025, în plin război cu Ucraina, Rusia a anunțat un plan de revitalizare a Marinei militare, printr-o investiție de 8 trilioane de ruble (100 de miliarde de dolari) în modernizarea flotei sale. Președintele rus Vladimir Putin ar avea un profund interes personal și o pasiune pentru flota rusă, pe care – la fel […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.