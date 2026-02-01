Cod galben de ger în jumătate de țară. Temperaturi de până la -20 de grade și ninsori

21:20

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este căutat de poliție pentru că pe numele său a fost formulată o acuzație de agresiune domestică. Agresiunea a avut loc în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, el ar fi agresat-o pe concubina sa, o femeie din Simnicea cu care avea o relație de ceva vreme, dar și […]