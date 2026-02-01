Starețul unicii mănăstiri ortodoxe de călugări din Scoția a fost hirotesit arhimandrit de Arhiepiscopul Atanasie

10:10

Un profesor de religie a declarat, pentru Basilica.ro, că adevărata problemă a tinerilor nu este inteligența artificială, afirmând că „setea lor este de sens și de iubire, iar acestea se pot rezolva doar în prezența unui alt suflet, sănătos și responsabil”. Denis Vlad este profesor de religie de peste cinci ani și predă la Colegiul…