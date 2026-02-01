Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
Primasport.ro, 1 februarie 2026 16:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:40
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni" # Primasport.ro
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni"
16:40
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune
Acum 30 minute
16:30
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri
16:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului # Primasport.ro
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
Acum o oră
16:10
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam
16:10
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani” # Primasport.ro
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani”
Acum 2 ore
15:20
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid
15:10
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană # Primasport.ro
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană
Acum 4 ore
14:20
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan # Primasport.ro
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan
14:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record # Primasport.ro
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
13:40
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir # Primasport.ro
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
13:10
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi # Primasport.ro
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi
Acum 6 ore
12:30
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit” # Primasport.ro
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit”
12:10
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo # Primasport.ro
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo
11:30
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR # Primasport.ro
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR
11:10
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open # Primasport.ro
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open
Acum 8 ore
10:10
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi” # Primasport.ro
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi”
09:10
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri # Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri
09:10
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului
09:10
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV
Acum 12 ore
08:40
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj # Primasport.ro
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj
Acum 24 ore
00:10
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle
00:10
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani # Primasport.ro
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani
31 ianuarie 2026
23:30
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga
23:10
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj
23:00
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham
23:00
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj # Primasport.ro
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj
23:00
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv” # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv”
22:40
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine”
22:30
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump # Primasport.ro
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump
22:30
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică
22:30
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră”
21:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă
21:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român
21:30
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi # Primasport.ro
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi
21:30
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul
21:20
Cine îi ia locul lui Denis Alibec pe lista de campionat a celor de la FCSB
21:10
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale # Primasport.ro
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale
21:00
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă
20:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:30
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului
20:20
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
20:10
”Detaliile au făcut diferenţa”. Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone
20:10
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo
20:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce
19:50
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează” # Primasport.ro
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează”
19:50
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.