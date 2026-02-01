Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului

Primasport.ro, 1 februarie 2026 16:20

Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
16:40
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni" Primasport.ro
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni"
16:40
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune Primasport.ro
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune
Acum 30 minute
16:30
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri Primasport.ro
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri
16:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului Primasport.ro
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
Acum o oră
16:10
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam Primasport.ro
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam
16:10
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani” Primasport.ro
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani”
Acum 2 ore
15:20
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid Primasport.ro
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid
15:10
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană Primasport.ro
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană
Acum 4 ore
14:20
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan Primasport.ro
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan
14:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record Primasport.ro
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
13:40
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir Primasport.ro
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
13:10
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi Primasport.ro
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi
Acum 6 ore
12:30
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit” Primasport.ro
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit”
12:10
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo Primasport.ro
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo
11:30
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR Primasport.ro
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR
11:10
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open Primasport.ro
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open
Acum 8 ore
10:10
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi” Primasport.ro
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi”
09:10
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri
09:10
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului
09:10
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV
Acum 12 ore
08:40
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj Primasport.ro
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj
Acum 24 ore
00:10
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle Primasport.ro
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle
00:10
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani Primasport.ro
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani
31 ianuarie 2026
23:30
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga Primasport.ro
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga
23:10
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj Primasport.ro
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj
23:00
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham Primasport.ro
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham
23:00
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj Primasport.ro
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj
23:00
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv”
22:40
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine” Primasport.ro
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine”
22:30
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump Primasport.ro
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump
22:30
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică Primasport.ro
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică
22:30
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră” Primasport.ro
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră”
21:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă
21:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român
21:30
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi Primasport.ro
Medalie de argint pentru Amalia Covaliu la Cupa Mondială pentru juniori de la Tbilisi
21:30
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Noul intrat Mendy deschide scorul
21:20
Cine îi ia locul lui Denis Alibec pe lista de campionat a celor de la FCSB Primasport.ro
Cine îi ia locul lui Denis Alibec pe lista de campionat a celor de la FCSB
21:10
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale Primasport.ro
FCSB, pe cale să atingă o bornă negativă! Meciul cu Csikszereda se va disputa cu tribunele aproape goale
21:00
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă Primasport.ro
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă
20:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:30
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului Primasport.ro
Mario Tudose a luat decizia finală! Unde va juca în a doua parte a sezonului
20:20
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bic
20:10
”Detaliile au făcut diferenţa”. Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone Primasport.ro
”Detaliile au făcut diferenţa”. Şansă importantă irosită de trupa lui Bogdan Andone
20:10
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo Primasport.ro
Pisa, cu Marius Marin titular, a pierdut acasă cu Sassuolo
20:10
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce Primasport.ro
Calificările de la Transilvania Open continuă duminică fără românce
19:50
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează” Primasport.ro
Antoine Baroan pleacă în cele din urmă de la Rapid! Şi-a găsit echipă. ”Probabil luni semnează”
19:50
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Marius Coman, lăudat după ce a obţinut pentru UTA toate cele trei puncte în meciul cu FC Argeş: „E un număr 9 clasic, pe care nu prea îl mai vezi în România” | VIDEO EXCLUSIV
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.