VIDEO | PSV - Feyenoord 3-0. Dennis Man nu a jucat, dar e aproape campion în Olanda

Primasport.ro, 1 februarie 2026 17:50

VIDEO | PSV - Feyenoord 3-0. Dennis Man nu a jucat, dar e aproape campion în Olanda

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
18:10
Nota primită de Andrei Raţiu, după ce a irosit o ocazie monumentală în Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1 Primasport.ro
Nota primită de Andrei Raţiu, după ce a irosit o ocazie monumentală în Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1
Acum 30 minute
18:00
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trăiesc un adevărat coşmar Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trăiesc un adevărat coşmar
17:50
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat proba de coborâre de la Crans-Montana Primasport.ro
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat proba de coborâre de la Crans-Montana
17:50
VIDEO | PSV - Feyenoord 3-0. Dennis Man nu a jucat, dar e aproape campion în Olanda Primasport.ro
VIDEO | PSV - Feyenoord 3-0. Dennis Man nu a jucat, dar e aproape campion în Olanda
17:50
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru dobrogeni Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru dobrogeni
Acum o oră
17:40
E gata! Dennis Politic pleacă de la FCSB şi semnează cu noua echipă: „I-am spus lui Meme” Primasport.ro
E gata! Dennis Politic pleacă de la FCSB şi semnează cu noua echipă: „I-am spus lui Meme”
17:30
VIDEO | Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Trupa lui Andrei Raţiu s-a văzut răpusă în minutul 90+10! Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Trupa lui Andrei Raţiu s-a văzut răpusă în minutul 90+10!
17:30
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine după o gafă mare Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine după o gafă mare
17:20
Ibrahima Konate a izbucnit în lacrimi, după ce a marcat la meciul cu Newcastle. Care este motivul Primasport.ro
Ibrahima Konate a izbucnit în lacrimi, după ce a marcat la meciul cu Newcastle. Care este motivul
17:20
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
17:10
Lovitură în SuperLiga! Pe picior de plecare de la Rapid, Andrei Borza pune cerneala pe contract: „Salariu mai mare! E urmărit de echipe din top 7” Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Pe picior de plecare de la Rapid, Andrei Borza pune cerneala pe contract: „Salariu mai mare! E urmărit de echipe din top 7”
17:00
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano Primasport.ro
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano
17:00
OUT de la Rapid! Prima plecare din Giuleşti după înfrângerea cu „U” Cluj: „Luni semnăm actele” Primasport.ro
OUT de la Rapid! Prima plecare din Giuleşti după înfrângerea cu „U” Cluj: „Luni semnăm actele”
17:00
CFR Cluj renunţă la încă un jucător! Daniel Pancu s-a decis să atace play-off-ul fără el Primasport.ro
CFR Cluj renunţă la încă un jucător! Daniel Pancu s-a decis să atace play-off-ul fără el
16:40
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni" Primasport.ro
Răsturnare neaşteptată de situaţie! După ce Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB, Oţelul a anunţat că mutarea a picat: „Nu mai vindem pe nimeni"
16:40
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune Primasport.ro
S-a aflat cine e atacantul dorit de FCSB! Joacă din Superliga şi are cifre bune
16:30
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri Primasport.ro
Joao Paulo a fost doar începutul! Gigi Becali a anunţat alte transferuri
16:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului Primasport.ro
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului
Acum 4 ore
16:10
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam Primasport.ro
Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam
16:10
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani” Primasport.ro
Djokovic, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open. ”Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani”
15:20
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid Primasport.ro
Atacantul Ademola Lookman, aproape de un transfer la Atletico Madrid
15:10
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană Primasport.ro
OFICIAL | Denis Alibec s-a întors la Farul! Atacantul a fost prezentat de formaţia constănţeană
14:20
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan Primasport.ro
„Pleacă într-un campionat puternic din Europa!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de Antoine Baroan
14:20
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record Primasport.ro
Finală de vis la Australian Open! Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic şi a stabilit un nou record
Acum 6 ore
13:40
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir Primasport.ro
O gură de aer pentru Metaloglobus! Suma pe care clubul ilfovean o poate încasa pe Yassine Zakir
13:10
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi Primasport.ro
S-au înţeles! Gigi Becali a anunţat transferul lui Joao Paulo. Suma pe care o va încasa Oţelul Galaţi
12:30
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit” Primasport.ro
Victor Angelescu a venit cu detalii despre starea lui Dan Şucu: „Nu are cum să fie fericit”
Acum 8 ore
12:10
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo Primasport.ro
Agenţii au cedat, iar Gigi Becali dă lovitura! Acord între FCSB şi Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo
11:30
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR Primasport.ro
„Ar fi ciudat să mă simt expirat la 26 de ani”! Andrei Cordea, răspuns pentru cei care i-au contestat transferul la CFR
11:10
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open Primasport.ro
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open
Acum 12 ore
10:10
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi” Primasport.ro
Semnal de alartă transmis de Cristi Săpunaru după înfrângerea Rapidului cu U Cluj; „Dacă se face o distanţă de şase puncte, e greu să te mai baţi”
09:10
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri Primasport.ro
VIDEO | Farul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 17:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută victoria pentru a rămâne lideri
09:10
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana caută prima victorie a anului
09:10
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Problema a fost la Dobre. Nu putem să-i găsim o scuză”! Căpitanul Rapidului, contestat după înfrângerea cu U Cluj | VIDEO EXCLUSIV
08:40
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj Primasport.ro
„M-am săturat! Bag o grămadă de bani în fotbal şi mereu sunt furat”! Dan Şucu nu a mai rezistat şi a răbufnit înainte de înfrângerea cu U Cluj
Acum 24 ore
00:10
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle Primasport.ro
Liverpool a revenit de la 0-1 şi a învins-o clar pe Newcastle
00:10
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani Primasport.ro
VIDEO | Elche - Barcelona 1-3. Se repetă scorul din tur, dar şi marcatorii pentru catalani
31 ianuarie 2026
23:30
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Pariul câştigător al iernii la U Cluj! Radu Constantea, despre aducerea lui Mendy: „Am simţit nevoia să întărim acea zonă” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga Primasport.ro
Vidican şi Moldoveanu arbitrează primele meciuri ale lunii februarie din Superliga
23:10
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj Primasport.ro
Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţiile de patinaj după scandalul de dopaj
23:00
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham Primasport.ro
Rezervele au adus victoria lui Chelsea cu West Ham
23:00
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj Primasport.ro
VIDEO | “Nu mă aşteptam să pierdem”. Costel Gâlcă nu îşi explică ce s-a întâmplat cu ”U” Cluj
23:00
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
S-a întors pe terenul fostei sale echipe şi a acaparat atenţia! Jucătorul evidenţiat după victoria lui U Cluj cu Rapid: „Cred că a vrut să demonstreze că l-au pierdut atât de uşor” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce ”U” Cluj s-a impus a patra oară la rând în Giuleşti. ”Am un lot competitiv”
22:40
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine” Primasport.ro
Portarul Marian Aioani acuză arbitrajul cu ”U” Cluj! ”El a venit în mine”
22:30
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump Primasport.ro
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump
22:30
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică Primasport.ro
Partizan Belgrad – UBT Cluj 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică
22:30
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră” Primasport.ro
Dan Nistor a dat din nou lovitura în Giuleşti. ”Suntem la mâna noastră”
21:50
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă Primasport.ro
VIDEO | Rapid – "U" Cluj 0-2. Giuleştenii dezvoltă un adevărat complex în meciurile cu ”şepcile roşii” de acasă
21:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în cazul lui Horaţiu Moldovan! Antrenorul lui Real Oviedo i-a decis viitorul portarului român
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.