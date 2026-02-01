Doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab, scoși din funcțiune. Guvernul a decis că nu mai prezintă interes

09:10

„Vrem să spargem majoritatea”. Conform unor înregistrări ambientale publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina, aceasta ar fi fost directiva pe care Iulia Timoșenko – fost premier al țării și lider al partidului Batkivșcina – ar fi dat-o unui grup de deputați pe care se presupune că i-a plătit ca să saboteze partidul politic […]