Siminionii

Vladimir Petruţ, primarul PNL al orașului Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care unii primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi spus că nu va fi niciun premier PSD la „rotativă". „Era întâlnirea de la Sighetu Marmației. Au fost două zile de evenimente la care noi, primarii, am cerut să […]