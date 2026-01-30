Horoscop 30 ianuarie 2026 – Discutați cu partenerul dvs.
BERBEC A păstra legătura cu prietenii și a le spune ce se întâmplă cu tine este ceva care astăzi poate fi un balsam emoțional pentru tine. Când îți auzi propriile cuvinte cu voce tare, o poți lua ca pe o provocare pe care o vei putea depăși. TAUR Discutați cu partenerul dvs. pentru a face
La Palatul Cotroceni se joacă o adevărată dramă, cu Nicușor Dan și camarila prezidențială pe scenă. Totul, în timp ce coaliția de guvernare se clatină sub greutatea propriilor conflicte, iar economia României intră într-o zonă periculos de instabilă. Nicușor, președintele „reformist", a descoperit într-un mod cât se poate de brutal că fără PSD nu poate
Sindicatele din administrația publică dau de pământ cu reforma lui Bolojan. Încălcări flagrante ale Constituției # National.ro
Sindicatele din administrație atrag atenția Guvernului Bolojan că prevederile proiectului de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale încalcă flagrant Constituția. Acestea semnalează că transformarea unei funcții publice într-una cu jumătate de normă este o concediere parțială mascată și o încălcare a principiului securității juridice a raporturilor de serviciu. Totodată,
Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz. Șoferii pot avea probleme la ITP dacă au mașina murdară # National.ro
Șoferii care circulă pe străzile din România cu mașinile necurățate și murdăresc carosabilul se pot confrunta cu sancțiuni mari, dar și cu posibilitatea de a fi respinși la Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Autoritățile avertizează că noroiul și murdăria acumulate pe caroserie, roți sau parbriz pot pune în pericol siguranța rutieră și pot ascunde defecțiuni importante
Practicile prin care se scurg banii care ar fi trebuit să ajungă la buget nu s-au oprit și nici măcar nu s-au încurcat în niciun fel, atrag atenția sindicaliștii din ANAF. Aceștia semnalează faptul că actuala legislație nu face decât să încurajeze evaziunea fiscală, nicidecum să o combată și că reforma în acest sistem nu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de Federația Americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS. Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la
Nu de puține ori ne loveam de problema „nu mai avem fonduri" atunci când treceam pragul unei clinici private, pentru a efectua un set de analize medicale pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Pe viitor nu vom mai
Uniunea Europeană trebuie să-și regândească urgent apărarea cibernetică, întrucât se confruntă cu un volum și un ritm fără precedent al atacurilor. „Nu recuperăm terenul pierdut, pierdem acest joc și pierdem enorm", a declarat Juhan Lepassaar, directorul executiv al Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA), pentru Politico. Europa a fost lovită de atacuri cibernetice devastatoare în
Hoții caută metode inedite de furt, iar victime le cad persoanele vulnerabile, de obicei bătrânii. Metoda porumbelul este cea mai recentă și a făcut deja victime la Cluj. Un bătrân a rămas fără bani și bunuri de peste 10.000 de euro Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Cluj-Napoca, fiind acuzaţi că au înşelat
Pep Guardiola a trăit una dintre cele mai tensionate seri europene din acest sezon nu pe bancă, ci în vestiar. Manchester City și-a făcut partea de treabă pe „Etihad", 2-0 cu Galatasaray, scor rezolvat rapid, însă calificarea directă în optimile Ligii Campionilor depindea de ce se întâmpla pe alte stadioane. Salvarea a venit de la
Iranul nu mai are opțiuni bune. Forțele americane ar putea îndeplini orice misiune „cu rapiditate și violență” # National.ro
În ultima săptămână, portavionul USS Abraham Lincoln și nave militare echipate cu rachete de croazieră s-au îndreptat spre Orientul Mijlociu, într-o operațiune care poate fi descrisă ca încercarea lui Donald Trump de a forța Iranul să se supună. „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și determinare", a
Fotbalul german ar putea suferi o schimbare majoră în următorii ani. Liga Germană de Fotbal analizează posibilitatea lansării unei competiții dedicate jucătorilor sub 21 de ani, menită să acopere golul tot mai vizibil dintre nivelul juniorilor și rigorile fotbalului profesionist. Unul dintre numele-cheie implicate în acest proiect este Jurgen Klopp. Inițiativa are ca obiectiv principal
Este doliu în familia președintelui Nicușor Dan! Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera sa de viață, a încetat din viață la aproape 85 de ani. Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletul partenerei lui Nicușor Dan. Bunica Tița, așa cum o știau apropiații, a decedat în urma unei infecții care s-a transformat ulterior în septicemie,
Da este o confesiune despre ceea ce scriem astăzi. Dar are si o codă. Scriem astăzi despre Statele Unite și China pentru că lumea în care trăim se organizează, din nou, în jurul a două centre de putere. UE a rămas zdrobită între cele două. Va place sau nu asta este. Uitați-vă la frământările Europei
Scenele de violență provocate de agenții ICE în Minnesota par straniu de familiare cu operațiunile forțelor israeliene în Cisiordania. În ultimele două decenii, oficialii americani responsabili cu imigrația au menținut o relație strânsă cu guvernul israelian. Instruirea comună pentru ofițerii de imigrare și transferurile de tehnologie au pus la dispoziția Serviciului de Imigrare și
Procurorii din Timiș confirmă: șoferul microbuzului cu suporteri greci consumase canabis, cocaină și alcool # National.ro
Șoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool, arată analizele anchetatorilor. Procurorii se bazează pe rezultatele oficiale venite de la INML, care arată că şoferul se urcase drogat la volan. De altfel, în cadrul
Ciolacu anunţă restructurări la CJ Buzău: „Suntem mult prea stufoşi şi nu suntem atât de eficienţi” # National.ro
La doar câteva săptămâni după ce s-a instalat la șefia Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu a anunțat ce planuri are în privința instituției pe care o conduce. Joi, 29 ianuarie, a avut loc o ședință a CJ Buzău, iar la finalul acesteia Ciolacu a făcut o serie de precizări. Dă semnalul restructurării. Ciolacu: Nu
Marți, India și Uniunea Europeană au anunțat „mama tuturor acordurilor", care prevede reducerea treptată de către New Delhi a taxelor de import pentru autoturismele europene de la 70% – 110% în prezent la 10%. S-ar aplica unei cote de 250.000 de vehicule pe an și pentru mașinile cu prețuri peste 15.000 de euro. „Mărcile UE
Atât UE cât și Regatul Unit ar plăti un preț mai mare decât SUA într-un război comercial reciproc dacă Donald Trump ar reînnoi amenințarea cu impunerea de tarife vamale împotriva Europei din cauza Groenlandei, potrivit unei analize economice. Trump a amenințat că va impune noi tarife de până la 25% asupra a opt țări europene,
Alertă meteo de vreme extremă! Revine gerul din weekend, vor fi temperaturi de până la -14 grade Celsius # National.ro
Gerul ne lovește din nou. După câteva zile cu temperaturi blânde, ne vom confrunta cu un alt episod de iarnă severă. Vremea se va răci considerabil în România în următoarea perioadă. Gerul se întoarce în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între
Miruță îi ia peste picior pe militari și polițiști. Amenințarea cu pensionările din sistem nu s-a adeverit # National.ro
Amenințarea sindicatelor cu pensionările masive în sistemul de apărare și ordine publică nu s-ar fi adeverit. Radu Miruță, ministrul USR al MApN spune că, din documentele de la minister, 75% din cei 3.700 de militari care au îndeplinit condițiile, au ales să nu se pensioneze. La fel s-a întâmplat și la MAI, susține secretarul de
Atunci când siguranța se erodează, mintea nu rămâne neutră. Incertitudinea prelungită, lipsa reperelor stabile și imposibilitatea de a anticipa viitorul creează un disconfort psihologic profund. În aceste condiții, una dintre cele mai frecvente reacții nu este retragerea, ci căutarea de sens. Din perspectivă psihologică, sensul nu apare ca un lux existențial, ci ca o strategie
Cui va vinde Lukoil activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România # National.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group. Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi, 29 ianuarie, că a convenit să vândă majoritatea activelor sale externe, estimate la aproximativ 22
1. Maia Sandu vrea Unirea cu România. "Curge Prutul între noi și plânge…" Versul ăsta să nu-l folosească, fiindcă aparține unui poet pe care trotinetarii vor să-l interzică. Mi se pare corect. Poetul se face vinovat de talent și (nu mai știu cine spunea că) talentul e ceva de neiertat în țara asta. Și cine
Dezvăluire-șoc despre planul lui Bolojan! Primar PNL: „Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD”/Ce le-ar mai fi spus premierul edililor liberali # National.ro
Vladimir Petruţ, primarul PNL al orașului Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care unii primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi spus că nu va fi niciun premier PSD la „rotativă". „Era întâlnirea de la Sighetu Marmației. Au fost două zile de evenimente la care noi, primarii, am cerut să
ONG-urile Declic și Funky Citizens ne-ar vrea iar sub „lupa” Bruxelles-ului. Cer „monitorizare europeană permanentă a reformei justiției” din România # National.ro
În contextul în care în ultima perioadă s-a tot vorbit despre reforma Justiției, ba chiar la nivelul Guvernului s-a constituit un Comitet pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, s-a aflat despre un demers de ultimă oră făcut de două organizații non-guvernamentale. ONG-urile Funcky Citizens
Două cutremure în România, joi dimineaţă, 29 ianuarie. În ce zone s-au produs seismele # National.ro
Două cutremure au avut loc, joi dimineaţă, 29 ianuarie în România, potrivit datelor făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Primul cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, și a avut 2,9 grade pe Richter, iar al doilea – de 2,3 grade – în Muntenia-Brăila. Conform datelor publicate pe site-ul […] The post Două cutremure în România, joi dimineaţă, 29 ianuarie. În ce zone s-au produs seismele first appeared on Ziarul National.
Incendiu la un tren cu 200 de pasageri, joi dimineață, în apropiere de Vaslui – FOTO/VIDEO # National.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tren cu aproape 200 de pasageri în vagoane, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui. Pompierii au fost chemați să intervină, însă, până la sosirea acestora, focul a fost stins de către angajații CFR, care au acționat rapid. ISU […] The post Incendiu la un tren cu 200 de pasageri, joi dimineață, în apropiere de Vaslui – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
Două persoane – o avocată ce face parte din PNL Sector 1 și un bărbat care s-ar fi recomandat ca general al Serviciului de Informații Externe (SIE) – au intrat în vizorul DNA, fiind duși la audieri. În primă fază s-a aflat, pe surse, miercuri seară, 28 ianuarie, faptul că cei doi au fost prinși […] The post O avocată, membră PNL Sector 1, reținută după ce a fost prinsă în flagrant de DNA first appeared on Ziarul National.
Abia ajuns primar, Ciucu scumpește tot: și călătoria cu autobuzul, și biletele la teatru, până și intrarea la grădina zoologică! # National.ro
Se anunță noi scumpiri care vor afecta buzunarele locuitorilor Capitalei care folosesc transportul în comun: autobuzul, tramvaiul etc. Transportul public din București s-ar putea scumpi, dacă o propunere în acest sens aflată pe ordinea de zi a Consiliului General va fi aprobată prin vot. Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte joi dimineață, pentru a […] The post Abia ajuns primar, Ciucu scumpește tot: și călătoria cu autobuzul, și biletele la teatru, până și intrarea la grădina zoologică! first appeared on Ziarul National.
BERBEC Deși aceasta este o zi minunată pentru a vă bucura de companie, este o zi proastă pentru a lua decizii importante sau pentru a accepta ceva important. Veți avea dreptate să vă încredeți în intuiția dvs. cu privire la o nouă relație de dragoste. TAUR Este important să știi că este o zi […] The post Horoscop 29 ianuarie 2026 – Veți avea dreptate să vă încredeți în intuiția dvs first appeared on Ziarul National.
VIDEO Cazul Cristian Andrei. Justiția română și spectacolul cătușelor: doar imagine, nu siguranță publică # National.ro
Justiția română a mai bifat, miercuri seară, un episod de teatru, construit pe spectacolul cătușelor, nu pe substanța actului de justiție. Cazul Cristian Andrei a fost transformat într-un exercițiu de imagine al Poliției Române, o demonstrație fără consistență, menită să producă fotografii și reacții rapide, nu claritate juridică sau siguranță publică. Un om acuzat de […] The post VIDEO Cazul Cristian Andrei. Justiția română și spectacolul cătușelor: doar imagine, nu siguranță publică first appeared on Ziarul National.
Împinse de președintele american Donald Trump, țările europene membre NATO s-au angajat anul trecut să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru securitate, apărare și infrastructura aferentă. Polonia deține mai mare armată permanentă din Uniunea Europeană, dar s-a pregătit pentru războiul convențional, nu pentru amenințările hibride. Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez și sabotarea […] The post Polonia are cea mai mare armată din UE, dar amenințările s-au schimbat first appeared on Ziarul National.
Fix în ziua în care premierul Ilie Bolojan este la Berlin, Germania anunță oficial că UE trebuie să treacă la „două viteze”. O coincidență prea bine sincronizată pentru a fi întâmplătoare. Adică, știm și noi cum funcționează lucrurile: când marile puteri redesenează Europa, România nu este chemată să decidă, ci să contribuie. Cu resurse, cu […] The post Război total Germania – Franța. Pe resursele României! first appeared on Ziarul National.
Cine este Mugur Tolici, omul care își va pune semnătura pe fiecare bancnotă românească # National.ro
Se schimbă casierul central din cadrul Băncii Naționale a României, se modifică și bancnotele românești. Începând cu 1 februarie, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Înlocuirea casierului central al BNR aduce o schimbare istorică […] The post Cine este Mugur Tolici, omul care își va pune semnătura pe fiecare bancnotă românească first appeared on Ziarul National.
Verdictul specialiștilor: proiectul strategic de la Tarnița, vândut pe nimic francezilor # National.ro
După ce a sabotat ani la rând proiectul centralei de acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, statul român a cedat pe nimic francezilor jumătate din viitoarea centrală. Fără o procedură competitivă, mai ales că mai multe companii s-au arătat interesate, statul, prin Hidroelectrica, a decis să atribuie direct 50% din acțiunile societății mixte către EDF […] The post Verdictul specialiștilor: proiectul strategic de la Tarnița, vândut pe nimic francezilor first appeared on Ziarul National.
Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe aeroport. A traversat Oceanul fără probleme VIDEO # National.ro
Un avion al companiei British Airways a pierdut o roată din trenul de aterizare la scurt timp după a decolat, luni, de la Las Vegas spre Londra. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale. Avionul este Airbus A350-1000. Din înregistrarea video se poate vedea că roata din partea din spate a trenului de […] The post Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe aeroport. A traversat Oceanul fără probleme VIDEO first appeared on Ziarul National.
Alianța Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în contextul în care Donald Trump pune la îndoială viitorul relației transatlantice. Acest apel la acțiuni reînnoite vine la două zile după remarcile secretarului general al NATO despre iluzia unei apărări europene fără SUA, relatează AFP. Mark Rutte a folosit […] The post NATO, subiect de circ politic first appeared on Ziarul National.
Cariera politică lui Ilie Niţă, fost senator PSD de Suceava, a fost marcată de scandaluri și procese. După ce a scăpat de 8 ani de închisoare pentru corupție prin prescripție, acesta a luat calea bisericii. Niță a decis să facă o schimbare radicală de carieră și s-a făcut preot la 70 de ani. Acesta a […] The post Un fost senator PSD a pus capăt politicii și s-a preoțit la mănăstire first appeared on Ziarul National.
Nu e de la sărăcie, ci de la alcool. Ministerul Sănătății: românii trăiesc mai puțin pentru că beau prea mult # National.ro
Speranța scăzută de viață a românilor este legată de faptul că se consumă prea mult alcool, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Afirmațiile se regăsesc în Strategia națională de digitalizare în sănătate 2026-2030, publicată de Ministerul Sănătății, care consideră că informatizarea totală ar conduce la creșterea accesului la servicii medicale pentru pacienți. Pe […] The post Nu e de la sărăcie, ci de la alcool. Ministerul Sănătății: românii trăiesc mai puțin pentru că beau prea mult first appeared on Ziarul National.
Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită pregătește o nouă mutare spectaculoasă pe piața transferurilor. Potrivit Sky Sports, oficialii saudiți au inițiat primele contacte pentru un posibil transfer al lui Ousmane Dembélé (28 de ani), actualul câștigător al Balonului de Aur, într-o ofensivă menită să mențină interesul global pentru campionat după primele valuri de investiții. […] The post Balonul de aur, „îmbrăcat” în bani de arabi! first appeared on Ziarul National.
Dolarul american și-a prelungit pierderile, însă Donald Trump minimalizează declinul. Dolarul a scăzut cu 1,3% față de un coș de alte monede importante, tranzacționându-se marți la cel mai redus nivel din ultimii patru ani și înregistrând o depreciere de 2,6% de la începutul anului. Noile scăderi au survenit după ce Trump a fost întrebat la […] The post Dolarul scade.Trump bate câmpii first appeared on Ziarul National.
O fotografie a președintelui american Donald Trump împreună cu omologul său rus Vladimir Putin, făcută în Alaska, anul trecu, stă agățată pe un perete la Casa Albă. Acest detaliu a fost surprins de Elizabeth Landers, jurnalistă la postul american de televiziune Pbs News, care a scris despre asta pe rețeaua de socializare X, postând și […] The post Trump și-a agățat pe un perete al Casei Albe o fotografie înrămată cu Putin first appeared on Ziarul National.
Majoritatea europenilor doresc ca guvernele lor să exercite un control mai strict asupra frontierelor pentru a combate migrația, arată un sondaj realizat în 23 de țări ale UE. 71% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația „Uniunea Europeană trebuie să acorde statelor membre un control mult mai mare asupra propriilor frontiere, astfel încât să […] The post Stăvilirea migrației: europenii vor un control mai strict asupra frontierelor first appeared on Ziarul National.
City Football Group, holdingul care controlează Manchester City, Girona și alte zece cluburi din fotbalul mondial, a primit o nouă injecție masivă de capital din partea proprietarilor arabi. Potrivit publicației 2Playbook, citată de AS, CFG a beneficiat de aproximativ 60 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 70 de milioane de euro, prin emiterea […] The post Arabii pompează bani grei în City first appeared on Ziarul National.
