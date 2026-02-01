Soluția lui Daniel Băluță în problema agentului termic: „Facem dreptate pentru bucureșteni”

17:00

Mama copilului de 13 ani acuzat că, împreună cu alți doi minori mai mari, l-ar fi ucis pe Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei, a descris, pentru Antena 3 CNN, șocul și neputința pe care spune că le trăiește de la momentul dezvăluirilor legate de crimă.