Extinderea Magistralei M4 de metrou „intră în linie dreaptă”. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2: „Construim 14 stații noi”
Adevarul.ro, 1 februarie 2026 18:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2 al celui mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală: extinderea Magistralei M4 de metrou
Bilanțul tragediei din Crans-Montana crește la 41 de morți, după ce un tânăr de 18 ani a decedat la spital # Adevarul.ro
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, rănit în incendiul produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, la spitalul din Zurich, potrivit unui comunicat al procurorului general al cantonului Valais.
Compania SpaceX, condusă de Elon Musk, a depus o cerere la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) prin care solicită permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți.
NASA a semnat un acord cu compania Axiom Space pentru desfășurarea celei de-a cincea misiuni comerciale către Stația Spațială Internațională (ISS), anunță agenția spațială.
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în abatorul ăsta infernal un chip familiar?“ # Adevarul.ro
Rebeliunea legionară, violența antisemită și intervenția hotărâtă a Armatei au pus capăt Statului Național-Legionar, într-un episod sângeros decis nu doar pe străzile Bucureștiului, ci și sub privirea atentă a Berlinului.
Dacia Sandero, cea mai vândută mașină în Europa. Ce performanțe comerciale a înregistrat în decurs de un an. Și Duster rămâne în Top 10 # Adevarul.ro
Dacia Sandero își consolidează poziția pe piața europeană după ce, în 2025, a fost cea mai bine vândută mașină nouă de pe continent. Anul trecut, una din 28 de mașini cumpărate de persoane fizice în Europa a fost Sandero
Soluția lui Daniel Băluță în problema agentului termic: „Facem dreptate pentru bucureșteni” # Adevarul.ro
Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și distribuție a apei calde ar putea să nu mai fie obligați să plătească facturile în situațiile în care serviciile sunt întrerupte sau livrate sub parametrii necesari, potrivit unei propuneri inițiate de PSD București.
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii # Adevarul.ro
La 1 februarie se aniversează 10 ani de la votul Marii Britanii de a părăsi UE, o victorie șocantă care a zguduit piețele financiare, deși abia în 2020 Marea Britanie urma să piardă statutul de membru al UE. Datele arată că ultimii 10 ani au creat dificultăți financiare pentru Regatul Unit.
Mama copilului de 13 ani acuzat că l-ar fi ucis pe Mario mărturisește că și-ar fi dorit ca fiul ei să poată răspunde penal. Cum vede femeia teribila crimă # Adevarul.ro
Mama copilului de 13 ani acuzat că, împreună cu alți doi minori mai mari, l-ar fi ucis pe Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei, a descris, pentru Antena 3 CNN, șocul și neputința pe care spune că le trăiește de la momentul dezvăluirilor legate de crimă.
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!” # Adevarul.ro
Situația lui Robert Lewandowski la Barcelona rămâne incertă.Despărțirea dintre jucător și club ar putea avea loc în perioada următoare.
Un șofer a ucis un pieton pe trecere, în timp ce stătea pe telefon, și a primit doar o amendă modestă # Adevarul.ro
Un șofer de 53 de ani din Horgen, Elveția, a fost condamnat pe 30 ianuarie 2026 pentru omor din culpă, după ce, în noiembrie 2023, a lovit mortal un pieton pe o trecere de pietoni. Victima, un kosovar de 83 de ani, traversa regulamentar în momentul impactului.
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk # Adevarul.ro
O scrisoare emoționantă a mamei unui soldat rus prins împreună cu grupul său de forțe înconjurat de armata ucraineană lângă Kupiansk circulă pe canalele de propagandă Z din Rusia. Femeia se adresează direct președintelui Vladimir Putin, rugându-l să-i salveze fiul și camarazii acestuia.
Alcaraz și Djokovic s-au întrecut și la microfon. Discursurile celor doi au ținut fanii cu sufletul la gură. „Am trecut prin multe/Nu a fost ușor deloc” # Adevarul.ro
Performanța lui Carlos Alcaraz confirmă apariția unui talent excepțional.
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre muncă și democrație, precum și dintre muncă și demnitatea individului a constituit una dintre temele centrale ale reflecției moderne.
Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România cu un ansamblu de 320.000 de metri pătrați # Adevarul.ro
Proiectul logistic Victoria Business Park, dezvoltat în comuna Afumați de antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy, se apropie de finalizare. Investiția i-ar putea propulsa pe cei doi afaceriști în topul celor mai mari proprietari de depozite din România.
Anomalia congenitală de care suferea actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolul din „Singur acasă”. Oganele sale erau poziționate invers # Adevarul.ro
Decedată vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, suferea de o anomalie congenitală extrem de rară.
Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” # Adevarul.ro
Daniel Băluță propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică.
Cine este românca Corina Tarniță, profesoara de la Princeton menționată documentele Epstein # Adevarul.ro
Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
Jaf în plină zi la o bijuterie din Londra. Hoții, înarmați cu ciocane, au fost filmați când au spart vitrina și au fugit cu mai multe obiecte de valoare # Adevarul.ro
O bijuterie din Richmond, vestul Londrei, a fost jefuită în plină zi de doi indivizi mascați, înarmați cu ciocane, care au spart vitrina magazinului și au fugit cu mai multe bijuterii, în timp ce angajații încercau să îi oprească
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, la Abu Dhabi # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, stabilirea unei noi runde de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, programată pentru 4–5 februarie, la Abu Dhabi, potrivit AFP.
Un pensionar de 80 de ani din Marea Britanie a construit un imperiu al drogurilor cu bani câștigați la Loto # Adevarul.ro
Un britanic în vârstă de 80 de ani a pus bazele uneia dintre cele mai ample rețele de trafic de droguri descoperite în nordul Angliei, folosind banii obținuți în urma unui câștig major la Loterie.
Noul campion al Australian Open 2026! Carlos Alcaraz și-a trecut toate titlurile de Grand Slam în palmares. Finala cu Djokovic, interzisă cardiacilor # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala de la Melbourne după semifinale extrem de disputate, ambele tranșate în setul decisiv.
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew, acuzat că își folosește fiicele drept „informatori”. Tensiuni majore cu William și Kate # Adevarul.ro
Prințul Andrew este acuzat că încearcă să își mențină influența în interiorul Familiei Regale britanice folosindu-se de fiicele sale, Prințesele Beatrice și Eugenie, pe post de „furnizori” de informații, potrivit unor surse citate de presa britanică.
Un incendiu a izbucnit, duminică, 1 februarie, într-un bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o pensionară a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani # Adevarul.ro
Două dintre cele mai complexe noduri rutiere proiectate vreodată în România sunt în construcție la Boița și Pașcani, pentru a conecta autostrăzi din centrul și nord-estul țării. Proiectele reprezintă premiere pentru rețeaua de autostrăzi din România.
Predoiu îl contrazice pe Arafat: „Interzicerea reţelelor sociale nu îi protejează pe copii, ci îi face mai vulnerabili” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, îl contrazice pe secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, care a susținut recent că România ar trebui să ia în calcul limitarea accesului copiilor la rețelele sociale, după modelul altor state.
Administrația de la Washington deschide din nou piața petrolieră a Venezuelei pentru marile puteri economice, pe fondul unei schimbări radicale de politică energetică la Caracas.
Zelenski nu excludere un al doilea mandat: totul depinde de cum se va încheia războiul # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia.
„Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior”. Ce spune femeia care a descoperit rămășițele umane de la Slobozia # Adevarul.ro
Femeia din Slobozia care a alertat autoritățile din Ialomiţa după ce câinele ei a găsit fragmente ce păreau a fi rămășițe umane, a povestit, pentru Digi24, că patrupedul a fost cel care a atras atenția asupra zonei, aflată chiar lângă locuința ei.
Moscova şi Beijingul îşi coordonează poziţiile. Serghei Şoigu, în China, pentru o întâlnire cu ministrul Wang Yi pe teme de securitate # Adevarul.ro
Serghei Şoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a sosit duminică în China pentru o rundă de discuţii oficiale cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, pe tema securităţii internaţionale şi regionale. Vizita marchează o nouă etapă în dialogul strategic dintre Moscova şi Beijing.
Comună cu dronă profesională de 36.000 de euro și 139 de camere video, în timp ce drumurile rămân neasfaltate # Adevarul.ro
Primăria comunei Chinteni, județul Cluj, a achiziționat recent o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro, și un sistem de 139 de camere video pentru o comunitate de aproximativ 7.000 de locuitori.
Ședința PSD înainte de noua sesiune parlamentară. Partidul discută pregătirea unui alt pachet de măsuri # Adevarul.ro
Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică seară, de la 17.00, la Vila Lac, urmând să discute cu privire la mai multe subiecte de pe agendă, între care blocajul pachetelor pe reforma administrației și relansarea economică, precum și un alt pachet de solidaritate propus de PSD.
Rușii au lovit o maternitate în Zaporojie: șase persoane rănite. Care este situația pe frontul de est? # Adevarul.ro
Duminică, 1 februarie, forțele ruse au lovit o maternitate în orașul Zaporojie, atac ce a rănit inițial două persoane, a declarat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.
O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent # Adevarul.ro
Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționează de câteva sute de ori pe Prințesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondențele lui Jeffrey Epstein, controversatul finanțator american condamnat pentru abuzuri sexuale.
Atac sau negociere? Trump ar fi cerut planuri pentru lovituri rapide împotriva Iranului, evitând un conflict de durată # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-ar fi cerut consilierilor săi să elaboreze opțiuni pentru lovituri militare rapide și decisive împotriva Iranului, care să nu ducă la un război prelungit în Orientul Mijlociu, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali americani.
Baloanele care testează NATO, trimise din Belarus: contrabandă cu țigări sau risc de război hibrid? # Adevarul.ro
Baloanele cu țigări care au intrat în spațiul aerian al Lituaniei și Poloniei sunt privite ca un test de război hibrid împotriva NATO și UE. Incursiunile ridică întrebări de securitate și evidențiază rolul Belarusului ca aliat strategic al Rusiei.
Trei români întorși din Emiratele Arabe Unite, opriți pe Aeroportul Otopeni cu un „bagaj” de contrabandă. Ce ascundeau în valize # Adevarul.ro
Trei cetățeni români întorși din Emiratele Arabe Unite au fost reținuți pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele lor de cală o cantitate impresionantă de țigarete.
Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret # Adevarul.ro
O relație începută în 2014 între D.E., angajată la o firmă din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat într-un adevărat litigiu financiar. În perioada 2016–2017, femeia i-a împrumutat fostului iubit 80.000 de euro, la care acesta urma să adauge o dobândă de 10% lunar.
Imperiul sexual al lui Jeffrey Epstein , o „capcană a KGB-ului” ? Acuzații privind legături ale miliardarului pedofil cu serviciile secrete ruse # Adevarul.ro
O serie de documente recent făcute publice reaprind controversele legate de rețeaua de trafic sexual condusă de finanțistul american Jeffrey Epstein, sugerând posibile conexiuni ale acestuia cu serviciile de informații ruse și, potrivit unor surse, chiar cu structuri de informații israeliene.
Rusia începe exploatarea aurului în regiunea ucraineană ocupată Lugansk. Riscuri majore pentru mediu și sănătatea populației # Adevarul.ro
Autoritățile de ocupație ruse au demarat exploatarea aurului în regiunea Lugansk, pe teritoriul aflat sub control Federației Ruse, potrivit unui raport al Centrului Național al Rezistenței (CNS).
Cum voiau trei migranți din Iran, Maroc și Turcia să ajungă în țări din vestul Europei, cu ajutorul unui român. Au fost prinși la Calafat # Adevarul.ro
Trei migranți din Iran, Maroc și Turcia, care voiau să ajungă ilegal în vestul Europei au fost prinşi duminică, 30 ianuarie, la Calafat, într-o maşină condusă de un român, pe care îl plăteau pentru a-i transporta la destinaţie.
Consiliul Europei integrează opoziția rusă în cadrul Platformei pentru Dialog cu Forțele Democratice din Rusia # Adevarul.ro
Un număr de 15 figuri ale opoziției ruse și reprezentanți ai minorităților etnice exilate au fost acceptați ca membri ai Platformei pentru Dialog cu Forțele Democratice din Rusia a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE), un pas important după expulzarea Rusiei din Consiliul Europei în 2
Tragerile Loto de duminică, 2 februarie. Report de aproape 4 milioane de euro la Loto 6/49 # Adevarul.ro
Loteria Română organizează duminică, 2 februarie, noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord s-a transformat în coșmar. Japonia obține o victorie simbolică împotriva regimului de la Phenian # Adevarul.ro
Visul unui „paradis pe pământ” s-a dovedit a fi o iluzie amară pentru zeci de mii de persoane de origine coreeană ademenite în Coreea de Nord.
Ce se știe despre pana de electricitate care a lăsat Ucraina în beznă. Impactul asupra populației # Adevarul.ro
Ucraina și Republica Moldova s-au confruntat sâmbătă cu pene de curent pe scară largă, după ce o „defecțiune tehnică” a dus la oprirea unor linii electrice de înaltă tensiune care leagă cele două țări de România, au anunțat autoritățile.
ANM anunță patru zile de ger și ninsori viscolite în jumătate din țară. Care sunt zonele vizate # Adevarul.ro
ANM a emis o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, precum și ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică și până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben.
Trump: Acordul privind Groenlanda este aproape finalizat. „Va fi avantajos pentru toată lumea” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt în plină desfășurare și se apropie de final, subliniind că documentul are o importanță majoră, în special din perspectiva securității naționale americane.
Un judecător american ordonă eliberarea micuțului Liam și a tatălui său, reținuți de ICE. Băiețelul de 5 ani era într-un centru pentru imigranți # Adevarul.ro
Un judecător american a ordonat eliberarea unui băiețel de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și a tatălui său, Adrian Alexander Conejo Arias, dintr-un centru de detenție pentru imigranți din Texas, condamnând detenția lor drept un act motivat de „dorința perfidă de putere neîngrădită”.
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă Revolut și a rămas fără toți banii din cont. Prejudiciu de peste 21.000 de lei # Adevarul.ro
Un IT-ist din Iași a rămas fără zeci de mii de lei din cont după ce și-a ajutat vărul să-și activeze un cont Revolut.Un programator din Iași a rămas fără zeci de mii de lei din contul bancar după ce și-a ajutat vărul să-și creeze un cont Revolut.
„Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea, uneori asta îmi creează probleme”: Michael Jackson, în audio inedit despre copii # Adevarul.ro
Copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui Michael Jackson şi voiau să-l atingă sau să-l îmbrăţişeze, iar „uneori asta crea probleme”, spune regretatul superstar pop într-o înregistrare audio recent dezvăluită, relatează The Guardian.
