Locul unde IA comunică exclusiv între ea, iar oamenii privesc
MainNews.ro, 1 februarie 2026 18:20
Moltbook este o rețea socială inovatoare dedicată exclusiv agenților de inteligență artificială, unde aceștia interacționează autonom. Lumea umană rămâne un observator, dar contribuie la validitatea acestei comunități. Motivația umană, curiozitatea și reticența sunt esențiale pentru această nouă platformă interactivă. Moltbook este o rețea socială nouă dedicată exclusiv agenților de Inteligență Artificială Utilizatorii umani pot doar
18:30
Românii au evitat televizorul în 2025, cu audiențe în scădere drastică pentru principalele televiziuni. Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori, în timp ce Realitatea Plus a înregistrat o creștere de 75%. Televiziunea Română a rămas în anonimat, cu o cotă de piață de doar 2,7%. Audiențele televiziunilor comerciale și de știri din România
18:20
18:00
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel, inclusiv vehicule tactice JLTV și elicoptere de atac AH-64E Apache. Această decizie subliniază angajamentul Americii de a-și susține aliații din Orientul Mijlociu în contextul tensiunilor regionale continue. Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare către Israel
18:00
Pepsi a provocat Coca-Cola la Super Bowl LX cu o reclamă virală în care ursul polar alege Pepsi Zero. Regizată de Taika Waititi, campania subliniază spiritul provocator al brandului. Descoperă cum Pepsi își afirmă identitatea de brand al generației tinere și alte reclame de succes. Coca-Cola își folosește imaginea ursului polar din anii 1920 Pepsi
18:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026, învingându-l pe Novak Djokovic după o finală intensă, cu scorul 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. La doar 22 de ani, Alcaraz devine cel mai tânăr jucător câștigător al tuturor celor patru turnee de Grand Slam. Discursurile lor emoționante au captat atenția fanilor. Carlos Alcaraz a câștigat finala Australian Open
17:00
Rhea Holmes, o văduvă distrusă de moartea soțului său Eddie, a dormit timp de 5 ani în cavoul său din cimitirul Oakwood. După ce a pierdut locul de muncă și locuința, Rhea a găsit refugiu lângă mormântul iubirii sale. Intervenția unui ofițer de poliție a dus la găsirea unei locuințe permanente, oferindu-i astfel o nouă
17:00
Robert Lewandowski se află în ultimele luni ale contractului cu Barcelona, iar soția sa, Anna Lewandowska, sugerează că despărțirea este iminentă. Ea speră ca fanii să nu uite cine a fost soțul ei și să continue să-i pronunțe numele. Lewandowski este dispus să se sacrifice pentru a rămâne pe Camp Nou. Robert Lewandowski se află
16:30
Atelierul clandestin de falsificare a monedelor de la Cetatea Neamț, activ sub domnia lui Eustatie Dabija, dezvăluie o poveste fascinantă de inginerie financiară ilegală. Descoperirile arheologice din anii 1930 confirmă producția de șilingi falși care au inundat Moldova, schimbând istoricul monetar al regiunii. Cetatea Neamț a găzduit un atelier clandestin de falsificat monede europene în
16:30
Daniel Băluță, președintele PSD București, anunță o inițiativă pentru a proteja bucureștenii de facturile la termie în cazul întreruperii serviciilor de încălzire și apă caldă. Proiectul de hotărâre va stipula că asociațiile de proprietari nu vor mai plăti pentru servicii livrate sub parametrii normali. Daniel Băluță, președintele PSD București, propune măsuri urgente pentru protejarea bucureștenilor
16:00
Iranul trebuie să facă concesii majore pentru a evita o intervenție militară americană, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. Franța cere regimului iranian să înceteze opresiunea internă și să permită cetățenilor francezi închiși să se întoarcă în țară, avertizând asupra măsurilor ferme împotriva regimului. Jean-Noel Barrot, ministrul de externe al Franței, solicită Iranului
16:00
Farul Constanța întâlnește Universitatea Craiova în etapa a 24-a din SuperLigă, duminică la ora 17:15. Meciul, ce poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro și Antena Sport, promite intensitate, mai ales după revenirea lui Denis Alibec. Oltenii se pregătesc să lupte pentru trei puncte vitale. Farul Constanța și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică
15:30
Extinderea Magistralei M4 de metrou din București, un proiect de 3,5 miliarde euro cu fonduri europene, a intrat în linie dreaptă. Primarul Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2, care include 14 stații noi, generând mii de locuri de muncă și îmbunătățind mobilitatea orașului. Extinderea Magistralei M4 de metrou din
15:30
Consiliul Politic Național al PSD se întrunește duminică pentru a discuta prioritatile legislative, un nou pachet de măsuri pentru categoriile sociale vulnerabile și schimbări în conducerea filialelor din București. Ministrul Muncii va propune ajutoare financiare pentru pensionari și alte grupuri desfavorizate. Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică seară pentru a discuta prioritățile legislative
15:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 după o finală dramatică cu Novak Djokovic, impunându-se în patru seturi. Aceasta este prima sa victorie la Melbourne și cel de-al șaptelea titlu de Grand Slam, stabilind un nou record pentru cel mai tânăr jucător cu toate cele patru turnee majore câștigate. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open
14:50
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, amenință SUA cu un război regional în cazul unui atac militar. Tensiunile dintre Washington și Teheran cresc, iar Khamenei consideră protestele din Iran drept o lovitură de stat. Acesta avertizează că națiunea iraniană va reacționa ferm la orice agresiune. Ali Khamenei avertizează că un atac american ar putea provoca
14:30
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a declarat că nu a observat nimic îngrijorător în comportamentul său. Familia trăiește în teroare din cauza amenințărilor primite după crimă. Cazul a șocat opinia publică și a ridicat întrebări legate de legea penală pentru minori. Mama băiatului de 13 ani acuzat de crimă
14:30
Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii # MainNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu contestă propunerea lui Raed Arafat de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, subliniind nevoia de educație digitală în loc de interdicții. Predoiu avertizează că o astfel de măsură nu rezolvă problemele fundamentale și poate crea frustrare. Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, se opune interzicerii accesului minorilor
14:10
Plasele care în trecut prindeau pește au devenit un scut împotriva atacurilor cu drone în Ucraina. Acoperind drumurile vitale, aceste plase improvizate protejează soldații și civilii de bombardamentele rusești. Voluntarii din Europa contribuie la salvarea vieților în regiunile afectate, demonstrând solidaritate și inovație. Plasele donate de pescari europeni sunt folosite în Ucraina pentru a proteja
14:00
Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții din România a depășit 1,1 milioane în 2025, marcând o creștere de 36% față de anul anterior. Fondurile de acțiuni și obligațiuni au avut cele mai mari creșteri. Industria se află într-un trend ascendent, evidențiind importanța educației financiare și a digitalizării. Numărul de investitori a depășit 1,1 milioane
14:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open, devenind campion după o finală captivantă împotriva lui Novak Djokovic, cu scorul de 2-6, 6-2, 3-2. Este prima sa victorie în această competiție, completându-și astfel palmaresul de Grand Slam. Alcaraz intră în istoria tenisului alături de marii campioni. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 A învins-o pe Novak
13:50
Israelul va expulza Organizația Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza, motivând refuzul ONG-ului de a furniza lista angajaților palestinieni. Ministerul Diasporei anunță că, începând cu 1 martie, MSF va înceta activitățile din regiune. ONG-ul contestă acuzațiile privind legăturile angajaților cu Hamas. Israel a decis să expulzeze Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza până pe 28
13:30
O nouă rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie 2026, anunță președintele ucrainean Zelenski. Negocierile sunt mediate de SUA, iar Ucraina își propune un sfârșit demn al războiului, rămânând în discuție problema teritoriilor ocupate. Întâlnire trilaterală mediată de SUA între Ucraina și
13:30
Ministrul Dragoș Pîslaru a răspuns atacurilor PSD împotriva premierului Ilie Bolojan, criticând comportamentul social-democraților. Pîslaru a subliniat că PSD își trimite critici să conteste politicile guvernamentale, adăugând că ar trebui să le crape obrazul de rușine. Situația politică din PNL devine tot mai complicată, cu nemulțumiri interne. Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a ripostat atacurilor
13:10
Vladimir Putin l-a invitat pe Volodimir Zelenski la Moscova, oferindu-i garanții de securitate în cadrul unei posibile întâlniri. Aceasta propunere a fost discutată și cu Donald Trump. Zelenski își dorește o întâlnire pentru a aborda problemele teritoriale și situația centralei nucleare din Zaporojie. Kremlinul oferă securitate lui Zelenski dacă acesta vine la Moscova Putin, prin
13:00
Valentin Mihăilă, starul român al echipei Rizespor, a marcat un gol excepțional în prima sa titularizare sub comanda antrenorului Recep Ucar. Cu 4 goluri în 12 meciuri, Mihăilă contribuie semnificativ la performanțele echipei. Rizespor a obținut un rezultat de 2-2 în partida cu Basaksehir, iar următorul meci va fi în Cupa Turciei. Valentin Mihăilă a
12:50
Paradisul pe pământ promisi de Coreea de Nord s-a transformat în coșmar pentru zeci de mii de coreeni din Japonia. Un verdict istoric din Tokyo obligă regimul de la Phenian să plătească despăgubiri simbolice. Află detalii despre programul umanitar care a devenit capcană și despre lupta pentru dreptate. Visul unui paradis pe pământ în Coreea
12:30
Salariul minim din România se situează printre cele mai mici din Uniunea Europeană, cu 795 euro pe lună, conform Eurostat 2026. România ocupă locul trei pe podiumul țărilor cu cele mai mici salarii, după Bulgaria și Letonia, în contextul diferențelor de prețuri între statele membre. Salariul minim din România este de 795 €, situându-se printre
12:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul comercial dintre UE și India, subliniind contradicțiile Europei în sprijinul Ucrainei. El acuză europenii că, indirect, finanțează războiul prin achizițiile de petrol rusesc. Această situație evidențiază tensiuni în cadrul alianței occidentale. Scott Bessent a criticat acordul comercial UE-India, acuzând Europa că își subminează pozi
12:00
Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic se pregătesc pentru o gala de box senzațională în Qatar, pe 22 august. Ramos va lupta împotriva lui Andrew Tate, iar Zlatan se va confrunta cu Tristan Tate. Ambele meciuri promit să fie electrizante, aducând împreună legende ale fotbalului și influenceri controversați. Sergio Ramos va debuta în box cu un … Articolul Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic luptă în ring cu frații Tate apare prima dată în Main News.
11:50
Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate după ce a născut un copil care nu le aparține biologic, din cauza unei erori în procedura FIV. Ei cer măsuri urgente și clarificări, temându-se că bebelușul ar putea fi luat de părinții săi biologici. Procesul este în curs de desfășurare. Un cuplu … Articolul O femeie a născut pentru altă familie după FIV: iubire pentru un bebeluș străin apare prima dată în Main News.
11:50
Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a dus la pierderi majore pentru România, redirecționând transporturile către Budapesta. Aeroportul Otopeni a simțit impactul, înregistrând scăderi semnificative ale venitului, estimându-se pierderi de 700 milioane euro anual pentru bugetul de stat. Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a fost introdusă de România de la … Articolul Taxa Temu mută avioanele din Otopeni în Budapesta, România pierde taxe vamale apare prima dată în Main News.
11:20
NASA va lansa misiunea Artemis II în februarie, aducând oameni aproape de Lună după 54 de ani. Cu un cost de 100 de miliarde de dolari și riscuri uriașe, misiunea va înregistra recorduri de distanță. Așteptările sunt mari pentru construirea de baze lunare în viitor. Descoperiți detalii esențiale! Nasa va lansa misiunea Artemis II în … Articolul Pariul NASA: Zece zile spre Lună și provocările viitorului spațial apare prima dată în Main News.
11:00
Mihai Neșu, fost internațional român, primește o pensie umilitoare de doar 500 lei lunar, insuficientă pentru nevoile sale, după un accident care l-a lăsat paralizat. Reacții dure au venit din partea societății, iar Neșu a subliniat dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Mihai Neșu a fost paralizat în urma unui accident la antrenament … Articolul Mihai Neșu, pensie umilitoare de 500 lei, comparată cu brunch-ul la Marriott apare prima dată în Main News.
10:50
Siria nu este stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner. Peste 940.000 de sirieni trăiesc în Germania, dar situația din țara lor rămâne nesigură. Accentul se pune pe întoarcerea voluntară, iar războiul civil a luat sfârșit în decembrie 2024. Situația din Siria nu este suficient de stabilă pentru deportări în … Articolul Deportările în masă din Siria sunt inadecvate, afirmă comisarul UE pentru migrație apare prima dată în Main News.
10:20
Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate # MainNews.ro
Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, se confruntă cu probleme financiare din cauza unei executări silite. Aproape 700.000 de lei din subvențiile primite de la stat au fost considerate nejustificate în contabilitate, afectând veniturile partidului și generând riscuri legale. Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, a suferit executare silită pentru o datorie de … Articolul Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate apare prima dată în Main News.
10:10
Ucraina se confruntă cu temperaturi extreme, atingând minime între -20 și -30 de grade Celsius, între 1 și 3 februarie. Avertismentul cod roșu indică pericole pentru regiunile Rivne, Jitomir, Kiev și altele, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Starea de urgență este în vigoare. Ucraina va experimenta temperaturi extreme între -20 și -30 de … Articolul Meteorologii anunță ger extrem în Ucraina: -30 de grade și atacuri rusești apare prima dată în Main News.
09:50
Bunicile gangster din Europa preiau conducerea imperiilor criminale, coordonând traficul de droguri și spălarea de bani. Aceste femei folosesc autoritatea familială pentru a exercita controlul, devenind acte temute în subteranul crimei. Exemple notabile includ Deborah Mason și Morag Yorston, care au provocat haos în comunități. Tot mai multe bunici din Europa conduc imperii criminale, participând … Articolul Bunicile gangster: regine ale crimei și imperiilor de milioane de euro apare prima dată în Main News.
09:50
Cea mai puternică monedă din lume, cu cea mai mare valoare nominală, este dinarul kuweitian (KWD), echivalent cu peste 3 dolari americani. Kuweitul, bogat în rezerve de petrol, beneficiază de o economie stabilă, având un venit pe cap de locuitor ridicat. Descoperă topul celor mai puternice monede globale! Dinarul kuweitian (KWD) este cea mai puternică … Articolul Moneda cea mai puternică din lume: secretul unei țări mici, bogate în petrol apare prima dată în Main News.
09:20
Iranul a desemnat armatele europene drept grupări teroriste, ca reacție la includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste de către UE. Președintele Parlamentului iranian, Qalibaf, a criticat măsurile europene, afirmând că acestea contravin intereselor poporului european. Gardianul Revoluționar are influență mare în Iran. Iranul consideră armatele țărilor UE ca grupări teroriste după includerea Gărzii Revoluționare … Articolul Iranul denunță armatele europene ca „teroriste” după sancțiuni UE apare prima dată în Main News.
09:10
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson, subliniază că „pacea rusească” aduce distrugere și moarte. În ultimul an, aproape 40.000 de clădiri au fost avariate, cu 307 morti, inclusiv copii. Interviul evidențiază curajul ucrainenilor în fața teroarei continue și luptele pentru eliberarea teritoriilor. Rusia a invadat Ucraina acum aproape patru ani, provocând distrugerea a … Articolul Bombardamente în Herson: Când Moscova vorbește de „pace”, murim apare prima dată în Main News.
09:10
Europa se decuplează de giganții tehnologici americani, Franța impunând utilizarea Visio în locul Zoom și Microsoft Teams pentru angajații statului. Aceasta face parte din eforturile de creștere a suveranității digitale, în contextul blocării vânzării Eutelsat și al inițiativelor de promovare a alternativelor locale. Franța îndeamnă angajații statului să utilizeze Visio, alternativa locală la Zoom și … Articolul Europa decuplează tehnologia de giganții americani pentru inovație locală apare prima dată în Main News.
09:00
Rapperul Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City, cu scopul de a-l transforma într-un brand global. La 54 de ani, artistul aspiră să ducă echipa în Premier League, căutând oportunități de sponsorizare și publicitate pentru a crește vizibilitatea clubului. Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City din Championship în iulie anul … Articolul Snoop Dogg devine coproprietar al unui club britanic și visează la Premier League apare prima dată în Main News.
08:50
Raed Arafat propune interzicerea accesului la TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 16 ani, având în vedere impactul asupra sănătății mintale. Reacțiile sunt în majoritate favorabile, dar se ridică întrebări despre aplicabilitatea legii și educația parentală. O schimbare crucială pentru protecția copiilor în România. Raed Arafat propune limitarea accesului copiilor sub 16 ani la … Articolul Arafat propune restrictii TikTok, Instagram și Facebook pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în Main News.
08:50
Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe # MainNews.ro
Israelul se bazează pe Trump pentru a influența schimbarea regimului din Iran, perceput ca principala amenințare. Tăcerea guvernului israelian reflectă o strategie de adaptare la puterea americană în Golf. Netanyahu cheamă SUA la acțiuni decisive, mizând pe vulnerabilitatea actuală a regimul iranian. Riscurile unei intervenții sunt deosebit de ridicate. Israelul își concentrează sprijinul pe o … Articolul Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe apare prima dată în Main News.
08:20
Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a fost condamnat pentru agresiune sexuală, riscând zeci de ani de pușcărie. Juriul din Nevada a găsit dovada vinovăției pentru majoritatea acuzațiilor, inclusiv abuzuri asupra unei fete de 14 ani. Sentința este programată pentru 11 martie. Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a … Articolul Actorul din „Dansând cu lupii” riscă zeci de ani de pușcărie pentru agresiune apare prima dată în Main News.
08:10
O rusoaică pe nume Polina Azarnih a strâns milioane recrutând străini din țări sărace să lupte în armata Rusiei. Promisiunile false de cetățenie și salarii sunt urmate de realitatea brutală a morții pe front. Peste 23.000 de străini au fost atrași, mulți fără experiență militară. Polina Azarnih, o rusoaică, a recrutat străini din țări sărace … Articolul Femeie câștigă milioane după ce recrutează străini pentru armata Rusiei apare prima dată în Main News.
08:00
Fosta tenismenă Dominika Cibulkova, căsătorită, și-a dezvăluit relația amoroasă cu Tibor Vincze, soțul celei mai bune prietene. Conflictele dintre cupluri au stârnit controverse în presa slovacă, iar Alexandra Vincze, soția lui Tibor, a reacționat vehement, acuzând o trădare neașteptată. Detalii din povestea dramatică aici. Dominika Cibulkova și Tibor Vincze și-au făcut publică relația, stârnită de … Articolul Fosta tenismenă șochează: relație cu soțul celei mai bune prietene! apare prima dată în Main News.
07:50
Copiii romi din România care trăiesc în mașini în Elveția se confruntă cu exmatricularea școlară din lipsa unei locuințe. Aceștia trăiesc în condiții precare, iar frigul extrem afectează sănătatea și capacitatea de concentrare. Autoritățile insistă pe dovada reședinței pentru accesul la educație, lăsându-i „invizibili” pentru sistem. Copiii romi din România care locuiesc în mașini în … Articolul Copiii romi din Elveția care locuiesc în mașini, fără acces la școală apare prima dată în Main News.
07:20
Măsura introdusă de Ministerul Sănătății începând cu 1 februarie 2026 stipulează că prima zi de concediu medical nu va mai fi remunerată. Angajații vor pierde diferite sume în funcție de salariu și durata concediului. Detalii sursă: HotNews. Află cât va pierde un angajat în funcție de venituri. Începând cu 1 februarie, prima zi a concediului … Articolul Câți bani pierde un angajat fără prima zi de concediu medical? apare prima dată în Main News.
07:10
Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a declarat împotriva negocierilor pentru conflictul din Ucraina, cerând continuarea războiului până la finalizare. El susține că războiul se va încheia doar când Ucraina va deveni parte a Rusiei. Aceste declarații au fost făcute în timpul unei întâlniri la Kremlin. Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, este împotriva negocierilor de pace pentru conflictul … Articolul Ramzan Kadîrov la Moscova: „Să recucerim toată Ucraina” apare prima dată în Main News.
