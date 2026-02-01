Locul unde IA comunică exclusiv între ea, iar oamenii privesc

07:20

Măsura introdusă de Ministerul Sănătății începând cu 1 februarie 2026 stipulează că prima zi de concediu medical nu va mai fi remunerată. Angajații vor pierde diferite sume în funcție de salariu și durata concediului. Detalii sursă: HotNews. Află cât va pierde un angajat în funcție de venituri. Începând cu 1 februarie, prima zi a concediului …