Europa decuplează tehnologia de giganții americani pentru inovație locală
MainNews.ro, 1 februarie 2026 09:10
Europa se decuplează de giganții tehnologici americani, Franța impunând utilizarea Visio în locul Zoom și Microsoft Teams pentru angajații statului. Aceasta face parte din eforturile de creștere a suveranității digitale, în contextul blocării vânzării Eutelsat și al inițiativelor de promovare a alternativelor locale. Franța îndeamnă angajații statului să utilizeze Visio, alternativa locală la Zoom și … Articolul Europa decuplează tehnologia de giganții americani pentru inovație locală apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
09:20
Iranul a desemnat armatele europene drept grupări teroriste, ca reacție la includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste de către UE. Președintele Parlamentului iranian, Qalibaf, a criticat măsurile europene, afirmând că acestea contravin intereselor poporului european. Gardianul Revoluționar are influență mare în Iran. Iranul consideră armatele țărilor UE ca grupări teroriste după includerea Gărzii Revoluționare … Articolul Iranul denunță armatele europene ca „teroriste” după sancțiuni UE apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
09:10
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson, subliniază că „pacea rusească” aduce distrugere și moarte. În ultimul an, aproape 40.000 de clădiri au fost avariate, cu 307 morti, inclusiv copii. Interviul evidențiază curajul ucrainenilor în fața teroarei continue și luptele pentru eliberarea teritoriilor. Rusia a invadat Ucraina acum aproape patru ani, provocând distrugerea a … Articolul Bombardamente în Herson: Când Moscova vorbește de „pace”, murim apare prima dată în Main News.
09:10
Europa se decuplează de giganții tehnologici americani, Franța impunând utilizarea Visio în locul Zoom și Microsoft Teams pentru angajații statului. Aceasta face parte din eforturile de creștere a suveranității digitale, în contextul blocării vânzării Eutelsat și al inițiativelor de promovare a alternativelor locale. Franța îndeamnă angajații statului să utilizeze Visio, alternativa locală la Zoom și … Articolul Europa decuplează tehnologia de giganții americani pentru inovație locală apare prima dată în Main News.
09:00
Rapperul Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City, cu scopul de a-l transforma într-un brand global. La 54 de ani, artistul aspiră să ducă echipa în Premier League, căutând oportunități de sponsorizare și publicitate pentru a crește vizibilitatea clubului. Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City din Championship în iulie anul … Articolul Snoop Dogg devine coproprietar al unui club britanic și visează la Premier League apare prima dată în Main News.
Acum o oră
08:50
Raed Arafat propune interzicerea accesului la TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 16 ani, având în vedere impactul asupra sănătății mintale. Reacțiile sunt în majoritate favorabile, dar se ridică întrebări despre aplicabilitatea legii și educația parentală. O schimbare crucială pentru protecția copiilor în România. Raed Arafat propune limitarea accesului copiilor sub 16 ani la … Articolul Arafat propune restrictii TikTok, Instagram și Facebook pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în Main News.
08:50
Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe # MainNews.ro
Israelul se bazează pe Trump pentru a influența schimbarea regimului din Iran, perceput ca principala amenințare. Tăcerea guvernului israelian reflectă o strategie de adaptare la puterea americană în Golf. Netanyahu cheamă SUA la acțiuni decisive, mizând pe vulnerabilitatea actuală a regimul iranian. Riscurile unei intervenții sunt deosebit de ridicate. Israelul își concentrează sprijinul pe o … Articolul Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
08:20
Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a fost condamnat pentru agresiune sexuală, riscând zeci de ani de pușcărie. Juriul din Nevada a găsit dovada vinovăției pentru majoritatea acuzațiilor, inclusiv abuzuri asupra unei fete de 14 ani. Sentința este programată pentru 11 martie. Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a … Articolul Actorul din „Dansând cu lupii” riscă zeci de ani de pușcărie pentru agresiune apare prima dată în Main News.
08:10
O rusoaică pe nume Polina Azarnih a strâns milioane recrutând străini din țări sărace să lupte în armata Rusiei. Promisiunile false de cetățenie și salarii sunt urmate de realitatea brutală a morții pe front. Peste 23.000 de străini au fost atrași, mulți fără experiență militară. Polina Azarnih, o rusoaică, a recrutat străini din țări sărace … Articolul Femeie câștigă milioane după ce recrutează străini pentru armata Rusiei apare prima dată în Main News.
08:00
Fosta tenismenă Dominika Cibulkova, căsătorită, și-a dezvăluit relația amoroasă cu Tibor Vincze, soțul celei mai bune prietene. Conflictele dintre cupluri au stârnit controverse în presa slovacă, iar Alexandra Vincze, soția lui Tibor, a reacționat vehement, acuzând o trădare neașteptată. Detalii din povestea dramatică aici. Dominika Cibulkova și Tibor Vincze și-au făcut publică relația, stârnită de … Articolul Fosta tenismenă șochează: relație cu soțul celei mai bune prietene! apare prima dată în Main News.
07:50
Copiii romi din România care trăiesc în mașini în Elveția se confruntă cu exmatricularea școlară din lipsa unei locuințe. Aceștia trăiesc în condiții precare, iar frigul extrem afectează sănătatea și capacitatea de concentrare. Autoritățile insistă pe dovada reședinței pentru accesul la educație, lăsându-i „invizibili” pentru sistem. Copiii romi din România care locuiesc în mașini în … Articolul Copiii romi din Elveția care locuiesc în mașini, fără acces la școală apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
07:20
Măsura introdusă de Ministerul Sănătății începând cu 1 februarie 2026 stipulează că prima zi de concediu medical nu va mai fi remunerată. Angajații vor pierde diferite sume în funcție de salariu și durata concediului. Detalii sursă: HotNews. Află cât va pierde un angajat în funcție de venituri. Începând cu 1 februarie, prima zi a concediului … Articolul Câți bani pierde un angajat fără prima zi de concediu medical? apare prima dată în Main News.
07:10
Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a declarat împotriva negocierilor pentru conflictul din Ucraina, cerând continuarea războiului până la finalizare. El susține că războiul se va încheia doar când Ucraina va deveni parte a Rusiei. Aceste declarații au fost făcute în timpul unei întâlniri la Kremlin. Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, este împotriva negocierilor de pace pentru conflictul … Articolul Ramzan Kadîrov la Moscova: „Să recucerim toată Ucraina” apare prima dată în Main News.
06:50
Peste 200 de oameni au murit în prăbușirea minei de coltan Rubaya din estul Republicii Democratice Congo. Alunecarea de teren, provocată de ploile abundente, a îngropat victimele, inclusiv copii. Mina, controlată de rebelii M23, produce 15% din coltanul mondial, esențial pentru tehnologie. Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya … Articolul Prăbușire mină în Congo: peste 200 de morți, unii îngropați de vii apare prima dată în Main News.
06:50
Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a avut un mesaj pentru conducerea Rapidului după victoria din Giulești. El a subliniat calitatea echipei sale și a menționat că demisia sa a fost neașteptată. Mendy a strălucit, iar Bergodi rămâne optimist pentru viitorul lotului. Cristiano Bergodi a transmis un mesaj conducerea Rapidului după victoria obținută în fața Universității … Articolul Cristiano Bergodi, mesaj pentru Rapid: „Am primit o sentință” după victorii apare prima dată în Main News.
06:20
Rușii cu anumite condiții medicale, inclusiv corpuri străine în cavitatea craniană, nu pot semna contracte cu Ministerul Apărării. Aceasta extindere a listei de excluzii vine într-un context de scădere a recruților, Ministerul având ca obiectiv creșterea calității fizice și psihice a soldaților. Ordinul limitează eligibilitatea pentru servicii militare în Rusia pe baza a 35 de … Articolul Rușii cu obiecte străine în craniu nu pot semna cu Ministerul Apărării apare prima dată în Main News.
06:20
Jessy, pisica-vedetă a Primăriei Sectorului 6, a fost găsită teafără după ce a fost furată. Un pompier a recunoscut-o lângă clădirea ISU și a alertat Poliția Locală. Pisica, care locuiește la Primărie de un an și jumătate, a devenit cunoscută prin campania lui Ciprian Ciucu. Îngrijirile medicale i-au fost asigurate. Jessy, pisica-vedetă a Primăriei Sectorului … Articolul Întoarcerea pisicii-vedetă Jessy, furată de la Primăria Sectorului 6 apare prima dată în Main News.
05:50
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a comentat înfrângerea cu 2-0 în fața Universității Cluj, recunoscând că nu se aștepta la acest rezultat. Meciul a fost decis în a doua repriză, iar Gâlcă a evidențiat importanța adaptării jucătorilor noi, Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan. Costel Gâlcă a fost surprins de înfrângerea Rapidului în fața lui U … Articolul Costel Gâlcă, surprins după înfrângerea Rapid – „U” Cluj 0-2: „Nu mă așteptam” apare prima dată în Main News.
05:40
Ilana Kantorowicz Shalem, cea mai tânără supraviețuitoare a Holocaustului, s-a născut în lagărul Bergen-Belsen în martie 1945. Povestea ei, marcată de condiții inumane și speranță, evidențiază importanța memoriei acestor vremuri. Descoperiți detalii emoționante despre viața ei și sacrificiile mamei sale. Ilana Kantorowicz Shalem, născută în lagărul Bergen-Belsen în martie 1945, este una dintre cele mai … Articolul Ilana, supraviețuitoarea Holocaustului născută în lagăr: o poveste incredibilă apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
05:20
Protest la Budapesta împotriva ministrului transporturilor Janos Lazar, care a făcut afirmații jignitoare la adresa romilor. Câteva sute de persoane au cerut demisia sa, acuzând guvernul Orban de ațâțarea urii. Romii, cea mai mare minoritate din Ungaria, se confruntă frecvent cu discriminarea. Alegerile se apropie. Câteva sute de romi au protestat la Budapesta după declarațiile … Articolul Protest la Budapesta: Ministru acuzat că ațâță ura împotriva romilor apare prima dată în Main News.
05:20
Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că toate cheltuielile cu deplasările externe ale miniștrilor din ultimii cinci ani sunt acum publice pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Această inițiativă promovează transparența și are scopul de a reconstrui încrederea între instituții și cetățeni. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat transparența totală a cheltuielilor cu deplasările externe … Articolul Transparență totală: cheltuielile cu deplasările externe, disponibile online apare prima dată în Main News.
04:50
Rapid București a suferit o nouă înfrângere, cedând în fața Universității Cluj în Liga 1. Căpitanul Alex Dobre a exprimat dezamăgirea echipei, subliniind că a fost un meci dezamăgitor și că trebuie să revină mai puternici. Rapidul a ratat oportunitatea de a urca pe prima poziție în clasament. Rapid București a pierdut meciul cu Universitatea … Articolul Alex Dobre după Rapid – ‘U’ Cluj: Dezamăgire totală în echipă apare prima dată în Main News.
04:40
Explozia din portul Bandar Abbas, Iran, cauzată de o scurgere de gaze, a zguduit o clădire rezidențială, rănind cel puțin 14 persoane. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor internaționale și al temerilor de confruntări militare. Imaginile arată distrugeri semnificative în zonă, inclusiv autoturisme și magazine afectate. O explozie a avut loc în Bandar Abbas, Iran, … Articolul Explozia din portul din Iran: scurgere de gaze ca principala cauză apare prima dată în Main News.
04:20
10.000 de oameni în Danemarca protestează împotriva declarațiilor lui Trump despre Afganistan # MainNews.ro
Peste 10.000 de oameni au participat la un marș tăcut în Copenhaga, Danemarca, pentru a denunța afirmațiile lui Donald Trump despre contribuția aliaților în războiul din Afganistan. Manifestația, organizată de Asociația veteranilor danezi, a inclus drapele în memoria soldaților căzuți și a subliniat respectul pentru sacrificiile acestora. Un marș al tăcerii a avut loc în … Articolul 10.000 de oameni în Danemarca protestează împotriva declarațiilor lui Trump despre Afganistan apare prima dată în Main News.
04:20
Încrederea românilor în Parlament a scăzut la 11,9%, iar în Guvern la 18,4%, evidențiind o criză profundă a instituțiilor politice. Radu Magdin avertizează asupra riscurilor sociale și posibilei radicalizări în contextul diminuării nivelului de trai. O analiza a situației politice și sociale actuale. Încrederea în Parlament și Guvern a atins cote extrem de scăzute, cu … Articolul Criza de încredere în instituțiile politice și Parlamentul la cote minime apare prima dată în Main News.
03:50
Dan Șucu, patronul Rapidului, a trăit momente de deznădejde după înfrângerea echipei sale cu 2-0 în fața Universității Cluj. Imaginile surprinse în timpul meciului arată cât de afectat a fost, ascunzându-și fața cu gulerul bluzei. Rapid rămâne pe locul 3 în Liga 1, având 45 de puncte. Dan Șucu, patronul Rapidului, a fost surprins în … Articolul Deznădejdea lui Dan Șucu după Rapid – „U” Cluj: Reacția patronului giuleștean apare prima dată în Main News.
03:40
Două explozii în Iran au provocat moartea a cinci persoane, inclusiv o fetiță de patru ani. Autoritățile au atribuit incidentul acumulărilor de gaze. Gardienii Revoluției și-au negat implicarea, iar speculațiile despre atacuri militare externe au fost respinse. Incidentele s-au petrecut în orașele Bandar Abbas și Ahvaz. Două explozii au avut loc în Iran, rezultând în … Articolul Exploziile din Iran: Cinci morți și cauzele din spatele tragediei apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
03:20
Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din dosarele Epstein, fără justificări clare. Departamentul de Justiție susține că a respectat legea, dar congresmenii cer acces complet la toate documentele. Descoperirile recente continuă să genereze controverse în jurul legăturilor lui Trump cu Epstein. Departamentul de Justiție al SUA consideră că a publicat toate documentele … Articolul Dosarele Epstein: Cerere de acces complet la documente de la Democrați apare prima dată în Main News.
03:20
Președinții PSD din sectoarele 2, 4 și 6 demisionează în urma eșecului lui Daniel Băluță la alegerile pentru primar general. Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu lasă organizații mature, iar noile conduceri vor fi oficializate pe 1 februarie. Schimbările vin pentru consolidarea partidului. Președinții PSD din sectoarele 2, 4 și 6 din București au … Articolul Demisia președinților PSD din sectoarele 2, 4 și 6, după pierderile alegerilor apare prima dată în Main News.
02:50
Gigi Becali a anunțat schimbarea radicală în poarta FCSB, cu Matei Popa de 18 ani în locul lui Ștefan Târnovanu. Dumitru Moraru avertizează că o greșeală ar putea afecta cariera tânărului portar, mai ales în contextul luptei pentru play-off. Află toate detaliile despre această decizie controversată. Gigi Becali a decis să schimbe portarul titular al … Articolul Gigi Becali, avertizat: Decizie radicală care ar putea fi o mare greșeală apare prima dată în Main News.
02:40
Sorin Grindeanu este menționat în noile stenograme din dosarul avocatei PNL, Adriana Georgescu, acuzată de luare de mită. În interceptări, Georgescu afirmă că liderul PSD are un „hobby” de a colabora cu DNA. Răspunsul lui Grindeanu subliniază că nu a avut interacțiuni cu avocata implicată în scandal. O nouă serie de stenograme din dosarul avocatei … Articolul Sorin Grindeanu reacționează la stenogramele dosarului avocatei PNL cu mită apare prima dată în Main News.
02:40
Publicarea a aproximativ 3.5 milioane de documente noi legate de Jeffrey Epstein aduce în prim-plan acuzații neverificate împotriva lui Donald Trump, inclusiv detalii despre interacțiunile sale cu victimele. FBI menționează lipsa dovezilor credibile, dar relațiile lui Trump cu Epstein și Maxwell sunt reanalizate. Publicarea a aproximativ 3,5 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein aduce … Articolul 3.000.000 de documente noi pentru {processed_articles_keywords} disponibile acum apare prima dată în Main News.
02:20
Profesor reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani într-o școală din Dârmănești, Argeș. Incidentul a declanșat o serie de investigări și măsuri preventive din partea autorităților. Prefectul județului a convocat o întâlnire pentru a analiza recentele acte de violență în unitățile de învățământ. Siguranța elevilor trebuie să fie prioritară. Profesor de 64 … Articolul Profesor reținut după săruturi necorespunzătoare în școli din Argeș apare prima dată în Main News.
01:50
Barcelona a câștigat cu 3-1 în meciul împotriva lui Elche, avansând la patru puncte de Real Madrid în La Liga. Lamine Yamal a deschis scorul, iar Ferran Torres și Rashford au completat victoria. Cu aceasta, catalanii obțin a 18-a victorie din sezon, consolidându-și poziția de lider în campionat. Barcelona învinge Elche cu 3-1 în etapa … Articolul Elche vs Barcelona 1-3: Catalanii își cresc avansul față de Real Madrid apare prima dată în Main News.
01:40
Un pub istoric din Londra, frecventat de scriitori celebri precum George Orwell și Virginia Woolf, a primit nota zero la igienă după ce a servit mâncare expirată cu 17 zile și a fost infestat cu șoareci. Inspectorii au descoperit condiții deplorabile, necesitând îmbunătățiri urgente. Află mai multe despre scandalul pubului The Fitzroy Tavern. Pubul „The … Articolul Cârciuma istorică frecventată de scriitori, invadată de șoareci și mâncare expirată apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:40
Documentele declasificate în dosarul Epstein relevă conexiuni alarmante cu România, menționând țara drept o sursă constantă de recrutare pentru rețeaua sa globală. Tineri de origine română apar în mesaje controversate, sugerând un rol problematic în activitățile lui Epstein și ligile cu personalități notabile precum Prințul Andrew. Documentele declasificate din dosarul Epstein sugerează o legătură strânsă … Articolul România și românii în dosarele Epstein: Ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
00:10
Profesor în vârstă de 64 de ani din Argeș a fost reținut pentru agresiune sexuală după ce a sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii. Incidentul a fost sesizat de mama fetei. Poliția a deschis dosar penal și cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc fapta, conform IPJ Argeș. Profesor … Articolul Profesor din Argeș reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani apare prima dată în Main News.
00:10
Conducerea PSD se întrunește duminică la ora 17.00 pentru a discuta prioritățile legislative și pachetul de solidaritate destinat protecției categoriilor vulnerabile. Ministrul Muncii va prezenta măsuri pentru pensionari și copii cu dizabilități. De asemenea, se va analiza situația din coaliția de guvernare și bugetul pe 2026. Conducerea PSD se reunește duminică, de la ora 17.00, … Articolul PSD se reunește duminică seara pentru pachetul de solidaritate al Ministrului Muncii apare prima dată în Main News.
31 ianuarie 2026
23:50
Alverca și Estrela Amadora au terminat meciul din Liga Portugal cu scorul 0-0. Ianis Stoica a fost titular în această confruntare importantă. Alverca speră să se îndepărteze de zona de retrogradare, ocupând locul 10 cu 23 de puncte, în timp ce Estrela se află pe locul 14, la doar patru puncte de baraj. Articolul Alverca și Estrela Amadora termină 0-0 în Liga Portugal, Ianis Stoica titular apare prima dată în Main News.
23:40
Creșterea pensiilor este în pericol în 2027, după un împrumut masiv al statului. Cheltuielile pentru pensii au crescut drastic, ajungând la 154 miliarde lei în 2025. Măsurile de recalculare a pensiilor aplicate în 2024, împreună cu costurile energetice și medicale, complică sustenabilitatea financiară a sistemului. Creșterile de pensii sunt în pericol din cauza cheltuielilor mari … Articolul Pensiile, în pericol în 2027: împrumuturile masive ale statului afectează viitorul apare prima dată în Main News.
23:40
PSD București a propus interimari la șefia organizațiilor de sector 2, 4 și 6, după demisiile liderilor Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu sunt nominalizați pentru conducerea interimară. Propunerile vor fi validate în Consiliul Politic Național. PSD București a propus interimari la conducerea organizațiilor din sectoarele … Articolul PSD București numește interimari pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6 apare prima dată în Main News.
23:40
Cubanezii se confruntă cu o criză profundă: pene de curent extinse, creșterea prețurilor alimentelor și teama de o blocadă economică din partea SUA. Locuitorii din Havana, afectați de inflație și lipsuri, își reduc viața la supraviețuire, adaptându-se unor condiții imposibile. Protestele sunt limitate, dar nemulțumirea crește. Cubanezii se confruntă cu pene de curent prelungite și … Articolul Viața cubanezilor: pene de curent, scumpiri și presiuni americane apare prima dată în Main News.
23:00
Președintele Zelenski a declarat că Ucraina se pregătește pentru negocieri de pace săptămâna viitoare, așteptând detalii de la SUA. Întâlnirile anunțate la Abu Dhabi par a fi suspendate. Ucraina rămâne deschisă discuțiilor în toate formatele pentru a obține rezultate concrete. Președintele Zelenski a anunțat că Ucraina se pregătește pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare … Articolul Ucraina se pregătește pentru negocieri de pace săptămâna viitoare apare prima dată în Main News.
22:50
În 2026, miliardarii se întorc la investițiile de bază, concentrându-se pe afaceri solide și imobiliare. Michael Sonnenfeldt sugerează investitorilor să adopte fonduri de indici și REIT-uri pentru o diversificare eficientă. Această strategie ajută la evitarea emoțiilor și la acumularea constantă de avere. Miliardarii revin la strategii de investiții bazate pe elementele de bază în 2026 … Articolul Investițiile miliardarilor în 2026: Întoarcerea la simplitate apare prima dată în Main News.
22:50
Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu 2-0 într-un meci controversat din Superligă, ratând ocazia de a urca pe primul loc. După această înfrângere, giuleștenii au căzut pe locul 3, având trei eșecuri în ultimele cinci etape și lăsând U Cluj să sperăm la accederea în play-off. Rapid a pierdut acasă în fața Universității … Articolul Rapid, eșec acasă pentru giuleșteni: șansa de a fi pe primul loc ratată apare prima dată în Main News.
22:40
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile de la Miami cu partea rusă, condusă de Kiril Dmitriev, au fost productive pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Întâlnirea a fost un pas important în mediul internațional, arătând eforturile Rusiei pentru pace. Negocierile de la Miami dintre emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și omologul său … Articolul Negocieri pentru Ucraina la Miami între emisarii lui Trump și Putin apare prima dată în Main News.
22:10
Ilie Bolojan rămâne ministru interimar al Educației, depășind termenul anunțat. Surse PNL spun că este un portofoliu „suicidar” din cauza lipsei de suport politic. Rectorii au refuzat propunerile de conducere a ministerului, iar premierul a preluat interimatul după demisia lui Daniel David, nelăsând în urmă un succesor. Ilie Bolojan rămâne ministru interimar al Educației, depășind … Articolul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației, rămâne în funcție mai mult timp apare prima dată în Main News.
22:10
Aproape 70% dintre români consideră că România ar trebui să negocieze condiții mai avantajoase în UE, conform unui sondaj INSCOP. Sprijinul pentru UE devine condiționat de beneficii economice, iar discursul populist câștigă teren. Este necesar un masterplan național pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. Articolul Ce își doresc românii de la UE: Nu suntem la masă, ci în meniu apare prima dată în Main News.
21:40
Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a promis să devină „foarte inteligentă” prin lecturi variate până la sfârșitul mandatului. Declarația a fost făcută după o conferință de presă, unde a fost provocată de un jurnalist să exploreze istoria kurdă. Criticată pentru cunoștințele istorice, Kallas a răspuns cu umor. Kaja Kallas, șefa politicii externe a … Articolul Kaja Kallas promite să devină „foarte inteligentă” până la finalul mandatului apare prima dată în Main News.
21:40
Bayern Munchen a obținut doar un punct în deplasare în Bundesliga, remizând 2-2 cu nou-promovata Hamburg, la o săptămână după înfrângerea cu Augsburg. Harry Kane și Luis Diaz au marcat pentru bavarezi, dar echipa rămâne vulnerabilă, iar Borussia Dortmund poate apropia distanța. Hamburg se situează pe locul 13. Bayern Munchen a remizat 2-2 cu nou-promovata … Articolul Bayern Munchen, încă un egal dezamăgitor cu Hamburg în Bundesliga apare prima dată în Main News.
21:10
Fost ofițer arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani # MainNews.ro
Fost ofițer de 68 de ani din Cluj-Napoca, plasat în arest la domiciliu după agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Incidentul a avut loc în decembrie 2025, iar instanța a respins propunerea de arestare preventivă. Infracțiunea are o gravitate deosebită, iar bărbatul a profitat de poziția sa de autoritate. Un fost ofițer de … Articolul Fost ofițer arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.