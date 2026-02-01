Khamenei avertizează: Război regional dacă SUA atacă Iranul
MainNews.ro, 1 februarie 2026 14:50
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, amenință SUA cu un război regional în cazul unui atac militar. Tensiunile dintre Washington și Teheran cresc, iar Khamenei consideră protestele din Iran drept o lovitură de stat. Acesta avertizează că națiunea iraniană va reacționa ferm la orice agresiune. Ali Khamenei avertizează că un atac american ar putea provoca … Articolul Khamenei avertizează: Război regional dacă SUA atacă Iranul apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 15 minute
15:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 după o finală dramatică cu Novak Djokovic, impunându-se în patru seturi. Aceasta este prima sa victorie la Melbourne și cel de-al șaptelea titlu de Grand Slam, stabilind un nou record pentru cel mai tânăr jucător cu toate cele patru turnee majore câștigate. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open … Articolul Alcaraz câștigă Australian Open 2026 și își completează palmaresul Grand Slam! apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:30
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a declarat că nu a observat nimic îngrijorător în comportamentul său. Familia trăiește în teroare din cauza amenințărilor primite după crimă. Cazul a șocat opinia publică și a ridicat întrebări legate de legea penală pentru minori. Mama băiatului de 13 ani acuzat de crimă … Articolul Mama băiatului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Nu e vina mea, nu există lege” apare prima dată în Main News.
14:30
Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii # MainNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu contestă propunerea lui Raed Arafat de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, subliniind nevoia de educație digitală în loc de interdicții. Predoiu avertizează că o astfel de măsură nu rezolvă problemele fundamentale și poate crea frustrare. Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, se opune interzicerii accesului minorilor … Articolul Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:10
Plasele care în trecut prindeau pește au devenit un scut împotriva atacurilor cu drone în Ucraina. Acoperind drumurile vitale, aceste plase improvizate protejează soldații și civilii de bombardamentele rusești. Voluntarii din Europa contribuie la salvarea vieților în regiunile afectate, demonstrând solidaritate și inovație. Plasele donate de pescari europeni sunt folosite în Ucraina pentru a proteja … Articolul Plasele transformate în „Drumuri ale vieții” pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
14:00
Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții din România a depășit 1,1 milioane în 2025, marcând o creștere de 36% față de anul anterior. Fondurile de acțiuni și obligațiuni au avut cele mai mari creșteri. Industria se află într-un trend ascendent, evidențiind importanța educației financiare și a digitalizării. Numărul de investitori a depășit 1,1 milioane … Articolul Numărul investitorilor a depășit 1,1 milioane: o creștere remarcabilă apare prima dată în Main News.
14:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open, devenind campion după o finală captivantă împotriva lui Novak Djokovic, cu scorul de 2-6, 6-2, 3-2. Este prima sa victorie în această competiție, completându-și astfel palmaresul de Grand Slam. Alcaraz intră în istoria tenisului alături de marii campioni. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 A învins-o pe Novak … Articolul Carlos Alcaraz câștigă Australian Open, învingându-l pe Djokovic! apare prima dată în Main News.
13:50
Israelul va expulza Organizația Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza, motivând refuzul ONG-ului de a furniza lista angajaților palestinieni. Ministerul Diasporei anunță că, începând cu 1 martie, MSF va înceta activitățile din regiune. ONG-ul contestă acuzațiile privind legăturile angajaților cu Hamas. Israel a decis să expulzeze Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza până pe 28 … Articolul Israel expulzează Organizația Medici fără Frontiere din Gaza: motivele invocate apare prima dată în Main News.
13:30
O nouă rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie 2026, anunță președintele ucrainean Zelenski. Negocierile sunt mediate de SUA, iar Ucraina își propune un sfârșit demn al războiului, rămânând în discuție problema teritoriilor ocupate. Întâlnire trilaterală mediată de SUA între Ucraina și … Articolul Zelenski dezvăluie data discuțiilor Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
13:30
Ministrul Dragoș Pîslaru a răspuns atacurilor PSD împotriva premierului Ilie Bolojan, criticând comportamentul social-democraților. Pîslaru a subliniat că PSD își trimite critici să conteste politicile guvernamentale, adăugând că ar trebui să le crape obrazul de rușine. Situația politică din PNL devine tot mai complicată, cu nemulțumiri interne. Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a ripostat atacurilor … Articolul Ministru Bolojan ripostează PSD: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine” apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:10
Vladimir Putin l-a invitat pe Volodimir Zelenski la Moscova, oferindu-i garanții de securitate în cadrul unei posibile întâlniri. Aceasta propunere a fost discutată și cu Donald Trump. Zelenski își dorește o întâlnire pentru a aborda problemele teritoriale și situația centralei nucleare din Zaporojie. Kremlinul oferă securitate lui Zelenski dacă acesta vine la Moscova Putin, prin … Articolul Putin îl invită pe Zelenski la Moscova: „Îi garantăm securitatea” apare prima dată în Main News.
13:00
Valentin Mihăilă, starul român al echipei Rizespor, a marcat un gol excepțional în prima sa titularizare sub comanda antrenorului Recep Ucar. Cu 4 goluri în 12 meciuri, Mihăilă contribuie semnificativ la performanțele echipei. Rizespor a obținut un rezultat de 2-2 în partida cu Basaksehir, iar următorul meci va fi în Cupa Turciei. Valentin Mihăilă a … Articolul Valentin Mihăilă impresionează în Turcia cu un gol de excepție la debutul său apare prima dată în Main News.
12:50
Paradisul pe pământ promisi de Coreea de Nord s-a transformat în coșmar pentru zeci de mii de coreeni din Japonia. Un verdict istoric din Tokyo obligă regimul de la Phenian să plătească despăgubiri simbolice. Află detalii despre programul umanitar care a devenit capcană și despre lupta pentru dreptate. Visul unui paradis pe pământ în Coreea … Articolul Coreea de Nord, din paradis în coșmar: Japonia învinge regimul de la Phenian apare prima dată în Main News.
12:30
Salariul minim din România se situează printre cele mai mici din Uniunea Europeană, cu 795 euro pe lună, conform Eurostat 2026. România ocupă locul trei pe podiumul țărilor cu cele mai mici salarii, după Bulgaria și Letonia, în contextul diferențelor de prețuri între statele membre. Salariul minim din România este de 795 €, situându-se printre … Articolul Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE, conform Eurostat 2026 apare prima dată în Main News.
12:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul comercial dintre UE și India, subliniind contradicțiile Europei în sprijinul Ucrainei. El acuză europenii că, indirect, finanțează războiul prin achizițiile de petrol rusesc. Această situație evidențiază tensiuni în cadrul alianței occidentale. Scott Bessent a criticat acordul comercial UE-India, acuzând Europa că își subminează poziția față de Ucraina El … Articolul Trump dezvăluie realitatea acordurilor comerciale: europenii finanțează războiul apare prima dată în Main News.
12:00
Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic se pregătesc pentru o gala de box senzațională în Qatar, pe 22 august. Ramos va lupta împotriva lui Andrew Tate, iar Zlatan se va confrunta cu Tristan Tate. Ambele meciuri promit să fie electrizante, aducând împreună legende ale fotbalului și influenceri controversați. Sergio Ramos va debuta în box cu un … Articolul Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic luptă în ring cu frații Tate apare prima dată în Main News.
11:50
Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate după ce a născut un copil care nu le aparține biologic, din cauza unei erori în procedura FIV. Ei cer măsuri urgente și clarificări, temându-se că bebelușul ar putea fi luat de părinții săi biologici. Procesul este în curs de desfășurare. Un cuplu … Articolul O femeie a născut pentru altă familie după FIV: iubire pentru un bebeluș străin apare prima dată în Main News.
11:50
Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a dus la pierderi majore pentru România, redirecționând transporturile către Budapesta. Aeroportul Otopeni a simțit impactul, înregistrând scăderi semnificative ale venitului, estimându-se pierderi de 700 milioane euro anual pentru bugetul de stat. Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a fost introdusă de România de la … Articolul Taxa Temu mută avioanele din Otopeni în Budapesta, România pierde taxe vamale apare prima dată în Main News.
11:20
NASA va lansa misiunea Artemis II în februarie, aducând oameni aproape de Lună după 54 de ani. Cu un cost de 100 de miliarde de dolari și riscuri uriașe, misiunea va înregistra recorduri de distanță. Așteptările sunt mari pentru construirea de baze lunare în viitor. Descoperiți detalii esențiale! Nasa va lansa misiunea Artemis II în … Articolul Pariul NASA: Zece zile spre Lună și provocările viitorului spațial apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:00
Mihai Neșu, fost internațional român, primește o pensie umilitoare de doar 500 lei lunar, insuficientă pentru nevoile sale, după un accident care l-a lăsat paralizat. Reacții dure au venit din partea societății, iar Neșu a subliniat dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Mihai Neșu a fost paralizat în urma unui accident la antrenament … Articolul Mihai Neșu, pensie umilitoare de 500 lei, comparată cu brunch-ul la Marriott apare prima dată în Main News.
10:50
Siria nu este stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner. Peste 940.000 de sirieni trăiesc în Germania, dar situația din țara lor rămâne nesigură. Accentul se pune pe întoarcerea voluntară, iar războiul civil a luat sfârșit în decembrie 2024. Situația din Siria nu este suficient de stabilă pentru deportări în … Articolul Deportările în masă din Siria sunt inadecvate, afirmă comisarul UE pentru migrație apare prima dată în Main News.
10:20
Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate # MainNews.ro
Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, se confruntă cu probleme financiare din cauza unei executări silite. Aproape 700.000 de lei din subvențiile primite de la stat au fost considerate nejustificate în contabilitate, afectând veniturile partidului și generând riscuri legale. Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, a suferit executare silită pentru o datorie de … Articolul Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate apare prima dată în Main News.
10:10
Ucraina se confruntă cu temperaturi extreme, atingând minime între -20 și -30 de grade Celsius, între 1 și 3 februarie. Avertismentul cod roșu indică pericole pentru regiunile Rivne, Jitomir, Kiev și altele, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Starea de urgență este în vigoare. Ucraina va experimenta temperaturi extreme între -20 și -30 de … Articolul Meteorologii anunță ger extrem în Ucraina: -30 de grade și atacuri rusești apare prima dată în Main News.
09:50
Bunicile gangster din Europa preiau conducerea imperiilor criminale, coordonând traficul de droguri și spălarea de bani. Aceste femei folosesc autoritatea familială pentru a exercita controlul, devenind acte temute în subteranul crimei. Exemple notabile includ Deborah Mason și Morag Yorston, care au provocat haos în comunități. Tot mai multe bunici din Europa conduc imperii criminale, participând … Articolul Bunicile gangster: regine ale crimei și imperiilor de milioane de euro apare prima dată în Main News.
09:50
Cea mai puternică monedă din lume, cu cea mai mare valoare nominală, este dinarul kuweitian (KWD), echivalent cu peste 3 dolari americani. Kuweitul, bogat în rezerve de petrol, beneficiază de o economie stabilă, având un venit pe cap de locuitor ridicat. Descoperă topul celor mai puternice monede globale! Dinarul kuweitian (KWD) este cea mai puternică … Articolul Moneda cea mai puternică din lume: secretul unei țări mici, bogate în petrol apare prima dată în Main News.
09:20
Iranul a desemnat armatele europene drept grupări teroriste, ca reacție la includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste de către UE. Președintele Parlamentului iranian, Qalibaf, a criticat măsurile europene, afirmând că acestea contravin intereselor poporului european. Gardianul Revoluționar are influență mare în Iran. Iranul consideră armatele țărilor UE ca grupări teroriste după includerea Gărzii Revoluționare … Articolul Iranul denunță armatele europene ca „teroriste” după sancțiuni UE apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:10
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson, subliniază că „pacea rusească” aduce distrugere și moarte. În ultimul an, aproape 40.000 de clădiri au fost avariate, cu 307 morti, inclusiv copii. Interviul evidențiază curajul ucrainenilor în fața teroarei continue și luptele pentru eliberarea teritoriilor. Rusia a invadat Ucraina acum aproape patru ani, provocând distrugerea a … Articolul Bombardamente în Herson: Când Moscova vorbește de „pace”, murim apare prima dată în Main News.
09:10
Europa se decuplează de giganții tehnologici americani, Franța impunând utilizarea Visio în locul Zoom și Microsoft Teams pentru angajații statului. Aceasta face parte din eforturile de creștere a suveranității digitale, în contextul blocării vânzării Eutelsat și al inițiativelor de promovare a alternativelor locale. Franța îndeamnă angajații statului să utilizeze Visio, alternativa locală la Zoom și … Articolul Europa decuplează tehnologia de giganții americani pentru inovație locală apare prima dată în Main News.
09:00
Rapperul Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City, cu scopul de a-l transforma într-un brand global. La 54 de ani, artistul aspiră să ducă echipa în Premier League, căutând oportunități de sponsorizare și publicitate pentru a crește vizibilitatea clubului. Snoop Dogg a devenit coproprietar al clubului Swansea City din Championship în iulie anul … Articolul Snoop Dogg devine coproprietar al unui club britanic și visează la Premier League apare prima dată în Main News.
08:50
Raed Arafat propune interzicerea accesului la TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 16 ani, având în vedere impactul asupra sănătății mintale. Reacțiile sunt în majoritate favorabile, dar se ridică întrebări despre aplicabilitatea legii și educația parentală. O schimbare crucială pentru protecția copiilor în România. Raed Arafat propune limitarea accesului copiilor sub 16 ani la … Articolul Arafat propune restrictii TikTok, Instagram și Facebook pentru minorii sub 16 ani apare prima dată în Main News.
08:50
Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe # MainNews.ro
Israelul se bazează pe Trump pentru a influența schimbarea regimului din Iran, perceput ca principala amenințare. Tăcerea guvernului israelian reflectă o strategie de adaptare la puterea americană în Golf. Netanyahu cheamă SUA la acțiuni decisive, mizând pe vulnerabilitatea actuală a regimul iranian. Riscurile unei intervenții sunt deosebit de ridicate. Israelul își concentrează sprijinul pe o … Articolul Israelul se bazează pe Trump pentru schimbarea regimului din Iran, analist: Netanyahu nu se teme de consecințe apare prima dată în Main News.
08:20
Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a fost condamnat pentru agresiune sexuală, riscând zeci de ani de pușcărie. Juriul din Nevada a găsit dovada vinovăției pentru majoritatea acuzațiilor, inclusiv abuzuri asupra unei fete de 14 ani. Sentința este programată pentru 11 martie. Actorul Nathan Chasing Horse din filmul Dansând cu lupii a … Articolul Actorul din „Dansând cu lupii” riscă zeci de ani de pușcărie pentru agresiune apare prima dată în Main News.
08:10
O rusoaică pe nume Polina Azarnih a strâns milioane recrutând străini din țări sărace să lupte în armata Rusiei. Promisiunile false de cetățenie și salarii sunt urmate de realitatea brutală a morții pe front. Peste 23.000 de străini au fost atrași, mulți fără experiență militară. Polina Azarnih, o rusoaică, a recrutat străini din țări sărace … Articolul Femeie câștigă milioane după ce recrutează străini pentru armata Rusiei apare prima dată în Main News.
08:00
Fosta tenismenă Dominika Cibulkova, căsătorită, și-a dezvăluit relația amoroasă cu Tibor Vincze, soțul celei mai bune prietene. Conflictele dintre cupluri au stârnit controverse în presa slovacă, iar Alexandra Vincze, soția lui Tibor, a reacționat vehement, acuzând o trădare neașteptată. Detalii din povestea dramatică aici. Dominika Cibulkova și Tibor Vincze și-au făcut publică relația, stârnită de … Articolul Fosta tenismenă șochează: relație cu soțul celei mai bune prietene! apare prima dată în Main News.
07:50
Copiii romi din România care trăiesc în mașini în Elveția se confruntă cu exmatricularea școlară din lipsa unei locuințe. Aceștia trăiesc în condiții precare, iar frigul extrem afectează sănătatea și capacitatea de concentrare. Autoritățile insistă pe dovada reședinței pentru accesul la educație, lăsându-i „invizibili” pentru sistem. Copiii romi din România care locuiesc în mașini în … Articolul Copiii romi din Elveția care locuiesc în mașini, fără acces la școală apare prima dată în Main News.
07:20
Măsura introdusă de Ministerul Sănătății începând cu 1 februarie 2026 stipulează că prima zi de concediu medical nu va mai fi remunerată. Angajații vor pierde diferite sume în funcție de salariu și durata concediului. Detalii sursă: HotNews. Află cât va pierde un angajat în funcție de venituri. Începând cu 1 februarie, prima zi a concediului … Articolul Câți bani pierde un angajat fără prima zi de concediu medical? apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:10
Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a declarat împotriva negocierilor pentru conflictul din Ucraina, cerând continuarea războiului până la finalizare. El susține că războiul se va încheia doar când Ucraina va deveni parte a Rusiei. Aceste declarații au fost făcute în timpul unei întâlniri la Kremlin. Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, este împotriva negocierilor de pace pentru conflictul … Articolul Ramzan Kadîrov la Moscova: „Să recucerim toată Ucraina” apare prima dată în Main News.
06:50
Peste 200 de oameni au murit în prăbușirea minei de coltan Rubaya din estul Republicii Democratice Congo. Alunecarea de teren, provocată de ploile abundente, a îngropat victimele, inclusiv copii. Mina, controlată de rebelii M23, produce 15% din coltanul mondial, esențial pentru tehnologie. Peste 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya … Articolul Prăbușire mină în Congo: peste 200 de morți, unii îngropați de vii apare prima dată în Main News.
06:50
Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a avut un mesaj pentru conducerea Rapidului după victoria din Giulești. El a subliniat calitatea echipei sale și a menționat că demisia sa a fost neașteptată. Mendy a strălucit, iar Bergodi rămâne optimist pentru viitorul lotului. Cristiano Bergodi a transmis un mesaj conducerea Rapidului după victoria obținută în fața Universității … Articolul Cristiano Bergodi, mesaj pentru Rapid: „Am primit o sentință” după victorii apare prima dată în Main News.
06:20
Rușii cu anumite condiții medicale, inclusiv corpuri străine în cavitatea craniană, nu pot semna contracte cu Ministerul Apărării. Aceasta extindere a listei de excluzii vine într-un context de scădere a recruților, Ministerul având ca obiectiv creșterea calității fizice și psihice a soldaților. Ordinul limitează eligibilitatea pentru servicii militare în Rusia pe baza a 35 de … Articolul Rușii cu obiecte străine în craniu nu pot semna cu Ministerul Apărării apare prima dată în Main News.
06:20
Jessy, pisica-vedetă a Primăriei Sectorului 6, a fost găsită teafără după ce a fost furată. Un pompier a recunoscut-o lângă clădirea ISU și a alertat Poliția Locală. Pisica, care locuiește la Primărie de un an și jumătate, a devenit cunoscută prin campania lui Ciprian Ciucu. Îngrijirile medicale i-au fost asigurate. Jessy, pisica-vedetă a Primăriei Sectorului … Articolul Întoarcerea pisicii-vedetă Jessy, furată de la Primăria Sectorului 6 apare prima dată în Main News.
05:50
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a comentat înfrângerea cu 2-0 în fața Universității Cluj, recunoscând că nu se aștepta la acest rezultat. Meciul a fost decis în a doua repriză, iar Gâlcă a evidențiat importanța adaptării jucătorilor noi, Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan. Costel Gâlcă a fost surprins de înfrângerea Rapidului în fața lui U … Articolul Costel Gâlcă, surprins după înfrângerea Rapid – „U” Cluj 0-2: „Nu mă așteptam” apare prima dată în Main News.
05:40
Ilana Kantorowicz Shalem, cea mai tânără supraviețuitoare a Holocaustului, s-a născut în lagărul Bergen-Belsen în martie 1945. Povestea ei, marcată de condiții inumane și speranță, evidențiază importanța memoriei acestor vremuri. Descoperiți detalii emoționante despre viața ei și sacrificiile mamei sale. Ilana Kantorowicz Shalem, născută în lagărul Bergen-Belsen în martie 1945, este una dintre cele mai … Articolul Ilana, supraviețuitoarea Holocaustului născută în lagăr: o poveste incredibilă apare prima dată în Main News.
05:20
Protest la Budapesta împotriva ministrului transporturilor Janos Lazar, care a făcut afirmații jignitoare la adresa romilor. Câteva sute de persoane au cerut demisia sa, acuzând guvernul Orban de ațâțarea urii. Romii, cea mai mare minoritate din Ungaria, se confruntă frecvent cu discriminarea. Alegerile se apropie. Câteva sute de romi au protestat la Budapesta după declarațiile … Articolul Protest la Budapesta: Ministru acuzat că ațâță ura împotriva romilor apare prima dată în Main News.
05:20
Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că toate cheltuielile cu deplasările externe ale miniștrilor din ultimii cinci ani sunt acum publice pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Această inițiativă promovează transparența și are scopul de a reconstrui încrederea între instituții și cetățeni. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat transparența totală a cheltuielilor cu deplasările externe … Articolul Transparență totală: cheltuielile cu deplasările externe, disponibile online apare prima dată în Main News.
04:50
Rapid București a suferit o nouă înfrângere, cedând în fața Universității Cluj în Liga 1. Căpitanul Alex Dobre a exprimat dezamăgirea echipei, subliniind că a fost un meci dezamăgitor și că trebuie să revină mai puternici. Rapidul a ratat oportunitatea de a urca pe prima poziție în clasament. Rapid București a pierdut meciul cu Universitatea … Articolul Alex Dobre după Rapid – ‘U’ Cluj: Dezamăgire totală în echipă apare prima dată în Main News.
04:40
Explozia din portul Bandar Abbas, Iran, cauzată de o scurgere de gaze, a zguduit o clădire rezidențială, rănind cel puțin 14 persoane. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor internaționale și al temerilor de confruntări militare. Imaginile arată distrugeri semnificative în zonă, inclusiv autoturisme și magazine afectate. O explozie a avut loc în Bandar Abbas, Iran, … Articolul Explozia din portul din Iran: scurgere de gaze ca principala cauză apare prima dată în Main News.
04:20
10.000 de oameni în Danemarca protestează împotriva declarațiilor lui Trump despre Afganistan # MainNews.ro
Peste 10.000 de oameni au participat la un marș tăcut în Copenhaga, Danemarca, pentru a denunța afirmațiile lui Donald Trump despre contribuția aliaților în războiul din Afganistan. Manifestația, organizată de Asociația veteranilor danezi, a inclus drapele în memoria soldaților căzuți și a subliniat respectul pentru sacrificiile acestora. Un marș al tăcerii a avut loc în … Articolul 10.000 de oameni în Danemarca protestează împotriva declarațiilor lui Trump despre Afganistan apare prima dată în Main News.
04:20
Încrederea românilor în Parlament a scăzut la 11,9%, iar în Guvern la 18,4%, evidențiind o criză profundă a instituțiilor politice. Radu Magdin avertizează asupra riscurilor sociale și posibilei radicalizări în contextul diminuării nivelului de trai. O analiza a situației politice și sociale actuale. Încrederea în Parlament și Guvern a atins cote extrem de scăzute, cu … Articolul Criza de încredere în instituțiile politice și Parlamentul la cote minime apare prima dată în Main News.
03:50
Dan Șucu, patronul Rapidului, a trăit momente de deznădejde după înfrângerea echipei sale cu 2-0 în fața Universității Cluj. Imaginile surprinse în timpul meciului arată cât de afectat a fost, ascunzându-și fața cu gulerul bluzei. Rapid rămâne pe locul 3 în Liga 1, având 45 de puncte. Dan Șucu, patronul Rapidului, a fost surprins în … Articolul Deznădejdea lui Dan Șucu după Rapid – „U” Cluj: Reacția patronului giuleștean apare prima dată în Main News.
