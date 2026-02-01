PSD cere adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate
Economica.net, 1 februarie 2026 19:50
PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, "în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii".
• • •
Acum 30 minute
19:50
19:40
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Acum o oră
19:10
„Este, pur şi simplu, halucinant!” – Ce spun patronii din turism despre noul ministru al Turismului # Economica.net
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă.
Acum 2 ore
18:20
Guvernul a decis: păsuire fiscală pentru sute de mii de români. Fără e-factura pentru venituri din drepturi de autor, regim hotelier și nu numai, până la 1 iunie # Economica.net
Persoanele fizice care trebuiau să se înroleze în sistemul e-factura au primit păsuire de la guvern până pe data de 1 iunie 2026, deși măsura ar fi trebiuit să se aplice încă de la 1 ianuarie. După această dată, un număr important de români vor trebuie să emită facturi ca și firmele pentru a își încasa veniturile.
Acum 4 ore
17:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de poliţe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
17:00
Unde se află România în clasamentul european al „sănătăţii” sectorului telecom – raport Kearney # Economica.net
România se clasează pe locul 16 din 20 în clasamentul european al "sănătăţii" sectorului de telecomunicaţii, relevă datele dintr-un raport de specialitate, publicat recent.
17:00
EXCLUSIV Tren direct Aeroport Otopeni – Ploiești: Când spune CFR Infrastructură că va fi posibil # Economica.net
Călătorii care circulă dinspre Ploiești vor putea merge cu trenul direct la Aeroportul Otopeni, fără să mai treacă prin Gara de Nord, după ce vor fi efectuate anumite lucrări prevăzute în mega-proiectul Complexul Feroviar București, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții CFR Infrastructură.
16:20
Bancomatul care schimbă bijuteriile în bani. Chinezii fac coadă la automatele care cumpără aur # Economica.net
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie, informează AFP.
Acum 6 ore
15:40
Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice din oferta pentru casnici și în februarie și în martie # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației cu o ofertă standard la acest moment, menține această ofertă, cu același preț, și în lunile februarie și martie.
15:30
An decisiv pentru banii din PNRR. România se concentrează pe proiectele care pot fi terminate pânî în august 2026 # Economica.net
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea AGERPRES.
15:30
Pasajul de la Apărătorii Patriei ar putea fi gata în 2026. Ce pasaj nou mai construiește Primăria Sectorului 4 # Economica.net
Lucrările la pasajul de la Apărătorii Patriei vor fi finalizate anul acesta, dă asigurări primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care anunță un nou pasaj peste Șoseaua Olteniței.
15:00
Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările. Anunțul constructorului VIDEO # Economica.net
Lucrările la Planșeul Unirii sunt realizate în proporție de peste 30%, acestea putând fi finalizate chiar în 2026, în avans față de termenul contractual, dacă se alocă bugetul necesar, potrivit lui Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu.
14:30
Ofertă la angajare pentru şef de şantier: mașină de serviciu BMW seria 5, cu utilizare nelimitată, 10.000 de lei „în mână” lunar # Economica.net
Un dezvoltator imobiliar angajează în Ilfov şef de şantier pe un venit net lunar de 10.000 de lei care include salariul pentru 9 ore de muncă pe zi şi tichete de masă. Dreptul de a utiliza nelimitat maşina de serviciu BMW seria 5 se numără printre beneficiile oferite candidatului selectat pentru acest post.
14:20
Premierul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă pe Facebook că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP.
14:10
Proiectul extinderii către sud a Magistralei 2 de metrou, cunoscută ca "Magistrala Corporatiștilor", stă chiar în avizul comunei Berceni, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care gestionează acest obiectiv de investiții, în parteneriat cu Metrorex.
Acum 8 ore
14:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a asigurat duminică că ameninţările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian şi a avertizat că orice conflict se va transforma într-un război regional, relatează agenţiile de presă internaţionale.
13:40
Criză Bosch – Profitul a scăzut puternic până la cel mai mic nivel din ultimii patru ani. Declin de 45% din cauza concurenţei din China şi costurile legate de disponibilizări # Economica.net
Datele preliminare arată că profitul operaţional (înainte de dobânzi şi taxe - EBIT) al furnizorului de componente auto Boschs-a situat în 2025 la 1,7 miliarde de euro (2,02 miliarde de dolari). Este cel mai redus nivel al profitului din ultimii patru ani, performanţa companiei fiind afectată de costurile de miliarde de euro cu concedierea a mii de angajaţi.
13:10
Metrou Gara de Nord – Gara Progresul: Începe proiectarea tuturor celor 14 stații. Când vor fi gata VIDEO # Economica.net
Începe proiectarea tuturor celor 14 noi stații de metrou din cadrul proiectului de extindere a Magistralei M4, pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, informează duminică Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Acesta estimează că lucrările vor fi terminate peste șapte ani, respectiv în 2033.
13:00
FOTO Studiu în premieră în sistemul medical. De ce pierd clinicile 4 din 10 pacienți români de la primul apel # Economica.net
MedOcean, un start-up bazat pe Inteligență Artificială (AI) axat pe sistemul medical, transmite că a reușit să realizeze primul studiu calitativ din România care arată comportamentul potențialilor pacienți în raport cu furnizorul de servicii medicale și trage câteva concluzii care pot părea surprinzătoare. Printre acestea, faptul că 4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de clinici de la primul apel telefonic, o mare problemă fiind lipsa de empatie a operatorilor, sau că pacientul modern cere de la sistemul medical rapiditate și claritate pe model "UBER sau Netflix".
Acum 12 ore
12:00
Anunţ pentru toţi românii – Ce se întâmplă cu facturile la gaze pentru luna ianuarie (AEI) # Economica.net
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
11:30
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei, în noiembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
10:50
India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care locuiesc în afara ţării să investească direct în acţiuni indiene printr-un mecanism simplificat, ceea ce elimină necesitatea de a opera exclusiv pe căi instituţionale, informează EFE.
10:40
Cum va fi vremea în următoarele trei zile în Bucureşti şi în ţară – Vezi zonele afectate de fenomene extreme # Economica.net
Meteorologii au emis, duminică, o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în întreaga ţară, până miercuri dimineaţa. De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis şi o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
10:30
Israelul va redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt şi Fâşia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane şi în condiţii drastice, informează duminică AFP.
10:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliştii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi un arc de triumf în Washington, descriind o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, informează duminică dpa, citată de Agerpres.
09:20
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat sâmbătă un acord cu India pentru ca această ţară să cumpere petrol din Venezuela, al cărui sector a fost liberalizat după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, în loc să îl importe din Iran, informează duminică EFE.
08:20
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, informează AFP.
08:20
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuşi Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa şi va deschide încă şapte magazine în Regatul Unit, potrivit Reuters, citată de News.ro.
08:10
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală.
08:00
Peter Braun, cunoscutul investitor american celebru mai ales după scandalul privatizării Alro, renunță la business-ul de comerț cu energie electrică din România # Economica.net
“Proiect de decizie și raport privind retragerea Licenţei nr. 2298 pentru activitatea traderului de energie electrică, acordată societăţii GAS & POWER TRADING SRL prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2389 din 29.12.2021, la solicitarea operatorului”.
08:00
Action, care are mereu 1.500 de produse sub 5 lei, se extinde şi angajează și lucrători part time. Ce salarii oferă # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Drobeta Turnu Severin şi Bucureşti, unde face angajări, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
Acum 24 ore
20:30
TOP DOBÂNZI – Tot ce trebuie să știi, dacă vrei să iei credit în 2026. Condițiile nu mai sunt aceleași # Economica.net
Pentru mulți nu este chiar cel mai bun moment pentru a lua un credit de nevoi personale, dar situații speciale apar mereu. Iată care sunt condițiile oferite de bănci anul acesta. Dobânzi, rată, obligații.
Ieri
19:30
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, potrivit dpa, citată de Agerpres.
19:10
Cu peste 51 de milioane de utilizatori lunari în UE, WhatsApp a fost inclusă în categoria marilor platforme online, ceea ce înseamnă un nou nivel de control și obligații din partea autorităților de reglementare pentru serviciul deținut de Meta.
19:00
Consiliera lui Bolojan, mesaj fără echivoc pentru bugetari. Oana Gheorghiu: Nimeni, niciodată, nu mai trebuie să lase robinetul deschis # Economica.net
Într-un mesaj pe Facebook, Oana Gheorghiu, consilier al premierului Ilie Bolojan, transmite, încă o dată, că e timpul să strângem cureaua.
18:30
Viktor Orban spune că Ungaria nu are nevoie de măsuri de austeritate: Nu trebuie să luăm nimic de la oameni # Economica.net
Viktor Orban, premierul Ungariei, exclude posibilitatea ca Guvernul să treacă la măsuri de austerite după alegerile din primăvară.
18:00
România apare în dosarele Epstein, lângă Trump, Clinton și mulți alții. Români menționați cu nume și prenume. Epstein: Caut loc de muncă pentru o bună prietenă, model din România # Economica.net
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, în primul rând în legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie.
17:30
Premieră. Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Ce sunt finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului # Economica.net
În cadrul unui proiect european, Institutul de Studii Financiare (ISF) a realizat, în premieră pentru România, mai multe studii privind tranziția către finanțele verzi, cercetări bazate pe sondaje care au luat în considerare peste 200 de investitori relevanți în piețele financiare și peste 1.200 de persoane obișnuite. Concluzia unuia dintre aceste materiale este că România are șansa de a deveni un hub al tranziției spre piețele financiare ale viitorului, în contextul reglementărilor europene ESG.
17:20
Iranul amenință că va declara armatele europene drept organizații teroriste, după ce statele UE au desemnat Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă # Economica.net
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi (foto), a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, ca răspuns la includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista UE cu "organizaţii teroriste" de către blocul comunitar joi, transmite EFE, citată de Agerpres.
17:00
Vremea în București se răcește începând de astăzi. Temperaturile minime vor ajunge la -10 grade Celsius # Economica.net
Vremea în Capitală se va răci începând de sâmbătă, iar temperaturile maxime vor fi în jur de zero grade şi chiar negative în următoarele zile, cele minime ajungând şi la -10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale emisă sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 31 ianuarie - 4 februarie.
16:50
Întreruperi masive de curent în Ucraina. Autoritățile susțin că o defecțiune tehnică ar fi cauza. Circulația metroului din Kiev a fost oprită # Economica.net
Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei "defecţiuni tehnice" pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Şmîgal (foto), citat de AFP, transmite Agerpres.
16:10
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami (foto), a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele iraniene sunt în alertă maximă, în urma unor desfăşurări militare semnificative ale SUA în Golf, relatează AFP, transmite Agerpres.
15:20
Filmul românesc „Cravata Galbenă”, despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, va avea premiera în SUA pe 6 februarie # Economica.net
Filmul "Cravata Galbenă", regizat de Serge Ioan Celebidachi, va avea premiera în Statele Unite pe 6 februarie, la Teatrul Riviera, în cadrul celei de-a 41-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Santa Barbara (SBIFF), transmite Agerpres.
15:20
CFR Călători a mai primit un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Pe ce rute poți mânca în tren # Economica.net
Societatea Remarul "16 Februarie" din Cluj - Napoca a livrat CFR Călători al doilea vagon-restaurant din 10 pe care ar trebui să le modernizeze prin PNRR, potrivit informațiilor actualizate de către operatorul național de transport feroviar.
15:00
Autoritățile maghiare anunță că au primit mai multe amenințări cu bombă în ucraineană, care vizează școli și instituții publice # Economica.net
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al Poliţiei Naţionale Ungare (ORFK), informează MTI, transmite Agerpres.
14:40
Președintele Masoud Pezeshkian acuză SUA, Israel și Europa că au fost în spatele protestelor din Iran, în încercarea de a dărâma regimul și destrăma națiunea # Economica.net
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că liderii SUA, Israelului şi Europei au exploatat problemele economice ale Iranului, au incitat la tulburări şi le-au pus la dispoziţie oamenilor mijloace de a "destrăma naţiunea" la recentele proteste, relatează Reuters, transmite Agerpres.
14:20
CNAIR: Circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfășoară fără probleme cauzate de starea vremii # Economica.net
Circulaţia pe drumurile naţionale din zona Moldovei se desfăşoară normal, în această dimineaţă, fără blocaje cauzate de starea vremii sau a carosabilului, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe pagina de Facebook.
14:00
Primăria Baia Mare anunță că va transforma fosta cabană montană Bodi în centru cultural-sportiv. Investiția este de 15 milioane de lei # Economica.net
Fosta cabană montană Bodi va fi transformată în Centrul multifuncţional cultural-sportiv "Lacul Bodi - Ferneziu", printr-un proiect cu finanţare asigurată prin Programul de Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, a informat, sâmbătă, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, transmite Agerpres.
13:40
Din nou, eșec pentu proiectul centralei electrice pe gaze de 850 MW de la Ișalnița, al CE Oltenia și Alro. Licitația a fost anulată # Economica.net
Licitația petru construcția centralei electrice pe gaze de 850 MW de la Ișalnița, contract estimat la 750 de milioane de euro, a fost anulată, pentru a doua oară.
13:40
11.841 de persoane au beneficiat de pensii de serviciu în decembrie 2025. Pe primul loc în topul acestor venituri sunt evident magistrații # Economica.net
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.
